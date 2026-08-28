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НСО за ареста в Струмяни: Лицето демонстративно отказа да съдейства, пренебрегна разпорежданията

НСО за ареста в Струмяни: Лицето демонстративно отказа да съдейства, пренебрегна разпорежданията

28 Август, 2026 20:13 868 49

  • нсо-
  • арест-
  • струмяни-
  • отказ за съдействие-
  • нарушение-
  • разпоредби

От НСО поискали намесата на полицията за установяване на самоличността на жената по време на визитата на премиера и трима министри.

НСО за ареста в Струмяни: Лицето демонстративно отказа да съдейства, пренебрегна разпорежданията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение.

Това съобщиха от НСО във връзка със задържането на екоакитвистката Гергана Петрова в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в Струмяни, цитирани от bTV.

След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред.

По-рано от Министерския съвет съобщиха, че премиерът Румен Радев е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО.

Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на Радев, уточниха от Министерския съвет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    8 7 Отговор
    аре стига с тоя тъп каскет !

    20:22 28.08.2026

  • 2 1488

    10 5 Отговор
    румен ще ни води към светли бъднини
    ние сме на всеки см и времето е наше ✊

    20:22 28.08.2026

  • 3 бай Даньо

    19 8 Отговор
    Екоактивистка ли , море мотики море лопати!

    20:22 28.08.2026

  • 4 Подйванат ли те ушаците

    12 7 Отговор
    винаги ще те издокарат от невинен най-големия престъпник. Помнете случая с Петрова и Иванчва!

    20:23 28.08.2026

  • 5 За какво ,

    16 14 Отговор
    бе , да съдейства ? Кой реши , че това било демонстративно ? Кой си сложи парафа за арест ? Абсолютно безумие в държава на ЕС и в 21- век !

    Коментиран от #13, #21

    20:23 28.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    МИСИРКА НАЛЕТЯЛА НА КОКЕР ШПАНЬОЛА
    ДУШКО .. :)

    20:25 28.08.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 7 Отговор
    ТВА АКО БЕШЕ НАЛЕТЯЛА НА СИКРЕТ СЪРВИС
    .....
    ЩЕШЕ ДА Е 10 000 ПЪТИ ПО БРУТАЛНО :)

    20:28 28.08.2026

  • 8 Ама

    10 9 Отговор
    При ГЕРБ беше по-добре, бой, бой зад колоните и голи снимки за спомен!
    Ама Борисов беше готин!

    Коментиран от #35

    20:29 28.08.2026

  • 9 Къде

    13 11 Отговор
    се покрива главния виновник ? Няма ли сурат да излезе пред българските граждани и да каже нещо ?! Цял живот между капките , държава ще управлява ?! Пълен абсурд !

    20:29 28.08.2026

  • 10 под колоните на властта

    12 12 Отговор
    Жената е по потник и прилепнали дънки, но е особено опасна с неудобни и несъгласувани предварително въпроси, а НСО се съмнява дали няма скрит калашник под козирката на шапката и полицаите слагат белезници.

    20:30 28.08.2026

  • 11 Яшар

    18 13 Отговор
    Гледах клипа , жената псевдо журналист и мъжа създадоха напрежение . Жената направи истеричен цирк ,типичен за ш .то.нерка...министър председателя си е министер премиер и трябва да бъде охраняван и останалите трябва да се съобразяваме !...мисля че тя трябваше да преспи 3 денонощия в ареста за да и дойде акъла

    Коментиран от #16

    20:30 28.08.2026

  • 12 Румен

    13 11 Отговор
    Лудия на свобода а жената с дете арест. Хахаха. В тая държава сме много зле. И бегайте деца, от тая гнила държава

    Коментиран от #17

    20:30 28.08.2026

  • 13 Голям смях

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "За какво ,":

    В САЩ може и Ви гръмнат. Естествено е когато Ви искат личната карта да я покажете.

    Коментиран от #18

    20:31 28.08.2026

  • 14 Гошо

    13 13 Отговор
    Почвам вече да съжалявам, че на тая мърла не ѝ дръпнаха един бой На нея толкова ѝ беше мерак

    Коментиран от #25

    20:31 28.08.2026

  • 15 ЦРУ

    3 1 Отговор
    сезирано ли е?

    20:32 28.08.2026

  • 16 за отрезвяване

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Яшар":

    Мерси, подобно преживяване ти го най-добронамерено пожелаваме!

