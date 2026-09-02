Партията на Румен Радев в Свищов се учреди в развлекателен комплекс, тясно свързан с кмет на ГЕРБ

Необичайно място за учредяване на партийна структура в Свищов са избрали координаторите на „Прогресивна България“ във Великотърновска област. Борбата с олигархията в общината за местните хора на Румен Радев е започнала от хотелско-ресторантьорски комплекс „Фолклорен извор“ в кметското село Царевец.
Собствеността му номинално е на сдружение, носещо идентично наименование. То формално е председателствано от адвокат Цветелина Станчева Димитрова – неизменен председател на Общинската избирателна комисия, като е номинирана за такава през годините от квотите на БСП и впоследствие на ГЕРБ. Зад фасадата на сдружението обаче явно стои фигурата на местния кмет Генчо Генчев, който според свищовлии е и действителният му краен собственик.
Съставът на партийната ядка също говори , че става въпрос за създаване на политическо прокси на местната власт – новата организация е изградена изцяло от служители в общината, заемащи зависими от кмета позиции. Председателката Теменужка Тодорова е лице без всякакви политически изяви и опит, работеща в общинския Център за деца с увреждания. Организационният секретар Петя Димитрова също заема експертна длъжност там и е популярна като доскорошен активист на ГЕРБ.
Икономически и политически Свищов изцяло е контролиран от кмета Генчев, който има интересна политическа биография. Първоначално печели поста като кандидат на БСП през 2015 г., но бързо става доверено лице на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов и като такъв поддържа едновременно и Цецка Цачева и Румен Радев на президентските избори през 2016 г. Издигнат е от инициативен комитет с подкрепата от БСП, ГЕРБ и ДПС за спечелването на втория си мандат през 2019 г., преди да се превърне понастоящем в партийна кандидатура на ГЕРБ по време на последните си успешни избори 2023 г.
В публичното пространство името му е свързано с видеодокументирани посещения на хазартни заведения, което бе отразено в разследващо предаване на ТВ „Евроком“ и като пострадал от изнудване, свързано с еротични масажи от страна на софийски гей, по което впоследствие бе образувано наказателно производство от страна на прокуратурата и съда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайде !
12:04 02.09.2026
2 БЕЛИ ПЕПЕРУДКИ
Коментиран от #13
12:07 02.09.2026
3 Българин
Коментиран от #8, #47, #68
12:08 02.09.2026
4 Много ясно
Коментиран от #35
12:08 02.09.2026
5 Бойко Българоубиец
12:09 02.09.2026
6 Чума
12:09 02.09.2026
7 Анонимен
12:10 02.09.2026
8 ЧАК ПЪК ЕЛИТ
До коментар #3 от "Българин":ПО СКОРО ЛУЗЪРИ.НА УСПЕШНИЯ НЕ МУ ТРЯБВА НАЧАЛНИК
12:11 02.09.2026
9 Радев
Коментиран от #22
12:14 02.09.2026
10 Аууу
12:14 02.09.2026
11 И кое му е необичайното?
12:15 02.09.2026
12 Само да кажа
12:16 02.09.2026
13 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "БЕЛИ ПЕПЕРУДКИ":Няма шанс за бидона с руска сланина Йотова!
Коментиран от #40
12:18 02.09.2026
14 Факти
12:18 02.09.2026
15 Весело
Много бесепари се пребоядисаха на бойковисти, догодина ще се пребаядисат на радевисти. Царете се сменят, но царедворците не, остават все си все едни и същи фамилии.
12:21 02.09.2026
16 Васил
Коментиран от #27
12:22 02.09.2026
17 От Свищов
Коментиран от #26
12:24 02.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Няма нищо случайно
12:25 02.09.2026
20 423646436
12:27 02.09.2026
21 Сатана Z
12:28 02.09.2026
22 ПРАВ СИ...!
До коментар #9 от "Радев":Какво ни занимават с клюкарски историйки...!
С такива жълтини, няма да навредите на партията на Радев...!
12:28 02.09.2026
23 Ами
12:29 02.09.2026
24 Гражданин
Коментиран от #29
12:30 02.09.2026
25 Феникс
Коментиран от #33
12:32 02.09.2026
26 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #17 от "От Свищов":Аз пък познавам много учредители на партията на Радев,които изобщо не се вписват в твоят ,,герберастки калъп"...!!!
12:32 02.09.2026
27 Няма
До коментар #16 от "Васил":такъв ! Комунисти , червени активисти , шумкарски издънки , униформени - всички гледат за своя джоб , научени да вземат и само да вземат ! Никакви човешки и християнски ценности ! Абе , безродници !
