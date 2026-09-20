Велошествие спира трафика по „Цариградско“

В София днес, 20 септември, велошествие ще спре автомобилния трафик по част от бул. „Цариградско шосе“ за около два часа, а в същия ден във Варна студенти от Медицинския университет организират благотворително бягане в Морската градина.

В столицата инициативата е част от Европейската седмица на мобилността 2026. Участниците се събират в 9:30 часа на площад „Народно събрание“, а стартът е в 10:00 часа. Маршрутът минава по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“, след което колоната се връща обратно до началната точка. По информация на БНТ шествието ще бъде водено от кмета на София Васил Терзиев.

Заради велошествието от 8:30 до 12:00 часа се променят маршрутите на редица автобусни и тролейбусни линии. По данни на БНТ засегнати са автобусни линии № 9, 72, 73, 76, 84, 94, 181, 183, 185, 186, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и тролейбусни линии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11. Част от автобусите ще се движат по обходни маршрути през булеварди като „Драган Цанков“, „Климент Охридски“, „Г. М. Димитров“, „Асен Йорданов“, „Шипченски проход“ и „Ситняково“.

Във Варна Асоциацията на студентите по дентална медицина организира благотворително бягане в Морската градина. Събраните средства ще бъдат предоставени на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“, съобщава БНТ.

Според организаторите регистрацията започва в 9:00 часа, а стартът е в 10:30 часа. Над 300 участници трябва да бъдат регистрирани, посочва организаторката Карина Добрева. Инициативата е за първи път. Участниците могат да се включат в три дистанции — 2,5 км, 5 км и 10 км, като минималната такса за участие е 10 евро.

Организаторите посочват, че събитието се реализира с подкрепата на Факултета по дентална медицина, Студентския съвет и Медицинския университет – Варна.

Източници: БНТ, Център за градска мобилност, Столична община, Медицински университет – Варна, Асоциация на студентите по дентална медицина във Варна