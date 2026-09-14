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Росен Йорданов: Кметът на София е имал разговор с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша"

Росен Йорданов: Кметът на София е имал разговор с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша"

14 Септември, 2026 16:26 1 716 80

  • росен йорданов-
  • васил терзиев-
  • ивайло калушев-
  • разговор-
  • охрана-
  • природен парк витоша

Софиянци е могло да плащат данъци и за тази дейност, ако се беше осъществил този план, посочи криминалният психолог

Росен Йорданов: Кметът на София е имал разговор с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша" - 1
Снимка: NovaNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев е имал комуникация с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“, но не са се осъществили тези планове. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, който представи на пресконференция днес в Съдебната палата заключенията от психологическа експертиза по случая „Петрохан“, предават от БТА, цитирани от Dariknews.bg.

Софиянци е могло да плащат данъци и за тази дейност, ако се беше осъществил този план, посочи той.

Йорданов заяви, че случаят е и политически и че Васил Терзиев като кмет на София дължи обяснение. „Терзиев не се е позаинтересувал как са изразходвани финансовите средства, които е предоставил на групата от „Петрохан“.

Според Йорданов част от парите са били разходвани „да се разхожда едно дете в Дубай или за покупка на развлекателни стоки“.

Тези хора не са извършвали никаква патрулна дейност“, посочи криминалният психолог.

Столичният кмет Васил Терзиев каза през март, че е дарил 251 хиляди лева на групата от „Петрохан“. „Това са мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате, пак бих ги дал“, посочи тогава столичният кмет на брифинг в Столичния общински съвет.

На 4 февруари Васил Терзиев заяви, че е познавал лично жертвите край Петрохан. „Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина“, коментира столичният кмет в публикация в профила си във Фейсбук.

По-късно през февруари Терзиев каза, че последно е бил в хижа „Петрохан“ през юни-юли 2025 г. По думите му е дарил около 70-80 хил. евро на Ивайло Калушев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росенчо

    30 7 Отговор
    Кой удуши малкия Пепи.

    Коментиран от #41, #62

    16:35 14.09.2026

  • 2 ШЕФА

    37 11 Отговор
    Разговора между Васко Розовата прашка и Ивайла се е провел в Петрохан пред камината . Д не си помисли някой че е имало се....

    16:38 14.09.2026

  • 3 Путин

    29 3 Отговор
    България е счупена държава,една бомба и няма да има комунисти и петроханци

    Коментиран от #7

    16:39 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А,това на Терзиев

    27 5 Отговор
    Звездите ли му го говорят?Когато се пенсионира ,Фандъкова го взе в общината.Това му е болката,че сега бе е там .

    16:40 14.09.2026

  • 6 Конспиратор

    16 27 Отговор
    Половината от цялата уйдурма е за да разкарат Терзиев от кметството, защото никой не може да овладее България без да има София.

    16:43 14.09.2026

  • 7 Варна

    29 7 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Как ще е счупена държава,ти знаеш ли коя е Ивайла Мирчева и че тя веднага ще грабне М-16 и ще скочи в окопа да защитава родината . Може да е счупена,но Петроханските пед... и пед..... ще са на първия ред за борба с врага Русия ! Ще ги води Ген.Гномов ,да му мислят руснаците хихи

    Коментиран от #24

    16:43 14.09.2026

  • 8 честен ционист

    35 5 Отговор
    Софиянци само ако знаят, за какви дивотии плащат данъци, ще спрат веднага да се внасят.

    16:43 14.09.2026

  • 9 Е ти

    14 17 Отговор
    ли искаш да го охраняваш ? Само голи приказки и жалки опити за манипулация срещу хонорар !

    16:43 14.09.2026

  • 10 Боклук,

    20 27 Отговор
    какво е правил кмета се установява по законосъобразен начин. Ти прокурор ли си, съд ли си? Ти си никой! Манипулатор, лъжец!

    Коментиран от #11

    16:44 14.09.2026

  • 11 Никакъв

    22 2 Отговор

    До коментар #10 от "Боклук,":

    Играещ го някакъв ! Комплексар елементарен и себевлюбен !

