Времето днес, прогноза за събота, 29 август: Уикендът започва със слънце

В събота, 29 август, времето в България ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще е прохладно.

Следобед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Това съобщиха от НИМХ.

Максималните температури ще бъдат предимно между 30° и 35°, в североизточните райони малко по-ниски, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево.

В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие и на места там ще превалява слабо. Следобед над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток, който следобед ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното крайбрежие, до около 4 по южното.

В планините ще бъде предимно слънчево.

Следобед от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части – силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.