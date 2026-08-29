Денков за случилото се в Струмяни: Вместо една успешна пиар акция на премиера с бялата риза, нещата тръгнаха накриво

Видяхме едно продължение на линията, в която управляващите не търпят критика и биха искали някак си да живеят в техния свят, в който всичко изглежда наред. Така коментира в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков случаят в Струмяни, който доведе до уволнението на директора на ОД на МВР - Благоевград.
Николай Денков, председал на ПГ на ПП: "Видяхме премиера с бялата риза, с голямата група охранители около него, който отива като че ли да изкаже някаква съпричастност към хората, които там от няколко дни вече се борят с последствията от наводнението. Но вместо една успешна пиар акция видяхме, че всъщност нещата тръгнаха накриво. Тръгнаха накриво, защото още от първия ден на управлението, с призивите от типа, опозицията е с отпаднала необходимост, журналистите, които аз посоча, те ще говорят с мен. Това, което имахме точно от първите дни на управляващите, създаде настроение, което почва да дава резултат."
Както и в много други случаи, отговорността на управляващите не е да обвиняват този, който иска да изкаже позиция. Виновен е този, който не е намерил правилната мярка, така че, от една страна, да чуе основните притеснения на хората, а от друга страна, да се вземат правилните решения, които да ги успокоят, допълни Денков.
Аз искрено се надявам, че управляващите ще разберат, че имат нужда от силна опозиция и ние сме такава, каза още Николай Денков.
"Това, което виждаме като характерна особеност на това правителство, е да бърза да се похвали. И особено бих казал към министър-председателя – с неща, които, както казвате вие, са някакви малки наченки. Аз дадох пример в това изказване с кошницата с грижа. Не може ти да казваш: „Ще има 15–30% намаление на цените“, по начин, който няма как да се реализира в една пазарна икономика, и след това да очакваш похвали за едно такова изказване. По същия начин няма как да кажеш: „Отстранихме олигархията от властта“, след като от бюджета си увеличил с 30% парите, които отиват точно във фирмите, които са най-активни в обществените поръчки."
Бюджетът за 2027 година няма да изглежда много по-добре от този за 2026 г., заяви Денков:
"Това, което чуваме като предварително писмо, изпратено от Министерството на финансите към другите министерства при подготовката на бюджета, никак не изглежда добре. За момента не виждаме никакви индикации, че там ще има повишаване на доходите, никакви индикации, че ще има по-добра политика за привличане на инвеститори, защото това е ключово. Просто отново се въртим в някакъв кръг на много позитивни пожелания, без ясни, конкретни мерки как те ще бъдат постигнати. И също така има много голям контраст между хвалбите колко много сме постигнали и реалните резултати, които всъщност за момента никак не изглеждат позитивни."
По повод предстоящия избор на ВСС, Денков обясни, че за ПП е важно крайният състав, изборът, който идва от Народното събрание, да бъде от хора, които, от една страна, са експерти, и, от друга страна, имат безупречна биография.
"Ние не настояваме за някакви наши конкретни кандидатури. Това, за което настояваме, е всеки един, който бъде приет от Народното събрание, да бъде безупречен по отношение на експертиза и възможността да не бъде контролиран отвън. Криминално да не бъде зависим, да няма съмнителни финансови приходи, които да поставят под въпрос неговия интегритет. Това е бил подходът, такъв ще бъде и тук. А ако „Прогресивна България“ приема този подход, има какво да направим заедно. Ако почнат обаче да ни казват: „Вие кажете ваш човек и ние ще сложим наш и по какво ще се разберем“, това няма да е подходът, който ще реши проблема."
Денков определи още външната политика на страната като много хаотична, тип „Орел, рак и щука“, както и отклоняване на България от европейските формати, в които се вземат най-важните решения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #27
10:04 29.08.2026
2 ДъБили
Лама Мирчев да не се е успал, че още не се е изцилил и той?
10:05 29.08.2026
3 Кирил
Коментиран от #14, #58
10:05 29.08.2026
4 Дзак
10:05 29.08.2026
5 Поредният крах на Копринковия по-ар
Няма как да го захаресвам "академичният" плъх Денков, но още повече почнах да не харесвам Хитлер Крадев, копринките му и всичките боклуци вързани с прасето Шиши!
