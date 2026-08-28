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БНТ изпрати отговор до Васил Терзиев, в който обясни защо София не бе избрана за домакин на „Евровизия 2027“

БНТ изпрати отговор до Васил Терзиев, в който обясни защо София не бе избрана за домакин на „Евровизия 2027“

28 Август, 2026 17:48 1 180 25

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  • домакин-
  • евровизия 2027

В писмото се припомня, че още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на Конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). 

БНТ изпрати отговор до Васил Терзиев, в който обясни защо София не бе избрана за домакин на „Евровизия 2027“ - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БНТ изпрати очаквания от Столична община отговор на искането за обобщена обратна връзка за представянето на кандидатурата на София за град домакин на „Евровизия 2027“ спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване.

В писмото се припомня, че още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на Конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Предложението е оценено в съответствие с тези изисквания, както и съобразно въпросите и отговорите, които бяха разменени между БНТ и градовете кандидати, се казва още в писмото. Обръща се внимание, че БНТ е задължена да внедри стандартите на EBU въпреки това, кандидатурата е възможност градът домакин да допринесе със собствени идеи - предложения по теми като култура, автентичност и обществен ентусиазъм, приобщаване и многообразие, финансова достъпност.

По-нататък писмото посочва конкретни несъответствия – информация, предназначена единствено за вътрешни цели на Столична община, съгласно подписаните споразумения за конфиденциалност между градовете кандидати и БНТ.

БНТ благодари за заявената ангажираност в процеса на избор на град домакин и се надява предоставената информация да помогне за надграждане на предложенията при бъдещи възможности за домакинство на други международни събития.

В качеството си на национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, БНТ има задължение да информира българските граждани по важни въпроси на обществения живот. В този смисъл БНТ информира досега и ще информира и в бъдеще обществеността за всички стъпки от подготовката и организацията за провеждане на „Евровизия 2027“. При предоставянето на информация чрез официалните си комуникационни канали БНТ ще спазва приложимите ограничения, свързани с лични данни, търговска тайна, авторски и сродни права, задължения за конфиденциалност, произтичащи от договорни отношения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 2 Отговор
    Защото в София няма къде да акостират круизните кораби с гостите от ЕС.

    17:55 28.08.2026

  • 2 Кочо

    14 7 Отговор
    Закривай Бнт, тая кочина!

    Коментиран от #19

    17:55 28.08.2026

  • 3 Манолчо глишев- Неймар

    16 4 Отговор
    София е мръсен коптор.

    17:56 28.08.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 13 Отговор
    София е запустял двор. Бургас е културната столица на България. Но не това е причината. Терзиев не ви е виновен, причините са политически - да му натрият носа гербаджиите.

    17:59 28.08.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 3 Отговор
    Някой нещо разбра ли от изявлението на БНТ? Аз нищо не вденах ! Бля бля бля бля бля ние тук така БНТ ще спазва Еди какво си и така ! Никъв конкретен отговор . Общи празни приказки и шикалкавене на софрата

    Коментиран от #10

    18:00 28.08.2026

  • 6 Трактор

    10 6 Отговор
    Чудиха се как да подпрат съсипания туризъм и треснаха ЕВ, малко за захлебят тея недоразумения (тн лайноморието)

    Коментиран от #12, #17

    18:00 28.08.2026

  • 7 Гробар

    8 4 Отговор
    Огромен ферман, за да кажат, че червената Василка за пореден път се е окекала. Което е добре. Бургас ще се наслаждава на пейрастията, софиянци ще си отдъхнем. А приходящите рейнбоу селяни в траур ще хванат влака и ще мърсуват с побратимите си от Европистан.

    18:01 28.08.2026

  • 8 Стига сте Вдигали Шум !

    10 0 Отговор
    С Този Селски Конкурс !

    18:01 28.08.2026

  • 9 дрон шоупрограма

    3 0 Отговор
    бангаманга

    18:03 28.08.2026

  • 10 Гробар

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Каквоима за разбиране? Никой не иска в гетото. Само лудите селяни, които прииждат и плащат 5000 евро на квадрат.

