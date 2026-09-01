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Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб

Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб

1 Септември, 2026 21:55 777 41

  • пенсионен стълб-
  • пенсии-
  • мултифондов модел

Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари догодина

Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборът на подфонд за така наречената втора пенсия започва от днес и ще продължи до края на ноември. Осигурените ще могат да правят промени в избора си веднъж годишно, а всеки, който не е заявил желанието си, ще бъде разпределен служебно според възрастта си, съобщава БНТ.

Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари догодина. Трите подфонда ще осигуряват различна доходност за хората. Динамичният е най-подходящ за хора до 50 години, като ще осигурява над 7% доходност. За по-възрастните, на които им остават повече от три години до пенсия, се препоръчва балансиран подфонд със средна доходност между 4 и 7%.

В последните три години задължително ще се преминава към консервативен подфонд с доходност около 2-3%. За първи път, след четвърт век от въвеждането на капиталовия стълб в пенсионната система, осигурените лица имат възможност да избират как да бъдат управлявани спестяванията им за "втората пенсия".

Владимир Нечев, член на БАДДПО: "Разчетите показват, че с въвеждането на мултифондовия модел доходността може да е с 2-3% по-висока от текущия модел, което спокойно може да кажем е между 5-6% в дългосрочен план."

Изчисленията показват, че при 1140 евро средна заплата, 40-годишен период на осигуряване и 5% средногодишна доходност би се натрупала сума от над 139 хиляди евро. Пожизнената пенсия от универсален пенсионен фонд при настоящия модел би била 500 евро, а при мултифондовия модел – 780 евро.

Светла Несторова, член на БАДДПО: "Гарантиран е брутният размер - не може да загубиш осигурителните вноски, които си дал. Най-лошото, което може да се случи, е да не спечелиш от тях, но не се е случвало и няма да се случи, защото в крайна сметка дългосрочното инвестиране, каквото е пенсионното осигуряване, носи доходност."

Промяна има и при таксата на дружествата, която се обвързва с постигнатите резултати.

Проф. Людмила Векова, университетски преподавател: "Това същевременно ще насочи осигурените лица към дружествата, които постигат по-високи инвестиционни резултати. Това също е стъпка в правилната посока, която защитава интересите на осигурените лица."

Следваща стъпка, според проф. Векова, е да се преразгледа коефициентът, от който се изчислява каква държавна пенсия ще взимате, ако получавате такава и от пенсионен фонд. Това би насърчило осигуряването в капиталовия стълб, каквато е световната тенденция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мафията ще краде

    17 1 Отговор
    Поредните лъжи

    Коментиран от #3

    21:57 01.09.2026

  • 2 Европеец

    17 2 Отговор
    Как за 37 години не измислих нещо свясно и градивно, а само простотии....

    Коментиран от #4, #7

    21:57 01.09.2026

  • 3 Европеец

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мафията ще краде":

    Краде и ще продължава да краде.... Включително и новия месия- льотчика....

    22:00 01.09.2026

  • 4 Таваришч ,

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Как да измислиш нещо свясТно , в землянката ?

    22:00 01.09.2026

  • 5 Влезе в сила

    13 1 Отговор
    Новата далаверка за наЩе хора

    22:00 01.09.2026

  • 6 Петя

    20 1 Отговор
    Поискаха ли нашето съгласие да ни крадат парите с някакви пирамиди??????НЕ ИСКАМЕ ВМЕСТО ПАРИТЕ НИ да ни пробутват хартийки без никаква стойност.ИСКАМЕ СИ ПАРИТЕ!!!РЕФЕРЕНДУМ!

    Коментиран от #9, #11

    22:01 01.09.2026

  • 7 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Корекция-измислиха...

    22:02 01.09.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    8 0 Отговор
    За голям късмет мен не хванаха тези мошенически стълбове,че дори направо казано пирамиди..
    А си вземам пенсията от НОИ-то.

    22:03 01.09.2026

  • 9 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Петя":

    Съгласен, в кончината референдумите са вредни за управляващите...

    22:08 01.09.2026

  • 10 трети задължителен доброволен

    7 0 Отговор
    пирамидален КОГА???

    22:10 01.09.2026

  • 11 изчакат

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Петя":

    няколко години да се понабълбукат и оп "фалират" парите изчезват в нечии джобове а хората пият една студена вода и чакат друга схема за ограбване справка ктб

    22:12 01.09.2026

  • 12 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    КРАДЦИ само АК то ще ви оправи.Негодници направиха така че хората да не могат да стигнат до пенсия.Негодници

    22:12 01.09.2026

  • 13 Кики

    9 0 Отговор
    Страшна кражба на народнимпаринще падне. Тия всичките ще лапат комисионни, заплатки и бонуси от пенсиите на хората. После, сори... Да се бяхте обадили е НАП да си намерите фонда, после да си бяхте направили среща във фонда, да подадете 5 заявления за конераривен пофонд. И така всяка година :)

    22:13 01.09.2026

  • 14 Мишо

    10 1 Отговор
    Крайно време е да изметем тази пасмина. Не референдум, а революция.

    Коментиран от #27

    22:13 01.09.2026

  • 15 Само...

    5 1 Отговор
    ...родоотстъпници и безродници. През турско така не са ни драли.

