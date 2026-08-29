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Денков за случилото се в Струмяни: Вместо една успешна пиар акция на премиера с бялата риза, нещата тръгнаха накриво

Денков за случилото се в Струмяни: Вместо една успешна пиар акция на премиера с бялата риза, нещата тръгнаха накриво

29 Август, 2026 10:01 1 126 87

  • струмяни-
  • николай денков-
  • румен радев-
  • продължаваме промяната

Както и в много други случаи, отговорността на управляващите не е да обвиняват този, който иска да изкаже позиция, заяви Денков

Денков за случилото се в Струмяни: Вместо една успешна пиар акция на премиера с бялата риза, нещата тръгнаха накриво - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видяхме едно продължение на линията, в която управляващите не търпят критика и биха искали някак си да живеят в техния свят, в който всичко изглежда наред. Така коментира в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков случаят в Струмяни, който доведе до уволнението на директора на ОД на МВР - Благоевград.

Николай Денков, председал на ПГ на ПП: "Видяхме премиера с бялата риза, с голямата група охранители около него, който отива като че ли да изкаже някаква съпричастност към хората, които там от няколко дни вече се борят с последствията от наводнението. Но вместо една успешна пиар акция видяхме, че всъщност нещата тръгнаха накриво. Тръгнаха накриво, защото още от първия ден на управлението, с призивите от типа, опозицията е с отпаднала необходимост, журналистите, които аз посоча, те ще говорят с мен. Това, което имахме точно от първите дни на управляващите, създаде настроение, което почва да дава резултат."

Както и в много други случаи, отговорността на управляващите не е да обвиняват този, който иска да изкаже позиция. Виновен е този, който не е намерил правилната мярка, така че, от една страна, да чуе основните притеснения на хората, а от друга страна, да се вземат правилните решения, които да ги успокоят, допълни Денков.

Аз искрено се надявам, че управляващите ще разберат, че имат нужда от силна опозиция и ние сме такава, каза още Николай Денков.

"Това, което виждаме като характерна особеност на това правителство, е да бърза да се похвали. И особено бих казал към министър-председателя – с неща, които, както казвате вие, са някакви малки наченки. Аз дадох пример в това изказване с кошницата с грижа. Не може ти да казваш: „Ще има 15–30% намаление на цените“, по начин, който няма как да се реализира в една пазарна икономика, и след това да очакваш похвали за едно такова изказване. По същия начин няма как да кажеш: „Отстранихме олигархията от властта“, след като от бюджета си увеличил с 30% парите, които отиват точно във фирмите, които са най-активни в обществените поръчки."

Бюджетът за 2027 година няма да изглежда много по-добре от този за 2026 г., заяви Денков:

"Това, което чуваме като предварително писмо, изпратено от Министерството на финансите към другите министерства при подготовката на бюджета, никак не изглежда добре. За момента не виждаме никакви индикации, че там ще има повишаване на доходите, никакви индикации, че ще има по-добра политика за привличане на инвеститори, защото това е ключово. Просто отново се въртим в някакъв кръг на много позитивни пожелания, без ясни, конкретни мерки как те ще бъдат постигнати. И също така има много голям контраст между хвалбите колко много сме постигнали и реалните резултати, които всъщност за момента никак не изглеждат позитивни."

По повод предстоящия избор на ВСС, Денков обясни, че за ПП е важно крайният състав, изборът, който идва от Народното събрание, да бъде от хора, които, от една страна, са експерти, и, от друга страна, имат безупречна биография.

"Ние не настояваме за някакви наши конкретни кандидатури. Това, за което настояваме, е всеки един, който бъде приет от Народното събрание, да бъде безупречен по отношение на експертиза и възможността да не бъде контролиран отвън. Криминално да не бъде зависим, да няма съмнителни финансови приходи, които да поставят под въпрос неговия интегритет. Това е бил подходът, такъв ще бъде и тук. А ако „Прогресивна България“ приема този подход, има какво да направим заедно. Ако почнат обаче да ни казват: „Вие кажете ваш човек и ние ще сложим наш и по какво ще се разберем“, това няма да е подходът, който ще реши проблема."

