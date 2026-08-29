"Националният съвет на БСП утвърди подкрепата на кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше подкрепена единодушно, без гласове "против" и "въздържали се". Това заяви на пресконференция председателят на НС Крум Зарков след заседание на пленума на партията.

По думите му е създаден и Национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне Илияна Йотова в нейното избиране.

Зарков съобщи, че пленумът е взел решение за подсилване и на Изпълнителното бюро на партията, за да може БСП да се включи най-активно в тази толкова важна за България кампания, като към него се присъединиха Иван Пешев, Деница Иванова, Ангел Вълков и Атанас Атанасов.

По думите му е била излъчена и контактна група с екипа на Йотова, в която влизат председателят на БСП, както и зам.-председателите на партията, председателят на Младежкото обединение Габриел Вълков, председателят на БСП (2001-2014) Сергей Станишев.

"Доверяваме се на политическия опит на президента Йотова да сформира един балансиран екип в Инициативния кабинет", каза още той.

На въпрос за това кой ще бъде издигнат за вицепрезидент, Зарков заяви: "Надяваме се тя да избере човек, който ще изпълни вицепрезидентската институция със съдържание, както успя да го направи самата тя.", подчерта лидерът на левицата.

"След днешното заседание на пленума можем да кажем, че БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана, за да може да допринесе максимално в предстоящия дебат и за резултата, който сме сигурни, че ще бъде изборът на Илияна Йотова за президент на републиката", заключи Крум Зарков.