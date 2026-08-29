20 военни са на терен в Струмяни

Двайсет военнослужещи работят на терен в засегнатата от наводнение община Струмяни, съобщиха от Сухопътните войски на официалната си фейсбук страница.
Военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Валери Йотов, работят на терен заедно с представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, служители на горските стопанства, доброволци и жители от селото, посочват от Сухопътни войски.
На терен те разчистват кални маси и наноси, отстраняват паднали дървета и растителност, освобождават достъпа до дворове и улици, затрупани от стихията.
В общинския център Струмяни и в село Илинденци е обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд на 24 август, което е в сила до 01. 00 часа на 31 август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха сега де
15:41 29.08.2026
2 мдаа
15:41 29.08.2026
3 Гyмен кРадев БОгаТАШа
15:42 29.08.2026
4 женерал Мунчака ги е командировал
15:43 29.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кажи честно ... 🤣
Голям бъзльо е този "генерал" радев.
Коментиран от #16
15:49 29.08.2026
8 Генералисимум Ким Чен Мун-чо
Коментиран от #14
15:49 29.08.2026
9 КИРО ПОНЕ СЕ ПРАВЕШЕ ЧЕ ЧИСТИ
Коментиран от #12
15:49 29.08.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #27
15:50 29.08.2026
11 Подсигурили ли
15:51 29.08.2026
12 Киро с правата лопата:
До коментар #9 от "КИРО ПОНЕ СЕ ПРАВЕШЕ ЧЕ ЧИСТИ":Потвърждавам, аз поне се изцапах за снимките. Но не арестувах местните, че ме изгониха. Мунчо ме задмина!
15:51 29.08.2026
13 Сила
Егати нескопосания PR пост фактум ...
Народеца видя кой кой е в това представление ...
15:51 29.08.2026
14 Точно
До коментар #8 от "Генералисимум Ким Чен Мун-чо":пък след Струмяни НЯМА изчистване ! Не , че е имало шанс !
15:52 29.08.2026
15 НОСИЛИ САМО БЕЛЕЗНИЦИ
15:52 29.08.2026
16 Да си избереш Тато от Тему 🤣
До коментар #7 от "Кажи честно ... 🤣":Смятай ако не беше оставила лопатата и беше без белезници. 😂 Щяха да хвърчат фуражки.
Мунча щеше да се предаде и да започне да води преговори, за дипломатически изход на конфликта.
15:53 29.08.2026
17 Олелееееее
15:53 29.08.2026
18 От Кой Двор ?
Тая Тежка Техника ?
15:54 29.08.2026
19 От кога
15:56 29.08.2026
20 Вече нема изчистване
15:56 29.08.2026
21 Мъпет шоу
15:57 29.08.2026
22 На това му се вика след кален потоп
15:59 29.08.2026
23 ПРЕДИ ГОДИНИ ИМ РАЗДАВА МАРТЕНИЧКИ
16:00 29.08.2026
24 Путин
16:01 29.08.2026
25 Спомени
Ние през 1975/6- та година кога строяхме полигона край с.Николаево на НШЗО,,Хр.Ботев"-Плевен ни вдигаха по 5-600 на смяна за по седмица на палатки...
Ама по това време БНА БЕ 150 000 РЕДОВНА...
ДНЕС...20-на хиляди,от ,които 10% шапкари(полковници и генерали)...а от останалите...30-35- годишни тъпи толуми с шкембета + в добавка такива бременни...и поне още 2-3 хиляди в представителни оркестри ,танцуващи с орлови пера ...,,Гвардейски части"...
(о.з. от БНА -Танкист)
Коментиран от #31
16:01 29.08.2026
26 А ! Ве !
Стой Си В Казармата !
Светския Живот !
Не Е !
За Тебе !
16:02 29.08.2026
27 Аз съм рядко пишещ
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Аз предлагам българските премиери да си седят само вкъщи, за да не харчат народни пари!
16:02 29.08.2026
28 А къде са
16:04 29.08.2026
29 Не военни
16:07 29.08.2026
30 Софиянец
При соца Бай Тошо щеше да изкара няколко стотин лилави с лопати, а тия 20 военни щяха да го нагледждат с АК 47!
16:07 29.08.2026
31 И ние
До коментар #25 от "Спомени":Копахме траншеи и полагахме кабели за мишените на полигона в люта зима.
16:09 29.08.2026
32 МИТКО ЕСЕМЕСА
Коментиран от #35
16:09 29.08.2026
33 ВВСар
КАК МОЖА ДА СЕ РОДИ В село Сладун(общ.Свиленград) такъв Бас тун?!?!?!?
А ДРУГИТЕ 20 вУ€нни ДАВАТ НАРЯД, ПРЕЗ ДЕН, ЗАЩОТО Е ОТПУСКАРСКИ СЕЗОН!
ВАЖНОТО ,ЧЕ ВЧЕРА БЕШЕ АРЕСТУВАНА ОТ милицион€рит€ ХИБРИДНАТА ПРОВОКАТОРКА И БЕШЕ НЕУТРАЛИЗИРАНА ЗАПЛАХАТА ЗА "националната сигурност"!
16:11 29.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Да, бай Митю СМСа
До коментар #32 от "МИТКО ЕСЕМЕСА":е пратил цялата ни натовска войска от 20 боеца, останлите 18 000 бройки са фуражките и любовничките им.
16:15 29.08.2026
36 ПОЧУВСТВАЛ СЕ МН. ПО-ДОБРЕ СЛЕД ИЗЛЕТА
16:15 29.08.2026
37 Милиционер
Коментиран от #38
16:18 29.08.2026
38 Наемен в НАТО БГ Арми
До коментар #37 от "Милиционер":Г-н полицай, може ли легитимация само с овенна книжка, че личната карта ми е в поделението?
16:21 29.08.2026