Катастрофа на пътя София - Варна, има пострадал

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по главния път София – Варна, в участъка между разклоните за село Кесарево и Стражица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
По първоначална информация има един пострадал. Преминаването на автомобилите се регулира двупосочно в едната лента. Причините за инцидента са в процес на изясняване.
На 21 август катастрофа с трима пострадали затвори временно за движение пътя Велико Търново – Русе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юникорн 🦄
14:05 30.08.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
С МЕТРОТО НЯМА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ
А Е САМО....1.60лв. БИЛЕТ...☝
14:07 30.08.2026
3 Гост
14:11 30.08.2026
4 АМ Х0мос
Коментиран от #5
14:15 30.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БГ ПУЯК
15:42 30.08.2026