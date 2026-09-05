Променят пенсионната формула за по-високи доходи

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви в Чирпан, че се планира ключов преглед на пенсионната формула. Новината бе съобщена днес по време на официалното посещение на министъра в града, където тя присъства на откриването на нови резидентни социални услуги. Изявлението отразява дългосрочните планове в управленската програма на политическа формация „Прогресивна България“ за реформа в сектора.
Какво предвиждат промените в пенсиите?
Основният акцент в предстоящото преразглеждане е обмислянето на по-висока тежест за една година осигурителен стаж. Социалният министър уточни, че към настоящия момент не може да се ангажира с конкретен размер или проценти. Тя подчерта, че промяната може да не залегне в подготвяния нов държавен бюджет, но е заложена като стратегически приоритет в дългосрочен план.
Според БТА, от следващата година се очаква пенсиите да се осъвременяват по т.нар. „златно швейцарско правило“. Това изискване е обвързано с текстовете в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и отчита:
- Процента на натрупаната инфлация в страната;
- Достигнатия среден осигурителен доход за съответния период.
Социални проекти в община Чирпан
Поводът за визитата на министър Ефремова бе финализирането на проект за изграждане и оборудване на нови интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Те са разположени в двора на МБАЛ – Чирпан и са насочени към специализирана подкрепа за лица с увреждания. Проектът е реализиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, като събитието съвпадна с тържествата по случай Празника на град Чирпан и Деня на Съединението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Слагат
18:20 05.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 отново радевистите унищожават бедните
18:23 05.09.2026
6 Асен Василев
Министър на финансите
12 май 2021 г. – 16 септември 2021 г.
13 декември 2021 г. – 2 август 2022 г.
6 юни 2023 г. - 9 април 2024 г.
18:30 05.09.2026
7 Включено е
18:31 05.09.2026
8 Дик диверсанта
18:31 05.09.2026
9 Вече
До коментар #1 от "Мечо ПУХ":е прогресивен!
18:32 05.09.2026
10 Ако нямам
Коментиран от #12
18:34 05.09.2026
11 Всичко друго
18:56 05.09.2026
12 Ще ти отпуснат
До коментар #10 от "Ако нямам":€183,81 социална пенсия когато навършиш 70г. щом си без стаж. Ще трябва да я взимаш 90г. докато ти се върнат вложенията.
19:01 05.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.