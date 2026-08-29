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България »
Двама младежи от Молдова се удавиха край Ахтопол

Двама младежи от Молдова се удавиха край Ахтопол

29 Август, 2026 17:08 1 222 26

  • молдовци-
  • ахтопол-
  • удавени

Едното момче успяло да излезе на брега, но другите двама били завлечени от морето

Двама младежи от Молдова се удавиха край Ахтопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама молдовски туристи са се удавили в района на неохраняем плаж край Ахтопол. Инцидентът е станал този следобед, съобщи БНТ.

До тежкия инцидент в Ахтопол се е стигнало, след като четирима младежи, две момичета и две момчета, решили да отидат на неохраняем плаж. Те са на възраст 20-25 години. Трима от тях влизат в бурното море.

Едното момче успяло да излезе на брега, но другите двама били завлечени от морето. Тялото на момичето е извадено от спасители.

След мащабна издирвателна акция, проведена този следобед, тялото на втората жертва - едно от момчетата, също е било открито и извадено на брега.

Случаят е поредният подобен инцидент по Южното Черноморие през последните дни, като един от тях беше със 7-годишното момченце от Свищов, което се удави в морето край Созопол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АУДИ

    5 1 Отговор
    Неохраняем е къмпинг делфин, другият такъв е по скоро до Синеморец плаж Велека, който си е опасен

    Коментиран от #2

    17:13 29.08.2026

  • 2 Луди

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "АУДИ":

    Ако са били мургави и с килограми
    ,,златни" синджири около вратовете си...те са ги повлякло към дъното...

    17:20 29.08.2026

  • 3 Айляк

    16 0 Отговор
    Тва нашто море бая народ издави тая година.
    Имам чувството, че тия удавените като че ли за първи път са на море.
    Бива, бива, ама толко хайванска работа не бива.
    Между другото, Молдова си нямат море и тия две молдованчета намазали завалиите.
    Черно море е коварно, не е кат на византийците гьола.

    Коментиран от #24

    17:20 29.08.2026

  • 4 ТеА нещо много си повЕрваха...!

    13 4 Отговор
    Оня ден един украинец- в Поморие...!
    Сега пък двама Молдованци-в Ахтопол...!
    Явно Урсула,Калас и компания,много ги надъхаха,че са...,,ГолЕмата рабУтЪ"...!

    Коментиран от #7, #21

    17:21 29.08.2026

  • 5 Стенли

    7 4 Отговор
    Ето защо , аз си карам отпуската в къщи , със студена бира 😁😁

    Коментиран от #8, #12

    17:23 29.08.2026

  • 6 Ако 20-25 годишни са младежи

    1 4 Отговор
    Колко годишен според вас трябва да е автора на статията ?

    Коментиран от #9, #13, #16

    17:34 29.08.2026

  • 7 Мимч

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТеА нещо много си повЕрваха...!":

    А,преди това имаше още един молдовец на 22 години...

    17:35 29.08.2026

  • 8 Карлос Петров

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Защото нямаш пари.

    Коментиран от #22

    17:35 29.08.2026

  • 9 Ами тази Светослава Ингилизова

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ако 20-25 годишни са младежи":

    Ми прилича на 60-65 годишна и за това вероятно младежи ги пише

    17:36 29.08.2026

  • 10 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Жалко за тези луди-млади.
    Нека почиват в мир!

    17:38 29.08.2026

  • 11 Едното "момче" успяло да излезе на брега

    1 1 Отговор
    Но "момичето" пак го бутнало във водата и му затискало главичката

    17:39 29.08.2026

  • 12 Митьо джибрата

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Абе аз съм родом от морето на 150-200 метра ама ни съм си топнал краката вече няколко години в него ...една салатка и...няколко тека с една Грозданка ми...стигат...

    17:40 29.08.2026

  • 13 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ако 20-25 годишни са младежи":

    На колкото и години да е авторът на едно инфо, хора на 20-25 са точно "младежи".
    В обратното са убедени само хлебарките.

    17:42 29.08.2026

  • 14 Дзак

    2 0 Отговор
    Там е доста открито. Глупава младежка постъпка. С трагични последици.

    17:43 29.08.2026

  • 15 Богат Беден

    3 0 Отговор
    Не бях ходил 10 - на години на море през 90-те!

    17:45 29.08.2026

  • 16 Зависи

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ако 20-25 годишни са младежи":

    От моята възрастова ,,висота"...авторката направо е кьорпе де да го...отнесе кола барабар с домъдето:)))

    17:46 29.08.2026

  • 17 Механик

    1 1 Отговор
    Молдовците в БГ са гагазузи. Черни на въглен,лъжливи - типични роми.
    Карат коли с полска, украинска, литовска, латвийска и естонска регистрация и твърдят, че са украинци. Говорят на руски, с политика н е се занимават, но се занимават с крадено, злато и разни дребни мушенгии.

    17:47 29.08.2026

  • 18 Кви младежи бре

    1 2 Отговор
    На тяхната възраст в Израел баби стават

    17:47 29.08.2026

  • 19 Никой

    0 1 Отговор
    Морето е коварно - това е вода.

    17:48 29.08.2026

  • 20 Като те нацепи плуващ дрон в кратуната

    1 1 Отговор
    Кво да правиш?

    17:50 29.08.2026

  • 21 @@@

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТеА нещо много си повЕрваха...!":

    Урсулата и Каята ги обработват за да влязат в ЕС,
    че нашето море е до колене!

    17:54 29.08.2026

  • 22 Парашутист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Карлос Петров":

    Много харчите в Созопол!

    Коментиран от #23

    17:56 29.08.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Парашутист":

    Сигурно и на Златните някога са валяли пачки!

    17:57 29.08.2026

  • 24 Издавихме източния фланг на НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айляк":

    Това лято предимно румънци украинци , полша, молдавия.. Бългаи най-малко.

    18:01 29.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Име

    0 0 Отговор
    Жалко за децата!

    18:06 29.08.2026

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