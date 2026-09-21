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Рекорд: Разходите за пенсии към август надхвърлят €8,8 млрд.

Рекорд: Разходите за пенсии към август надхвърлят €8,8 млрд.

21 Септември, 2026 13:49 1 006 69

  • разход-
  • пенсии

Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781 млн. евро повече

Рекорд: Разходите за пенсии към август надхвърлят €8,8 млрд. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщи Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781 млн. евро повече.

Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година. Приходите нарастват с 476 млн. евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    9 2 Отговор
    спестил съм повече

    13:50 21.09.2026

  • 2 Пущиня(к)

    6 7 Отговор
    Начи...никви пенсии!

    Коментиран от #26

    13:51 21.09.2026

  • 3 мъкаааа

    18 1 Отговор
    Населението в България все повече остарява.

    13:52 21.09.2026

  • 4 честен ционист

    24 10 Отговор
    Всички пенсии на гербаджийските хрантутници трябва да се преизчислят и намалят. Не може да си бачкал цял живот чистач и да взимаш накрая по 1000 евро пенсия, а преподаватели, лекари и инженери с над 20г стаж да взимат по 219 евро.

    Коментиран от #7, #22

    13:53 21.09.2026

  • 5 Хамстера

    22 3 Отговор
    Разни там Дансаджии и ченгета грабят пенсиите

    13:54 21.09.2026

  • 6 прави ревизия Радев и вдигай възрастта

    12 4 Отговор
    Какви са тия 8,8млрд за пенсии за един месец пък и евро? То толкова беше БВП на България през 90те години? Тука има някаква голяма измама с размера на пенсиите.

    Коментиран от #28

    13:57 21.09.2026

  • 7 111111

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Гледам на лимонадено шише що ми се счупи кристалната топка! И видим да имаш жлъчни камъни затова си толкоз лют! А за пенсиите кой каквото внасял това и ще взема! На всички по една формула се смята!

    Коментиран от #12, #36, #60

    13:57 21.09.2026

  • 8 буржи

    21 1 Отговор
    Ако задържите още тия на заплата,пенсия и телк-ове в мвр ще станат 10 милиарда

    Коментиран от #10

    13:58 21.09.2026

  • 9 Пенсионер

    25 0 Отговор
    Това са си мои пари
    42 г съм внасял и сега си ги искам
    Това не е разход. НОИ и тяхните заплати са разход

    13:58 21.09.2026

  • 10 111111

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "буржи":

    Това вече е друго!

    13:58 21.09.2026

  • 11 На момента

    24 0 Отговор
    Всички търтеи пенсионери, които са на държавна работа да бъдат изпоатени в заслужен отдих, както и да им бъде отнто правото на обезщетения на всички! Какви са тия 20 брутни заплати? Нали са работели и им е заплащано. Какви са тия разходи за нещо което като трудово възнаграждение са получавали!? А всички тия държавни пиявици са обезщетени при трудови злополуки. Това е!
    Това е реформа пъпко лъжлива!
    Ама те страх, че ще те свалят от трона!
    Ама ние и така и така ще те свалим, мизерник долен!
    И да питам Радев, каква кола кара разюзденият му наследник?

    13:59 21.09.2026

  • 12 честен ционист

    10 10 Отговор

    До коментар #7 от "111111":

    Какво си внасял пък ти бре? От 2009 до 2020 машинациите на герб родата, дето се намърдаха покрай Бацето.

    Коментиран от #13, #15, #23

    14:00 21.09.2026

  • 13 111111

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Няма как да стане! Няма машинации, има уредени високи заплати! Не се люти!

    Коментиран от #14

    14:02 21.09.2026

  • 14 честен ционист

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "111111":

    Ми тъкно барабар с надвзетите пенсии, ще трябва да върнеш и нерагламентирано завишената норма. Какви са тия пенсии по хил евра на някакви средняци?

    Коментиран от #18, #20

    14:04 21.09.2026

  • 15 111111

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Вземи си ПИК за НОИ и ще си видиш заплатата по месеци и вноските. Там е и формулата да си изчислиш пенсията. По-големи вноски, по-голяма пенсия! Неправдата е в заплатите!

