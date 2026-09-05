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Променят пенсионната формула за по-високи доходи

Променят пенсионната формула за по-високи доходи

5 Септември, 2026 18:09, обновена 5 Септември, 2026 18:14 1 307 13

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Социалният министър Наталия Ефремова обяви в Чирпан дългосрочно увеличение на тежестта за стаж

Променят пенсионната формула за по-високи доходи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви в Чирпан, че се планира ключов преглед на пенсионната формула. Новината бе съобщена днес по време на официалното посещение на министъра в града, където тя присъства на откриването на нови резидентни социални услуги. Изявлението отразява дългосрочните планове в управленската програма на политическа формация „Прогресивна България“ за реформа в сектора.

Какво предвиждат промените в пенсиите?

Основният акцент в предстоящото преразглеждане е обмислянето на по-висока тежест за една година осигурителен стаж. Социалният министър уточни, че към настоящия момент не може да се ангажира с конкретен размер или проценти. Тя подчерта, че промяната може да не залегне в подготвяния нов държавен бюджет, но е заложена като стратегически приоритет в дългосрочен план.

Според БТА, от следващата година се очаква пенсиите да се осъвременяват по т.нар. „златно швейцарско правило“. Това изискване е обвързано с текстовете в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и отчита:

  • Процента на натрупаната инфлация в страната;
  • Достигнатия среден осигурителен доход за съответния период.

Социални проекти в община Чирпан

Поводът за визитата на министър Ефремова бе финализирането на проект за изграждане и оборудване на нови интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Те са разположени в двора на МБАЛ – Чирпан и са насочени към специализирана подкрепа за лица с увреждания. Проектът е реализиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, като събитието съвпадна с тържествата по случай Празника на град Чирпан и Деня на Съединението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Слагат

    10 0 Отговор
    вазелина...

    18:20 05.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 отново радевистите унищожават бедните

    9 2 Отговор
    Промяна през режима на демокрация се прави винаги за обиране на хората.Постоянно премахват права дадени през комунизма на хората

    18:23 05.09.2026

  • 6 Асен Василев

    8 2 Отговор
    направи тавана на пенсиите от 1200лв. на 3400лв. и коефициента по който се умножава трудовия стаж от 1,2 на 1,35 за тия които се пенсионират след 31.12.2021г. За пенсионираните по-рано направи коефициента 1,2 вместо 1,1 и 1,116. Увеличи с 12,5% всички пенсии от 1.01.2022г., а от 1.07.2022г увеличи отново с 10% пенсиите и включи 60лв. за КОВИД. Това само за няколко месеца преди Дългия чалгар да го свали.
    Министър на финансите
    12 май 2021 г. – 16 септември 2021 г.
    13 декември 2021 г. – 2 август 2022 г.
    6 юни 2023 г. - 9 април 2024 г.

    18:30 05.09.2026

  • 7 Включено е

    3 0 Отговор
    в 50 годишния план от тезисите на другаря Радев!

    18:31 05.09.2026

  • 8 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    Правилото нито е златно, нито е щвейцарско, а е елемент от комунистическата пропаганда.

    18:31 05.09.2026

  • 9 Вече

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мечо ПУХ":

    е прогресивен!

    18:32 05.09.2026

  • 10 Ако нямам

    2 0 Отговор
    осигурителен стаж и вкарам 200 хиляди евро в НОИ,колко пенсия ще ми отпуснат?

    Коментиран от #12

    18:34 05.09.2026

  • 11 Всичко друго

    3 0 Отговор
    Но не и високи доходи!!!

    18:56 05.09.2026

  • 12 Ще ти отпуснат

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ако нямам":

    €183,81 социална пенсия когато навършиш 70г. щом си без стаж. Ще трябва да я взимаш 90г. докато ти се върнат вложенията.

    19:01 05.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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