12:32 02.09.2026
28 и децата
Коментиран от #36, #48
12:33 02.09.2026
29 Феникс
До коментар #24 от "Гражданин":Нормалност ще дойде със Възраждане, неолибералите са една сбирщина от майцепродавци и извратеняци!
Коментиран от #58
12:33 02.09.2026
30 Вечна дружба
12:34 02.09.2026
31 Весело
У нас едни хора винаги печелят да са кметове, независимо кой спечели да е премиер.
12:34 02.09.2026
32 Жалко
Коментиран от #56
12:42 02.09.2026
33 Така стоят нещата у нас
До коментар #25 от "Феникс":Бесепарите станаха гербаджии, гербаджиите ще станат прогресисти ...
Докато мишлетата гласуваме все за котараците, така ще е. Един гласува за да вземе 50 евро, друг за да го назначат на учителска заплата, трети да го назначат на чиновническа заплата ... Кмета, премиера ... дава работа според това, кой колко е покорен и дали гласува за който му кажат.
12:42 02.09.2026
34 Букварче
Коментиран от #38
12:43 02.09.2026
35 Сър Пичук
До коментар #4 от "Много ясно":Услужливо премълчаваш, че 187 000 възрожденци станаха радевисти. Що така?
Коментиран от #43
12:43 02.09.2026
36 Чакай ся...?!
До коментар #28 от "и децата":Минаха над цели 80 години от 9.09.1944г....и все с...,,комунделите" ли ще се оправдаваме,че нещата в България -не вървят...?!
Коментиран от #39, #45
12:47 02.09.2026
37 Знайко
У нас онзи ден бил комунисто-БеСеПар, вчера бил еНДиСеВист, днес ГЕРБаджия, а утре ще е прогресист/радевист/...
12:48 02.09.2026
38 Че нас какво ни интересува...?!
До коментар #34 от "Букварче":Ако искаш гласувай и за партия ..-,,Чорба"...?!
12:48 02.09.2026
39 еми
До коментар #36 от "Чакай ся...?!":тия какви са според тебе да не са демократи случайно след като всичкото "политик"/"бизнесмен" в България е потомство на похитителите на мандри от храстите и шумака?
Коментиран от #46
12:49 02.09.2026
40 БАШ-ИСТИНАТА!
До коментар #13 от "ИСТИНАТА":Йотова ще е старият-нов Президент на РБ...!
Поплачи си кротко,без да обиждаш,моля...!
12:53 02.09.2026
41 тоя тумбак на снимката
Коментиран от #51, #53
12:53 02.09.2026
42 тиририрам
Коментиран от #44
12:53 02.09.2026
43 Пучук си голям чук
До коментар #35 от "Сър Пичук":Не знам да има в сбирщината ПБ бивши Изрожденци, но виж пък тук-там и по някой от падък от ПП и ДБ се намира.
12:55 02.09.2026
44 Няма как да не е ромски събор
До коментар #42 от "тиририрам":с основни избиратели на ПБ - ромите на Шиши и Буци
Коментиран от #49
12:56 02.09.2026
45 Знайко
До коментар #36 от "Чакай ся...?!":Мафията в Италия е от средата на XIX век. И вече около 200 години е причина за много от проблемите на Италия.
Същото е и с бг комунистите и проблемите на България, неписаните закони на комунистите са като неписаните закони на мафията.
12:56 02.09.2026
46 Ами
До коментар #39 от "еми":Щом са ,,всички комундели",в Теб ни е надеждата-единствен ,,демократе" на РБ...!
Кандидатирай се и ще гласуваме за Теб...?!
Коментиран от #50
12:56 02.09.2026
47 Фермата на Оруел
До коментар #3 от "Българин":Влачещите се от партия в партия не са елит, а тунеядци.
12:56 02.09.2026
48 Букварче
До коментар #28 от "и децата":И децата в детската градина знаят че всички "партии" са едни и същи комундели...
Правилно казваш, но искам да добавя...думата шкембе....
И децата в детската градина знаят, че всички "шкембе партии" са едни и същи комундели - наследници на дядовските шкембета на БКП!
Напред с науката шкембарска, напред все ний вървим.
В посока комунярска, родината ний градим.
Шкембето от как света истнее, чкембето все върви наптред.
Шкембето ражда комунета с пръдливаракета отзад на велосипед.
Сега сме в час на комунистическа искуствена интелигенция
и нищо не се е променило ни отзад, ни отпред и БеКаПето върви все наптред!