Денков определи още външната политика на страната като много хаотична, тип „Орел, рак и щука“, както и отклоняване на България от европейските формати, в които се вземат най-важните решения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    51 54 Отговор
    Отпадналата необходимост се надява на такива случаи като с тази измислена екоактивистка та белким спечели някой друг глас за Гюро на изборите.

    Коментиран от #27

    10:04 29.08.2026

  • 2 ДъБили

    56 51 Отговор
    Tова дърто розово пони Денков не спря да цвили, а представете си, ако се беше случило нещо наистина сериозно!?
    Лама Мирчев да не се е успал, че още не се е изцилил и той?

    10:05 29.08.2026

  • 3 Кирил

    79 36 Отговор
    Тя е в родното си село, там всички се познават, там е родила детето си. Била е да помага на хората след наводненията. Каква идентификация, какъв арест. Арестувана е по нареждане на охраната на Радев. Това е позор.

    Коментиран от #14, #58

    10:05 29.08.2026

  • 4 Дзак

    39 51 Отговор
    Денков, Сглобката от последните години е отговорна за качеството на инфраструктурата!

    10:05 29.08.2026

  • 5 Поредният крах на Копринковия по-ар

    58 26 Отговор
    Равсносметката от жалкия муньов пи-ар: Трима арестувани, единият от които е пенсионер и при това бит от "органите на реда".

    Няма как да го захаресвам "академичният" плъх Денков, но още повече почнах да не харесвам Хитлер Крадев, копринките му и всичките боклуци вързани с прасето Шиши!

    10:07 29.08.2026

  • 6 Янко

    25 48 Отговор
    Защо ми прилича този на гол охлюв.

    10:08 29.08.2026

  • 7 Зеления

    26 41 Отговор
    Всеки ден плъха излиза от дупката си, за да маркира че територията на този сайт е негова. Вдига крак - маркира и ако миризмата му до довечера е намаляла, отново излиза вдига крак и маркира.

    А Мара обича хамстери и му дава поле за изява

    10:08 29.08.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    32 48 Отговор
    Провокацията в Струмяни, беше глупав ход педофилите, станаха още по противни на хората!

    10:08 29.08.2026

  • 9 По - надолу

    29 6 Отговор
    няма накъде !

    10:09 29.08.2026

  • 10 Боа

    26 38 Отговор
    Крив си Ти,Денков.
    Педофилски вожд!

    10:09 29.08.2026

  • 11 АБЕ

    22 35 Отговор
    Денков,
    ти освен че откри,че перилните препарати правят пяна,
    какво полезно нещо свършихте за "светлото " ни бъдеще?

    Коментиран от #23

    10:11 29.08.2026

  • 12 Шопо

    50 20 Отговор
    Публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България.
    България никога не е била демократична правова държава, при соца се управляваше от номенклатурата на БКП а сега от номенклатурата на МВР.
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР, за каква правова държава говорите ?

    Коментиран от #19, #32

    10:11 29.08.2026

  • 13 Дянков

    4 19 Отговор
    Не може да се критикува Партията . Тя само под диктата се самокритикува колкото трябва . Вие комсомолци не сте ли биле или се правите ,че забравихте. Дори елипсовидна или спирална линия на Партията е винаги права. Докато дойде време за Снишаваща се такава. За това и 40 е свещенно число . 40 тези -40 онези , 40 сме такива и другите 40 онакива . Погледнато исторически ,все едни и същи родове въпреки фалити ,грабежи , унищожаване и загубен народ над 3 ,5 милиона души без война и природни катаклизми.

    10:11 29.08.2026

  • 14 Аайде бе!!!

    14 20 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Путин не е ли замесен, КГБ няма ли пръст?😂😂😂 Щото аз виждам дългата ръка на едно джудже и високото чело на един неандерталец!

    10:12 29.08.2026

  • 15 Зеления

    15 19 Отговор
    Животните избират най-силното, най-съобразителното животно за водач, ние избрахме двата най-страхливи плъха преди време да ни ръководят - Денков за премиер и Плевнелиев за президент

    Коментиран от #18, #36

    10:13 29.08.2026

  • 16 Стенли

    8 16 Отговор
    Че Радев излъга доста хора които му се довериха и гласуваха за него това е факт , но пък и този индивид да ми говори за потченост , айде нема нужда помним и сглобки и пиене на мазно турско кафе , а и отделно дето ни набутаха в "клуба на богатите"

    10:14 29.08.2026

  • 17 Доротея

    8 19 Отговор
    Нездраво злорадство, зоологична реакция, примитивно, рушително ниво! Безотговоно говорене, липса на държавност! Уж професор, интелигент?! Забрави как го изгониха селяните отсело Воден, когато една циганка бягаше от пламъците с кон и две ловни пушки!?

    10:15 29.08.2026

  • 18 Да и

    14 10 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    затова си избрахте "генералската" мишка Муньо

    Коментиран от #25, #31

    10:15 29.08.2026

  • 19 Тази не е никакъв журналист

    11 14 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Нама журналистическа карта ахсе пише, че е журналист в ю туб.
    Платена провокация е това.
    Ако беше в Америка и направи това щяхахдаэя гътнат с ризници на земята

    10:16 29.08.2026

  • 20 миме

    10 15 Отговор
    алоо, ей сороския сапунджия, я кажи бе п.е.д.е.р.а.с вашия киртак кат премаза човек и после асфалтирахте целия участък да замажете престъплението , що тогава не рИва бе? А?

    10:16 29.08.2026

  • 21 Дедо ти

    10 14 Отговор
    Боже , защо има толкова МУСОР в тази малка държава с този Денков ...

    Коментиран от #39

    10:16 29.08.2026

  • 22 Дрън-дрън

    10 13 Отговор
    И тая екоактивистка да не прави провокации

    10:16 29.08.2026

  • 23 Зеления

    11 14 Отговор

    До коментар #11 от "АБЕ":

    "Денков,
    ти освен че откри,че перилните препарати правят пяна,"

    Откри и че иска да е външен министър, за да пътува

    10:16 29.08.2026

  • 24 Исторически парк

    10 13 Отговор
    Що си траете че въпросната провокаторка е член на ппдебъ с украинско знаме на профилната

    Коментиран от #30

    10:19 29.08.2026

  • 25 Зеления

    7 15 Отговор

    До коментар #18 от "Да и":

    "затова си избрахте "генералската" мишка Муньо"

    Да, прав си - мишка е, но пък генералска мишка :)

    10:19 29.08.2026

  • 26 Българин

    7 13 Отговор
    Радев трябваше да я тикне в белене тая кресливата

    10:19 29.08.2026

  • 27 Да де, ама

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Ники Денков трябва да пътува, да пътува и да пътува и пак да пътува и да се сглоби отново с простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    10:20 29.08.2026

  • 28 !!!?

    14 0 Отговор
    Гергана от Струмяни - заплаха за премиера-"Светило" !!!?

    10:20 29.08.2026

  • 29 1- и фатмашки ваксаджия

    13 8 Отговор
    Нищожество прогресивно, дето лъскаш КГБ-ейските ботуши на фатмака от село Славяново! С отпаднала необходимост се оказа той бе, нищожество номер 1, да, с отпаднала необходимост се оказа селяндуринът от Славяново с бръснатата кратуна, нечистоплътната мутра, грозната брадавица на нея и дългия нос, дето върви два метра пред него! Защото, ниощжество онмер 1, някогашното "одобрение" на Фатмака вече е история, а омразата към него на целокупния български народ расте в геометрична прогресия с всеки изминал ден! Вчерашният позор на червения ти и в червата "премиер" е смъкнал това "одобрение" поне с още 5 - 6 %! Фатмакът от село Славяново се оказа по-зловещ, по-мръсен, по- голям измамник и по-голям лъжец дори от ортаците му - Тиквата и Прасето, взети заедно! Хехехе! Още едон "Струмяно" и "прогресивният "лидер" е погребана!

