Рекорд: Разходите за пенсии към август надхвърлят €8,8 млрд.

Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщи Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781 млн. евро повече.

Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година. Приходите нарастват с 476 млн. евро.