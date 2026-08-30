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Спасиха бедстващ орел във Варна

Спасиха бедстващ орел във Варна

30 Август, 2026 14:48 683 4

  • орел-
  • варна-
  • бдзп

Птицата е отглеждана незаконно в плен

Спасиха бедстващ орел във Варна - 1
Снимка: БДЗП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малък креслив орел беше спасен, след като беше забелязан в бедстващо състояние в центъра на Варна. За случая съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

След няколкодневно наблюдение доброволци на организацията успяха да уловят птицата и я транспортираха до Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където предстои да премине през рехабилитация.

Медицинският преглед показа, че орелът е отслабнал, но като цяло е в добро състояние. Поведението му обаче е необичайно за дива птица – не лети добре, не проявява страх от хората и приема храна от ръка.

Според специалистите сезалът, открит около крака на птицата, най-вероятно е поставен от човек. Това поражда предположения, че орелът е бил отглеждан незаконно в плен. От Българското дружество за защита на птиците припомнят, че отглеждането в плен на защитени диви животни, взети от природата, е незаконно.

Малкият креслив орел е прелетна хищна птица, която гнезди и в България. В края на лятото младите птици поемат на юг и за тях е особено важно преди миграцията да са усвоили умения за летене, ловуване и самостоятелно оцеляване.


България
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  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 1 Отговор
    кокошките щастливи
    а за българите 600 левро, 450 с осигуровките
    като по тиквено време

    14:59 30.08.2026

  • 2 Мек и увехнал

    1 0 Отговор
    Доброволците, защо не са арестувани и глобени?
    Какво е това самоуправство, да ловиш птици в центъра на Варна?
    На Аря Старк ли се правят...

    15:11 30.08.2026

  • 3 Пешо

    0 0 Отговор
    Искам да съм лешояд или орел в България.А не в Алабама.

    15:14 30.08.2026

  • 4 Знаел Е !

    0 0 Отговор
    Къде Да ходи !

    15:15 30.08.2026

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