    Коментиран от #49

    10:20 29.08.2026

  • 30 Фараоне

    14 3 Отговор

    До коментар #24 от "Исторически парк":

    не беше ли едновременно също и от ГЕРБ и Възраждане? Пeeраcт фалирал!

    Коментиран от #35, #38

    10:20 29.08.2026

  • 31 миме

    5 11 Отговор

    До коментар #18 от "Да и":

    защо п.е.д.е.р.а.с.и.т.е от ппдб винаги " забравят " , че чорапа е натовски фатмак?А?

    10:21 29.08.2026

  • 32 Лекар

    10 11 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Къв журналист бе нито журн карта нито дори лична карта е носила тая пеперастка

    10:21 29.08.2026

  • 33 Анонимен

    4 7 Отговор
    Направете 18+ секция и всички изказвания на хора като този ги слагайте там!

    10:22 29.08.2026

  • 34 Кочо

    8 12 Отговор
    Тоя Радев толкова го нападате, че вече не се колебая, че трябва да го подкрепя! Забравиха и за Герб, и за Беевски, и за съдебна система! След като вие не можете, подкрепете този, който има потенциал! Или поне трайте! Бам ви злобните сбъркани утайки! Тъкмо се чудя дали да избера Гюров - Кандев и тези лидери се изходхапо въпроса! За щастие - навреме! Някаква смахната се разскачала като ненормална, полицията бездейтва и пак виновна!

    10:22 29.08.2026

  • 35 Исторически парк

    2 14 Отговор

    До коментар #30 от "Фараоне":

    Радев ще ви фалира вас педероханци аз никога няма да фалирам

    Коментиран от #41

    10:22 29.08.2026

  • 36 Дзак

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Подлеци избират Мутри!

    10:22 29.08.2026

  • 37 идиоти вън

    1 8 Отговор
    МИКИ!!!

    10:22 29.08.2026

  • 38 Българин

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Фараоне":

    Откога възраждане подкрепят украйна

    10:23 29.08.2026

  • 39 Българин

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо ти":

    Връщай се в Русия, там си нямате МУСОР. От цял свят вече ви гонят! Най-добре си беше при комунизма, когато руснакът не можеше да пътува свободно дори до съседното село и още по-малко в чужбина. Та малкото дето ги пускаха да пътуват, пътуваха само в организирани групи и преди това ги караха да минат курс, как да се държат да не излагат СССР.

    10:23 29.08.2026

  • 40 Ти специално си

    3 10 Отговор
    Много жалък човек!

    10:24 29.08.2026

  • 41 Фаране,

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "Исторически парк":

    изкъпа ли чичо си Потник в новото "историческо селище"? ХАХАХАХА!

    Коментиран от #44

    10:24 29.08.2026

  • 42 Йордан

    3 11 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА! ЕЛЕКТОРАТА НА ППДЕБЪ В ЗАТВОРА!

    10:24 29.08.2026

  • 43 до 28 - и българин

    8 4 Отговор
    Като нищо ще го направи! Нищо не му пречи, особено акъл, какъвто няма! Червеният Фатмак от село Славяноов, лакеят и подлога на кремълския злодей, като нищо ще отвори още утре комунистическите лагери на смартта, като този в Ловеч! И ще назначи за надзиратеил малкия Мраз, дето ще определя той какви въпроси да задават журнолистите и Кутевото нищожество! Те сутрин ще дават огледалце на набелязаните за убиване затворници през деня , та да се погледнат за последен път!

    10:25 29.08.2026

  • 44 Исторически парк

    1 10 Отговор

    До коментар #41 от "Фаране,":

    Изкъпах майка ти с бялото ми сладко

    Коментиран от #47

    10:25 29.08.2026

  • 45 обяснение

    10 0 Отговор
    ------„Отстранихме олигархията от властта“, след като от бюджета си увеличил с 30% ------
    Увеличението е заради новите наши спонсори, очакват нови обществени поръчки.

    10:25 29.08.2026

  • 46 ПРОФ.

    1 10 Отговор
    Абсолютно плашило,мраз от вътре и вън

    10:25 29.08.2026

  • 47 Фаране,

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "Исторически парк":

    не лъжи, че наложницата Детелинка ще те cкoпи! ХАХАХА!

