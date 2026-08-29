Скандал в МВР Габрово: Директорът поискал тест за наркотици на заместника си

Остър вербален конфликт между директора на Областната дирекция на МВР – Габрово Илиян Иванов и неговия заместник Цветан Петков е възникнал в сградата на дирекцията, съобщи Нова тв.
Спорът е ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция. Наложила се е намесата на дежурен полицейски патрул, а по-късно на място са пристигнали и служители на „Вътрешна сигурност“ в МВР.
По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.
Случаят е докладван на високо ниво в Министерството на вътрешните работи, като според запознати с него е информиран и вътрешният министър Иван Демерджиев.
Към момента не са известни конкретните причини за конфликта, както и дали ще последват дисциплинарни или други действия спрямо участниците.
От пресцентъра на ОДМВР – Габрово потвърдиха, че е имало подобна ситуация и че между двамата ръководители е възникнал спор. Оттам обаче не дадоха повече подробности. Категорично е отречено да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване.
По-късно днес стана ясно, че проверката на дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР по случая с конфликта между висшите ръководители в ОДМВР-Габрово е официално приключила, а резултатите от нея са внесени по компетентност в Окръжната прокуратура в Габрово. Към този момент обаче няма докладван такъв случай и той остава висящ, заяви говорителят на прокуратурата Пламена Дичева.
От Окръжната прокуратура в Габрово уточняват още, че единственият документ, с който държавното обвинение разполага до момента, е жалба, подадена пряко от заместник-директора Цветан Петков срещу директора на ОДМВР-Габрово Илиян Иванов.
Разпределеният по жалбата дежурен прокурор си е направил самоотвод, тъй като лично се познавал и с двамата висши полицаи. Очаква се определянето на нов наблюдаващ прокурор, който да поеме преписката след официалното внасяне на констатациите от МВР, а това ще се случи най-рано в понеделник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Двамата
Коментиран от #3, #13
16:22 29.08.2026
2 Голям цирк
Коментиран от #6
16:23 29.08.2026
3 Виж сега,
До коментар #1 от "Двамата":Не са само тези. Цялата мевере система е прогнила, неработеща и харчеща огромни народни пари.
16:24 29.08.2026
4 хехе
16:25 29.08.2026
5 Последния Софиянец
16:25 29.08.2026
6 Винаги
До коментар #2 от "Голям цирк":са изглеждали меко казано странно , с нестабилна психика и лишени от самоконтрол . За комплексите да не говорим.
16:26 29.08.2026
7 Да,бе
16:30 29.08.2026
8 Голям
Навсякъде е така назначени от различни лобита ифке дебнат.Казват че всички важни хора в мвр то били милионери
Питайте зам.министъра ,на снимката долу вдясно
16:34 29.08.2026
9 Сила
БГ римейк - пародия
16:36 29.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Щом и
16:39 29.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Такъв Бисер !
До коментар #1 от "Двамата":Изпуска Ли Се ?
16:39 29.08.2026
14 бай Иван
16:40 29.08.2026