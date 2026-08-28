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Васил Терзиев: „Топлофикация София” има план да подмени над 40 км тръбопроводи

Васил Терзиев: „Топлофикация София” има план да подмени над 40 км тръбопроводи

28 Август, 2026 12:22 448 14

  • васил терзиев-
  • топлофикация-
  • тръбопроводи

Кметът на столицата смята концесията като възможност за модернизация на мрежата и решаване на финансовите проблеми на дружеството

Васил Терзиев: „Топлофикация София” има план да подмени над 40 км тръбопроводи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Топлофикация София" има амбициозен план да подмени над 40 км тръбопроводи тази година. Това заяви кметът на София Васил Терзиев във връзка с мащабната профилактика на топлорайон "София Изток", цитиран от Нова тв.

По думите му целта е ремонтните дейности да бъдат извършени възможно най-рано. Терзиев подчерта, че всички отговорни институции са взели поука от миналата година, когато ремонтите са започнали твърде късно.

Кметът на София коментира и въпроса за одит на "Топлофикация София". Според него е необходим цялостен анализ на дружеството, който да оцени техническото и финансовото му състояние и да очертае възможностите за бъдещото му управление. "Трябва да се намери решение с държавата относно дълга и да се осигурят необходимите инвестиции, за да могат софиянци да получат една наистина добра услуга", заяви Терзиев.

По думите му става въпрос за инвестиции от над 1,5 млрд. евро, които са необходими за подмяна и модернизация на мрежата. Кметът на София смята, че за реализирането им е нужна "малко по-различна форма на управление" и посочи концесията като възможен вариант.

Той уточни, че загубата е на дружеството за 2026 г. е "няколкостотин милиона". "Решаването на проблемите на "Топлофикация София" е дългосрочен процес, който изисква инвестиции, регулаторни промени и постепенно обновяване на мрежата", допълни Терзиев.

Според него концесионният модел на "Софийска вода" е довел до добър краен резултат за столицата. Той изрази надежда подобен подход да бъде приложен и при "Топлофикация София".

Припомняме, че „Топлофикация София” започна от 28 август планирана мащабна профилактика на топлорайон „София Изток”. Поради тази причина топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от две седмици. Ремонтните дейности ще продължат до 13 септември включително.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Иво Калушев

    10 2 Отговор
    Васенцето ще остави цяла София без парно, но поне няма да навърта сметки на Булгаргаз. После ще дойде при мен на хижата да лашкаме прерожденци. Той за тва прати 200 бона на Ивей.

    Коментиран от #4

    12:27 28.08.2026

  • 2 Сметайте кво ни чека

    7 1 Отговор
    и без това Изгрев Слатина и Подуене не са виждали метла от една година.

    Тия ще ни съсипят

    12:28 28.08.2026

  • 3 Гробар

    8 1 Отговор
    При бай Тошо как се намираха инвестиции? Нямаше концесионери.

    12:30 28.08.2026

  • 4 в грешка си

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "лама Иво Калушев":

    това че няма да имаш топла вода , не значи че няма да ти се начисляват сметки.
    А си врътнал кранчето на топлата - водомера тръгва и го отчита като топла вода

    Коментиран от #5

    12:30 28.08.2026

  • 5 лама Иво

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "в грешка си":

    Ние вече сметки не плащаме. Преродихме се с аверите

    12:34 28.08.2026

  • 6 Васо, то тя

    2 0 Отговор
    Топлофикация освен да скубе хората и надписва сметки други планове няма!А тея 40 километра реално няма да са повече от десетина!

    12:39 28.08.2026

  • 7 Тико

    7 0 Отговор
    Браво Васенце! Гениално, да сменим 40 км от нуждаещите подмяна 2400 км тръби положени от лошия социализъм. Без лама съвсем загуби посоката...

    12:39 28.08.2026

  • 8 под лама Ивей

    7 0 Отговор
    Васко, благодаря за 200те бона. Пак ела да те снимаме как трескаш прерожденци

    12:41 28.08.2026

  • 9 Топлоспалния

    2 0 Отговор
    Къде спаха до Август месец, ходиха по станциите на морето да отмарят а сега се сетиха ремонти да правят, ще стане като миналата година до декември ще има да ровят и да държат хората със студена вода.

    12:47 28.08.2026

  • 10 555

    0 3 Отговор
    Терзиев е първият свестен кмет на София от почти 30 години. Факт. Ако някой страда за Бойко, да си се оправя.

    12:47 28.08.2026

  • 11 Уточнение

    2 0 Отговор
    Става дума за 40-годишен план, както навремето беше с плановата икономика, но през капитализма, ще си остане само план!

    12:55 28.08.2026

  • 12 604

    1 0 Отговор
    Големо усвояване че пада...ала лама пхахаха...

    12:57 28.08.2026

  • 13 Васко ДС-то

    1 0 Отговор
    Оставка на комунето превърнало Софя в мръсно и изкъртено гето

    13:07 28.08.2026

  • 14 Григор

    0 0 Отговор
    А с тия 620 милиона евро борчове, какво правим? Кой ще плаща? Пак ли ще взимаме пари от бюджета щото видите ли софиянци не искат да си плащат парното? Къде дават така? Нали точно вие твърдяхте, че частното е свещено? Тогава защо не приватизирате "Топлофикация-София"? Частника няма да търпи и един цент борч.Всичко ще ви вземе; и апартаментите и колите, ако не си плащате!

    13:10 28.08.2026

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