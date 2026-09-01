Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб

Изборът на подфонд за така наречената втора пенсия започва от днес и ще продължи до края на ноември. Осигурените ще могат да правят промени в избора си веднъж годишно, а всеки, който не е заявил желанието си, ще бъде разпределен служебно според възрастта си, съобщава БНТ.
Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари догодина. Трите подфонда ще осигуряват различна доходност за хората. Динамичният е най-подходящ за хора до 50 години, като ще осигурява над 7% доходност. За по-възрастните, на които им остават повече от три години до пенсия, се препоръчва балансиран подфонд със средна доходност между 4 и 7%.
В последните три години задължително ще се преминава към консервативен подфонд с доходност около 2-3%. За първи път, след четвърт век от въвеждането на капиталовия стълб в пенсионната система, осигурените лица имат възможност да избират как да бъдат управлявани спестяванията им за "втората пенсия".
Владимир Нечев, член на БАДДПО: "Разчетите показват, че с въвеждането на мултифондовия модел доходността може да е с 2-3% по-висока от текущия модел, което спокойно може да кажем е между 5-6% в дългосрочен план."
Изчисленията показват, че при 1140 евро средна заплата, 40-годишен период на осигуряване и 5% средногодишна доходност би се натрупала сума от над 139 хиляди евро. Пожизнената пенсия от универсален пенсионен фонд при настоящия модел би била 500 евро, а при мултифондовия модел – 780 евро.
Светла Несторова, член на БАДДПО: "Гарантиран е брутният размер - не може да загубиш осигурителните вноски, които си дал. Най-лошото, което може да се случи, е да не спечелиш от тях, но не се е случвало и няма да се случи, защото в крайна сметка дългосрочното инвестиране, каквото е пенсионното осигуряване, носи доходност."
Промяна има и при таксата на дружествата, която се обвързва с постигнатите резултати.
Проф. Людмила Векова, университетски преподавател: "Това същевременно ще насочи осигурените лица към дружествата, които постигат по-високи инвестиционни резултати. Това също е стъпка в правилната посока, която защитава интересите на осигурените лица."
Следваща стъпка, според проф. Векова, е да се преразгледа коефициентът, от който се изчислява каква държавна пенсия ще взимате, ако получавате такава и от пенсионен фонд. Това би насърчило осигуряването в капиталовия стълб, каквато е световната тенденция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мафията ще краде
Коментиран от #3
21:57 01.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #4, #7
21:57 01.09.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Мафията ще краде":Краде и ще продължава да краде.... Включително и новия месия- льотчика....
22:00 01.09.2026
4 Таваришч ,
До коментар #2 от "Европеец":Как да измислиш нещо свясТно , в землянката ?
22:00 01.09.2026
5 Влезе в сила
22:00 01.09.2026
6 Петя
Коментиран от #9, #11
22:01 01.09.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "Европеец":Корекция-измислиха...
22:02 01.09.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
А си вземам пенсията от НОИ-то.
22:03 01.09.2026
9 Европеец
До коментар #6 от "Петя":Съгласен, в кончината референдумите са вредни за управляващите...
22:08 01.09.2026
10 трети задължителен доброволен
22:10 01.09.2026
11 изчакат
До коментар #6 от "Петя":няколко години да се понабълбукат и оп "фалират" парите изчезват в нечии джобове а хората пият една студена вода и чакат друга схема за ограбване справка ктб
22:12 01.09.2026
12 И Киев е Руски
22:12 01.09.2026
13 Кики
22:13 01.09.2026
14 Мишо
Коментиран от #27
22:13 01.09.2026
15 Само...
22:15 01.09.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А НА ГАНЬО АНЦУГА ОТ БУЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЕР ОЩЕ ПО - МАЛКО
22:16 01.09.2026
17 Гост
Коментиран от #19, #38
22:17 01.09.2026
18 Бааа
22:17 01.09.2026
19 умуват
До коментар #17 от "Гост":нова формула как да стане тъй че хем да прибират от хората хем накрая хората и пукната стотинка ако може да не взимат а само те да лапат всичко да е само за тях...
22:18 01.09.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЛИ ВСЕКИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ( В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ) СЛАГАШ ПО ЕДНА ЖЪЛТИЦА В КУПЧИНКАТА :)
.....
ТУРЦИТЕ ПЪК СА НАПРАВО НА БУРКАН БАНК - НАД 200 МИЛИАРДА ДОЛАРА В ЗЛАТО ИМАТ ПО ДЮШЕЦИТЕ ТУРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА И ОПГ ЕРДОГАН ВСЕ ТЪРСИ НАЧИНИ ДА ИМ ГИ ОТКРАДНЕ СЪС ЗЕТЯ СИ :)
22:19 01.09.2026
21 СКАПАНА ДЪРЖАВА
22:19 01.09.2026
22 Господин и Госпожа Паразиткови
22:23 01.09.2026
23 В повечето бели страни
Коментиран от #26
22:23 01.09.2026
24 Промените са само че
Коментиран от #35
22:24 01.09.2026
25 Поредният грабеж на хората
22:26 01.09.2026
26 Може
До коментар #23 от "В повечето бели страни":Но тук има едно голямо множество хрантутници, които властта отглежда с парите и труда на работещите, угоява ги доволно за да има гласове да ги избират, под чадъра на олигархията и мафията. И останала част сме заложници! Всичко е наопаки, институции, които трябва да пазят хората, те пазят олигархията. И хората не може да го разберат и да се обединят в по-добри цели.
Коментиран от #28
22:29 01.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 това множество
До коментар #26 от "Може":се възпроизвежда с чужди крадени от хората пари!
22:38 01.09.2026
29 Така ли
22:39 01.09.2026
30 Така ли
22:40 01.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хора разберете
Коментиран от #34
22:42 01.09.2026
33 Само
22:43 01.09.2026
34 А къде
До коментар #32 от "хора разберете":не е ?
Коментиран от #37
22:43 01.09.2026
35 НОИ
До коментар #24 от "Промените са само че":плаща руски пенсии!
22:44 01.09.2026
36 ПАРИТЕ В НОИ
22:45 01.09.2026
37 рибата се вмерисва
До коментар #34 от "А къде":откъм главата каквато пасмината горе такава и държавата и народа нали сам си ги избира и му харесват всички са прости и затова се разбират и им е добре?
22:45 01.09.2026
38 Сега
До коментар #17 от "Гост":я намаляват със 7% !
22:46 01.09.2026
39 Стефанов
Коментиран от #41
22:53 01.09.2026
40 Какво си мислихте?
23:00 01.09.2026
41 А циганина Костов
До коментар #39 от "Стефанов":ги откраднатите още през 1990 г.
23:01 01.09.2026