    14:05 21.09.2026

  • 16 Дрътия Софеанец ,

    13 0 Отговор
    А кога плащахме , не ревахте , а ?!🤞

    14:07 21.09.2026

  • 17 Вярно

    10 1 Отговор
    № 8 забрави и,че имат натрупани по 200-300 дни отпуск

    14:07 21.09.2026

  • 18 111111

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Ако ще говорим за висшисти и средняци, мен ме е срам да си покажа дипломата! Магистри по електротехника не правят разлика между обиколка на окръжност и лице на кръг! Ама с претенции!

    Коментиран от #59

    14:08 21.09.2026

  • 19 ти да видиш

    9 3 Отговор
    Ми пенсионерите и тези във предпенсионна възраст във конц лагери и проблема ви е решен! Радев нема да уварите боба,на пролет сте история!

    14:12 21.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айде бе

    5 0 Отговор
    по 12,няма толкова БВП !

    14:15 21.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ганчо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Много си се разлютил като иклатен евреин в синагога.

    14:16 21.09.2026

  • 24 Пенсионер

    8 2 Отговор
    Да напишат колко краде НОИ от пенсионерите.

    Коментиран от #25

    14:21 21.09.2026

  • 25 111111

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Пенсионер":

    Аз пък мисля, че НОИ няма как да краде при условие, че ти е дал в сайта възможност сам да си изчислиш пенсията! Смятал съм на роднини пенсионери и няма разминаване със стотинка от това което те са сметнали и това което сам си сметнал.

    Коментиран от #34

    14:25 21.09.2026

  • 26 Димитров

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пущиня(к)":

    Аз си взимам моята редовно а за пущиняка не ме е грижа дали има какво да яде и още ли спи в контейнера.

    14:26 21.09.2026

  • 27 Дядо Гъдю

    12 0 Отговор
    Е,какво му е рекордното?
    Осем цяло и осем милиарда делено на два милиона и шейсет и девет таузен пенсионери делено на осем месеца средно са петстотин деветдесет и едно евро на глава.
    Много сте се охарчили,няма що.
    Ами ако давахте истински пенсии??

    14:27 21.09.2026

  • 28 АзГ

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "прави ревизия Радев и вдигай възрастта":

    Искахте евро,на ви сега евро.

    Коментиран от #44

    14:27 21.09.2026

  • 29 Беро

    10 0 Отговор
    Огромни разходи за пенсии в България!
    Добре, с 40 годишен стаж, 344,71 евро, рахат всеки месец! По осигурителната ми сметка, 197,000 лева! Мъжете ще ги получават, близо 10 години, жените, близо 15 години! 70% артък в полза на държавата!
    През 1989,България е 9,8 милиона, днес е
    6 милиона, а сега вижте нагледно, колко е беден пенсионера в България!Много беден!
    Е, нема такава страна по света!!!

    Коментиран от #38, #69

    14:28 21.09.2026

  • 30 Софийски селянин,Пенсионер

    8 0 Отговор
    Ами как иначе,България е единствената страна от ЕС със най много инвалидни пенсии от ТЕЛК,някъде към 850 хиляди..
    В това число влизат и ромляните с чаветата...

    Коментиран от #31, #54

    14:30 21.09.2026

  • 31 111111

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Точно така е но няма осъден лекар от ТЕЛК!

    Коментиран от #41

    14:33 21.09.2026

  • 32 Мунчо

    4 2 Отговор
    Оказа се, че НОИ краде всеки месец от народа български по скромната сума от 3 милиарда и 100 милиона! Да се жалваме или да разрушим Бастилията? И това ще стане, вервайте ми! В края на годината!

    Коментиран от #33

    14:33 21.09.2026

  • 33 111111

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мунчо":

    Кажи как става това, иначе...?

    14:34 21.09.2026

  • 34 Кражбите са !

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "111111":

    Във Формулата !

    Така Че !

    Продължавай !?

    Да Си Смяташ !

    За да Прецениш Сам !

    Какъв !

    Галош !

    Си !

    Коментиран от #35

    14:35 21.09.2026

  • 35 111111

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кражбите са !":

    Ако ще се обиждаме не се надявай да спечелиш! Аз обидих ли те?

    14:36 21.09.2026

  • 36 Така ли

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "111111":

    Значи колко да е внася пожарникар или летец??? Ми то да е така всички пожарникари да станат и пилоти. 🫣😂

    Коментиран от #39

    14:37 21.09.2026

  • 37 Нерито

    2 0 Отговор
    Пенсионерите в България са 2 млн. и 50 000 хиляди, с много малко все още от работещата рая и нас - 2.1 милиона.
    Не е жалко, тъжно е!!!