10:07 29.08.2026
6 Янко
10:08 29.08.2026
7 Зеления
А Мара обича хамстери и му дава поле за изява
10:08 29.08.2026
8 Мдаа!🤔
10:08 29.08.2026
9 По - надолу
10:09 29.08.2026
10 Боа
Педофилски вожд!
10:09 29.08.2026
11 АБЕ
ти освен че откри,че перилните препарати правят пяна,
какво полезно нещо свършихте за "светлото " ни бъдеще?
Коментиран от #23
10:11 29.08.2026
12 Шопо
България никога не е била демократична правова държава, при соца се управляваше от номенклатурата на БКП а сега от номенклатурата на МВР.
МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР, за каква правова държава говорите ?
Коментиран от #19, #32
10:11 29.08.2026
13 Дянков
10:11 29.08.2026
14 Аайде бе!!!
До коментар #3 от "Кирил":Путин не е ли замесен, КГБ няма ли пръст?😂😂😂 Щото аз виждам дългата ръка на едно джудже и високото чело на един неандерталец!
10:12 29.08.2026
15 Зеления
Коментиран от #18, #36
10:13 29.08.2026
16 Стенли
10:14 29.08.2026
17 Доротея
10:15 29.08.2026
18 Да и
До коментар #15 от "Зеления":затова си избрахте "генералската" мишка Муньо
Коментиран от #25, #31
10:15 29.08.2026
19 Тази не е никакъв журналист
До коментар #12 от "Шопо":Нама журналистическа карта ахсе пише, че е журналист в ю туб.
Платена провокация е това.
Ако беше в Америка и направи това щяхахдаэя гътнат с ризници на земята
10:16 29.08.2026
20 миме
10:16 29.08.2026
21 Дедо ти
Коментиран от #39
10:16 29.08.2026
22 Дрън-дрън
10:16 29.08.2026
23 Зеления
До коментар #11 от "АБЕ":"Денков,
ти освен че откри,че перилните препарати правят пяна,"
Откри и че иска да е външен министър, за да пътува
10:16 29.08.2026
24 Исторически парк
Коментиран от #30
10:19 29.08.2026
25 Зеления
До коментар #18 от "Да и":"затова си избрахте "генералската" мишка Муньо"
Да, прав си - мишка е, но пък генералска мишка :)
10:19 29.08.2026
26 Българин
10:19 29.08.2026
27 Да де, ама
До коментар #1 от "хехе":Ники Денков трябва да пътува, да пътува и да пътува и пак да пътува и да се сглоби отново с простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
10:20 29.08.2026
28 !!!?
10:20 29.08.2026
29 1- и фатмашки ваксаджия
Коментиран от #49
10:20 29.08.2026
30 Фараоне
До коментар #24 от "Исторически парк":не беше ли едновременно също и от ГЕРБ и Възраждане? Пeeраcт фалирал!
Коментиран от #35, #38
10:20 29.08.2026
31 миме
До коментар #18 от "Да и":защо п.е.д.е.р.а.с.и.т.е от ппдб винаги " забравят " , че чорапа е натовски фатмак?А?
10:21 29.08.2026
32 Лекар
До коментар #12 от "Шопо":Къв журналист бе нито журн карта нито дори лична карта е носила тая пеперастка
10:21 29.08.2026
33 Анонимен
10:22 29.08.2026
34 Кочо
10:22 29.08.2026
35 Исторически парк
До коментар #30 от "Фараоне":Радев ще ви фалира вас педероханци аз никога няма да фалирам
Коментиран от #41
10:22 29.08.2026
36 Дзак
До коментар #15 от "Зеления":Подлеци избират Мутри!
