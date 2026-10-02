Ето кога изплащат коледните добавки към пенсиите

Държавата започва изплащането на финансова подкрепа за около 500 хиляди души и има готовност за допълнителни социални мерки през предстоящия зимен сезон, съобщават от БГНЕС. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на посещение в обновения дом за стари хора във врачанското село Липница по повод Международния ден на възрастните хора.
Финансова подкрепа за отоплителния сезон
Средствата за поредната финансова помощ са осигурени в рамките на десет дни, като преводите към гражданите започват от първия ден на октомври. Първите правоимащи вече разполагат със сумите по своите банкови карти, а успоредно с това стартират и плащанията чрез пощенските станции.
„Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си“, заяви социалният министър пред медиите.
Относно помощите за отопление с дърва, Ефремова уточни, че разделеното плащане е наложено от възможностите на държавния бюджет за 2026 година. Въпреки това за около 22 хиляди души, които са без никакви доходи, е създадена организация да получат цялата сума наведнъж. Съгласно действащото законодателство, коледните добавки към пенсиите ще бъдат изплатени през месец ноември, а при необходимост ще бъдат обсъдени и допълнителни икономически мерки.
Засилен контрол над социалните услуги
Посещението на министъра в село Липница е свързано с откриването на обновения местен дом за стари хора, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По линия на плана са създадени над 170 нови социални услуги, а всички 81 общински дома за възрастни хора в страната вече са напълно обновени.
В същото време държавата затяга контрола върху частните доставчици на грижа. Резултат от тези действия са 17 затворени социални услуги или такива с вече прекратени лицензи.
„Има листа на чакащите за хора с увреждания. По-скоро по отношение на възрастните хора, които търсят подслон в такъв тип дом за стари хора без увреждания, има достатъчен капацитет“, коментира Наталия Ефремова.
Повече средства за деца и семейства
Министерството на труда и социалната политика е поискало значително увеличение на всички семейни помощи за деца. Плановете предвиждат бюджетът за семейни политики да нарасне със 70 милиона евро, а общият пакет за подкрепа на семействата и отглеждането на деца да достигне ръст от около 300 милиона евро през следващата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
08:27 02.10.2026
2 глоги
08:30 02.10.2026
3 Как така
08:31 02.10.2026
4 Гробар
08:33 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 в кратце
08:35 02.10.2026
7 хихи
Чукча писател, Чукча нечитател...
08:40 02.10.2026
8 Нафърфорий
Коментиран от #10
08:45 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пак ми ударете гумата
09:09 02.10.2026
12 хараре
09:41 02.10.2026