    Коментиран от #31

    20:32 28.08.2026

  • 17 ЛОШО е

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "Румен":

    А защо не си гледа детето.

    20:33 28.08.2026

  • 18 Юрист

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Голям смях":

    Трябва да има повод и причина!

    Коментиран от #32

    20:33 28.08.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 9 Отговор
    СТАНДАРТНАТА ПРОЦЕДУРА В САЩ Е ПО ЛИЦЕ , ПО ПОТНИК ПРОСНАТА НА ЗЕМЯТА , ПОТНИКА ПОВДИГНАТ ЗА ДА СЕ СКРИЕ ГЛАВАТА , ЕДИН ПОЛИЦАЙ СТЪПИЛ НА ВРАТА С КРАК , А ДРУГИЯ СЛАГА БЕЛЕЗНИЦИ :) ...
    ... НЕ СТЕ ВИДЕЛИ ВИЙ НАСИЛИЕ:)

    Коментиран от #37

    20:34 28.08.2026

  • 20 Мъпет шоу

    8 5 Отговор
    Ако човек е невъоръжен, дал си е документа, действията на МВР и НСО са престъпление по Наказателният кодекс. А че генерал Мишок е напълнол памперса от една женичка показва какъв храбрец е. Май Дермиджан може и да му е сложил тапа да не опуска от страх.

    20:34 28.08.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "За какво ,":

    Драги съфоромци и демократи Отворете закона за МВР И ХУБАВО ГО ПРОЧЕТЕ НЯКОЛКО ПЪТИ В случая действията на МВР са ПРОТИВОЗАКОННИ Валидни са само ЗАКОННИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ В ПИСМЕН ВИД С ВХОДЯЩ И ИЗХОДЯЩ НОМЕР Устни полицейски разпореждания непотвърдени в ПИСМЕН ВИД СА НЕЗАКОННИ В случая Аз виждам блъскане и принуда абсолютно недопустими в случая Полицаите ще бъдат наказани административно

    20:34 28.08.2026

  • 22 При бай Тошо

    8 7 Отговор
    арестуваха за дълги коси и дънки!

    Коментиран от #28, #48

    20:35 28.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Как

    7 5 Отговор
    Естествено хулиганите от НСО лъжат!

    20:35 28.08.2026

  • 25 Гешо

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гошо":

    С бой се оправят старите истински милиционери, жалко че си пенсиониран отдавна.

    20:35 28.08.2026

  • 26 Ще арестуват

    6 3 Отговор
    и коментатори!Скоро!А !Звъни се..

    Коментиран от #34

    20:37 28.08.2026

  • 27 МАЛИИИИЙ КОЛКО СТЕ

    4 7 Отговор
    ЖАЛКИ и тук пишещите търсещи сензации и онези от дбпп тулууп един хващате се за дреболии и ревете кът магарици обяздени. САШО ШИШКО СИ МЪЛЧИ. "УМНО " МОМЧЕ. Ето казаха момата се прави на голема не ЗАчита разпоредби закони и си прави що ще. ЕДНО Е ВЯРНО НЯМА ЗА КАКВО ДА СЕ ХВАНЕТЕ И ГОВОРИТЕ ТЪПИ ПРИКАЗКИ.

    20:37 28.08.2026

  • 28 дама с дънки

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "При бай Тошо":

    И сега пак го правят като по бай тошово време.

    20:37 28.08.2026

  • 29 ОСТАВКА

    9 3 Отговор
    БОКЛУЦИ БОКЛУЦИ БОКЛУЦИ

    20:38 28.08.2026

  • 30 55 от Козлодуй

    8 4 Отговор
    С две думи : Гергана не е подходяща за публика . Ще попита нещо , а Радев не е наизустил отговора

    20:39 28.08.2026

  • 31 Яшар

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "за отрезвяване":

    Абсолютно Безсмислен коментар . Написах го от собствен опит ! А законите и уважението трябва да се спазват ...но ако гжата е употребила нещо или г-н а алкохол тогава е друго

    Коментиран от #38

    20:40 28.08.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Юрист":

    Пишман демократите хабер си нямат от право Жена с шапка и ботуши която не държи нищо в ръцете е блъскана и обездвижена с помощни средства и дърпана след поставянето на белезници По закон след поставянето на белезници всяко действие на полицията е БРУТАЛНО НАСИЛИЕ

    Коментиран от #46

    20:40 28.08.2026

  • 33 НСО пазете

    6 3 Отговор
    Някой го е страх от любовта на народа.При толкова висок рейтинг,Радев трябва да е Господ

    20:40 28.08.2026

  • 34 при едноличен командир

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ще арестуват":

    Никак не е учудващо, ако се случи.

