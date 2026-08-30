Полицията във Варна вече хваща нарушители и участници в гонки с дрон

Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в организирани незаконни гонки с дрон. Безпилотният летателен апарат се използва и за установяване на водачи с рисково шофиране по пътищата в областта. От началото на месеца са глобени повече от 20 шофьори, които са дрифтили по улиците на морския град или са били свързани с нерегламентирани състезания, съобщи БНТ.
Специализирани акции на полицията във Варна срещу опасното поведение на шофьори и мотористи на пътя се провеждат от началото на летния сезон. Целта е да бъдат предотвратени тежки инциденти. За по-лесното установяване на нарушители, варненската полиция използва дрон.
гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Това техническо средство основно се използва за установяване на нарушения, които са свързани с неправилни маневри и изпреварвания."
Дронът се използва и през деня, и през нощта, за да се следи за организирани незаконни гонки по булевардите във Варна и пътищата в малките населени места. Санкциите са сериозни.
гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Глобата е 1533 евро, 12 месеца лишаване от право да управлява МПС чрез изземане на свидетелството за управление и 3 месеца спиране от движение на моторното превозно средство."
Автоинструкторът Атанас Балабанов обучава курсисти от близо 40 години. Според него, чрез дронове няма да се решат проблемите с опасното шофиране и настоява да има камери на възлови кръстовища.
Атанас Балабанов, автоинструктор: "Поставяне на такива камери - тези гонки ще престанат. А с дрона може да си помагат с него на такива места, където няма покритие на такива камери."
Гонките се правят там, където асфалтовата настилка е добра и няма светофарни кръстовища едно след друго, казва Балабанов.
Атанас Балабанов, автоинструктор: "Ето го участъкът. Идеален е за такива гонки, било то с мотоциклети, било то с автомобили. И какво като там накрая ще стои триногата? Тази тринога ще засече скоростта на моториста, но не може да му снима номера."
Помощта на дрона, обаче, е голяма за пътни участъци, където стават повече катастрофи или трафикът е засилен.
гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Там се насочват силите и средствата с такова техническо средство за осъществяване на допълнителен контрол."
От полицията разчитат и на гражданите, станали свидетели на рисково шофиране или гонки, да сигнализират на 112.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
16:26 30.08.2026
3 Овчар
16:27 30.08.2026
4 Сатана Z.
Коментиран от #17, #20
16:27 30.08.2026
5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
Коментиран от #8
16:29 30.08.2026
6 Пак
16:29 30.08.2026
7 От Камчия
16:30 30.08.2026
8 Ден седми
До коментар #5 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":от новата ера!
Коментиран от #11
16:31 30.08.2026
9 Робот
16:32 30.08.2026
10 Олеся Чукчyк
16:33 30.08.2026
11 Не броите правилно, колега
До коментар #8 от "Ден седми":Последният останал в територията олигарх, който Румбата елиминира, беше Гергана от село Струмяни. Така че само три дни сме в новата (стара) ера.
16:36 30.08.2026
12 Расцвет
16:39 30.08.2026
13 Мата Хари
До коментар #1 от "Да, ама":По почина на Румбата!
16:41 30.08.2026
14 Бойко крадeцa
16:58 30.08.2026
15 Скоро Ще Спрат
17:04 30.08.2026
16 как та омъаат
До коментар #1 от "Да, ама":наzaдна прашка
17:06 30.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Враца
Коментиран от #19
17:09 30.08.2026
19 направо
До коментар #18 от "Враца":украински дронове.аре да нарушават
17:10 30.08.2026
20 Кой си ти
До коментар #4 от "Сатана Z.":Така ли?!?
Ти да видиш !!!!!
Аз съм адвокат ,а ти ????
Коментиран от #21
17:11 30.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Никой
17:19 30.08.2026
23 Барабар Петко
17:23 30.08.2026