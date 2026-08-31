Протест в защита на Ива Михайлова в София

Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония". Протестът е насрочен за 12 ч. днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова, уточни БНР.
На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали.
Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
08:37 31.08.2026
2 Всичко това е един нелеп политически
08:40 31.08.2026
3 Майстора
осигуровка, търсят помощ в чужбина, ние си правим ПР за една девойка, която
е предизвикала катастрофа.Надали тя има осигуровка у нас, а лесно може да се провери дали изобщо е гласувала на български избори.В повечето случаи чужденците , които получават наш паспорт го правят за да пътуват по лесно
по света.
08:46 31.08.2026
4 Учуден
08:47 31.08.2026
5 Ами Македонците !
Като Наште !
Защо На мен Ми отказват Медицинска Помощ ?
Тук !
И Сега ?
08:48 31.08.2026