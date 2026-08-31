Протест в защита на Ива Михайлова в София

Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония". Протестът е насрочен за 12 ч. днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова, уточни БНР.

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.