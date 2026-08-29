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Френските прически, които подмладяват след 50

Френските прически, които подмладяват след 50

29 Август, 2026 17:11 758 10

  • коса-
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  • стил-
  • франция-
  • тенденции

Правилният подход е естествена текстура, меко движение и стил без прекалено старание

Френските прически, които подмладяват след 50 - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският стил отдавна е символ на елегантност без видимо усилие — и това важи не само за модата, но и за прическите. Harper’s Bazaar UK представя селекция от френски вдъхновени подстрижки за жени над 50 години, които залагат на мекота, движение и естествена текстура, вместо на твърде оформени и неподвижни линии. В статията фризьорът Марк Триндър описва френската коса като комбинация от „подценена елегантност“ и увереност в несъвършенството.

Основната идея е, че добрата прическа след 50 не трябва да „крие“ възрастта, а да работи с естествените промени в косата. С годините тя често става по-фина, по-тънка или по-суха, а около лицето кичурите могат да изглеждат по-къси и по-деликатни. Именно затова дължини около брадичката, меки слоеве и леки ресни често дават по-свеж и поддържан вид.

Една от най-универсалните идеи остава френският боб. Той обикновено е около линията на челюстта или малко под нея, с естествена текстура и леко „разрошен“ завършек. Според експерти, цитирани от Harper’s Bazaar, тази прическа създава впечатление за по-плътна и здрава коса, без да изисква сложна ежедневна поддръжка.

Френският боб е особено подходящ за зряла коса, защото не я утежнява. Когато дължината е около челюстта, косата получава повече обем и движение, а лицето се рамкира по-меко. Подстрижката може да бъде леко вълниста, с по-небрежна текстура или с по-дълъг страничен бретон.

Друг добър вариант е подстрижка до брадичката със страничен път. При фина коса този подход визуално създава повече плътност, особено ако по-малката част се прибере зад ухото. Така косата изглежда по-събрана, по-гъста и по-оформена, без да се налага тежък стайлинг.

За жените, които не искат много къса прическа, удачен избор са меките слоеве около лицето. Те добавят движение и обем, без да отнемат прекалено много от дължината. Harper’s Bazaar посочва, че фините пластове могат да направят косата по-жива и по-плътна, особено когато тя е по-тънка или изглежда уморена.

Френският подход позволява и ресни, но не в тежък и строг вариант. По-мекият бретон, вдъхновен от Бриджит Бардо, може да отвори лицето, да подчертае очите и скулите и да придаде по-непринудено излъчване. Експертите съветват ресните да се свързват плавно с останалата част от прическата, а не да изглеждат като отделен елемент.

За къдрава, чуплива или по-плътна коса работят по-архитектурни силуети, но с омекотени кичури около лицето. Така прическата запазва характер и форма, без да изглежда твърде строга. Важното е фризьорът да се съобрази с естествената текстура, гъстотата и посоката на растеж на косата.

Най-голямото предимство на френски вдъхновените прически е, че не изискват перфектност. Според фризьорите ключът е в естественото движение — косата не трябва да изглежда прекалено лакирана или фиксирана. Лека пяна за обем, грубо изсушаване, минимален стайлинг и текстуриращ спрей са достатъчни, за да се постигне този небрежен, но елегантен ефект.

Посланието е ясно: след 50 най-добрата прическа не е тази, която следва сляпо тенденциите, а тази, която подчертава лицето, съобразява се с косата и не изисква часове пред огледалото. Френският стил печели именно с това — изглежда естествено, модерно и уверено.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    8 1 Отговор
    А прическата "Бразилска пеперуда" ?

    Коментиран от #8

    17:14 29.08.2026

  • 2 Аз пък

    5 1 Отговор
    Женските прически ги предпочитам като мустачките на Хитлер!
    Всъщност, излъгах! Всякакви ги предпочитам, от рунтави и жастръхнали, до дибидюс мазни като летище!

    17:15 29.08.2026

  • 3 захар през стъкло

    5 0 Отговор
    Статия за прически без снимки - ми мерси. Нормални ли сте?!

    17:23 29.08.2026

  • 4 Радо

    6 1 Отговор
    Много подмладява жените особено след 70 тата година стават дори девойки.

    17:33 29.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Читател

    4 1 Отговор
    То като пресъхне кладенеца прическата бе е от значение

    17:37 29.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оооооо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    тя подмладява още повече.

    17:47 29.08.2026

  • 9 Истини

    2 0 Отговор
    Дори на пръв поглед, след репортаж по тв св вижда, че днешната французойка си оставя косата рошава и небоядисана на 45 г, плюс косми под мишниците
    И мустак

    17:54 29.08.2026

  • 10 Сечко

    0 0 Отговор
    самото словосъчетание „френски боб“.

    На български звучи като нещо средно между порода куче и зеленчук:

    „След 50 заложете на френски боб!“
    — Извинете, това в салатата ли се слага или на главата? 😂

    И най-хубавото е, че French bob е напълно нормално на английски, но буквалният превод „френски боб“ на български неизбежно предизвиква асоциация с боб чорба.

    „Френски боб, който подмладява след 50“ направо звучи като диета с бобови растения. 😄

    17:57 29.08.2026