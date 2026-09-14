Росен Йорданов: Кметът на София е имал разговор с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша"

Кметът на София Васил Терзиев е имал комуникация с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“, но не са се осъществили тези планове. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, който представи на пресконференция днес в Съдебната палата заключенията от психологическа експертиза по случая „Петрохан“, предават от БТА, цитирани от Dariknews.bg.
Софиянци е могло да плащат данъци и за тази дейност, ако се беше осъществил този план, посочи той.
Йорданов заяви, че случаят е и политически и че Васил Терзиев като кмет на София дължи обяснение. „Терзиев не се е позаинтересувал как са изразходвани финансовите средства, които е предоставил на групата от „Петрохан“.
Според Йорданов част от парите са били разходвани „да се разхожда едно дете в Дубай или за покупка на развлекателни стоки“.
Тези хора не са извършвали никаква патрулна дейност“, посочи криминалният психолог.
Столичният кмет Васил Терзиев каза през март, че е дарил 251 хиляди лева на групата от „Петрохан“. „Това са мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате, пак бих ги дал“, посочи тогава столичният кмет на брифинг в Столичния общински съвет.
На 4 февруари Васил Терзиев заяви, че е познавал лично жертвите край Петрохан. „Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина“, коментира столичният кмет в публикация в профила си във Фейсбук.
По-късно през февруари Терзиев каза, че последно е бил в хижа „Петрохан“ през юни-юли 2025 г. По думите му е дарил около 70-80 хил. евро на Ивайло Калушев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росенчо
Коментиран от #41, #62
16:35 14.09.2026
2 ШЕФА
16:38 14.09.2026
3 Путин
Коментиран от #7
16:39 14.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А,това на Терзиев
16:40 14.09.2026
6 Конспиратор
16:43 14.09.2026
7 Варна
До коментар #3 от "Путин":Как ще е счупена държава,ти знаеш ли коя е Ивайла Мирчева и че тя веднага ще грабне М-16 и ще скочи в окопа да защитава родината . Може да е счупена,но Петроханските пед... и пед..... ще са на първия ред за борба с врага Русия ! Ще ги води Ген.Гномов ,да му мислят руснаците хихи
Коментиран от #24
16:43 14.09.2026
8 честен ционист
16:43 14.09.2026
9 Е ти
16:43 14.09.2026
10 Боклук,
Коментиран от #11
16:44 14.09.2026
11 Никакъв
До коментар #10 от "Боклук,":Играещ го някакъв ! Комплексар елементарен и себевлюбен !
16:46 14.09.2026
12 терзийко тулкото
16:47 14.09.2026
13 Как
16:47 14.09.2026
14 az СВО Победа 81
Коментиран от #31, #36
16:49 14.09.2026
15 Карлуково - Петрохан
Коментиран от #28
16:49 14.09.2026
16 военен неможач
бейска линия?
16:51 14.09.2026
17 az СВО Победа 81
16:51 14.09.2026
18 ...
16:51 14.09.2026
19 хасан двата у..
16:51 14.09.2026
20 Ахааа
Коментиран от #25
16:52 14.09.2026
21 име
16:53 14.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този
Къде беше и не даваше мнение когато МВР излезе и каза че са се самоубили с по два коршума
16:55 14.09.2026
24 Цар Калоян
До коментар #7 от "Варна":пак ще покръсти византийските п$ет@!
16:55 14.09.2026
25 Евроатлантик
До коментар #20 от "Ахааа":Точно така си е, ако ГЕРБ не бяха подкрепили ПП- ДБ ( понеже техният кандидат, отпадна безславно), сега Терзиев нямаше да бъде кмета Терзиев..
16:55 14.09.2026
26 Пешо
16:55 14.09.2026
27 007 лиценз ту кил
16:56 14.09.2026
28 Околчица
До коментар #15 от "Карлуково - Петрохан":"Психолога" е изгонен от МВР. Не е зле да му се провери психичното му здраве. С крясъци, обиди общуваше с пострадалите родители. И как без да е бил пряк свидетел определи точно последователността на "самоубийствата" и какво е мислил Калушев.
16:56 14.09.2026
29 Ужас
Коментиран от #32
16:57 14.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хихи
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Калушев на никого не е давал да топне чушлето. Само пари е Цоцал. Терзиев наивно повярвал и дарил пари. Радев наивно повярвал и издигнал Кирчо Кокорчо във властта. И на такива ниавници, наивния българин поверява управление...
Коментиран от #46
16:58 14.09.2026
32 Резидента ги задейства
До коментар #29 от "Ужас":След нарко гейт йотова.
16:59 14.09.2026
33 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
17:00 14.09.2026
34 Реалност
Приказки под шипковия храст! 😆
Коментиран от #38
17:01 14.09.2026
35 Тити на Кака
Накрая сумата се оказа няколко пъти по-голяма, а ходенията били доста, в т.ч. и едно незабравимо лято заедно се децата в имението на героите...
Нормално поведение у този човек, все пак и той, и Калушев, и още двама от компанията са деца на ДС, познават се от малки, бащите им са били колеги, нали така 😂😂😂
17:03 14.09.2026
36 Гресирана ватенка
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":А ти що сам го слагаш 😁😁😁
17:03 14.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ти да видиш
До коментар #34 от "Реалност":Йотовица вземе да се окаже с отпаднала необходимост.
17:04 14.09.2026
39 az СВО Победа 81
Няма остров, ама има хижа. Няма момиченца, ама пък има момченца....
Естествено, извратеняците и там, и тук са налице....
Кой го създаде, кой го покровителства и кой го финансира, а?
