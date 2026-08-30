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Водата в Струмяни остава негодна за пиене

Водата в Струмяни остава негодна за пиене

30 Август, 2026 14:56 485 2

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На 30 август РЗИ – Благоевград е извършила проверка в селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката

Водата в Струмяни остава негодна за пиене - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водата от водопроводната мрежа в селата Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката в община Струмяни, както и в село Плоски, община Сандански, все още не трябва да се използва за питейно-битови цели. Това съобщи РЗИ – Благоевград след извършените проверки и пробонабирания в засегнатите от поройните дъждове населени места. Община Струмяни също разпространи новината на РЗИ.

В част от населените места водоснабдяването вече е възстановено, но това не означава, че водата от мрежата е годна за пиене и приготвяне на храна. Регионалната здравна инспекция ще разреши използването ѝ за питейно-битови цели едва след получаването на два последователни резултата от изследвания, които отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

На 30 август РЗИ – Благоевград е извършила проверка в селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката. Към момента на проверката водоподаването в Илинденци, Струмяни и Драката е било възстановено по мрежата, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

В Микрево обаче при проверка в 10:40 часа е установено, че водоподаването е прекъснато. По данни на служител на община Струмяни причината е възникнала авария по водопроводната мрежа, като по отстраняването ѝ вече се работи, предаде БГНЕС.

За населението на Струмяни е осигурена водоноска с питейна вода, разположена пред кметството. Водата за цистерната се доставя от Благоевград – от пункт РП-Благоевград към „ВиК“ ЕООД – Благоевград. Осигурена е и бутилирана питейна вода. Бутилирана вода е предоставена и на жителите на Илинденци, Микрево и Драката.

Пробонабирането е част от мерките, предприети след поройните дъждове от 24 август, които нанесоха тежки поражения върху водоснабдителната инфраструктура в района.


България
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