    22:15 01.09.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    АЗ СЪМ ГИ СЛОЖИЛ В ДЪРЖАВЕН АМЕРИКАНСКИ ФОНД - НА ЧАСТНИК, ДАЖЕ АМЕРИКАНСКИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА
    .....
    А НА ГАНЬО АНЦУГА ОТ БУЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЕР ОЩЕ ПО - МАЛКО

    22:16 01.09.2026

  • 17 Гост

    5 1 Отговор
    Подготвят и нещо друго - искат да намалят и пенсията от НОИ.

    Коментиран от #19, #38

    22:17 01.09.2026

  • 18 Бааа

    4 1 Отговор
    МИДЕБА !!!

    22:17 01.09.2026

  • 19 умуват

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    нова формула как да стане тъй че хем да прибират от хората хем накрая хората и пукната стотинка ако може да не взимат а само те да лапат всичко да е само за тях...

    22:18 01.09.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ДЕПОЗИТНА КУТИЯ В МНОГО ГОЛЯМА БГ БАНКА И ВСЕКИ МЕСЕЦ
    ИЛИ ВСЕКИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ( В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ) СЛАГАШ ПО ЕДНА ЖЪЛТИЦА В КУПЧИНКАТА :)
    .....
    ТУРЦИТЕ ПЪК СА НАПРАВО НА БУРКАН БАНК - НАД 200 МИЛИАРДА ДОЛАРА В ЗЛАТО ИМАТ ПО ДЮШЕЦИТЕ ТУРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА И ОПГ ЕРДОГАН ВСЕ ТЪРСИ НАЧИНИ ДА ИМ ГИ ОТКРАДНЕ СЪС ЗЕТЯ СИ :)

    22:19 01.09.2026

  • 21 СКАПАНА ДЪРЖАВА

    13 1 Отговор
    ЩОМ ПОЗВОЛЯВА ФИНАНСОВИ ПИРАМИДИ НА ТАКОВА НИВО. ХРАНА ЗА БАЛЪЦИ.

    22:19 01.09.2026

  • 22 Господин и Госпожа Паразиткови

    4 1 Отговор
    В България има толкова много паразитни структури, че ви е бедна фантазията. Които гледат по всякакъв начин да се доберат до готовите пари. Пари, които другите са изкарали с труда си!

    22:23 01.09.2026

  • 23 В повечето бели страни

    9 1 Отговор
    Държавата работи за гражданите,в БГ държавата работи срещу гражданите които биват ухажвани само преди избори,в останалото време се тотално обладани.

    Коментиран от #26

    22:23 01.09.2026

  • 24 Промените са само че

    6 4 Отговор
    парите ви отиват за Зелю и Урсулайката

    Коментиран от #35

    22:24 01.09.2026

  • 25 Поредният грабеж на хората

    6 1 Отговор
    Това е истината.

    22:26 01.09.2026

  • 26 Може

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "В повечето бели страни":

    Но тук има едно голямо множество хрантутници, които властта отглежда с парите и труда на работещите, угоява ги доволно за да има гласове да ги избират, под чадъра на олигархията и мафията. И останала част сме заложници! Всичко е наопаки, институции, които трябва да пазят хората, те пазят олигархията. И хората не може да го разберат и да се обединят в по-добри цели.

    Коментиран от #28

    22:29 01.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 това множество

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Може":

    се възпроизвежда с чужди крадени от хората пари!

    22:38 01.09.2026

  • 29 Така ли

    3 1 Отговор
    Се завръщат усъвършенстваните пирамиди? Хора, внимавайте и не се подвеждайте. Да, в държави има печелившо инвестиране на пенсионните фондове-справка- едно от ЕРП-тата. Ама на таз територия не е сигурно.

    22:39 01.09.2026

  • 30 Така ли

    2 1 Отговор
    Се завръщат усъвършенстваните пирамиди? Хора, внимавайте и не се подвеждайте. Да, в държави има печелившо инвестиране на пенсионните фондове-справка- едно от ЕРП-тата. Ама на таз територия не е сигурно.

    22:40 01.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хора разберете

    2 1 Отговор
    мафията е в парламента

    Коментиран от #34

    22:42 01.09.2026

  • 33 Само

    3 1 Отговор
    с незадължителни вноски,системата ще се оправи!Младите да се замислят!

    22:43 01.09.2026

  • 34 А къде

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "хора разберете":

    не е ?

    Коментиран от #37

    22:43 01.09.2026

  • 35 НОИ

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Промените са само че":

    плаща руски пенсии!

    22:44 01.09.2026

  • 36 ПАРИТЕ В НОИ

    4 0 Отговор
    Всичко друго е грабеж.

    22:45 01.09.2026

  • 37 рибата се вмерисва

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "А къде":

    откъм главата каквато пасмината горе такава и държавата и народа нали сам си ги избира и му харесват всички са прости и затова се разбират и им е добре?

    22:45 01.09.2026

  • 38 Сега

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    я намаляват със 7% !

    22:46 01.09.2026

  • 39 Стефанов

    2 0 Отговор
    Борисов и Дянков откраднаха парите още през 2011. Чакайте пенсии.

    Коментиран от #41

    22:53 01.09.2026

  • 40 Какво си мислихте?

    0 0 Отговор
    Че ще ви простят? Е, няма да се случи. Мирише на пари и на будали. Как мафията ще пропусне такъв гювеч?! Сега гледайте по TV как точно мафията ви обяснява, че мултифондовете ще работят в полза на обществото. Толкова инертен и безучастен е народецът в държавицата, че дори го мързи да си защити правата.

    23:00 01.09.2026

  • 41 А циганина Костов

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стефанов":

    ги откраднатите още през 1990 г.

    23:01 01.09.2026

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