    10:26 29.08.2026

  • 48 Смешник

    4 9 Отговор
    Сламения човек пак се обажда

    10:26 29.08.2026

  • 49 миме

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "1- и фатмашки ваксаджия":

    що не кажеш че рундьо е натофски фатмак бе?нещо против нато-то ли имаш бе?или против еСеС-а бе? да не би пък да си агент на Кремъл бе?

    Коментиран от #65

    10:28 29.08.2026

  • 50 ФАКТИ

    0 11 Отговор
    ПРОВОКАТОРКА НА ОSRAЛИТЕ СЕ.

    10:28 29.08.2026

  • 51 радевския башибозук иде помощ

    12 0 Отговор
    Бягайте кой кадет свари.Гавазите от НСО на Радев млатят наред бедния народ.Жените и децата по възможност към в планините при пещерите докато подминат,че и на тях не прощават.

    10:29 29.08.2026

  • 52 Обе, Кочо!

    11 3 Отговор
    Какъв "потенциал" при Фатмака Радев, какви пет лева бе, брато?! Че селяндуринът от Славяново спечели и двата си мандата с лъжи и измами,укакто и послединте избори! И излъга цял един народ! Нали щеше да "разгражда" модела Борисов-Пеевски бе, брато?! И как ще го "разгражда" като назначи един куп министри и зам. министри все видни кадри на чалгарските простаци, на Тиквата и на Праесто?! Хайде холам бе, брато! Фатмакът е измманик и лъжец! Впрочем, нещо да кажеш за Копринката?

    Коментиран от #60, #68

    10:30 29.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Анонимен

    13 0 Отговор
    Радев уж отиваш да помагаш а си обособил периметър на охраняемост от кого се пазиш Нали пътуваш със шкодичка нали се перчеше сега защо си с три реда охрана от кого се страхуваш ОСТАВКА

    Коментиран от #63, #73

    10:31 29.08.2026

  • 55 Радев си трае и смята

    15 0 Отговор
    Че всички могат да четат мисли. Обаче и най-приближените му не знаят какво иска. Затова всичко е проба-грешка, най- вече PR експериментите.

    10:32 29.08.2026

  • 56 Гост

    0 12 Отговор
    От Кольо шампоана кво да очакваш освен да плюе? Те само това могат.

    10:32 29.08.2026

  • 57 Ами

    0 13 Отговор
    Пълен провал :)
    Мероприятието имаше за цел да очерни Радев, а не да изгорят
    шефа на полицията назначен от правителството на Гюров.

    10:32 29.08.2026

  • 58 Смешник

    0 13 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Замирисва на инсценировка това за да компрометират Радев До изборите ще видим доста такива неща

    Коментиран от #87

    10:33 29.08.2026

  • 59 Тихо бре колоидният разтвор !

    2 10 Отговор
    Че заради вас "Русия ще изгуби войната"

    10:34 29.08.2026

  • 60 Зеления

    1 10 Отговор

    До коментар #52 от "Обе, Кочо!":

    "Какъв "потенциал" при Фатмака Радев, какви пет лева бе, брато"

    Имам големи съмнения че си привърженик на ППДБ, а те са за еврото. Ти обаче още работиш в ЛЕВОВЕ - не е ли парадокс?

    10:38 29.08.2026

  • 61 подготовката на бюджета, никак не

    2 8 Отговор
    изглеждал добре а? Но за НАТО, тенекии и барути ви изглежда добре? За НПО-та, пимпири, перперикони и псевдокултурници пак ви изглежда добре? Да подарявате на хунтата на Зеленски пак ви изглежда добре ? ...ох на дедо двуличниците и мерзавците....