    16:46 14.09.2026

  • 12 терзийко тулкото

    11 6 Отговор
    калушев можеше през мен да управлава общината от цитаделата в петрохан

    16:47 14.09.2026

  • 13 Как

    7 2 Отговор
    така стана всяка сган да си развява байрака безнаказно тук?! Гледайте какво правят турците с такива, докато у нас управляват цел народ с поколения наред вече.......

    16:47 14.09.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    16 11 Отговор
    Освен другото което е, кметчето ще излезе и педофилче....

    Коментиран от #31, #36

    16:49 14.09.2026

  • 15 Карлуково - Петрохан

    21 16 Отговор
    Криминалния психолог много лъже, но мисирките май вече не се връзват толкова лесно да кълват на празна хранилка.

    Коментиран от #28

    16:49 14.09.2026

  • 16 военен неможач

    8 1 Отговор
    По сектантска или по (г)
    бейска линия?

    16:51 14.09.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    16 9 Отговор
    ППДБ-тата: педофил, нацист, хомосексуалист....

    16:51 14.09.2026

  • 18 ...

    9 1 Отговор
    Ама много харизматичен бил тоз калуня

    16:51 14.09.2026

  • 19 хасан двата у..

    2 0 Отговор
    този ДАВА....

    16:51 14.09.2026

  • 20 Ахааа

    12 9 Отговор
    Сглобкаджии сър! Кметът на София е бил спонсор на тази съмнителна група! Кметът на София беше избран на балотаж, след като на втори тур получи подкрепа от Бойко Борисов! След като, първоначално, Боко заплашваше, че ще подкрепи Ваня Григорова, после се спазариха и пак се сглобиха с ПП- ДБ!!!

    Коментиран от #25

    16:52 14.09.2026

  • 21 име

    11 5 Отговор
    Много хубов човек бил лама Калушев, но никой не го познавал отдавна. Само че всеки му давал пари.

    16:53 14.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този

    16 9 Отговор
    Този психолог на кой е правил психологична картина след като всички са се самоубили с 2 куршума.
    Къде беше и не даваше мнение когато МВР излезе и каза че са се самоубили с по два коршума

    16:55 14.09.2026

  • 24 Цар Калоян

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Варна":

    пак ще покръсти византийските п$ет@!

    16:55 14.09.2026

  • 25 Евроатлантик

    9 8 Отговор

    До коментар #20 от "Ахааа":

    Точно така си е, ако ГЕРБ не бяха подкрепили ПП- ДБ ( понеже техният кандидат, отпадна безславно), сега Терзиев нямаше да бъде кмета Терзиев..

    16:55 14.09.2026

  • 26 Пешо

    11 7 Отговор
    Криминалната клюкарка се изказа .

    16:55 14.09.2026

  • 27 007 лиценз ту кил

    10 6 Отговор
    Ударно ремонтират хижата на Петрохан. Лама Гюро и Кандимен ще я ползват за щаб на кампанията.

    16:56 14.09.2026

  • 28 Околчица

    16 11 Отговор

    До коментар #15 от "Карлуково - Петрохан":

    "Психолога" е изгонен от МВР. Не е зле да му се провери психичното му здраве. С крясъци, обиди общуваше с пострадалите родители. И как без да е бил пряк свидетел определи точно последователността на "самоубийствата" и какво е мислил Калушев.

    16:56 14.09.2026

  • 29 Ужас

    10 5 Отговор
    Кога психолозите станаха данъчни експери

    Коментиран от #32

    16:57 14.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хихи

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Калушев на никого не е давал да топне чушлето. Само пари е Цоцал. Терзиев наивно повярвал и дарил пари. Радев наивно повярвал и издигнал Кирчо Кокорчо във властта. И на такива ниавници, наивния българин поверява управление...

    Коментиран от #46

    16:58 14.09.2026

  • 32 Резидента ги задейства

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ужас":

    След нарко гейт йотова.

