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Протест в защита на Ива Михайлова в София

Протест в защита на Ива Михайлова в София

31 Август, 2026 08:32 349 5

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  • софия-
  • посолство-
  • северна македония

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите

Протест в защита на Ива Михайлова в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония". Протестът е насрочен за 12 ч. днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова, уточни БНР.

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    3 3 Отговор
    Жълтопаветниге дже,ндъри ще протестират

    08:37 31.08.2026

  • 2 Всичко това е един нелеп политически

    2 2 Отговор
    предизборен рекламен цирк. На никой от тия, дето са в партийния си дом, не му дреме за положението, в което поставят умишлено милионите българи тука, но много "загрижени" го играят за едно момиче в македонията,

    08:40 31.08.2026

  • 3 Майстора

    1 0 Отговор
    Много шум за нищо.Докато много българи,въпреки че си плащат здравната
    осигуровка, търсят помощ в чужбина, ние си правим ПР за една девойка, която
    е предизвикала катастрофа.Надали тя има осигуровка у нас, а лесно може да се провери дали изобщо е гласувала на български избори.В повечето случаи чужденците , които получават наш паспорт го правят за да пътуват по лесно
    по света.

    08:46 31.08.2026

  • 4 Учуден

    2 0 Отговор
    Когато евреите убиха умишлено българина от мисията на ООН нито жълтопаветните, нито политиците реагираха по някакъв начин - писаха го нелеп инцидент и толкова. Сега всички се задействаха заради някаква македонка с двойно гражданство, участвала в ПТП с убит човек? Изкълчения и глезен можело да се лекува само в България, нищо че нашето здравеопазване е най лошото в целия свят.

    08:47 31.08.2026

  • 5 Ами Македонците !

    1 0 Отговор
    Също Толкова Опаки !

    Като Наште !

    Защо На мен Ми отказват Медицинска Помощ ?

    Тук !

    И Сега ?

    08:48 31.08.2026

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