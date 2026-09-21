Рекорд: Разходите за пенсии към август надхвърлят €8,8 млрд.

Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщи Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781 млн. евро повече.
Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година. Приходите нарастват с 476 млн. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
13:50 21.09.2026
2 Пущиня(к)
Коментиран от #26
13:51 21.09.2026
3 мъкаааа
13:52 21.09.2026
4 честен ционист
Коментиран от #7, #22
13:53 21.09.2026
5 Хамстера
13:54 21.09.2026
6 прави ревизия Радев и вдигай възрастта
Коментиран от #28
13:57 21.09.2026
7 111111
До коментар #4 от "честен ционист":Гледам на лимонадено шише що ми се счупи кристалната топка! И видим да имаш жлъчни камъни затова си толкоз лют! А за пенсиите кой каквото внасял това и ще взема! На всички по една формула се смята!
Коментиран от #12, #36, #60
13:57 21.09.2026
8 буржи
Коментиран от #10
13:58 21.09.2026
9 Пенсионер
42 г съм внасял и сега си ги искам
Това не е разход. НОИ и тяхните заплати са разход
13:58 21.09.2026
10 111111
До коментар #8 от "буржи":Това вече е друго!
13:58 21.09.2026
11 На момента
Това е реформа пъпко лъжлива!
Ама те страх, че ще те свалят от трона!
Ама ние и така и така ще те свалим, мизерник долен!
И да питам Радев, каква кола кара разюзденият му наследник?
13:59 21.09.2026
12 честен ционист
До коментар #7 от "111111":Какво си внасял пък ти бре? От 2009 до 2020 машинациите на герб родата, дето се намърдаха покрай Бацето.
Коментиран от #13, #15, #23
14:00 21.09.2026
13 111111
До коментар #12 от "честен ционист":Няма как да стане! Няма машинации, има уредени високи заплати! Не се люти!
Коментиран от #14
14:02 21.09.2026
14 честен ционист
До коментар #13 от "111111":Ми тъкно барабар с надвзетите пенсии, ще трябва да върнеш и нерагламентирано завишената норма. Какви са тия пенсии по хил евра на някакви средняци?
Коментиран от #18, #20
14:04 21.09.2026
15 111111
До коментар #12 от "честен ционист":Вземи си ПИК за НОИ и ще си видиш заплатата по месеци и вноските. Там е и формулата да си изчислиш пенсията. По-големи вноски, по-голяма пенсия! Неправдата е в заплатите!
14:05 21.09.2026
16 Дрътия Софеанец ,
14:07 21.09.2026
17 Вярно
14:07 21.09.2026
18 111111
До коментар #14 от "честен ционист":Ако ще говорим за висшисти и средняци, мен ме е срам да си покажа дипломата! Магистри по електротехника не правят разлика между обиколка на окръжност и лице на кръг! Ама с претенции!
Коментиран от #59
14:08 21.09.2026
19 ти да видиш
14:12 21.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айде бе
14:15 21.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ганчо
До коментар #12 от "честен ционист":Много си се разлютил като иклатен евреин в синагога.
14:16 21.09.2026
24 Пенсионер
Коментиран от #25
14:21 21.09.2026
25 111111
До коментар #24 от "Пенсионер":Аз пък мисля, че НОИ няма как да краде при условие, че ти е дал в сайта възможност сам да си изчислиш пенсията! Смятал съм на роднини пенсионери и няма разминаване със стотинка от това което те са сметнали и това което сам си сметнал.
Коментиран от #34
14:25 21.09.2026
26 Димитров
До коментар #2 от "Пущиня(к)":Аз си взимам моята редовно а за пущиняка не ме е грижа дали има какво да яде и още ли спи в контейнера.
14:26 21.09.2026
27 Дядо Гъдю
Осем цяло и осем милиарда делено на два милиона и шейсет и девет таузен пенсионери делено на осем месеца средно са петстотин деветдесет и едно евро на глава.
Много сте се охарчили,няма що.
Ами ако давахте истински пенсии??
14:27 21.09.2026
28 АзГ
До коментар #6 от "прави ревизия Радев и вдигай възрастта":Искахте евро,на ви сега евро.