    16:59 14.09.2026

  • 33 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    15 8 Отговор
    След днешната пресконференция единственият въпрос, който възникна, е дали прокуратурата проверява психичното здраве на експертите, които наема.

    17:00 14.09.2026

  • 34 Реалност

    9 4 Отговор
    ПР акцията на прокуратурата и властта с притопляне на манджата "Петрохан" се превърна в истинско фиаско, според много журналисти и анализатори. В опит да отвлекат вниманието от документирания факт, че Йотова покровителства наркотрафиканти, властта спретна пореден тюрлюгювеч. Почти никакви факти и доказателства по случая "Петрохан" не бяха представени, а невероятни фантазии и съчинения. На въпрос на какви факти базира заключението си, така нареченият експерт заяви, че "лицето отговаряло на критериите за насилник".
    Приказки под шипковия храст! 😆

    Коментиран от #38

    17:01 14.09.2026

  • 35 Тити на Кака

    5 4 Отговор
    Само за протокола и поради поредната крива картина на събитията във Факти: Терзиев проговори за ППетрохан след като просия муцунката му от скриншотове на страницата с дарители на "рейнджърите". Първо версията му беше, че не ги познавал лично, дарил едни пари по препоръка на приятели. После, като лъсна част от сумата, смени версията. Призна, че е ходил лично на хижата, ама само един път, да провери как се харчи дарението.
    Накрая сумата се оказа няколко пъти по-голяма, а ходенията били доста, в т.ч. и едно незабравимо лято заедно се децата в имението на героите...
    Нормално поведение у този човек, все пак и той, и Калушев, и още двама от компанията са деца на ДС, познават се от малки, бащите им са били колеги, нали така 😂😂😂

    17:03 14.09.2026

  • 36 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    А ти що сам го слагаш 😁😁😁

    17:03 14.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ти да видиш

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Реалност":

    Йотовица вземе да се окаже с отпаднала необходимост.

    17:04 14.09.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Лама Калушев идва нещо като БГ версията на Епстийн.

    Няма остров, ама има хижа. Няма момиченца, ама пък има момченца....

    Естествено, извратеняците и там, и тук са налице....

    Кой го създаде, кой го покровителства и кой го финансира, а?

    Коментиран от #42, #47, #52

    17:06 14.09.2026

  • 40 Капейчо

    2 6 Отговор
    От Шипка 34 ОТНОВО ни активираха да мятаме отпадъчни въглехидрати срещу градската десница! ГЕРБ е срещу тях, СДС, ИТН изпълзяха от дупката си, ПБ, Възраждане. Диана Дамянова се включи. Чакаме още.
    И така на всички избори.

    Коментиран от #50, #56

    17:07 14.09.2026

  • 41 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Росенчо":

    Питай баща му, той си знае.

    17:07 14.09.2026

  • 42 Тихо пръдлю!

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Не си компетентен по темата.

    Коментиран от #49

    17:08 14.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Софиянец

    7 3 Отговор
    С такава риторика само се качва рейтинга на Гюров.

    Коментиран от #51

    17:09 14.09.2026

  • 46 не преувеличавай ролята на Радев

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "хихи":

    за издигане на единия от шарлатаните за премиер, сина на ДС баща. ВИЕ гласувахте за ппдбитн и естествено, че някой от тях трябваше да стане премиер. Кой от тях, ако не ПРО100КИРО? Едва след това лъснаха колко безмозъчни, плоски и крадливи са те. КОЙТО и да беше президент, щеше да направи това.

    17:11 14.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 КИРО ГЮРО ТЕРЗИЕВ И ВС. ПЕДОФИЛИ

    4 4 Отговор
    С ВАС СМЕ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!

    17:12 14.09.2026

  • 49 665

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Тихо пръдлю!":

    Не е! Само вий пеперугите сте компетентни по болката под опашката .

    17:13 14.09.2026

  • 50 Тиквейчо

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Капейчо":

    Не ги хвърляте, че после няма да има какво да ядете, като ви спрат центовете през зимата.