10:22 29.08.2026
37 идиоти вън
10:22 29.08.2026
38 Българин
До коментар #30 от "Фараоне":Откога възраждане подкрепят украйна
10:23 29.08.2026
39 Българин
До коментар #21 от "Дедо ти":Връщай се в Русия, там си нямате МУСОР. От цял свят вече ви гонят! Най-добре си беше при комунизма, когато руснакът не можеше да пътува свободно дори до съседното село и още по-малко в чужбина. Та малкото дето ги пускаха да пътуват, пътуваха само в организирани групи и преди това ги караха да минат курс, как да се държат да не излагат СССР.
10:23 29.08.2026
40 Ти специално си
10:24 29.08.2026
41 Фаране,
До коментар #35 от "Исторически парк":изкъпа ли чичо си Потник в новото "историческо селище"? ХАХАХАХА!
Коментиран от #44
10:24 29.08.2026
42 Йордан
10:24 29.08.2026
43 до 28 - и българин
10:25 29.08.2026
44 Исторически парк
До коментар #41 от "Фаране,":Изкъпах майка ти с бялото ми сладко
Коментиран от #47
10:25 29.08.2026
45 обяснение
Увеличението е заради новите наши спонсори, очакват нови обществени поръчки.
10:25 29.08.2026
46 ПРОФ.
10:25 29.08.2026
47 Фаране,
До коментар #44 от "Исторически парк":не лъжи, че наложницата Детелинка ще те cкoпи! ХАХАХА!
10:26 29.08.2026
48 Смешник
10:26 29.08.2026
49 миме
До коментар #29 от "1- и фатмашки ваксаджия":що не кажеш че рундьо е натофски фатмак бе?нещо против нато-то ли имаш бе?или против еСеС-а бе? да не би пък да си агент на Кремъл бе?
Коментиран от #65
10:28 29.08.2026
50 ФАКТИ
10:28 29.08.2026
51 радевския башибозук иде помощ
10:29 29.08.2026
52 Обе, Кочо!
Коментиран от #60, #68
10:30 29.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Анонимен
Коментиран от #63, #73
10:31 29.08.2026
55 Радев си трае и смята
10:32 29.08.2026
56 Гост
10:32 29.08.2026
57 Ами
Мероприятието имаше за цел да очерни Радев, а не да изгорят
шефа на полицията назначен от правителството на Гюров.
10:32 29.08.2026
58 Смешник
До коментар #3 от "Кирил":Замирисва на инсценировка това за да компрометират Радев До изборите ще видим доста такива неща
Коментиран от #87
10:33 29.08.2026
59 Тихо бре колоидният разтвор !
10:34 29.08.2026
60 Зеления
До коментар #52 от "Обе, Кочо!":"Какъв "потенциал" при Фатмака Радев, какви пет лева бе, брато"
Имам големи съмнения че си привърженик на ППДБ, а те са за еврото. Ти обаче още работиш в ЛЕВОВЕ - не е ли парадокс?
10:38 29.08.2026
61 подготовката на бюджета, никак не
10:38 29.08.2026
62 Анонимен
10:39 29.08.2026
63 Смешник
До коментар #54 от "Анонимен":Ами такъв е протокола ако не знаеш Иначе в България има от кого да се пази Такива като Мирчевци Кокорчовци Кирчовци колкото искаш
Коментиран от #70
10:40 29.08.2026
64 Защо ли
10:40 29.08.2026
65 Стенли
До коментар #49 от "миме":Много точно казано , аз от преди изборите писах , че Радев не никакъв русофил , с си е чист натовски генерал в което лошо няма , ни не бива да се лъжат хората , както направиха бсп ново начало и има такъв и , иот , а тази биволица която се представя за бг президент е също толкова двулична като , Радев лъжеца , който най голямата му борба с олигархията е тази с хората с МРЗ , щото видите ли станали много богати и имали голямо потребление и вдигали инфлацията 😁🤯, но и такива като този индивид , като Гюро , и като кметчето Терзиев айде нема нужда , аман от такива демократи
Коментиран от #69
10:42 29.08.2026
66 Ти ли си най прав
Отделно професионално
Въздържай се от политически оценки
Стана смешен
Факт
10:43 29.08.2026
67 Цялата ви бандичка Денков е със
Коментиран от #72
10:44 29.08.2026
68 Кочо
До коментар #52 от "Обе, Кочо!":Коприната е ценен, скъп плат! Кочо прави от нея знаме, вие - шалвари! Радев до преди 105 дни нямаше никаква власт! Вие с Денко Сглобков и другите критикари /карикатури/ защо не се справихте с модела!? Не съм гласувал въобще на последните вотове, но вие сте едни утайки! Вредни утайки! Ако искрено желаете по добро, ще подкрепите това управление и има някакъв % да се сполучи! Налитате ли като хиени - неуспеха е сигурен, но вие това искате, за да злорадствате, че и този ,,нищо не направи"! Българинът е,,казанджия"!
