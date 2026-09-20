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Велошествие спира трафика по „Цариградско“
  Тема: Градски транспорт

Велошествие спира трафика по „Цариградско“

20 Септември, 2026 09:09, обновена 20 Септември, 2026 09:12 611 10

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  • варна-
  • медицински университет - варна

Във Варна студенти събират средства с благотворително бягане.

Велошествие спира трафика по „Цариградско“ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В София днес, 20 септември, велошествие ще спре автомобилния трафик по част от бул. „Цариградско шосе“ за около два часа, а в същия ден във Варна студенти от Медицинския университет организират благотворително бягане в Морската градина.

В столицата инициативата е част от Европейската седмица на мобилността 2026. Участниците се събират в 9:30 часа на площад „Народно събрание“, а стартът е в 10:00 часа. Маршрутът минава по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“, след което колоната се връща обратно до началната точка. По информация на БНТ шествието ще бъде водено от кмета на София Васил Терзиев.

Заради велошествието от 8:30 до 12:00 часа се променят маршрутите на редица автобусни и тролейбусни линии. По данни на БНТ засегнати са автобусни линии № 9, 72, 73, 76, 84, 94, 181, 183, 185, 186, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и тролейбусни линии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11. Част от автобусите ще се движат по обходни маршрути през булеварди като „Драган Цанков“, „Климент Охридски“, „Г. М. Димитров“, „Асен Йорданов“, „Шипченски проход“ и „Ситняково“.

Във Варна Асоциацията на студентите по дентална медицина организира благотворително бягане в Морската градина. Събраните средства ще бъдат предоставени на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“, съобщава БНТ.

Според организаторите регистрацията започва в 9:00 часа, а стартът е в 10:30 часа. Над 300 участници трябва да бъдат регистрирани, посочва организаторката Карина Добрева. Инициативата е за първи път. Участниците могат да се включат в три дистанции — 2,5 км, 5 км и 10 км, като минималната такса за участие е 10 евро.

Организаторите посочват, че събитието се реализира с подкрепата на Факултета по дентална медицина, Студентския съвет и Медицинския университет – Варна.

Източници: БНТ, Център за градска мобилност, Столична община, Медицински университет – Варна, Асоциация на студентите по дентална медицина във Варна


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    7 3 Отговор
    Разреши на Педистите да тормозят всички софианци?
    Утре ако поискат овчарско шествие на стада овце по булеварда, ще разрешат ли?!
    Ако не - защо ще дискриминират овчарите?!

    Коментиран от #6

    09:14 20.09.2026

  • 2 Поредното педалошествие

    7 3 Отговор
    Поредното педалошествие.

    09:18 20.09.2026

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Ето, това вече е синя зона.

    09:20 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    4 3 Отговор
    Трима бакшиши вече са се изтр0пали по темата.

    09:47 20.09.2026

  • 6 име

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Малко ли овце живеете в село София? Всеки ден шествате из селото и България и оставяте барабонки след вас. Не мисля че има опасност някой да прави още шествия на овце.

    Коментиран от #8

    10:10 20.09.2026

  • 7 Ах Ох

    0 1 Отговор
    Пляс пляс пе д алите, водно коолело, ахахахахахаааа 🤣🥳🌈🖕

    10:32 20.09.2026

  • 8 Бай Ху (By Who)

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    А вие къде живеете господине?

    10:33 20.09.2026

  • 9 Абе

    0 1 Отговор
    Нещо прайд ли ше има пак?

    10:35 20.09.2026

  • 10 Вчера

    0 0 Отговор
    пърделниците реваха нещо. Днес тези ще плачат за друго. Побърка се този свят.

    10:36 20.09.2026

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