Коментиран от #42, #47, #52
17:06 14.09.2026
40 Капейчо
И така на всички избори.
Коментиран от #50, #56
17:07 14.09.2026
41 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Росенчо":Питай баща му, той си знае.
17:07 14.09.2026
42 Тихо пръдлю!
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Не си компетентен по темата.
Коментиран от #49
17:08 14.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Софиянец
Коментиран от #51
17:09 14.09.2026
46 не преувеличавай ролята на Радев
До коментар #31 от "хихи":за издигане на единия от шарлатаните за премиер, сина на ДС баща. ВИЕ гласувахте за ппдбитн и естествено, че някой от тях трябваше да стане премиер. Кой от тях, ако не ПРО100КИРО? Едва след това лъснаха колко безмозъчни, плоски и крадливи са те. КОЙТО и да беше президент, щеше да направи това.
17:11 14.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 КИРО ГЮРО ТЕРЗИЕВ И ВС. ПЕДОФИЛИ
17:12 14.09.2026
49 665
До коментар #42 от "Тихо пръдлю!":Не е! Само вий пеперугите сте компетентни по болката под опашката .
17:13 14.09.2026
50 Тиквейчо
До коментар #40 от "Капейчо":Не ги хвърляте, че после няма да има какво да ядете, като ви спрат центовете през зимата.
17:13 14.09.2026
51 рейтинга на Поров,
До коментар #45 от "Софиянец":барабар с другия от романтичната двойка, който напусна МВР по ЛИЧНИ ПРИЧИНИ и мънкане, "печели" гласове". Може да му се връзват нумиподобните. Най-много да ни върже да плащаме милиарди още дълги години на укро-бандерия.
17:13 14.09.2026
52 Само да вметна
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":На острова на Епстийн са били предимно непълнолетни рускинчета набирани от 2 руски Документирано.
Коментиран от #57
17:13 14.09.2026
53 Хаха
17:14 14.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Модаспи
17:16 14.09.2026
56 не си кАпейчо,
До коментар #40 от "Капейчо":а си цУнтчо и не ОТБИРАШ от нищо. Затова имаш и толкова неграмотна мисъл. Хайде се пообразовай малко преди да те приемат градските жълтопаметници - потомци на комун номенклатура, а?
Коментиран от #60
17:17 14.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ЕКСXУMATOPЪТ🦴💀🦴
17:21 14.09.2026
59 ЕКСXУMATOPЪТ🦴💀🦴
17:22 14.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Защо ми триете коментара
Какво постигате, като криете истината!?
17:26 14.09.2026
62 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Росенчо":Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
Извън лъжите, в които постоянно се оплитат, като патка в кълчища,
Елементарното доказателство, че не са се самоубили, е кучето.
Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?
Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!
Коментиран от #66
17:28 14.09.2026
63 Хаха ха
17:28 14.09.2026
64 РосенКА 😂
17:29 14.09.2026
65 не защо
17:33 14.09.2026
66 Ами
До коментар #62 от "ИСТИНАТА":Идиотова ако има морал ВЕДНАГА да се оттегли.
Коментиран от #69
17:34 14.09.2026
67 Прогресивно ми е ще повърна
Друго си е да помилваш нарко-барон....
Коментиран от #75
17:35 14.09.2026
68 Възpожденец 🇧🇬
Е, време е да се върнем към темата с помилването на наркотрафиканти от Илияна Йотова, инициативния и комитет съставен от ДС, БКП мумии и плазмодии следващи властта !
17:36 14.09.2026
69 ИСТИНАТА
До коментар #66 от "Ами":Психологът Йорданов е тъп милиционер! Защо изобщо му дават думата?
17:41 14.09.2026
70 Игрички
Но има и странични ефекти като отвращение, гняв и презрение към цялата политическа пасмина, с които предстои да се сблъскат челно политическите пеперудки и техните трубадури.
Блато!
17:50 14.09.2026
71 всички около пп дб са замесени с
Коментиран от #74
17:52 14.09.2026
72 Хм...
Коментиран от #79
17:53 14.09.2026
73 Ганю Балкански
17:54 14.09.2026
74 Ахъм
До коментар #71 от "всички около пп дб са замесени с":Всички други виновни само Йотова, която взема решението и се подписва не е, а? Не можахте ли да измислите нещо друго в трол-бригадата? Поне не говорете за нея, че се оплитате повече.
Коментиран от #76
17:55 14.09.2026
75 хаха нарко барон да друго си е
До коментар #67 от "Прогресивно ми е ще повърна":само където нарко барон не се занимава с 5 кила дрога но видиш ли лама споносирана от пп дб си върти педофилията ама яко и не само кой знае колко наркотици са минали там - забравих всички в пп дб са с някаква различна орентация къде будакова да прокара с другата си дружка джедър идеологията в училищата .и а ти разпранпедера№ст ако не знаеш нарко бароните въртят тонове дрога хайде с здраве и данотиразпорятзадникатази вечер
17:56 14.09.2026
76 хаха съдранопедераст-нито
До коментар #74 от "Ахъм":знам за каква трол бригада говориш но виж ти миличка яко ти плащат от някое нпо а ако икаш аз могадатисъдеразадника ок ли си много ви боли ама няма да я бъде чакам с нетърпение какво ще роди двойката гюров и половинка момиче или момче
17:59 14.09.2026
77 Росенчо,
17:59 14.09.2026
78 Възмутен
18:00 14.09.2026
79 какво да се плюе това да не по зад
До коментар #72 от "Хм...":ниците ви както сте свикнали
18:00 14.09.2026
80 Манипулации
18:00 14.09.2026