    10:38 29.08.2026

  • 62 Анонимен

    8 2 Отговор
    И защо НСО видяха тази жена за заплаха а МВр я дърпаха Периметър за защита на божеството хахахахаха Оставка къде ти е шкодичката хахахаха оставка

    10:39 29.08.2026

  • 63 Смешник

    0 9 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    Ами такъв е протокола ако не знаеш Иначе в България има от кого да се пази Такива като Мирчевци Кокорчовци Кирчовци колкото искаш

    Коментиран от #70

    10:40 29.08.2026

  • 64 Защо ли

    3 8 Отговор
    Никой не се учудва, че ако не потоп, а цунами да ни завлече всички неандертаци, случайници в политиката ще започнат да се изявяват като умници, ще търсят изява да блеснат, но с всяко тяхно изказване печели опонента им. Защо ли това сапунено човече толкова прилича на украинският клоун, нито визия, нито ум. Очакваме с нетърпение в състезанието по плюене и простотия да се включат най злобните и най мразени политици Нинова с нейният клоун Калоян и Трифонов, а той обезателно ще се включи, защото е много "честен" и много "обича" родината и народа си. Спирам да гледам и да чета поне две седмици медиите, защото те са на хранилка още при Баце и Шишо.

    10:40 29.08.2026

  • 65 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "миме":

    Много точно казано , аз от преди изборите писах , че Радев не никакъв русофил , с си е чист натовски генерал в което лошо няма , ни не бива да се лъжат хората , както направиха бсп ново начало и има такъв и , иот , а тази биволица която се представя за бг президент е също толкова двулична като , Радев лъжеца , който най голямата му борба с олигархията е тази с хората с МРЗ , щото видите ли станали много богати и имали голямо потребление и вдигали инфлацията 😁🤯, но и такива като този индивид , като Гюро , и като кметчето Терзиев айде нема нужда , аман от такива демократи

    Коментиран от #69

    10:42 29.08.2026

  • 66 Ти ли си най прав

    1 6 Отговор
    Недовършен социално и емоционално
    Отделно професионално
    Въздържай се от политически оценки
    Стана смешен

    Факт

    10:43 29.08.2026

  • 67 Цялата ви бандичка Денков е със

    2 6 Отговор
    съмнителни финансови приходи ! И сериозни основания верно има и трябва да се постави под въпрос вашият "интегритет" и верността впрочем на имуществините ви декларации. ....

    Коментиран от #72

    10:44 29.08.2026

  • 68 Кочо

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Обе, Кочо!":

    Коприната е ценен, скъп плат! Кочо прави от нея знаме, вие - шалвари! Радев до преди 105 дни нямаше никаква власт! Вие с Денко Сглобков и другите критикари /карикатури/ защо не се справихте с модела!? Не съм гласувал въобще на последните вотове, но вие сте едни утайки! Вредни утайки! Ако искрено желаете по добро, ще подкрепите това управление и има някакъв % да се сполучи! Налитате ли като хиени - неуспеха е сигурен, но вие това искате, за да злорадствате, че и този ,,нищо не направи"! Българинът е,,казанджия"!

    10:45 29.08.2026

  • 69 Само като се каже

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Стенли":

    Стенли, считай перверзно оттекъл

    10:46 29.08.2026

  • 70 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Смешник":

    Протокол хахаха А шкодичката а демонстрацията за мароумниците Радев нсо невиждана охрана нали бешес бедняците или му трябваха само да му гласуват за да овладее власт държава институции ПЪК и чак полицията дърпа жената протокол хахаха по радевски нали оставка незабавна на цялата мадуровска машина

    10:46 29.08.2026

  • 71 Киро

    4 0 Отговор
    Вярно ли е че имало и други арестувани?

    Коментиран от #75

    10:47 29.08.2026

  • 72 Съмнителни по точно

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Цялата ви бандичка Денков е със":

    Семейно захранвани а за останалите от "симпатизанти"

    10:49 29.08.2026

  • 73 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    Не съм казал но пак повтарям Кралят на Испания го замеряха с кал и го направиха на две стотинки Никой не посмя да бие да арестува и да се прави на велик Никой не е бил телеграма на Радев да ходи там Като ходи да си гледа резултатите и да си наведе малко главата Няма оправия в тази държава Искаме хем ДЕМОКРАЦИЯ ХЕМ ДА СЕ ПЕРЧИМ

    Коментиран от #82

    10:50 29.08.2026

  • 74 Дребни хорица

    2 5 Отговор
    Отвсякъде. Мишоци!

