Променят пенсионната формула за по-високи доходи

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви в Чирпан, че се планира ключов преглед на пенсионната формула. Новината бе съобщена днес по време на официалното посещение на министъра в града, където тя присъства на откриването на нови резидентни социални услуги. Изявлението отразява дългосрочните планове в управленската програма на политическа формация „Прогресивна България“ за реформа в сектора.

Какво предвиждат промените в пенсиите?

Основният акцент в предстоящото преразглеждане е обмислянето на по-висока тежест за една година осигурителен стаж. Социалният министър уточни, че към настоящия момент не може да се ангажира с конкретен размер или проценти. Тя подчерта, че промяната може да не залегне в подготвяния нов държавен бюджет, но е заложена като стратегически приоритет в дългосрочен план.

Според БТА, от следващата година се очаква пенсиите да се осъвременяват по т.нар. „златно швейцарско правило“. Това изискване е обвързано с текстовете в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и отчита:

Процента на натрупаната инфлация в страната;

Достигнатия среден осигурителен доход за съответния период.

Социални проекти в община Чирпан

Поводът за визитата на министър Ефремова бе финализирането на проект за изграждане и оборудване на нови интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Те са разположени в двора на МБАЛ – Чирпан и са насочени към специализирана подкрепа за лица с увреждания. Проектът е реализиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, като събитието съвпадна с тържествата по случай Празника на град Чирпан и Деня на Съединението.