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Ето кога изплащат коледните добавки към пенсиите

Ето кога изплащат коледните добавки към пенсиите

2 Октомври, 2026 08:24 962 12

  • коледни добавки-
  • пенсии-
  • мерки

Социалното министерство иска значително увеличение на детските надбавки

Ето кога изплащат коледните добавки към пенсиите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата започва изплащането на финансова подкрепа за около 500 хиляди души и има готовност за допълнителни социални мерки през предстоящия зимен сезон, съобщават от БГНЕС. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на посещение в обновения дом за стари хора във врачанското село Липница по повод Международния ден на възрастните хора.

Финансова подкрепа за отоплителния сезон

Средствата за поредната финансова помощ са осигурени в рамките на десет дни, като преводите към гражданите започват от първия ден на октомври. Първите правоимащи вече разполагат със сумите по своите банкови карти, а успоредно с това стартират и плащанията чрез пощенските станции.

„Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си“, заяви социалният министър пред медиите.

Относно помощите за отопление с дърва, Ефремова уточни, че разделеното плащане е наложено от възможностите на държавния бюджет за 2026 година. Въпреки това за около 22 хиляди души, които са без никакви доходи, е създадена организация да получат цялата сума наведнъж. Съгласно действащото законодателство, коледните добавки към пенсиите ще бъдат изплатени през месец ноември, а при необходимост ще бъдат обсъдени и допълнителни икономически мерки.

Засилен контрол над социалните услуги

Посещението на министъра в село Липница е свързано с откриването на обновения местен дом за стари хора, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По линия на плана са създадени над 170 нови социални услуги, а всички 81 общински дома за възрастни хора в страната вече са напълно обновени.

В същото време държавата затяга контрола върху частните доставчици на грижа. Резултат от тези действия са 17 затворени социални услуги или такива с вече прекратени лицензи.

„Има листа на чакащите за хора с увреждания. По-скоро по отношение на възрастните хора, които търсят подслон в такъв тип дом за стари хора без увреждания, има достатъчен капацитет“, коментира Наталия Ефремова.

Повече средства за деца и семейства

Министерството на труда и социалната политика е поискало значително увеличение на всички семейни помощи за деца. Плановете предвиждат бюджетът за семейни политики да нарасне със 70 милиона евро, а общият пакет за подкрепа на семействата и отглеждането на деца да достигне ръст от около 300 милиона евро през следващата година.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    3 0 Отговор
    Ето, кога ще изплащат коледните добавки към пенсиите.

    08:27 02.10.2026

  • 2 глоги

    1 0 Отговор
    министърКАТА на труда и социалната политика- Наталия Ефремова

    08:30 02.10.2026

  • 3 Как така

    4 0 Отговор
    добавки в "клуба на богатите" ?

    08:31 02.10.2026

  • 4 Гробар

    3 0 Отговор
    Нито лев за пеншъните дето скачаха с Кюмура!

    08:33 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в кратце

    4 0 Отговор
    Добафки за фсички пенсионери няма да има.

    08:35 02.10.2026

  • 7 хихи

    3 0 Отговор
    и кога изплащат коледните добавки към пенсиите?

    Чукча писател, Чукча нечитател...

    08:40 02.10.2026

  • 8 Нафърфорий

    6 1 Отговор
    Коледни добавки, великденски, за горива, за дърва, за ток, за топъл обяд и още 55 различни помощи все на едни и същи хора.Избирателите на управляващите, които са без осигурителен стаж или са били на минимални заплати. Останалите пенсионери да се оправят както си искат. Те не са част от българското общество и не заслужават компенсации нито заради инфлацията, нито заради галопиращите цени и заплати в обществения сектор. Да плащат по скъпи винетки, по скъп акциз за цигари, по скъп газ за отопление и горива, по високи данъци и такси за имота, който притежават и да са си платили акцизи - от ракията до зимнината.

    Коментиран от #10

    08:45 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пак ми ударете гумата

    0 0 Отговор
    Защо: защото цитирах официална статистика от 2025 г,че регистрирани и получили помощи за отопление са 334 хиляди лица и домакинства.Ами ето къде ще отидат милионите.Извън тях ще има нищожен процент.

    09:09 02.10.2026

  • 12 хараре

    0 0 Отговор
    Като са решили да дават добавки онези от кривителството на генерала,да дават на всички пенсионери! Като няма да дават на всички,да не дават на никого! Това е демокрацията,а не това,което е измисленото в България. В България няма демокрация,а е свободия,кой както се уреди от връзките си с депутатите. Иначе хвърчат много приказки през микрофоните в залата.

    09:41 02.10.2026

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