    14:38 21.09.2026

  • 38 Пенсионер ОСВ

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Беро":

    Ти остави това но след пенсионирането който доживе мъжете при условията на трета категория труд средно живеят осем години..
    Напук на НОИ аз я получам от 23 години но първа екстра категория подземен миньор.
    Много от колегите и наборите отдавна са покойници...

    14:38 21.09.2026

  • 39 111111

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Така ли":

    Няма да го разбереш както и да го напиша!

    14:39 21.09.2026

  • 40 Кирил

    5 0 Отговор
    Спрете да развявате тези байраци с пенсиите , разходите трябва да бъдат толкова колкото са необходими по разчетите в държавата , те така или иначе недостигат за пенсионерите за един сносен живот.

    14:44 21.09.2026

  • 41 Софийски селянин,Пенсионер

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "111111":

    И друг парадокс който ме дразни,на място за инвалиди съм виждал да слизат от тях прави особено мъже със скъпи коли..
    Или се водят на инвалид от семейството или роднина..
    Това в по нормалните държави го няма..

    Коментиран от #43

    14:46 21.09.2026

  • 42 Иван

    4 0 Отговор
    Тук влизат и социалните пенсии,направете така,че всеки да получава според стажа,или на кратко,махнете социалната пенсия,невнасялите осигуровки без пенсия.

    14:47 21.09.2026

  • 43 111111

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Точно така! И мен ме дразни това! От тези ТЕЛК лекарите се позлатиха! Тотална неправда е това! Има хора в нужда на които им дават много малко а други здрави и прави получават незаслужено и повече!

    14:50 21.09.2026

  • 44 Брачед ,

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "АзГ":

    ХавГ АгЗ ъми

    14:50 21.09.2026

  • 45 Мунчо

    3 0 Отговор
    е с две пенсии и заплата!Рушветите ,башка!

    Коментиран от #48

    14:51 21.09.2026

  • 46 Данъкоплатец

    5 0 Отговор
    Каква част от тези 8.8 милиарда са за трудови пенсии и колко пари дава държавата от парите на данъкоплатците за социални пенсии на мързеливци, преживяли 70 г. на социални помощи или работили в сивия сектор и не внесли нито лев за осигуровки и данъци? А ТЕЛКовете колко са и какъв процент от тях са съмнителни?

    Коментиран от #68

    14:51 21.09.2026

  • 47 Не ревете

    2 0 Отговор
    защо пращате пенсионери в парламента?

    14:53 21.09.2026

  • 48 111111

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Мунчо":

    Никой в България не получава две пенсии!!!
    Може ако е работил в чужбина и е придобил там право на пенсия и след това е работил и у нас и пак е придобил право на пенсия!

    Коментиран от #50, #53, #56

    14:53 21.09.2026

  • 49 И някой вина има ли че

    2 0 Отговор
    Броят на пенсионерите за август 2026 г. се е увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година ?

    14:53 21.09.2026

  • 50 Президента

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "111111":

    може,втората армейска!

    14:54 21.09.2026

  • 51 Или заплата или пенсия

    3 0 Отговор
    Не може и двете като Радев

    14:54 21.09.2026

  • 52 Заядливец

    1 0 Отговор
    Кажете ни, каква част от тези 2 067 988 пенсионирани човека са трудови пенсионери?

    Коментиран от #58

    14:55 21.09.2026

  • 53 Може лична

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "111111":

    и процент вдовишка,или телк!

    14:55 21.09.2026

  • 54 Лесно е да си прогресивен

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Не манипулирай!
    Инвалидите са резултат от безобразната и антихуманна медицинска индустрия, лошите условия на труд и живот на масовия човек.
    Най-добре е винаги да си млад, здрав и богат, нали така?

    14:56 21.09.2026

  • 55 Ами да се съберат

    3 0 Отговор
    тогава и от олигарсите 781 млн. евро повече.

    Коментиран от #63

    14:56 21.09.2026

  • 56 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "111111":

    лична и наследена от втори стълб!

