"Националният съвет на БСП утвърди подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше подкрепена единодушно, без гласове "против" и "въздържали се". Това заяви на пресконференция председателят на НС Крум Зарков след заседание на пленума на партията.
По думите му е създаден и Национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне Илияна Йотова в нейното избиране.
Зарков съобщи, че пленумът е взел решение за подсилване и на Изпълнителното бюро на партията, за да може БСП да се включи най-активно в тази толкова важна за България кампания, като към него се присъединиха Иван Пешев, Деница Иванова, Ангел Вълков и Атанас Атанасов.
По думите му е била излъчена и контактна група с екипа на Йотова, в която влизат председателят на БСП, както и зам.-председателите на партията, председателят на Младежкото обединение Габриел Вълков, председателят на БСП (2001-2014) Сергей Станишев.
"Доверяваме се на политическия опит на президента Йотова да сформира един балансиран екип в Инициативния кабинет", каза още той.
На въпрос за това кой ще бъде издигнат за вицепрезидент, Зарков заяви: "Надяваме се тя да избере човек, който ще изпълни вицепрезидентската институция със съдържание, както успя да го направи самата тя.", подчерта лидерът на левицата.
"След днешното заседание на пленума можем да кажем, че БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана, за да може да допринесе максимално в предстоящия дебат и за резултата, който сме сигурни, че ще бъде изборът на Илияна Йотова за президент на републиката", заключи Крум Зарков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
16:29 29.08.2026
2 подкрепа но какво ще е.....
Коментиран от #16
16:31 29.08.2026
3 Ваня
Коментиран от #12
16:31 29.08.2026
4 избирател
Коментиран от #11
16:32 29.08.2026
5 Как Да Вярваш ?
16:32 29.08.2026
6 Изумен
То БСП НЯМА...
КАМО ЛИ И ...,,НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ"...!?
ТИЯ НАВЯРНО ОЩЕ СИ....ВЕРВАТ...
Коментиран от #8
16:32 29.08.2026
7 Православен ходжа
16:33 29.08.2026
8 Малоумието !
До коментар #6 от "Изумен":И Шизофренията !
Са Тжки !
Заболявания !
Очевидно !
Неличими !
16:34 29.08.2026
9 Аз съм веган
16:34 29.08.2026
10 Анонимен
16:35 29.08.2026
11 хехе
До коментар #4 от "избирател":Що бе в ппдб малко ли са тъмночервените отрочета, а за Баце с червения тефтер да не говорим.
16:36 29.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Блок 70
16:37 29.08.2026
14 Анонимен
16:37 29.08.2026
15 БеСеПе
16:38 29.08.2026
16 Вълков само ще
До коментар #2 от "подкрепа но какво ще е.....":Помогне на отрицанието
Може и да натежи
Нотингам и конкурент за водещ...
Отиде ли на екскурзията до Китай да не изтървеш келепира?
16:39 29.08.2026
17 Троян
16:41 29.08.2026
18 Нищо ляво няма
16:41 29.08.2026