Коментиран от #44
14:27 21.09.2026
29 Беро
Добре, с 40 годишен стаж, 344,71 евро, рахат всеки месец! По осигурителната ми сметка, 197,000 лева! Мъжете ще ги получават, близо 10 години, жените, близо 15 години! 70% артък в полза на държавата!
През 1989,България е 9,8 милиона, днес е
6 милиона, а сега вижте нагледно, колко е беден пенсионера в България!Много беден!
Е, нема такава страна по света!!!
Коментиран от #38, #69
14:28 21.09.2026
30 Софийски селянин,Пенсионер
В това число влизат и ромляните с чаветата...
Коментиран от #31, #54
14:30 21.09.2026
31 111111
До коментар #30 от "Софийски селянин,Пенсионер":Точно така е но няма осъден лекар от ТЕЛК!
Коментиран от #41
14:33 21.09.2026
32 Мунчо
Коментиран от #33
14:33 21.09.2026
33 111111
До коментар #32 от "Мунчо":Кажи как става това, иначе...?
14:34 21.09.2026
34 Кражбите са !
До коментар #25 от "111111":Във Формулата !
Така Че !
Продължавай !?
Да Си Смяташ !
За да Прецениш Сам !
Какъв !
Галош !
Си !
Коментиран от #35
14:35 21.09.2026
35 111111
До коментар #34 от "Кражбите са !":Ако ще се обиждаме не се надявай да спечелиш! Аз обидих ли те?
14:36 21.09.2026
36 Така ли
До коментар #7 от "111111":Значи колко да е внася пожарникар или летец??? Ми то да е така всички пожарникари да станат и пилоти. 🫣😂
Коментиран от #39
14:37 21.09.2026
37 Нерито
Не е жалко, тъжно е!!!
14:38 21.09.2026
38 Пенсионер ОСВ
До коментар #29 от "Беро":Ти остави това но след пенсионирането който доживе мъжете при условията на трета категория труд средно живеят осем години..
Напук на НОИ аз я получам от 23 години но първа екстра категория подземен миньор.
Много от колегите и наборите отдавна са покойници...
14:38 21.09.2026
39 111111
До коментар #36 от "Така ли":Няма да го разбереш както и да го напиша!
14:39 21.09.2026
40 Кирил
14:44 21.09.2026
41 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #31 от "111111":И друг парадокс който ме дразни,на място за инвалиди съм виждал да слизат от тях прави особено мъже със скъпи коли..
Или се водят на инвалид от семейството или роднина..
Това в по нормалните държави го няма..
Коментиран от #43
14:46 21.09.2026
42 Иван
14:47 21.09.2026
43 111111
До коментар #41 от "Софийски селянин,Пенсионер":Точно така! И мен ме дразни това! От тези ТЕЛК лекарите се позлатиха! Тотална неправда е това! Има хора в нужда на които им дават много малко а други здрави и прави получават незаслужено и повече!
14:50 21.09.2026
44 Брачед ,
До коментар #28 от "АзГ":ХавГ АгЗ ъми
14:50 21.09.2026
45 Мунчо
Коментиран от #48
14:51 21.09.2026
46 Данъкоплатец
Коментиран от #68
14:51 21.09.2026
47 Не ревете
14:53 21.09.2026
48 111111
До коментар #45 от "Мунчо":Никой в България не получава две пенсии!!!
Може ако е работил в чужбина и е придобил там право на пенсия и след това е работил и у нас и пак е придобил право на пенсия!
Коментиран от #50, #53, #56
14:53 21.09.2026
49 И някой вина има ли че
14:53 21.09.2026
50 Президента
До коментар #48 от "111111":може,втората армейска!
14:54 21.09.2026
51 Или заплата или пенсия
14:54 21.09.2026
52 Заядливец
Коментиран от #58
14:55 21.09.2026
53 Може лична
До коментар #48 от "111111":и процент вдовишка,или телк!
14:55 21.09.2026
54 Лесно е да си прогресивен
До коментар #30 от "Софийски селянин,Пенсионер":Не манипулирай!
Инвалидите са резултат от безобразната и антихуманна медицинска индустрия, лошите условия на труд и живот на масовия човек.
Най-добре е винаги да си млад, здрав и богат, нали така?
