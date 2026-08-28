Васил Терзиев: „Топлофикация София” има план да подмени над 40 км тръбопроводи

"Топлофикация София" има амбициозен план да подмени над 40 км тръбопроводи тази година. Това заяви кметът на София Васил Терзиев във връзка с мащабната профилактика на топлорайон "София Изток", цитиран от Нова тв.

По думите му целта е ремонтните дейности да бъдат извършени възможно най-рано. Терзиев подчерта, че всички отговорни институции са взели поука от миналата година, когато ремонтите са започнали твърде късно.

Кметът на София коментира и въпроса за одит на "Топлофикация София". Според него е необходим цялостен анализ на дружеството, който да оцени техническото и финансовото му състояние и да очертае възможностите за бъдещото му управление. "Трябва да се намери решение с държавата относно дълга и да се осигурят необходимите инвестиции, за да могат софиянци да получат една наистина добра услуга", заяви Терзиев.

По думите му става въпрос за инвестиции от над 1,5 млрд. евро, които са необходими за подмяна и модернизация на мрежата. Кметът на София смята, че за реализирането им е нужна "малко по-различна форма на управление" и посочи концесията като възможен вариант.

Той уточни, че загубата е на дружеството за 2026 г. е "няколкостотин милиона". "Решаването на проблемите на "Топлофикация София" е дългосрочен процес, който изисква инвестиции, регулаторни промени и постепенно обновяване на мрежата", допълни Терзиев.

Според него концесионният модел на "Софийска вода" е довел до добър краен резултат за столицата. Той изрази надежда подобен подход да бъде приложен и при "Топлофикация София".

Припомняме, че „Топлофикация София” започна от 28 август планирана мащабна профилактика на топлорайон „София Изток”. Поради тази причина топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от две седмици. Ремонтните дейности ще продължат до 13 септември включително.