Коментиран от #54, #57
12:56 02.09.2026
49 тиририрам
До коментар #44 от "Няма как да не е ромски събор":Тогава и те ще приключат по същия начин. Амин!
12:57 02.09.2026
50 ще направя нещо
До коментар #46 от "Ами":МНОГО ПО-УМНО и ще се евакуирам от това червено блато не мога да се занимавам с такива бавноразвиващи ганчовци хората по света си имат истински и развити демократични общества а и не е сигурно дали ганчо има достатъчно умствени възможности за да живее в демокрация за сега не изглежда да е така!
Коментиран от #52, #61, #63
12:59 02.09.2026
51 Не ме интересува,тоя какъв е...!
До коментар #41 от "тоя тумбак на снимката":По-ми е интересна мацката с мини-жупа,до него...😉😃😉!
13:00 02.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 тая шия
До коментар #41 от "тоя тумбак на снимката":не е от туршия!
13:03 02.09.2026
54 ПРАВ СИ...!
До коментар #48 от "Букварче":Затова и Радев замени ,,Шкембетата"- -Борисов и Пеевски...!
Радев е спортен тип мъж-военен летец на боен свръхзвуков изтребител-Без шкембе...!
Коментиран от #55
13:06 02.09.2026
55 Крадев без шкембе
До коментар #54 от "ПРАВ СИ...!":замени шкембетата само в кражбите, че и ги надмина за норматив.
13:07 02.09.2026
56 БГизбирател
До коментар #32 от "Жалко":Онзи ден ми казаха да гласувам за Сакскобургодски и аз гласувам, вчера ми казаха да гласувам за Борисов и аз гласувам, днес ми казват да гласувам за Ресив и аз гласувам. Казаха ми утре да гласувам за Йотова, е догуша ми дойде все да ми щазват да кой да гласувам, утре ще гласувам напук за някой разричен от Йотова.
Коментиран от #59
13:07 02.09.2026
57 А ТИ ,,драги"...!
До коментар #48 от "Букварче":Какво направи през годините,та да промениш това ,,Шкембелачесто Комунделско" управление на България...?!
Сетих се...- само си чешеше езика по темата,чатейки от дивана...!
13:10 02.09.2026
58 Еее
До коментар #29 от "Феникс":Възраждане пък са съветските неолиберали, каква е разликата?
13:10 02.09.2026
59 И що плачеш...?!
До коментар #56 от "БГизбирател":Като си ,,Овца",много ясно,че си гласувала,за който ти кажат...!
13:11 02.09.2026
60 гумен боташ крадев
13:11 02.09.2026
61 ОК!
До коментар #50 от "ще направя нещо":Пътувай!
13:13 02.09.2026
62 Сатана Z
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
Коментиран от #66
13:16 02.09.2026
63 Весело
До коментар #50 от "ще направя нещо":Да "хората по света си имат истински и развити демократични общества": гласуват за Бай-Дрън, бай Дончо, бай Владимир, бай Борис Джонсън, бай Макарон, бай Мец ...
Почти навсякъсе по света власта от хиляда години е все у едни и същи семейства. Само Московия и Източта Европа са изключение, при нас семейстната държащи власта бяха сменени преди 100 години.
Коментиран от #69
13:17 02.09.2026
64 Aлфа Bълкът
Ама вие си мислехте, че Юмручето ще събори Тиквата и Шопара и ще цъфнем и вържем? Такава е системата, феодалчетата си стоят, само главната мутра се сменя.
И не е както върви мантрата мафията си има държава. Държавата е мафията.
13:21 02.09.2026
65 неподходящо място
13:24 02.09.2026
66 Весело
До коментар #62 от "Сатана Z":Играчка плачка е ситуацията у нас, по време на избори празнуваме, играем и танцуваме една седмица. И след това ревем в продължение на години, че грешно сме гласували. И утре пак ще е същото, ще гласуваме и после ще ревем.
13:25 02.09.2026
67 Селските Файтонджии !
13:27 02.09.2026
68 Весело
До коментар #3 от "Българин":Ти защо наричаш "боклука на нацията" "елита на нацията"?
Дали ще доживея деня, когато природата ще поправи "червените" грешки на генетиката?
13:32 02.09.2026
69 забрави да добавиш
До коментар #63 от "Весело":че за разлика от другите бегето и руското блато са на дъното по всички показатели или ако е вярно това което казваш "семействата" в източния блок са със много скромни умствени възможности че са най бедни боси и прости и това са факти..
13:33 02.09.2026
70 "Прогресивни" работи
13:34 02.09.2026