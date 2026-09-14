Росен Йорданов: Кметът на София е имал разговор с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша"

Кметът на София Васил Терзиев е имал комуникация с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“, но не са се осъществили тези планове. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, който представи на пресконференция днес в Съдебната палата заключенията от психологическа експертиза по случая „Петрохан“, предават от БТА, цитирани от Dariknews.bg.

Софиянци е могло да плащат данъци и за тази дейност, ако се беше осъществил този план, посочи той.

Йорданов заяви, че случаят е и политически и че Васил Терзиев като кмет на София дължи обяснение. „Терзиев не се е позаинтересувал как са изразходвани финансовите средства, които е предоставил на групата от „Петрохан“.

Според Йорданов част от парите са били разходвани „да се разхожда едно дете в Дубай или за покупка на развлекателни стоки“.

Тези хора не са извършвали никаква патрулна дейност“, посочи криминалният психолог.

Столичният кмет Васил Терзиев каза през март, че е дарил 251 хиляди лева на групата от „Петрохан“. „Това са мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате, пак бих ги дал“, посочи тогава столичният кмет на брифинг в Столичния общински съвет.

На 4 февруари Васил Терзиев заяви, че е познавал лично жертвите край Петрохан. „Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина“, коментира столичният кмет в публикация в профила си във Фейсбук.

По-късно през февруари Терзиев каза, че последно е бил в хижа „Петрохан“ през юни-юли 2025 г. По думите му е дарил около 70-80 хил. евро на Ивайло Калушев.