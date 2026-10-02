Ето кога изплащат коледните добавки към пенсиите

Държавата започва изплащането на финансова подкрепа за около 500 хиляди души и има готовност за допълнителни социални мерки през предстоящия зимен сезон, съобщават от БГНЕС. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на посещение в обновения дом за стари хора във врачанското село Липница по повод Международния ден на възрастните хора.

Финансова подкрепа за отоплителния сезон

Средствата за поредната финансова помощ са осигурени в рамките на десет дни, като преводите към гражданите започват от първия ден на октомври. Първите правоимащи вече разполагат със сумите по своите банкови карти, а успоредно с това стартират и плащанията чрез пощенските станции.

„Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си“, заяви социалният министър пред медиите.

Относно помощите за отопление с дърва, Ефремова уточни, че разделеното плащане е наложено от възможностите на държавния бюджет за 2026 година. Въпреки това за около 22 хиляди души, които са без никакви доходи, е създадена организация да получат цялата сума наведнъж. Съгласно действащото законодателство, коледните добавки към пенсиите ще бъдат изплатени през месец ноември, а при необходимост ще бъдат обсъдени и допълнителни икономически мерки.

Засилен контрол над социалните услуги

Посещението на министъра в село Липница е свързано с откриването на обновения местен дом за стари хора, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По линия на плана са създадени над 170 нови социални услуги, а всички 81 общински дома за възрастни хора в страната вече са напълно обновени.

В същото време държавата затяга контрола върху частните доставчици на грижа. Резултат от тези действия са 17 затворени социални услуги или такива с вече прекратени лицензи.

„Има листа на чакащите за хора с увреждания. По-скоро по отношение на възрастните хора, които търсят подслон в такъв тип дом за стари хора без увреждания, има достатъчен капацитет“, коментира Наталия Ефремова.

Повече средства за деца и семейства

Министерството на труда и социалната политика е поискало значително увеличение на всички семейни помощи за деца. Плановете предвиждат бюджетът за семейни политики да нарасне със 70 милиона евро, а общият пакет за подкрепа на семействата и отглеждането на деца да достигне ръст от около 300 милиона евро през следващата година.