    17:13 14.09.2026

  • 51 рейтинга на Поров,

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Софиянец":

    барабар с другия от романтичната двойка, който напусна МВР по ЛИЧНИ ПРИЧИНИ и мънкане, "печели" гласове". Може да му се връзват нумиподобните. Най-много да ни върже да плащаме милиарди още дълги години на укро-бандерия.

    17:13 14.09.2026

  • 52 Само да вметна

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    На острова на Епстийн са били предимно непълнолетни рускинчета набирани от 2 руски Документирано.

    Коментиран от #57

    17:13 14.09.2026

  • 53 Хаха

    6 4 Отговор
    ТОЯ МАЗНИК, ЧЕХЪЛА НА БОКО ЗАЩО ГО ПОКАЗВАТЕ?

    17:14 14.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Модаспи

    1 1 Отговор
    Не е необходим някакъв супер ИИ, за да идентифицирате и изтриете няколкото пръдливи и миризливи трола, които пускат едни и същи постове под всяка статия.

    17:16 14.09.2026

  • 56 не си кАпейчо,

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Капейчо":

    а си цУнтчо и не ОТБИРАШ от нищо. Затова имаш и толкова неграмотна мисъл. Хайде се пообразовай малко преди да те приемат градските жълтопаметници - потомци на комун номенклатура, а?

    Коментиран от #60

    17:17 14.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ЕКСXУMATOPЪТ🦴💀🦴

    1 4 Отговор
    кво ни занимавате с някви които вече 4eppмееитe са ги опоскали.

    17:21 14.09.2026

  • 59 ЕКСXУMATOPЪТ🦴💀🦴

    1 5 Отговор
    кво ни занимавате с някви които вече 4eppвееитe са ги опоскали. На никой нормален не му дреме!

    17:22 14.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Защо ми триете коментара

    1 5 Отговор
    за профила Калушев, сектата му и политическата закрила от ППДБ и лично от кмета Терзиев?!

    Какво постигате, като криете истината!?

    17:26 14.09.2026

  • 62 ИСТИНАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Росенчо":

    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
    Извън лъжите, в които постоянно се оплитат, като патка в кълчища,
    Елементарното доказателство, че не са се самоубили, е кучето.
    Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!

    Коментиран от #66

    17:28 14.09.2026

  • 63 Хаха ха

    2 1 Отговор
    ГЕЛБОКЛУК ОБСЛУГА НА МАФИЯТА.2368

    17:28 14.09.2026

  • 64 РосенКА 😂

    2 1 Отговор
    А, да не би днес левент Росен да има някакъв празник, или в България да не е имало други имена, че всичките компетенции по статиите са с това име хи хии

    17:29 14.09.2026

  • 65 не защо

    1 1 Отговор
    обаче този психолог много ми прилича на психопат. Наблюдавах поведението му от началото на пресконференцията, правеше едни неадекватни физиономии, говореше агресивно, а нещо в погледа му изобщо не е наред. Притеснителна е и категоричността с която говори, все едно е бил на мястото и е видял всичко с очите си, запознат е с всяка подробност извън задачата на психологическата експертиза, приема всичко лично, наблюдава се нескрита омраза към жертвите, да не би пък наистина да е бил там?

    17:33 14.09.2026

  • 66 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "ИСТИНАТА":

    Идиотова ако има морал ВЕДНАГА да се оттегли.

    Коментиран от #69

    17:34 14.09.2026

  • 67 Прогресивно ми е ще повърна

    4 1 Отговор
    Много кофти е да имаш разговор с неосъждан човек, пък бил той и лама!!!
    Друго си е да помилваш нарко-барон....

    Коментиран от #75

    17:35 14.09.2026

  • 68 Възpожденец 🇧🇬

    6 1 Отговор
    След като се разбра, че няма абсолютно никакви нови разкрития по случая "Петрохан", пуснаха някакъв гербер да ни разправя за вероятности - скучно.
    Е, време е да се върнем към темата с помилването на наркотрафиканти от Илияна Йотова, инициативния и комитет съставен от ДС, БКП мумии и плазмодии следващи властта !

    17:36 14.09.2026

  • 69 ИСТИНАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ами":

    Психологът Йорданов е тъп милиционер! Защо изобщо му дават думата?

