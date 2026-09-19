Наталия Ефремова: Ще има увеличение на детските надбавки. На еднократните помощи при раждане също

Ще има повишение на детските надбавки. Това заяви в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия социалният министър Наталия Ефремова. Все още е въпрос на преговори обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорният министър. Освен това се готви и увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75 процента.

По думите на социалния министър размерът на майчинството за втората година ще бъде много близък до чистия размер, който получава една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Ефремова коментира още, че еднократните помощи при раждане също предстои да бъдат повишени над 50 процента.

Предвиждат се и данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности. Министър Ефремова посочи още, че се работи в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година, като при възможност може да бъдат включени и други класове ученици.

Ефремова коментира и така наречения „инфлационен чек” за хората с най-ниски доходи, който социалното министерство предвижда. По думите ѝ целта е по-рано, в момент, в който вече цените отиват в посока нагоре в резултат на повишените цени на горивата, да се задейства втора фаза на пакет, който адресира уязвимите групи.

„Направи се анализ на пролетната мярка. Видя се, че независимо от нашите предварителни очаквания да достигне до по-широк кръг лица, изискването да имат автомобил в крайна сметка затрудни достъпа и не достигнахме до достатъчен брой лица, които да могат да получат подкрепата тогава”, коментира Ефремова.

„Затова сега е променена мярката. Целевата група е много точно фокусирана - това са хора действително с много ниски доходи, но хора, които са познати в системата на социалното подпомагане, получават различен вид подкрепа, поради което много лесно ще можем да изплатим този инфлационен чек, който има за цел да компенсира не само разходите за гориво, а разходите изобщо, които са повишени във връзка с цените на стоките и услугите, които потребяват”, добави тя.

„Пакетът от мерки затова е пакет и не е една мярка. Не е насочен само към един сектор. Подкрепяме и обществения транспорт, така че да не се повишават цените на билетите, и медицинския и училищния транспорт, за да осигурим същия достъп, който са имали хората”, каза министър Ефремова.

По думите ѝ от друга страна, това, че се задържат цените, също има ефект върху цялото население, а не само върху най-бедните. „Насочените мерки към земеделския бранш, към земеделските производители, към транспортния сектор и социалният вектор в своята комплексност ще дадат задържане на цените - това, което ние целим”, каза тя.

Ефремова категорично отрече, че предоставянето на допълнителни средства е съобразено с предстоящите избори. „Това е една цикличност на икономиката, следи се много внимателно и ситуацията в Близкия изток, както и как това се отразява на цените у нас”, каза тя.

„Сега е моментът, в навечерието на зимния период, който е по-тежък за посрещане на всякакъв тип разходи. Този пакет мерки е съчетан с пакета, който ние регулярно изплащаме за отопление, и пакета мерки за учениците. С тази подкрепа считаме, че можем да направим така, че хората да запазят своята покупателна способност”, смята Ефремова.

Тя каза още, че през ноември ще се изплатят и коледните добавки. „Считам, че с тези два разхода - единият от които е извънреден, тъй като инфлационният чек е извънреден - ние по този начин покриваме инфлацията за най-бедното население в страната”, заяви Ефремова. „Има и други мерки, които в момента се изплащат, за да можем да подпомогнем най-уязвимите”, добави тя.

„Ние обследваме цялостния доход на едно семейство, на един човек. Различни са подоходните критерии за различните мерки, които по принцип те получават от социалното подпомагане. Не е задължително да е линията на бедност. Понякога е процентно съотношение - зависи от групата хора. Много групи хора сме обхванали. Анализираме всичко, което е правено. Каквото може да се повтори или подобри, се прави със съответното надграждане. Това е целта и на новата мярка, която е надградена”, каза още социалният министър.