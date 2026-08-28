Васил Терзиев: „Топлофикация София” има план да подмени над 40 км тръбопроводи

"Топлофикация София" има амбициозен план да подмени над 40 км тръбопроводи тази година. Това заяви кметът на София Васил Терзиев във връзка с мащабната профилактика на топлорайон "София Изток", цитиран от Нова тв.
По думите му целта е ремонтните дейности да бъдат извършени възможно най-рано. Терзиев подчерта, че всички отговорни институции са взели поука от миналата година, когато ремонтите са започнали твърде късно.
Кметът на София коментира и въпроса за одит на "Топлофикация София". Според него е необходим цялостен анализ на дружеството, който да оцени техническото и финансовото му състояние и да очертае възможностите за бъдещото му управление. "Трябва да се намери решение с държавата относно дълга и да се осигурят необходимите инвестиции, за да могат софиянци да получат една наистина добра услуга", заяви Терзиев.
По думите му става въпрос за инвестиции от над 1,5 млрд. евро, които са необходими за подмяна и модернизация на мрежата. Кметът на София смята, че за реализирането им е нужна "малко по-различна форма на управление" и посочи концесията като възможен вариант.
Той уточни, че загубата е на дружеството за 2026 г. е "няколкостотин милиона". "Решаването на проблемите на "Топлофикация София" е дългосрочен процес, който изисква инвестиции, регулаторни промени и постепенно обновяване на мрежата", допълни Терзиев.
Според него концесионният модел на "Софийска вода" е довел до добър краен резултат за столицата. Той изрази надежда подобен подход да бъде приложен и при "Топлофикация София".
Припомняме, че „Топлофикация София” започна от 28 август планирана мащабна профилактика на топлорайон „София Изток”. Поради тази причина топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от две седмици. Ремонтните дейности ще продължат до 13 септември включително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лама Иво Калушев
Коментиран от #4
12:27 28.08.2026
2 Сметайте кво ни чека
Тия ще ни съсипят
12:28 28.08.2026
3 Гробар
12:30 28.08.2026
4 в грешка си
До коментар #1 от "лама Иво Калушев":това че няма да имаш топла вода , не значи че няма да ти се начисляват сметки.
А си врътнал кранчето на топлата - водомера тръгва и го отчита като топла вода
Коментиран от #5
12:30 28.08.2026
5 лама Иво
До коментар #4 от "в грешка си":Ние вече сметки не плащаме. Преродихме се с аверите
12:34 28.08.2026
6 Васо, то тя
12:39 28.08.2026
7 Тико
12:39 28.08.2026
8 под лама Ивей
12:41 28.08.2026
9 Топлоспалния
12:47 28.08.2026
10 555
12:47 28.08.2026
11 Уточнение
12:55 28.08.2026
12 604
12:57 28.08.2026
13 Васко ДС-то
13:07 28.08.2026
14 Григор
13:10 28.08.2026