    18:03 28.08.2026

  • 11 Рамбо

    11 1 Отговор
    И защо изобщо трябва да се обясняват на Васко Ухото?! Ясно е, че София няма даже възможност да настани толкова туристи. Средно на последните Евровизия са ходили по 80-90 хил, София има официални хотелски места за макс 20хил. А около Бургас - от Сл. бряг до Созопол ще ги съберат без проблем За мизерията, хаоса мръсотия та в столицата даже няма смисъл да говорим

    18:03 28.08.2026

  • 12 Лошото Е !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трактор":

    Че И Ние !

    Ще Плащаме !

    18:03 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 терзийка от потмствено ДС

    12 0 Отговор
    Ако ни отнеман и София прайд ще се обеся

    18:05 28.08.2026

  • 15 Бургас

    7 1 Отговор
    е град на поети, художници, артисти, писатели, музиканти .
    Непрекъснато има всякакви конкурси, концерти, представления, изложби и т. н.
    Един конкурс повече нищо не е.

    18:06 28.08.2026

  • 16 Доволен

    11 0 Отговор
    И без тоя измислен ковкурс София е с огромни задръствания и пренаселена, айде нема нужда, да ходят в Бургас

    18:07 28.08.2026

  • 17 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трактор":

    Как ще подпрат туризЪма ни?
    Гостите ще дойдат с два круизни кораба. Там ще спят, там ще ядат.
    За бургазлии ще остане да изчистят България заедно.

    18:07 28.08.2026

  • 18 Нормален

    2 4 Отговор
    Аз сега не мога да разбера няколко неща ? Първо - ДС ухото отрочето на БКП Васко комунето жалва ли се или се кефи че ци,ганския конкурс на евро пе,де,растията няма да е в София или не ? Второ - БНТ какво иска да каже с тези пет изречения? Не разбирам! ? Трето - България осъзнава ли че 90% от нацията не го иска това нещо еврогейвизия тук защото ще ни донесе разврат тероризъм беди зоофилия болести и нелегални не,гри емигранти които да унищожават и без това антиморалните български К,,У,,Р,,В,,И които трябва и без това да бъдат убити

    18:07 28.08.2026

  • 19 Хаха хаха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кочо":

    То щото в Швейцария имаши къде на акостират круизните кораби!

    Коментиран от #22, #24

    18:13 28.08.2026

  • 20 Горски

    5 1 Отговор
    ХАХАХА искат да избягат от отговри като се оправдават с конфиденциалност.. абе алооо, каква конфиденциалност, БНТ не е частна телевизия, а е 100% финансирана с нашите пари. Проблемът с чистотата на София не е от днес или вчера. Още по времето на Софиянски балите с боклука се изнасяха към Пловдив /без да са платени до сега/, а построеният по времето на Фандъчка завод за битовите отпадъци така или иначе не може да поеме всичко както е необходимо. Нека не се заблуждаваме. И проблемът, според мен, е че се изгради неподходящ завод, но Боко Шарлатанина да не си трае - и той има дял в тази каша - беше "кмет" , който остави София толкова мръсна, колкото е и днес. Като изключим повсеметната мръсотия в София няма нищо, нито забележетителности, нито леглов капацитет, нито дори подходяща зала.

    18:15 28.08.2026

  • 21 Ихуууй

    1 2 Отговор
    Четете ве, четете ".. приобщаване и многообразие" демек от Бургас са им обащали по-голям и по-хубав Прайд 🌈🌈🌈 Е затова софийските понита са бесни, розовите гларуси са ги надцакали😉

    18:18 28.08.2026

  • 22 Смоукондъуотър

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха хаха ха":

    В женевското езеро акостираха.

    18:20 28.08.2026

  • 23 Логично

    2 1 Отговор
    София е кочина още от Софиянски. Пикочи и разруха навсякъде.

    18:28 28.08.2026

  • 24 наял се със щурци и банани

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха хаха ха":

    Що, на пристанището "Санкт Йохан" не ви ли стигнаха местата за акостиране?

    18:32 28.08.2026

  • 25 Името на залата е проблема

    1 0 Отговор
    Логическият отговор на всичко което става е само един: единствената пречка е името на залата. Та те го казват "Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания". Значи София не отговаря на изискванията. И каква е толкова фрапантна разликата между София и Бургас, ако не името на залата. Обаче, за да не накърнят икономически интереси никога няма да кажат причината в прав текст, затова се случват в момента тези неща. А в София всички, които се облизваха от тлъсти хонорари от 8888 сега обикалят всички медии и реват. Обаче Европа не е България и Европа на мазни сълзи не вярва.

    18:38 28.08.2026

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