    20:41 28.08.2026

  • 35 Беше и пак ще е

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ама":

    Не си спомянм ГЕРБ да са аерстували поакзно журналисти, макар през годините да е имало какви ли не провокации срещу Боко.

    20:42 28.08.2026

  • 36 Уха

    3 2 Отговор
    Всички медии и пресцентъра на МС тръбяха че РунДю отивал да се срещне със жителите на селото и да види ситуацията от място и да помага. А се пкажанче РумДю не отишъл да помага а отишъл в периметъра за среща с дървената мафия и определени журналисти. Не помагал на селяните от селото които са брутално бити и арестувани. Еваларка РунДю.

    20:46 28.08.2026

  • 37 Фантазьоре,

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    а запри се малко, да те не питам пак за Кьовеши кога идва да арестува Тиквите, че уж щеше ад е преди 3 месеца според твоите фантазии.

    20:46 28.08.2026

  • 38 за отрезвяване

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Яшар":

    Закона яшарски повелява: Поискайте разрешение до секретаря на премиера, дали да задавате въпроси от такова растояние, за да бъдат чути, иначе - в районното за изясняване на самоличността.

    Коментиран от #42

    20:48 28.08.2026

  • 39 Николова , София

    1 2 Отговор
    Тази е Аси ниската с ...Ка пр.чка

    20:49 28.08.2026

  • 40 Анонимен

    3 0 Отговор
    НСО Радева територия ли пазите не разбрах за месията явно Какво е това величие недосегаемо с няколко реда охрана да не е ЦАР а и нареждат на полицията да арестуват България кога стана собственост на месия

    20:50 28.08.2026

  • 41 Само да питам

    1 1 Отговор
    Пак да питам. Тази госпожа има ли изобщо журналистическа служебна карта? Цял ден пишат знайни и незнайни, че била журналист в което се съмнявам.

    20:51 28.08.2026

  • 42 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "за отрезвяване":

    Ами ...

    20:52 28.08.2026

  • 43 При тримата Тошовци

    1 0 Отговор
    арестуваха за вицове !

    20:53 28.08.2026

  • 44 Цвете

    1 0 Отговор
    А СЛУЧАЙНОСТ ДА Е ЧУВАЛ МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ,ЧЕ ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ И В ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ТАКИВА ЛИЧНОСТИ СЕ СРЕЩАТ С ОБИКНОВЕНИТЕ ,АКО ТОЙ РЕШИ РАЗБИРА СЕ, НО ТЕ ГО ПРАВЯТ И НЕ СЕ ЧУВСТВАТ УНИЖЕНИ. ТАКА ЩЕШЕ ДА ПРИКЛЮЧИ ТЕМАТА ЗА УДОБСТВОТО И НЕУДОБСТВОТО.ВСИЧКИ СМЕ ХОРА, НАЛИ? НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯ ОТ КЪДЕ Е ТРЪГНАЛ ?!

    20:54 28.08.2026

  • 45 ПиаР от немай къде

    0 0 Отговор
    Отишъл за среща с пострадалите в Струмяни, за да го отразят във вечерните новини, но пострадалите не бива да се приближават, за да задават въпроси.

    20:55 28.08.2026

  • 46 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Никъде в клипа не видях ОРГАНИТЕ НА МВР ДА СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПО НАДЛЕЖЕН РЕД ДА СЪОБЩЯТ НА ЯСЕН И РАЗБИРАЕМ ЕЗИК ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНАТА ЧОВЕК С ВЪРЗАНИ ОТЗАД РЪЦЕ Е БЛЪСКАН В ГРЪБ КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЛИЦЕВА ТРАВМА ПРИ ПАДАНЕ Жената да ги даде под съд Гарантирано ще спечели

    20:55 28.08.2026

  • 47 Беро

    1 0 Отговор
    Боклукът си остава боклук дори и в генералско униформа! Мунчо, Мунчо до тук
    нещо направи ли?

    20:56 28.08.2026

  • 48 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "При бай Тошо":

    Пълни глупости.Чувал си го от седесари или соросоиди,което е едно и също.

    20:57 28.08.2026

  • 49 който

    0 0 Отговор
    е комуне ,не е човек.

    20:58 28.08.2026

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