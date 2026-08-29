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20 военни са на терен в Струмяни

20 военни са на терен в Струмяни

29 Август, 2026 15:36 597 38

  • сухопътни войски-
  • военни-
  • струмяни

На терен те разчистват кални маси и наноси, отстраняват паднали дървета и растителност, освобождават достъпа до дворове и улици, затрупани от стихията

20 военни са на терен в Струмяни - 1
Снимка: Сухопътни войски
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двайсет военнослужещи работят на терен в засегнатата от наводнение община Струмяни, съобщиха от Сухопътните войски на официалната си фейсбук страница.

Военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Валери Йотов, работят на терен заедно с представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, служители на горските стопанства, доброволци и жители от селото, посочват от Сухопътни войски.

На терен те разчистват кални маси и наноси, отстраняват паднали дървета и растителност, освобождават достъпа до дворове и улици, затрупани от стихията.

В общинския център Струмяни и в село Илинденци е обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд на 24 август, което е в сила до 01. 00 часа на 31 август.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха сега де

    30 3 Отговор
    20 души военни били на терен да помагат, а Радев отива с 50 души добре платени охрана да си прави реклама.

    15:41 29.08.2026

  • 2 мдаа

    29 1 Отговор
    Генералите са повече от редниците , смех

    15:41 29.08.2026

  • 3 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    26 3 Отговор
    Днес са пратили военни, да замажат поредния гаф на зеления пъпеш кРадев.

    15:42 29.08.2026

  • 4 женерал Мунчака ги е командировал

    25 3 Отговор
    като крепостни да ринат и чистят тинята, а той само минава да създава проблеми на местните с фалшивия си предизборен пи-ар.

    15:43 29.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    24 3 Отговор
    Пратили са ги да озаптят Гергана, че 4 тyлyna-милиционери не можаха да я удържат. 🤣🤣🤣
    Голям бъзльо е този "генерал" радев.

    Коментиран от #16

    15:49 29.08.2026

  • 8 Генералисимум Ким Чен Мун-чо

    23 3 Отговор
    ги е заробил да му чистят калния имидж

    Коментиран от #14

    15:49 29.08.2026

  • 9 КИРО ПОНЕ СЕ ПРАВЕШЕ ЧЕ ЧИСТИ

    21 2 Отговор
    А НАШИЯ КИМ ЧЕН МУНчо ЩО ИМ СЛАГА БЕЛЕЗНИЦИ НА ЖЕНИТЕ? ДЕСА ЛИ ТО Е НАПЛАШИЛА?

    Коментиран от #12

    15:49 29.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Дванайсет къщи в Струмяни ще получат по 1000 евро помощ от държавата а посещението на Румен Радев струва 60 000 евро.

    Коментиран от #27

    15:50 29.08.2026

  • 11 Подсигурили ли

    17 0 Отговор
    са им фургон да се преобличат и такъв за санитарни нужди ? Или в храстите и кални мръсни се прибират !

    15:51 29.08.2026

  • 12 Киро с правата лопата:

    20 1 Отговор

    До коментар #9 от "КИРО ПОНЕ СЕ ПРАВЕШЕ ЧЕ ЧИСТИ":

    Потвърждавам, аз поне се изцапах за снимките. Но не арестувах местните, че ме изгониха. Мунчо ме задмина!

    15:51 29.08.2026

  • 13 Сила

    20 0 Отговор
    Ха ха ха , след дъжд качулка ( фуражка ) ....
    Егати нескопосания PR пост фактум ...
    Народеца видя кой кой е в това представление ...

    15:51 29.08.2026

  • 14 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Генералисимум Ким Чен Мун-чо":

    пък след Струмяни НЯМА изчистване ! Не , че е имало шанс !

    15:52 29.08.2026

  • 15 НОСИЛИ САМО БЕЛЕЗНИЦИ

    18 0 Отговор
    ОХРАНИТЕЛИТЕ НА РАДЕВ ОТИШЛИ ДА ЧИСТЯТ АМА СИ ЗАБРАВИЛИ БОТУШИТЕ И ЛОПАТИТЕ.

    15:52 29.08.2026

  • 16 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кажи честно ... 🤣":

    Смятай ако не беше оставила лопатата и беше без белезници. 😂 Щяха да хвърчат фуражки.
    Мунча щеше да се предаде и да започне да води преговори, за дипломатически изход на конфликта.

    15:53 29.08.2026

  • 17 Олелееееее

    19 1 Отговор
    Шофьора на самолет е пратил и армията срещу мома Гергана!

    15:53 29.08.2026

  • 18 От Кой Двор ?

    11 0 Отговор
    Изкараха ?

    Тая Тежка Техника ?

    15:54 29.08.2026

  • 19 От кога

    19 0 Отговор
    са там тези военни ? След ареста на жената , поискала да говори с вожда на регресивните, ли ?

    15:56 29.08.2026

  • 20 Вече нема изчистване

    19 1 Отговор
    кaфявата купчина, която Фaтмaкa изтропa тaм.