    10:50 29.08.2026

  • 75 Калоян Методиев дава подробности

    7 1 Отговор

    До коментар #71 от "Киро":

    Единият от арестуваните е бил пенсионер с автомобил, като гавазите на Фатмака яко са го млатили докато го измъкнат от колата му. Друг пенсионер е бил малтретиран арестуван, защото заплюл в лицето някакакъв си зам. министър.

    Коментиран от #83

    10:50 29.08.2026

  • 76 Рубльов

    5 1 Отговор
    И защо са уволнили шефа на ченгетата в Благоевград? Неговите милиционери, само са изпълнявали спуснатите от прогресивните измекяри и лично от Мунчо директиви. Милиционерщина, като при Соца. Уж нямало проблем, тази била "виновна", но си "измиват ръцете" с ченгето. Само че, проблем има. Вкараха си автогол и много добре разбират това. С неадекватните си действия, продължават да настройват хората срещу себе си.

    Коментиран от #77

    10:52 29.08.2026

  • 77 Защото и това е кризисен провален

    6 1 Отговор

    До коментар #76 от "Рубльов":

    копринков пи-ар с цел да усмири настроенията сред крадевите "почитатели". Гърмят най-малкия бушон, пък белким тълпата се зарадва и фюрер Крадев пак целия уж в бяло.

    10:54 29.08.2026

  • 78 Чума

    0 4 Отговор
    Герб си имаше Стъкита за респект на самозвани журналисти! Наемете една сериозна охранителна фирма и ще има респект! НСО е само за престиж, затова Буко и Дуко я ползваха безплатно! Кортеж на Властта! Не сте ли ходили на мачове, охранявани от конна полиция!? Гъмените, които крещят, хвърлят и трошат пред стадиона в присъсвието на 150 полицаи, стават тихи и кротки, когато се появи конната двойка! Защото конят не знае, че хулиганите имат права! Служебното куче също!

    Коментиран от #79

    10:54 29.08.2026

  • 79 Чумо черна чумо прогресивна

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Чума":

    Защо тогава Мунча не закрие НСО?

    10:55 29.08.2026

  • 80 !!!?

    5 0 Отговор
    Българи,
    не допускайте Радев в родните си места - гавазите му арестуват всеки който се изпречи на пътя на Копринката му !!!

    10:55 29.08.2026

  • 81 Анонимен

    4 0 Отговор
    Радев беше отишъл да помага а не да арестува какво стана показа си истинското лице

    10:56 29.08.2026

  • 82 Кочо

    0 3 Отговор

    До коментар #73 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    То затова този свят не върви към хубаво! Отиди стани ти Радев, аз ще насъскам козела да ти скочи и козите да те препикаят - демокрация!

    10:57 29.08.2026

  • 83 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Калоян Методиев дава подробности":

    Има кадри в мрежата Един полицай вади един човек от колата Нито дава обяснения ЗАЩО НИТО СЕ ЛЕГИТИМИРА ПЛЮС ТОВА Е САМ НЕ МОЖЕ САМ ПОЛИЦАЙ ДА ИЗВЪРШВА АРЕСТ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВИЛАТА Сам човек може да пие кафе

    10:58 29.08.2026

  • 84 отвратителен екземпляр от рода

    1 3 Отговор
    на плъховете

    10:58 29.08.2026

  • 85 Ний ша Ва упрайм

    0 2 Отговор
    от де гу изкопахте тоя ескурзиянт потентен?

    10:59 29.08.2026

  • 86 уахахахаха

    0 2 Отговор
    как тези гласували за пп-дб-тата реват как аджеба Радев си излъгал избирателине, а всички подкрепили Радев продължават да го подкрепят! Парадоксът обаче, че те са излъганите камилчета, гласуваха за едно, а получиха две по-малки!

    10:59 29.08.2026

  • 87 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Смешник":

    Радев по рождение е компрометиран,може да го наречем и компромат.Майката на путин го е кърмила с руско мляко.

    10:59 29.08.2026

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