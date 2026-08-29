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Скандал в МВР Габрово: Директорът поискал тест за наркотици на заместника си

Скандал в МВР Габрово: Директорът поискал тест за наркотици на заместника си

29 Август, 2026 16:14 625 14

  • мвр габрово-
  • илиян иванов-
  • цветан петков

Категорично е отречено да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване

Скандал в МВР Габрово: Директорът поискал тест за наркотици на заместника си - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Остър вербален конфликт между директора на Областната дирекция на МВР – Габрово Илиян Иванов и неговия заместник Цветан Петков е възникнал в сградата на дирекцията, съобщи Нова тв.

Спорът е ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция. Наложила се е намесата на дежурен полицейски патрул, а по-късно на място са пристигнали и служители на „Вътрешна сигурност“ в МВР.

По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.

Случаят е докладван на високо ниво в Министерството на вътрешните работи, като според запознати с него е информиран и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Към момента не са известни конкретните причини за конфликта, както и дали ще последват дисциплинарни или други действия спрямо участниците.

От пресцентъра на ОДМВР – Габрово потвърдиха, че е имало подобна ситуация и че между двамата ръководители е възникнал спор. Оттам обаче не дадоха повече подробности. Категорично е отречено да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване.

По-късно днес стана ясно, че проверката на дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР по случая с конфликта между висшите ръководители в ОДМВР-Габрово е официално приключила, а резултатите от нея са внесени по компетентност в Окръжната прокуратура в Габрово. Към този момент обаче няма докладван такъв случай и той остава висящ, заяви говорителят на прокуратурата Пламена Дичева.

От Окръжната прокуратура в Габрово уточняват още, че единственият документ, с който държавното обвинение разполага до момента, е жалба, подадена пряко от заместник-директора Цветан Петков срещу директора на ОДМВР-Габрово Илиян Иванов.

Разпределеният по жалбата дежурен прокурор си е направил самоотвод, тъй като лично се познавал и с двамата висши полицаи. Очаква се определянето на нов наблюдаващ прокурор, който да поеме преписката след официалното внасяне на констатациите от МВР, а това ще се случи най-рано в понеделник.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Двамата

    13 1 Отговор
    още ли не са уволнени ?

    Коментиран от #3, #13

    16:22 29.08.2026

  • 2 Голям цирк

    10 0 Отговор
    МВР се напълни с психари.

    Коментиран от #6

    16:23 29.08.2026

  • 3 Виж сега,

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Двамата":

    Не са само тези. Цялата мевере система е прогнила, неработеща и харчеща огромни народни пари.

    16:24 29.08.2026

  • 4 хехе

    3 0 Отговор
    Полицейския патрул не ги ли е арестувал.

    16:25 29.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Шефът на МВР Благоевград беше уволнен заради превишаване на правата в село Струмяни.

    16:25 29.08.2026

  • 6 Винаги

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голям цирк":

    са изглеждали меко казано странно , с нестабилна психика и лишени от самоконтрол . За комплексите да не говорим.

    16:26 29.08.2026

  • 7 Да,бе

    8 0 Отговор
    Точно,като си помислиш,че МВР е ударило дъното и те опровергае ...Копае ли копае все по-надолу и то ръководният състав...Остава само срама за малкото читави в системата

    16:30 29.08.2026

  • 8 Голям

    2 0 Отговор
    Борба за лична власт.
    Навсякъде е така назначени от различни лобита ифке дебнат.Казват че всички важни хора в мвр то били милионери
    Питайте зам.министъра ,на снимката долу вдясно

    16:34 29.08.2026

  • 9 Сила

    1 0 Отговор
    "Копланд " или" Лошия лейтенант "...
    БГ римейк - пародия

    16:36 29.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Щом и

    1 0 Отговор
    Шефовете на милиционерите взеха да си показват психичните неравновесия представям си как са на ниско ниво.

    16:39 29.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Такъв Бисер !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Двамата":

    Изпуска Ли Се ?

    16:39 29.08.2026

  • 14 бай Иван

    1 0 Отговор
    За да се стигне до там май наистина е вероятно заместника да е дошъл на работа дрогиран. Началника няма да рискува напразно ако не е сигурен , щото после той ще изгърми .

    16:40 29.08.2026

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