    15:56 29.08.2026

  • 21 Мъпет шоу

    17 0 Отговор
    Гавазите и башибозука особено онзи едричкият налагащ с крушетс пенсионера в главата пратил ли е РунДя. Първо бой после цирк. И къде са къщите че не ясно откъде е снимката че някой снимки от вчвчера бяха от други места Фотошоп че на място ситуацията не харесала.

    15:57 29.08.2026

  • 22 На това му се вика след кален потоп

    18 0 Отговор
    фатмашко кепе

    15:59 29.08.2026

  • 23 ПРЕДИ ГОДИНИ ИМ РАЗДАВА МАРТЕНИЧКИ

    16 0 Отговор
    АМИ, 60000 ЗА НСО И ПЛАТЕНИ ЖУРНАЛИСТИ. МУНЧО БИЛ С ШКОДАТА И ЛОПАТАТА В БАГАЖНИКА. ДАЖЕ И ДЕСА БИЛА ТАМ ДА ПОМАГА, НО С НЕПОДХОДЯЩ ТОАЛЕТ ЗА ВИЕНСКАТА ООПЕРА.

    16:00 29.08.2026

  • 24 Путин

    17 0 Отговор
    А где генерал Мунчо?

    16:01 29.08.2026

  • 25 Спомени

    11 0 Отговор
    Егати...
    Ние през 1975/6- та година кога строяхме полигона край с.Николаево на НШЗО,,Хр.Ботев"-Плевен ни вдигаха по 5-600 на смяна за по седмица на палатки...
    Ама по това време БНА БЕ 150 000 РЕДОВНА...
    ДНЕС...20-на хиляди,от ,които 10% шапкари(полковници и генерали)...а от останалите...30-35- годишни тъпи толуми с шкембета + в добавка такива бременни...и поне още 2-3 хиляди в представителни оркестри ,танцуващи с орлови пера ...,,Гвардейски части"...
    (о.з. от БНА -Танкист)

    Коментиран от #31

    16:01 29.08.2026

  • 26 А ! Ве !

    16 0 Отговор
    Чорап !

    Стой Си В Казармата !

    Светския Живот !

    Не Е !

    За Тебе !

    16:02 29.08.2026

  • 27 Аз съм рядко пишещ

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Аз предлагам българските премиери да си седят само вкъщи, за да не харчат народни пари!

    16:02 29.08.2026

  • 28 А къде са

    12 2 Отговор
    Строителни Войски? Ах да, демократите не строят.. Могат само да рушат направеното преди тях!

    16:04 29.08.2026

  • 29 Не военни

    1 0 Отговор
    Боко Цъфналия Асфалт начело с лакумите дупетата да фащат лопатите и без ботуши да чистят. Тия хагъзници ни докараха до тоя хал.

    16:07 29.08.2026

  • 30 Софиянец

    9 0 Отговор
    20 ама това са си 5% армията ни, ит натюфската ни армия с лопати!
    При соца Бай Тошо щеше да изкара няколко стотин лилави с лопати, а тия 20 военни щяха да го нагледждат с АК 47!

    16:07 29.08.2026

  • 31 И ние

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Спомени":

    Копахме траншеи и полагахме кабели за мишените на полигона в люта зима.

    16:09 29.08.2026

  • 32 МИТКО ЕСЕМЕСА

    7 0 Отговор
    20 АСКЕРА, МИ ТО МАЙ ТОВА НИ Е ЦЯЛАТА АРМИЯ.

    Коментиран от #35

    16:09 29.08.2026

  • 33 ВВСар

    8 0 Отговор
    БРАВО НА вУ€нният мини-$тър мит ко -ДУ-ДУ КА!
    КАК МОЖА ДА СЕ РОДИ В село Сладун(общ.Свиленград) такъв Бас тун?!?!?!?

    А ДРУГИТЕ 20 вУ€нни ДАВАТ НАРЯД, ПРЕЗ ДЕН, ЗАЩОТО Е ОТПУСКАРСКИ СЕЗОН!

    ВАЖНОТО ,ЧЕ ВЧЕРА БЕШЕ АРЕСТУВАНА ОТ милицион€рит€ ХИБРИДНАТА ПРОВОКАТОРКА И БЕШЕ НЕУТРАЛИЗИРАНА ЗАПЛАХАТА ЗА "националната сигурност"!

    16:11 29.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да, бай Митю СМСа

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "МИТКО ЕСЕМЕСА":

    е пратил цялата ни натовска войска от 20 боеца, останлите 18 000 бройки са фуражките и любовничките им.

    16:15 29.08.2026

  • 36 ПОЧУВСТВАЛ СЕ МН. ПО-ДОБРЕ СЛЕД ИЗЛЕТА

    4 0 Отговор
    МУН-чо БИЛ ЩАСТЛИВ В КАЛТА, НЯКАК В СВОИ ВОДИ.

    16:15 29.08.2026

  • 37 Милиционер

    5 0 Отговор
    Веднага да се проверят имат ли лични карти. Който няма , Да се арестува.

    Коментиран от #38

    16:18 29.08.2026

  • 38 Наемен в НАТО БГ Арми

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Милиционер":

    Г-н полицай, може ли легитимация само с овенна книжка, че личната карта ми е в поделението?

    16:21 29.08.2026

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