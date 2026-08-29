Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Националният съвет на БСП утвърди подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Националният съвет на БСП утвърди подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова за президент

29 Август, 2026 16:27 311 18

  • бсп-
  • национален съвет-
  • илияна йотова

БСП влиза в президентските избори единна и мобилизирана, ззаяви Крум Зарков

Националният съвет на БСП утвърди подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова за президент - 1
Снимка; БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Националният съвет на БСП утвърди подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше подкрепена единодушно, без гласове "против" и "въздържали се". Това заяви на пресконференция председателят на НС Крум Зарков след заседание на пленума на партията.

По думите му е създаден и Национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне Илияна Йотова в нейното избиране.

Зарков съобщи, че пленумът е взел решение за подсилване и на Изпълнителното бюро на партията, за да може БСП да се включи най-активно в тази толкова важна за България кампания, като към него се присъединиха Иван Пешев, Деница Иванова, Ангел Вълков и Атанас Атанасов.

По думите му е била излъчена и контактна група с екипа на Йотова, в която влизат председателят на БСП, както и зам.-председателите на партията, председателят на Младежкото обединение Габриел Вълков, председателят на БСП (2001-2014) Сергей Станишев.

"Доверяваме се на политическия опит на президента Йотова да сформира един балансиран екип в Инициативния кабинет", каза още той.

На въпрос за това кой ще бъде издигнат за вицепрезидент, Зарков заяви: "Надяваме се тя да избере човек, който ще изпълни вицепрезидентската институция със съдържание, както успя да го направи самата тя.", подчерта лидерът на левицата.

"След днешното заседание на пленума можем да кажем, че БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана, за да може да допринесе максимално в предстоящия дебат и за резултата, който сме сигурни, че ще бъде изборът на Илияна Йотова за президент на републиката", заключи Крум Зарков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    4 1 Отговор
    Тамплиерката Йотова отлъчена от църквата никога няма да е начело на Православна България!

    16:29 29.08.2026

  • 2 подкрепа но какво ще е.....

    4 1 Отговор
    Е как дават подкрепа без да знаете кой ще е вице.Ми ако е Пеевски или Бойко?Май останахте на мераклийте за власт ма нещо капацитето бега ....

    Коментиран от #16

    16:31 29.08.2026

  • 3 Ваня

    4 0 Отговор
    Да съжаление това решение се разминава с мнението на членовете. Йотова не е моя избор !

    Коментиран от #12

    16:31 29.08.2026

  • 4 избирател

    2 1 Отговор
    ми то между бсп и пб маи маи няма разлика все комунисти бивши и настоящи

    Коментиран от #11

    16:32 29.08.2026

  • 5 Как Да Вярваш ?

    4 0 Отговор
    На Тези Индивиди ?

    16:32 29.08.2026

  • 6 Изумен

    4 0 Отговор
    Егати и подкрепата...
    То БСП НЯМА...
    КАМО ЛИ И ...,,НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ"...!?
    ТИЯ НАВЯРНО ОЩЕ СИ....ВЕРВАТ...

    Коментиран от #8

    16:32 29.08.2026

  • 7 Православен ходжа

    2 0 Отговор
    Червените се готвят да ни повторят.

    16:33 29.08.2026

  • 8 Малоумието !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изумен":

    И Шизофренията !

    Са Тжки !

    Заболявания !

    Очевидно !

    Неличими !

    16:34 29.08.2026

  • 9 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    За мунчо и йотовна,ще гласуват само роднини и душевно болни.

    16:34 29.08.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    с Мадуровките фалшификации МВР ще броели гласовете лидер Борисов точно заяви гласовете за други ще се Отчитат за регресите измама върнете хартиеното гласуване рр Крадец фалшификатор народа иска Оставка

    16:35 29.08.2026

  • 11 хехе

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "избирател":

    Що бе в ппдб малко ли са тъмночервените отрочета, а за Баце с червения тефтер да не говорим.

    16:36 29.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блок 70

    2 0 Отговор
    Всички колективно да го на Мунчовица 🤢

    16:37 29.08.2026

  • 14 Анонимен

    3 0 Отговор
    Народа ви мрази Червени чугуни крадци олигарси Оставка регреси мястото ви е при Слави

    16:37 29.08.2026

  • 15 БеСеПе

    0 1 Отговор
    Може да ме цуните.

    16:38 29.08.2026

  • 16 Вълков само ще

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "подкрепа но какво ще е.....":

    Помогне на отрицанието
    Може и да натежи
    Нотингам и конкурент за водещ...
    Отиде ли на екскурзията до Китай да не изтървеш келепира?

    16:39 29.08.2026

  • 17 Троян

    0 0 Отговор
    Тия задминаха и бай Тошо. Правешкият простак. Слава.

    16:41 29.08.2026

  • 18 Нищо ляво няма

    0 0 Отговор
    В тая Илияна Йотова... Позор за БСП ! Продължават с олигофренските си изцепки ей ...

    16:41 29.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове