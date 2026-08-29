Двама младежи от Молдова се удавиха край Ахтопол

Двама молдовски туристи са се удавили в района на неохраняем плаж край Ахтопол. Инцидентът е станал този следобед, съобщи БНТ.
До тежкия инцидент в Ахтопол се е стигнало, след като четирима младежи, две момичета и две момчета, решили да отидат на неохраняем плаж. Те са на възраст 20-25 години. Трима от тях влизат в бурното море.
Едното момче успяло да излезе на брега, но другите двама били завлечени от морето. Тялото на момичето е извадено от спасители.
След мащабна издирвателна акция, проведена този следобед, тялото на втората жертва - едно от момчетата, също е било открито и извадено на брега.
Случаят е поредният подобен инцидент по Южното Черноморие през последните дни, като един от тях беше със 7-годишното момченце от Свищов, което се удави в морето край Созопол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АУДИ
Коментиран от #2
17:13 29.08.2026
2 Луди
До коментар #1 от "АУДИ":Ако са били мургави и с килограми
,,златни" синджири около вратовете си...те са ги повлякло към дъното...
17:20 29.08.2026
3 Айляк
Имам чувството, че тия удавените като че ли за първи път са на море.
Бива, бива, ама толко хайванска работа не бива.
Между другото, Молдова си нямат море и тия две молдованчета намазали завалиите.
Черно море е коварно, не е кат на византийците гьола.
Коментиран от #24
17:20 29.08.2026
4 ТеА нещо много си повЕрваха...!
Сега пък двама Молдованци-в Ахтопол...!
Явно Урсула,Калас и компания,много ги надъхаха,че са...,,ГолЕмата рабУтЪ"...!
Коментиран от #7, #21
17:21 29.08.2026
5 Стенли
Коментиран от #8, #12
17:23 29.08.2026
6 Ако 20-25 годишни са младежи
Коментиран от #9, #13, #16
17:34 29.08.2026
7 Мимч
До коментар #4 от "ТеА нещо много си повЕрваха...!":А,преди това имаше още един молдовец на 22 години...
17:35 29.08.2026
8 Карлос Петров
До коментар #5 от "Стенли":Защото нямаш пари.
Коментиран от #22
17:35 29.08.2026
9 Ами тази Светослава Ингилизова
До коментар #6 от "Ако 20-25 годишни са младежи":Ми прилича на 60-65 годишна и за това вероятно младежи ги пише
17:36 29.08.2026
10 Тити на Кака
Нека почиват в мир!
17:38 29.08.2026
11 Едното "момче" успяло да излезе на брега
17:39 29.08.2026
12 Митьо джибрата
До коментар #5 от "Стенли":Абе аз съм родом от морето на 150-200 метра ама ни съм си топнал краката вече няколко години в него ...една салатка и...няколко тека с една Грозданка ми...стигат...
17:40 29.08.2026
13 Тити на Кака
До коментар #6 от "Ако 20-25 годишни са младежи":На колкото и години да е авторът на едно инфо, хора на 20-25 са точно "младежи".
В обратното са убедени само хлебарките.
17:42 29.08.2026
14 Дзак
17:43 29.08.2026
15 Богат Беден
17:45 29.08.2026
16 Зависи
До коментар #6 от "Ако 20-25 годишни са младежи":От моята възрастова ,,висота"...авторката направо е кьорпе де да го...отнесе кола барабар с домъдето:)))
17:46 29.08.2026
17 Механик
Карат коли с полска, украинска, литовска, латвийска и естонска регистрация и твърдят, че са украинци. Говорят на руски, с политика н е се занимават, но се занимават с крадено, злато и разни дребни мушенгии.
17:47 29.08.2026
18 Кви младежи бре
17:47 29.08.2026
19 Никой
17:48 29.08.2026
20 Като те нацепи плуващ дрон в кратуната
17:50 29.08.2026
21 @@@
До коментар #4 от "ТеА нещо много си повЕрваха...!":Урсулата и Каята ги обработват за да влязат в ЕС,
че нашето море е до колене!
17:54 29.08.2026
22 Парашутист
До коментар #8 от "Карлос Петров":Много харчите в Созопол!
Коментиран от #23
17:56 29.08.2026
23 Факт
До коментар #22 от "Парашутист":Сигурно и на Златните някога са валяли пачки!
17:57 29.08.2026
24 Издавихме източния фланг на НАТО
До коментар #3 от "Айляк":Това лято предимно румънци украинци , полша, молдавия.. Бългаи най-малко.
18:01 29.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Име
18:06 29.08.2026