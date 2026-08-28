БНТ изпрати отговор до Васил Терзиев, в който обясни защо София не бе избрана за домакин на „Евровизия 2027“

БНТ изпрати очаквания от Столична община отговор на искането за обобщена обратна връзка за представянето на кандидатурата на София за град домакин на „Евровизия 2027“ спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване.
В писмото се припомня, че още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на Конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Предложението е оценено в съответствие с тези изисквания, както и съобразно въпросите и отговорите, които бяха разменени между БНТ и градовете кандидати, се казва още в писмото. Обръща се внимание, че БНТ е задължена да внедри стандартите на EBU въпреки това, кандидатурата е възможност градът домакин да допринесе със собствени идеи - предложения по теми като култура, автентичност и обществен ентусиазъм, приобщаване и многообразие, финансова достъпност.
По-нататък писмото посочва конкретни несъответствия – информация, предназначена единствено за вътрешни цели на Столична община, съгласно подписаните споразумения за конфиденциалност между градовете кандидати и БНТ.
БНТ благодари за заявената ангажираност в процеса на избор на град домакин и се надява предоставената информация да помогне за надграждане на предложенията при бъдещи възможности за домакинство на други международни събития.
В качеството си на национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, БНТ има задължение да информира българските граждани по важни въпроси на обществения живот. В този смисъл БНТ информира досега и ще информира и в бъдеще обществеността за всички стъпки от подготовката и организацията за провеждане на „Евровизия 2027“. При предоставянето на информация чрез официалните си комуникационни канали БНТ ще спазва приложимите ограничения, свързани с лични данни, търговска тайна, авторски и сродни права, задължения за конфиденциалност, произтичащи от договорни отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
17:55 28.08.2026
2 Кочо
Коментиран от #19
17:55 28.08.2026
3 Манолчо глишев- Неймар
17:56 28.08.2026
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:59 28.08.2026
5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #10
18:00 28.08.2026
6 Трактор
Коментиран от #12, #17
18:00 28.08.2026
7 Гробар
18:01 28.08.2026
8 Стига сте Вдигали Шум !
18:01 28.08.2026
9 дрон шоупрограма
18:03 28.08.2026
10 Гробар
До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Каквоима за разбиране? Никой не иска в гетото. Само лудите селяни, които прииждат и плащат 5000 евро на квадрат.
18:03 28.08.2026
11 Рамбо
18:03 28.08.2026
12 Лошото Е !
До коментар #6 от "Трактор":Че И Ние !
Ще Плащаме !
18:03 28.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 терзийка от потмствено ДС
18:05 28.08.2026
15 Бургас
Непрекъснато има всякакви конкурси, концерти, представления, изложби и т. н.
Един конкурс повече нищо не е.
18:06 28.08.2026
16 Доволен
18:07 28.08.2026
17 Гост
До коментар #6 от "Трактор":Как ще подпрат туризЪма ни?
Гостите ще дойдат с два круизни кораба. Там ще спят, там ще ядат.
За бургазлии ще остане да изчистят България заедно.
18:07 28.08.2026
18 Нормален
18:07 28.08.2026
19 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "Кочо":То щото в Швейцария имаши къде на акостират круизните кораби!
Коментиран от #22, #24
18:13 28.08.2026
20 Горски
18:15 28.08.2026
21 Ихуууй
18:18 28.08.2026
22 Смоукондъуотър
До коментар #19 от "Хаха хаха ха":В женевското езеро акостираха.
18:20 28.08.2026
23 Логично
18:28 28.08.2026
24 наял се със щурци и банани
До коментар #19 от "Хаха хаха ха":Що, на пристанището "Санкт Йохан" не ви ли стигнаха местата за акостиране?
18:32 28.08.2026
25 Името на залата е проблема
18:38 28.08.2026