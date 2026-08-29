Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Нивото на река Дунав се покачва у нас

Нивото на река Дунав се покачва у нас

29 Август, 2026 14:52 936 9

  • река дунав-
  • повишение-
  • силистра-
  • никопол

Прогнозата за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с 9 сантиметра

Нивото на река Дунав се покачва у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямо е повишението при водомерния пост край Лом – с 9 сантиметра. При Видин нивото се е покачило със 7 сантиметра, при Ново село е с 6 сантиметра, при Оряхово – с 4 сантиметра, а при Никопол – с 2 сантиметра. Застой е отчетен при водомерния пост край Свищов.

При Русе е регистрирано понижение със 7 сантиметра. Така отчетеното ниво тази сутрин е минус 128 см спрямо условната кота нула. При Силистра също има понижение, но със сантиметър.

По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Прогнозата на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с 9 сантиметра.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    5 2 Отговор
    си чака шлеповете на дунавските пристанища, но докато се повиши водата, пристанища няма да останат!

    14:56 29.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 6 Отговор
    Добре, че беше пъпеша румен радев да напълни Дунав.
    Лично го видях как с шепи го пълнеше, докато един пожарникар, мязащ на тиква, му подаваше вода със шланга .

    15:03 29.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    2 2 Отговор
    ць язЬк
    мечтаех да сваляне мунчо

    15:27 29.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Православен ходжа

    1 0 Отговор
    Нивото на Дунав у нас се покачва. Интелектът ще трябва да почака още доста време.

    16:12 29.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове