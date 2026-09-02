Партията на Румен Радев в Свищов се учреди в развлекателен комплекс, тясно свързан с кмет на ГЕРБ

Необичайно място за учредяване на партийна структура в Свищов са избрали координаторите на „Прогресивна България“ във Великотърновска област. Борбата с олигархията в общината за местните хора на Румен Радев е започнала от хотелско-ресторантьорски комплекс „Фолклорен извор“ в кметското село Царевец.

Собствеността му номинално е на сдружение, носещо идентично наименование. То формално е председателствано от адвокат Цветелина Станчева Димитрова – неизменен председател на Общинската избирателна комисия, като е номинирана за такава през годините от квотите на БСП и впоследствие на ГЕРБ. Зад фасадата на сдружението обаче явно стои фигурата на местния кмет Генчо Генчев, който според свищовлии е и действителният му краен собственик.

Съставът на партийната ядка също говори , че става въпрос за създаване на политическо прокси на местната власт – новата организация е изградена изцяло от служители в общината, заемащи зависими от кмета позиции. Председателката Теменужка Тодорова е лице без всякакви политически изяви и опит, работеща в общинския Център за деца с увреждания. Организационният секретар Петя Димитрова също заема експертна длъжност там и е популярна като доскорошен активист на ГЕРБ.

Икономически и политически Свищов изцяло е контролиран от кмета Генчев, който има интересна политическа биография. Първоначално печели поста като кандидат на БСП през 2015 г., но бързо става доверено лице на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов и като такъв поддържа едновременно и Цецка Цачева и Румен Радев на президентските избори през 2016 г. Издигнат е от инициативен комитет с подкрепата от БСП, ГЕРБ и ДПС за спечелването на втория си мандат през 2019 г., преди да се превърне понастоящем в партийна кандидатура на ГЕРБ по време на последните си успешни избори 2023 г.

В публичното пространство името му е свързано с видеодокументирани посещения на хазартни заведения, което бе отразено в разследващо предаване на ТВ „Евроком“ и като пострадал от изнудване, свързано с еротични масажи от страна на софийски гей, по което впоследствие бе образувано наказателно производство от страна на прокуратурата и съда.