    14:56 21.09.2026

  • 57 Пенсионер

    1 1 Отговор
    Пенсионер влиза в аптека. Притеснено се оглежда. Отива до аптекарката,
    и снишавайки се към нея, й казва тихо: "Довечера имам интимна среща с комунистка. Моля, препоръчайте ми нещо, което да ме направи сигурен". Тя му се усмихва
    съучастнически и му подава кутийка с кондоми с червени фигурки сърп и чук още от времето на фирмите на Ленин и Сталин. Той гледа недоумяващо. Тя, смятайки, че трябва да му обясни съдържанието на опаковката - я разкъсва и развива един презерватив. "Презерватива се изправя и проговаря "Ромбам бригадирки в колхоза"..... Но, г-жо, от това външното, кожата де , си имам мнооого!... този презерватив е за ПОТУРНАЦИ!
    Дайте ми нещо, което да ми увеличи вътрешното - ИНДИГОТО!

    14:57 21.09.2026

  • 58 Най

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Заядливец":

    много 10% !

    14:57 21.09.2026

  • 59 Препатил

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "111111":

    Ако тези магистри са от БАН, няма какво да се чудиш. Те и научна стапан имат, но пак не знаят разликата между обиколка на окръжност и лице на кръг.

    14:59 21.09.2026

  • 60 Глупо сти...

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "111111":

    ....как са равни вноските и кой плаща и за двамата....работещия. Един офис служител нищо неработещ държавата или ние му се води осигуровки на всичките пари, заплата, бонуси, празнични, а аз като инженер в предприятието ме осигуряваха на 700, после на 1000 и накрая на 1400 и взимам 650евро пенсия, а същатата позната взима 750€, която само разбира от кафета пиене и клюки по етажите...това ли еднаква методика

    Коментиран от #64

    14:59 21.09.2026

  • 61 За какво реват?

    1 0 Отговор
    Значи реално пестят 7 милиарда, защото всичко се дигна двойно.

    14:59 21.09.2026

  • 62 Ех тея пенсионери бре, не умират а?

    1 0 Отговор
    увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година ...

    15:00 21.09.2026

  • 63 Данък по 3

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами да се съберат":

    За второ и трето жилище и ей ви ги 781 млн. евро повече

    15:02 21.09.2026

  • 64 111111

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Глупо сти...":

    "а аз като инженер в предприятието ме осигуряваха на 700, после на 1000 и накрая на 1400 и взимам 650евро пенсия"
    Има два варианта:
    1. Тя да е вземала по-висока заплата от теб и да е внасяла по-високи вноски.
    2. Да не са те осигурявали на това което са ти казали (можеш да провериш).

    15:03 21.09.2026

  • 65 Пенсионер

    0 0 Отговор
    Комунист кара Крайслер!
    Крайслер сив, снове без свян,
    С номер нов насам натам.
    За слухтене ангажиран,
    Компромати продуцира.
    На калинките в строя,
    Крайслер, пикчърс, всичко в боя!
    Дума няма на хартия!
    Потника не е от тия,
    дето лесно се подписват.
    По му тичка да накисва!
    Прокурори е Ме Ве Ре,
    Хващат мишка да преде.
    Смелочупило с отверка!
    Потник стаил гърми навред.
    Буда губи словоред.
    А картинката зловеща,
    Постна пенсионерска леща.

    15:04 21.09.2026

  • 66 Така е

    3 0 Отговор
    С млади гимнастички и "заслужили" псевдокултурници и президенти ... така е

    15:04 21.09.2026

  • 67 Хорхе

    2 0 Отговор
    Блажени са ВЯРВАЩИТЕ, в България!
    Всичко тук е мижи да те лажем!
    850 000 на ТЕЛК, платени на ръка и 850 000 на минимална пенсия от 345,00 евро месечно!Големи разходи за пенсии, а!

    15:04 21.09.2026

  • 68 Алекс

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Данъкоплатец":

    Стотици хиляди са такива безделници и лентяи..
    За пример един комшия 56 набор след 1990 година го удари на купи продай търгашин.
    Нищо друго не е правил никакви осигуровки нищо..
    Не е беден,ама като няма стаж си подаде документите за пенсия за старост,не каза тариката не ми трябва..

    15:05 21.09.2026

  • 69 Припомням

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Беро":

    През 1985 г. не ни достигат 25 000 човека, за да станем 10 милиона. От следващата година до днес прирастът е отрицателен, но аз мисля, че пак сме си около 9 милиона, но 1/3 част от хората живеят в чужбина и там нашенските двойки раждат повече деца и то в по-ранна възраст. Изводите си ги направи сам.

    15:13 21.09.2026

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