10:45 29.08.2026
69 Само като се каже
До коментар #65 от "Стенли":Стенли, считай перверзно оттекъл
10:46 29.08.2026
70 Анонимен
До коментар #63 от "Смешник":Протокол хахаха А шкодичката а демонстрацията за мароумниците Радев нсо невиждана охрана нали бешес бедняците или му трябваха само да му гласуват за да овладее власт държава институции ПЪК и чак полицията дърпа жената протокол хахаха по радевски нали оставка незабавна на цялата мадуровска машина
10:46 29.08.2026
71 Киро
Коментиран от #75
10:47 29.08.2026
72 Съмнителни по точно
До коментар #67 от "Цялата ви бандичка Денков е със":Семейно захранвани а за останалите от "симпатизанти"
10:49 29.08.2026
73 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #54 от "Анонимен":Не съм казал но пак повтарям Кралят на Испания го замеряха с кал и го направиха на две стотинки Никой не посмя да бие да арестува и да се прави на велик Никой не е бил телеграма на Радев да ходи там Като ходи да си гледа резултатите и да си наведе малко главата Няма оправия в тази държава Искаме хем ДЕМОКРАЦИЯ ХЕМ ДА СЕ ПЕРЧИМ
Коментиран от #82
10:50 29.08.2026
74 Дребни хорица
10:50 29.08.2026
75 Калоян Методиев дава подробности
До коментар #71 от "Киро":Единият от арестуваните е бил пенсионер с автомобил, като гавазите на Фатмака яко са го млатили докато го измъкнат от колата му. Друг пенсионер е бил малтретиран арестуван, защото заплюл в лицето някакакъв си зам. министър.
Коментиран от #83
10:50 29.08.2026
76 Рубльов
Коментиран от #77
10:52 29.08.2026
77 Защото и това е кризисен провален
До коментар #76 от "Рубльов":копринков пи-ар с цел да усмири настроенията сред крадевите "почитатели". Гърмят най-малкия бушон, пък белким тълпата се зарадва и фюрер Крадев пак целия уж в бяло.
10:54 29.08.2026
78 Чума
Коментиран от #79
10:54 29.08.2026
79 Чумо черна чумо прогресивна
До коментар #78 от "Чума":Защо тогава Мунча не закрие НСО?
10:55 29.08.2026
80 !!!?
не допускайте Радев в родните си места - гавазите му арестуват всеки който се изпречи на пътя на Копринката му !!!
10:55 29.08.2026
81 Анонимен
10:56 29.08.2026
82 Кочо
До коментар #73 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":То затова този свят не върви към хубаво! Отиди стани ти Радев, аз ще насъскам козела да ти скочи и козите да те препикаят - демокрация!
10:57 29.08.2026
83 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #75 от "Калоян Методиев дава подробности":Има кадри в мрежата Един полицай вади един човек от колата Нито дава обяснения ЗАЩО НИТО СЕ ЛЕГИТИМИРА ПЛЮС ТОВА Е САМ НЕ МОЖЕ САМ ПОЛИЦАЙ ДА ИЗВЪРШВА АРЕСТ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВИЛАТА Сам човек може да пие кафе
10:58 29.08.2026
84 отвратителен екземпляр от рода
10:58 29.08.2026
85 Ний ша Ва упрайм
10:59 29.08.2026
86 уахахахаха
10:59 29.08.2026
87 Смехоран
До коментар #58 от "Смешник":Радев по рождение е компрометиран,може да го наречем и компромат.Майката на путин го е кърмила с руско мляко.
10:59 29.08.2026