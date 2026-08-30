Катастрофа на пътя София - Варна, има пострадал

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по главния път София – Варна, в участъка между разклоните за село Кесарево и Стражица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация има един пострадал. Преминаването на автомобилите се регулира двупосочно в едната лента. Причините за инцидента са в процес на изясняване.

На 21 август катастрофа с трима пострадали затвори временно за движение пътя Велико Търново – Русе.