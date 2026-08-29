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С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорден ръст за последните 10 години
  Тема: Украйна

С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорден ръст за последните 10 години

29 Август, 2026 08:44 352 8

  • пшеница-
  • хляб-
  • храна-
  • цени

На този фон България разполага с над 7 милиона тона пшеница, които не могат да достигнат до пазарите в чужбина

С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорден ръст за последните 10 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорден ръст за последните 10 години. На световните борси житната култура се търгува за около 290 долара за тон. Според експерти това се дължи на продължаващата война между Русия и Украйна, които са сред водещите доставчици на пшеница в света, и на ударите, които си нанасят в Черно море. На този фон България разполага с над 7 милиона тона пшеница, които отлежават в складове и не могат да достигнат до пазарите в чужбина, предаде БНТ.

Потреблението на пшеница у нас е малко над 1 милион тона годишно. Останалото произведено количество е предвидено за износ. Тази година обаче сме изнесли с 500 000 тона по-малко спрямо миналата.

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Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите: „В момента изнасяме, общо взето, кой където намери от търговците. Изключително трудно участваме на търговете. Обикновено за арабите изнасяме, за третия свят.“

Трудният износ се дължи на ограниченото търговско корабоплаване в Черно море заради войната в Украйна.

К.д.п. Александър Калчев, изпълнителен директор на Параходство „Български морски флот“: „Основното, което ни спира, са рисковете в Черно море. Зачестилите удари, в това число и по кораби, които са за генерални товари... Ние не желаем да си поставяме екипажите и корабите в подобен риск.“

Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите: „България няма друг шанс освен Черноморския басейн за износ. Чисто логистично жп транспортът в България не работи по начина, по който трябва да работи. Нямаме излаз на друго море, по което да изнесем.“

Заради ограниченията - цената на пшеницата в световен мащаб нараства.

К.д.п. Александър Калчев, изпълнителен директор на Параходство „Български морски флот“: „Търговците очакват още повишаване на цените и съответно да направят по-голям марж между покупната цена и продажната.“

Производителите на хляб у нас не очакват по-скъпата пшеница да доведе и до по-високи цени на хляба. В една от пекарните в Русе отчитат, че брашното е само един от компонентите, които определят себестойността на хлебните изделия.

Жулиен Таушанов, производител на хлебни изделия: „Има електроенергия. Има осигуровки. Има данъци и други косвени фактори – труд и работна заплата. Така че за мен е наивно да разглеждаме само цената на брашното, която пряко ще се отрази. То е комплексно това нещо.“

Според експерти трендът на нарастване на цената на пшеницата ще се запази в случай на ескалация на военните конфликти в Черно море и други региони.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    имам приятели търговци, обиколили целия свят и постоянно ми повтарят колко тьпИжальк е бг скот и че не само търговци, но и политици се възползват от него за бърз и гарантиран келепир

    08:49 29.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ВСЕКИ СЕ ОСЛУШВА ЗА 100% СКОК НА ЦЕНИТЕ
    ....ЗАТОВА НИКОЙ НЕ ИЗНАСЯ :)
    ......
    КАНАДСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ ТАЯ ГОДИНА И ТЕ ЩЕ МОГАТ ДА КУПЯТ ПО НЯКОЙ ТРЪК ЗА 200 000 ДОЛАРА НА ПОЛОВИНКИТЕ:)

    08:49 29.08.2026

  • 3 Земеделец

    5 0 Отговор
    Пшеницата реколта 2026г. се изкупи на миналогодишните цени. От къде дойдоха тези 30% увеличение на цената? или ни подготвят за нови цени на хляба?

    08:51 29.08.2026

  • 4 въпросче

    0 0 Отговор
    Може ли да не е от месец юни насам,а НАТАТЪК?

    08:54 29.08.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    А скоро писаха, че 90%.залежава в складовете ... А сега де !
    "Къде е заровено кучето" ???

    08:54 29.08.2026

  • 6 Проблема на Българина е това !

    1 0 Отговор
    Че когато Някой !

    Иска да Го Закопае !

    Никой !

    Не Може Да Го Спре !

    08:55 29.08.2026

  • 7 Гечко

    0 0 Отговор
    В момента изкупната цена е 180€ за фуражна и до 200€ на тон за хлебна пшеница. Поскъпването е не повече от 10% за последните 20 години! Цената на хляба е с 300% по-висока спрямо 2006 година. Пазарна логика липсва!

    08:55 29.08.2026

  • 8 гълъбица Гица

    0 0 Отговор
    Земевладелец или земеделец-земеизделец?

    08:56 29.08.2026

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