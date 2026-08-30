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Катастрофа на пътя София - Варна, има пострадал

Катастрофа на пътя София - Варна, има пострадал

30 Август, 2026 14:00 989 7

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  • софия-
  • варна

Преминаването на автомобилите се регулира двупосочно в едната лента

Катастрофа на пътя София - Варна, има пострадал - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по главния път София – Варна, в участъка между разклоните за село Кесарево и Стражица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация има един пострадал. Преминаването на автомобилите се регулира двупосочно в едната лента. Причините за инцидента са в процес на изясняване.

На 21 август катастрофа с трима пострадали затвори временно за движение пътя Велико Търново – Русе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 Гост

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    Този участък е страшен: Пътят е сравнително тесен и с двойни мантинели една над друга. От едната страна е ж.п. линията, а от другата -дол! Няма къде да избягаш ако и да виждаш идиота насреща !

    14:11 30.08.2026

  • 4 АМ Х0мос

    5 1 Отговор
    Магистралата от София за Варна се строи вече повече от 50 години.

    Коментиран от #5

    14:15 30.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БГ ПУЯК

    0 0 Отговор
    Пътища от София до Варна има колкото искате през северна и южна България, научете се, че не всичко е София

    15:42 30.08.2026

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