"Спаси София": Трамвайното трасе по бул. "Скобелев" вече е незаконно, а алтернатива за него още няма

На 17 септември изтече определеният от съда срок, в който Столична община трябваше да премахне временното трамвайно трасе покрай тунела на НДК. Едно от най-натоварените трамвайни трасета – това по бул. България – може скоро да осъмне забранено за движение на мотрисите, предупреждават от Спаси София.

Временното трасе по бул. „Ген. Скобелев“ беше изградено през 2010 г. заради строителството на метростанция НДК. Шестнадесет години и четири управленски мандата по-късно окончателно решение не се появи. По тези релси преминават трамвайни линии 1, 6, 7 и 27, които обслужват десетки хиляди пътници дневно.

„Натрупаното с години бездействие вече може да доведе до реално прекъсване на трамвайното движение по бул. „България“ и бул. „Витоша“. Това не е проблем, който се появи вчера. Всички знаехме за него, но решението постоянно се отлагаше“, коментира Гергин Борисов - общински съветник от Спаси София.

Борисов припомни, че преди година е отправил питане какво ще предприеме Столична община. „Уж получихме уверение, че ще се впишат в сроковете, но видно това не се случи. Това е поредната бомба със закъснител, която се взривява в ръцете на Терзиев,” коментира Борисов.

Още през 2017 г. "Спаси София" предложиха вариант, който едновременно решава проблема за живеещите непосредствено до трасето и запазва всички трамвайни трасета. „Столична община, тогава управлявана от Фандъкова избра да унищожи трамвайното трасе до Лозенец с проект за реконструкция на тунела,” коментира Борисов и уточни, че проектът е сред темите, които Спаси София повдига от началото на мандата, за които не са срещнали чуваемост.

„Времето действително изтече – вече има влязло в сила съдебно решение и неспазен срок. Живеещите в сградите, които осъдиха общината са в правото си да настояват трамваят да се премахне от локалното, а кметът го грозят обвинение за престъпление по служба, както и ежедневни глоби, ако не изпълни решението на съда“, коментират от Спаси София.

„Както го направих миналата година, и тази настоявам кметът Васил Терзиев незабавно да представи ясен план как Столична община ще изпълни съдебното решение, без да допусне прекъсване на движението по това ключово за южна София трасе,” заяви Борисов.