    17:41 14.09.2026

  • 70 Игрички

    1 0 Отговор
    Ако целта е да се откажат нормалните българи от гласуване, определено я постигат.
    Но има и странични ефекти като отвращение, гняв и презрение към цялата политическа пасмина, с които предстои да се сблъскат челно политическите пеперудки и техните трубадури.
    Блато!

    17:50 14.09.2026

  • 71 всички около пп дб са замесени с

    2 2 Отговор
    тази изтория петрохан другите който са взели милиони са тома белев жена му сандов и компания там са потънали милиони за 10 лешояда също милиони да броят храсти и треви да не говорим че тома белев и жена му разделят тези пари не е ли конфлик на интереси .преди дни кокорчо пеньоара направи сензация видиш ли Йотова нарочно помилвала доказан трафикант който комисия в която всички са кадри на пп дб предложила въпросния трафикат за помилване в правителството на кирчо . сега очаквам мирчев оземпика и генерал наско да докажат че складовете на емко който се охраняват от 76 годишен пенсионер е имало саботаж от Русия .очаквам белобрадова и будакова да прокарат закона за джендър идеологията в училищата .и за финал гюров да даде едни милиони на украйна .

    Коментиран от #74

    17:52 14.09.2026

  • 72 Хм...

    2 1 Отговор
    Явно целта е да се плюе по ппдб и всички свързани с тях. Сега ще тръбят пп всички медии пък дано забравим за помилваните от Йотова наркотрафиканти.

    Коментиран от #79

    17:53 14.09.2026

  • 73 Ганю Балкански

    2 0 Отговор
    Този т.н кримипсихолог и от политика ли се блазни вече? То не бяха негови експертни заключение за всеки случай и редовно" кацнал на дървото "в ТВ студията. Всичко което е казал е едно голямо НИЩО- ЗЕРО!

    17:54 14.09.2026

  • 74 Ахъм

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "всички около пп дб са замесени с":

    Всички други виновни само Йотова, която взема решението и се подписва не е, а? Не можахте ли да измислите нещо друго в трол-бригадата? Поне не говорете за нея, че се оплитате повече.

    Коментиран от #76

    17:55 14.09.2026

  • 75 хаха нарко барон да друго си е

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Прогресивно ми е ще повърна":

    само където нарко барон не се занимава с 5 кила дрога но видиш ли лама споносирана от пп дб си върти педофилията ама яко и не само кой знае колко наркотици са минали там - забравих всички в пп дб са с някаква различна орентация къде будакова да прокара с другата си дружка джедър идеологията в училищата .и а ти разпранпедера№ст ако не знаеш нарко бароните въртят тонове дрога хайде с здраве и данотиразпорятзадникатази вечер

    17:56 14.09.2026

  • 76 хаха съдранопедераст-нито

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ахъм":

    знам за каква трол бригада говориш но виж ти миличка яко ти плащат от някое нпо а ако икаш аз могадатисъдеразадника ок ли си много ви боли ама няма да я бъде чакам с нетърпение какво ще роди двойката гюров и половинка момиче или момче

    17:59 14.09.2026

  • 77 Росенчо,

    1 0 Отговор
    в началото даваше що годе обективни експертизи но откакто герберите те увредиха започна да лъжеш като тях. Сега е още по страшно щото си сменил господаря. Не знам до колко си християнин но Господ гледа отгоре и това което направи спрямо близките на тези убити деца и то за политическа употреба ще ти се върне. Помни ми думите т.нар психолог!

    17:59 14.09.2026

  • 78 Възмутен

    1 0 Отговор
    Много е лесно след една трагедия да се хвърлят тежки внушения и всичко да се превръща в политически спектакъл.

    18:00 14.09.2026

  • 79 какво да се плюе това да не по зад

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хм...":

    ниците ви както сте свикнали

    18:00 14.09.2026

  • 80 Манипулации

    1 0 Отговор
    Да превръщаме дарение и познанство в „доказателство“ за съпричастност към трагедията е манипулация!!

    18:00 14.09.2026

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