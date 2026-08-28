НСО за ареста в Струмяни: Лицето демонстративно отказа да съдейства, пренебрегна разпорежданията

В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение.
Това съобщиха от НСО във връзка със задържането на екоакитвистката Гергана Петрова в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в Струмяни, цитирани от bTV.
След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред.
По-рано от Министерския съвет съобщиха, че премиерът Румен Радев е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО.
Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на Радев, уточниха от Министерския съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
20:22 28.08.2026
2 1488
ние сме на всеки см и времето е наше ✊
20:22 28.08.2026
3 бай Даньо
20:22 28.08.2026
4 Подйванат ли те ушаците
20:23 28.08.2026
5 За какво ,
Коментиран от #13, #21
20:23 28.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДУШКО .. :)
20:25 28.08.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЩЕШЕ ДА Е 10 000 ПЪТИ ПО БРУТАЛНО :)
20:28 28.08.2026
8 Ама
Ама Борисов беше готин!
Коментиран от #35
20:29 28.08.2026
9 Къде
20:29 28.08.2026
10 под колоните на властта
20:30 28.08.2026
11 Яшар
Коментиран от #16
20:30 28.08.2026
12 Румен
Коментиран от #17
20:30 28.08.2026
13 Голям смях
До коментар #5 от "За какво ,":В САЩ може и Ви гръмнат. Естествено е когато Ви искат личната карта да я покажете.
Коментиран от #18
20:31 28.08.2026
14 Гошо
Коментиран от #25
20:31 28.08.2026
15 ЦРУ
20:32 28.08.2026
16 за отрезвяване
До коментар #11 от "Яшар":Мерси, подобно преживяване ти го най-добронамерено пожелаваме!
Коментиран от #31
20:32 28.08.2026
17 ЛОШО е
До коментар #12 от "Румен":А защо не си гледа детето.
20:33 28.08.2026
18 Юрист
До коментар #13 от "Голям смях":Трябва да има повод и причина!
Коментиран от #32
20:33 28.08.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... НЕ СТЕ ВИДЕЛИ ВИЙ НАСИЛИЕ:)
Коментиран от #37
20:34 28.08.2026
20 Мъпет шоу
20:34 28.08.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "За какво ,":Драги съфоромци и демократи Отворете закона за МВР И ХУБАВО ГО ПРОЧЕТЕ НЯКОЛКО ПЪТИ В случая действията на МВР са ПРОТИВОЗАКОННИ Валидни са само ЗАКОННИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ В ПИСМЕН ВИД С ВХОДЯЩ И ИЗХОДЯЩ НОМЕР Устни полицейски разпореждания непотвърдени в ПИСМЕН ВИД СА НЕЗАКОННИ В случая Аз виждам блъскане и принуда абсолютно недопустими в случая Полицаите ще бъдат наказани административно
20:34 28.08.2026
22 При бай Тошо
Коментиран от #28, #48
20:35 28.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Как
20:35 28.08.2026
25 Гешо
До коментар #14 от "Гошо":С бой се оправят старите истински милиционери, жалко че си пенсиониран отдавна.
20:35 28.08.2026
26 Ще арестуват
Коментиран от #34
20:37 28.08.2026
27 МАЛИИИИЙ КОЛКО СТЕ
20:37 28.08.2026
28 дама с дънки
До коментар #22 от "При бай Тошо":И сега пак го правят като по бай тошово време.
20:37 28.08.2026
29 ОСТАВКА
20:38 28.08.2026
30 55 от Козлодуй
20:39 28.08.2026
31 Яшар
До коментар #16 от "за отрезвяване":Абсолютно Безсмислен коментар . Написах го от собствен опит ! А законите и уважението трябва да се спазват ...но ако гжата е употребила нещо или г-н а алкохол тогава е друго
Коментиран от #38
20:40 28.08.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Юрист":Пишман демократите хабер си нямат от право Жена с шапка и ботуши която не държи нищо в ръцете е блъскана и обездвижена с помощни средства и дърпана след поставянето на белезници По закон след поставянето на белезници всяко действие на полицията е БРУТАЛНО НАСИЛИЕ
Коментиран от #46
20:40 28.08.2026
33 НСО пазете
20:40 28.08.2026
34 при едноличен командир
До коментар #26 от "Ще арестуват":Никак не е учудващо, ако се случи.
20:41 28.08.2026
35 Беше и пак ще е
До коментар #8 от "Ама":Не си спомянм ГЕРБ да са аерстували поакзно журналисти, макар през годините да е имало какви ли не провокации срещу Боко.
20:42 28.08.2026
36 Уха
20:46 28.08.2026
37 Фантазьоре,
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":а запри се малко, да те не питам пак за Кьовеши кога идва да арестува Тиквите, че уж щеше ад е преди 3 месеца според твоите фантазии.
20:46 28.08.2026
38 за отрезвяване
До коментар #31 от "Яшар":Закона яшарски повелява: Поискайте разрешение до секретаря на премиера, дали да задавате въпроси от такова растояние, за да бъдат чути, иначе - в районното за изясняване на самоличността.
Коментиран от #42
20:48 28.08.2026
39 Николова , София
20:49 28.08.2026
40 Анонимен
20:50 28.08.2026
41 Само да питам
20:51 28.08.2026
42 Яшар
До коментар #38 от "за отрезвяване":Ами ...
20:52 28.08.2026
43 При тримата Тошовци
20:53 28.08.2026
44 Цвете
20:54 28.08.2026
45 ПиаР от немай къде
20:55 28.08.2026
46 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #32 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Никъде в клипа не видях ОРГАНИТЕ НА МВР ДА СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПО НАДЛЕЖЕН РЕД ДА СЪОБЩЯТ НА ЯСЕН И РАЗБИРАЕМ ЕЗИК ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНАТА ЧОВЕК С ВЪРЗАНИ ОТЗАД РЪЦЕ Е БЛЪСКАН В ГРЪБ КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЛИЦЕВА ТРАВМА ПРИ ПАДАНЕ Жената да ги даде под съд Гарантирано ще спечели
20:55 28.08.2026
47 Беро
нещо направи ли?
20:56 28.08.2026
48 Моряка
До коментар #22 от "При бай Тошо":Пълни глупости.Чувал си го от седесари или соросоиди,което е едно и също.
20:57 28.08.2026
49 който
20:58 28.08.2026