14:56 21.09.2026
55 Ами да се съберат
Коментиран от #63
14:56 21.09.2026
56 Може
До коментар #48 от "111111":лична и наследена от втори стълб!
14:56 21.09.2026
57 Пенсионер
и снишавайки се към нея, й казва тихо: "Довечера имам интимна среща с комунистка. Моля, препоръчайте ми нещо, което да ме направи сигурен". Тя му се усмихва
съучастнически и му подава кутийка с кондоми с червени фигурки сърп и чук още от времето на фирмите на Ленин и Сталин. Той гледа недоумяващо. Тя, смятайки, че трябва да му обясни съдържанието на опаковката - я разкъсва и развива един презерватив. "Презерватива се изправя и проговаря "Ромбам бригадирки в колхоза"..... Но, г-жо, от това външното, кожата де , си имам мнооого!... този презерватив е за ПОТУРНАЦИ!
Дайте ми нещо, което да ми увеличи вътрешното - ИНДИГОТО!
14:57 21.09.2026
58 Най
До коментар #52 от "Заядливец":много 10% !
14:57 21.09.2026
59 Препатил
До коментар #18 от "111111":Ако тези магистри са от БАН, няма какво да се чудиш. Те и научна стапан имат, но пак не знаят разликата между обиколка на окръжност и лице на кръг.
14:59 21.09.2026
60 Глупо сти...
До коментар #7 от "111111":....как са равни вноските и кой плаща и за двамата....работещия. Един офис служител нищо неработещ държавата или ние му се води осигуровки на всичките пари, заплата, бонуси, празнични, а аз като инженер в предприятието ме осигуряваха на 700, после на 1000 и накрая на 1400 и взимам 650евро пенсия, а същатата позната взима 750€, която само разбира от кафета пиене и клюки по етажите...това ли еднаква методика
Коментиран от #64
14:59 21.09.2026
61 За какво реват?
14:59 21.09.2026
62 Ех тея пенсионери бре, не умират а?
15:00 21.09.2026
63 Данък по 3
До коментар #55 от "Ами да се съберат":За второ и трето жилище и ей ви ги 781 млн. евро повече
15:02 21.09.2026
64 111111
До коментар #60 от "Глупо сти...":"а аз като инженер в предприятието ме осигуряваха на 700, после на 1000 и накрая на 1400 и взимам 650евро пенсия"
Има два варианта:
1. Тя да е вземала по-висока заплата от теб и да е внасяла по-високи вноски.
2. Да не са те осигурявали на това което са ти казали (можеш да провериш).
15:03 21.09.2026
65 Пенсионер
Крайслер сив, снове без свян,
С номер нов насам натам.
За слухтене ангажиран,
Компромати продуцира.
На калинките в строя,
Крайслер, пикчърс, всичко в боя!
Дума няма на хартия!
Потника не е от тия,
дето лесно се подписват.
По му тичка да накисва!
Прокурори е Ме Ве Ре,
Хващат мишка да преде.
Смелочупило с отверка!
Потник стаил гърми навред.
Буда губи словоред.
А картинката зловеща,
Постна пенсионерска леща.
15:04 21.09.2026
66 Така е
15:04 21.09.2026
67 Хорхе
Всичко тук е мижи да те лажем!
850 000 на ТЕЛК, платени на ръка и 850 000 на минимална пенсия от 345,00 евро месечно!Големи разходи за пенсии, а!
15:04 21.09.2026
68 Алекс
До коментар #46 от "Данъкоплатец":Стотици хиляди са такива безделници и лентяи..
За пример един комшия 56 набор след 1990 година го удари на купи продай търгашин.
Нищо друго не е правил никакви осигуровки нищо..
Не е беден,ама като няма стаж си подаде документите за пенсия за старост,не каза тариката не ми трябва..
15:05 21.09.2026
69 Припомням
До коментар #29 от "Беро":През 1985 г. не ни достигат 25 000 човека, за да станем 10 милиона. От следващата година до днес прирастът е отрицателен, но аз мисля, че пак сме си около 9 милиона, но 1/3 част от хората живеят в чужбина и там нашенските двойки раждат повече деца и то в по-ранна възраст. Изводите си ги направи сам.
15:13 21.09.2026