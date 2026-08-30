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Полицията във Варна вече хваща нарушители и участници в гонки с дрон

Полицията във Варна вече хваща нарушители и участници в гонки с дрон

30 Август, 2026 16:17 695 23

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  • дрон

От полицията разчитат и на гражданите, станали свидетели на рисково шофиране или гонки, да сигнализират на 112

Полицията във Варна вече хваща нарушители и участници в гонки с дрон - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в организирани незаконни гонки с дрон. Безпилотният летателен апарат се използва и за установяване на водачи с рисково шофиране по пътищата в областта. От началото на месеца са глобени повече от 20 шофьори, които са дрифтили по улиците на морския град или са били свързани с нерегламентирани състезания, съобщи БНТ.

Специализирани акции на полицията във Варна срещу опасното поведение на шофьори и мотористи на пътя се провеждат от началото на летния сезон. Целта е да бъдат предотвратени тежки инциденти. За по-лесното установяване на нарушители, варненската полиция използва дрон.

гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Това техническо средство основно се използва за установяване на нарушения, които са свързани с неправилни маневри и изпреварвания."

Дронът се използва и през деня, и през нощта, за да се следи за организирани незаконни гонки по булевардите във Варна и пътищата в малките населени места. Санкциите са сериозни.

гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Глобата е 1533 евро, 12 месеца лишаване от право да управлява МПС чрез изземане на свидетелството за управление и 3 месеца спиране от движение на моторното превозно средство."

Автоинструкторът Атанас Балабанов обучава курсисти от близо 40 години. Според него, чрез дронове няма да се решат проблемите с опасното шофиране и настоява да има камери на възлови кръстовища.

Атанас Балабанов, автоинструктор: "Поставяне на такива камери - тези гонки ще престанат. А с дрона може да си помагат с него на такива места, където няма покритие на такива камери."

Гонките се правят там, където асфалтовата настилка е добра и няма светофарни кръстовища едно след друго, казва Балабанов.

Атанас Балабанов, автоинструктор: "Ето го участъкът. Идеален е за такива гонки, било то с мотоциклети, било то с автомобили. И какво като там накрая ще стои триногата? Тази тринога ще засече скоростта на моториста, но не може да му снима номера."

Помощта на дрона, обаче, е голяма за пътни участъци, където стават повече катастрофи или трафикът е засилен.

гл. инспектор Петко Камбуров, началник на сектор “Пътна полиция” - Варна: "Там се насочват силите и средствата с такова техническо средство за осъществяване на допълнителен контрол."

От полицията разчитат и на гражданите, станали свидетели на рисково шофиране или гонки, да сигнализират на 112.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    И в тоалетните ще почнат да ни снимат. Аман вече. Едно време, милицията просто си вършеше работата, без камери.

    16:26 30.08.2026

  • 3 Овчар

    1 1 Отговор
    Няма как да спреш технологиите..! Полицията като се умори и ще спре или ще го узаконят.

    16:27 30.08.2026

  • 4 Сатана Z.

    3 2 Отговор
    Това не са доказателства в съда .Ушев съвсем е изтрещят.

    Коментиран от #17, #20

    16:27 30.08.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    5 2 Отговор
    колко дни станаха отга румен победи олигархията че им загубих броя

    Коментиран от #8

    16:29 30.08.2026

  • 6 Пак

    2 1 Отговор
    ще викаме украинския посланик !

    16:29 30.08.2026

  • 7 От Камчия

    1 3 Отговор
    ли ги взимат?

    16:30 30.08.2026

  • 8 Ден седми

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    от новата ера!

    Коментиран от #11

    16:31 30.08.2026

  • 9 Робот

    1 1 Отговор
    Има дронове с АИ автономни приемат гласови команди и са 100% независими..! Това са модели от 2026 г. Как ще хванеш такъв дрон ако не си подготвен..?

    16:32 30.08.2026

  • 10 Олеся Чукчyк

    2 2 Отговор
    Укаинците ми тренират! Свобода за смелите украинци!!!

    16:33 30.08.2026

  • 11 Не броите правилно, колега

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ден седми":

    Последният останал в територията олигарх, който Румбата елиминира, беше Гергана от село Струмяни. Така че само три дни сме в новата (стара) ера.

    16:36 30.08.2026

  • 12 Расцвет

    1 0 Отговор
    Догодина,който има пари,ще има и спътник!

    16:39 30.08.2026

  • 13 Мата Хари

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да, ама":

    По почина на Румбата!

    16:41 30.08.2026

  • 14 Бойко крадeцa

    3 0 Отговор
    Преди и на мен Шофьора на самолет ми пускаше дрон да ме киризи в спалнята с Мата, но после се разбрахме и вече сме другари в новите стари схеми.

    16:58 30.08.2026

  • 15 Скоро Ще Спрат

    1 2 Отговор
    Нямат пари за Теси играчки. В съда не признават този вид филми за доказателство. Прах в очите.

    17:04 30.08.2026

  • 16 как та омъаат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да, ама":

    наzaдна прашка

    17:06 30.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Враца

    4 1 Отговор
    Няма областен град без ненормални мотористи с гърмящи мотори тормозещи хората. От към 16 до 16.50 един такъв ненормални си разпукваше моторетката по крайречния булевард във Враца. Жалко е че се говори за дрон в единствено число във Варна. Не е ли по изгодно вместо камери за хиляди евра да се закупят поне за областните градове дронове за да спре тормоза от луди шофьори и таратайките им!

    Коментиран от #19

    17:09 30.08.2026

  • 19 направо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Враца":

    украински дронове.аре да нарушават

    17:10 30.08.2026

  • 20 Кой си ти

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z.":

    Така ли?!?
    Ти да видиш !!!!!
    Аз съм адвокат ,а ти ????

    Коментиран от #21

    17:11 30.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Никой

    0 1 Отговор
    Къде е GPS заглушителя с който ни проглушихте ушите ? Само пушилка ли диша зрителя ? Смешни станахте когато с страх обявихте името на добрия Ами а за съществуването на Таки загубихте памет .

    17:19 30.08.2026

  • 23 Барабар Петко

    0 0 Отговор
    Използването на подобни дронове в населено място с високи сгради, дървета и кабели е незаконно и опасно, а ако от КАТ Варна си вършеха работата както трябва, вместо да спят по храстите, отдавна нямаше да има "гонки".

    17:23 30.08.2026

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