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Партията на Румен Радев в Свищов се учреди в развлекателен комплекс, тясно свързан с кмет на ГЕРБ

Партията на Румен Радев в Свищов се учреди в развлекателен комплекс, тясно свързан с кмет на ГЕРБ

2 Септември, 2026 11:57 1 508 70

  • румен радев-
  • свищов-
  • герб

Икономически и политически Свищов изцяло е контролиран от кмета Генчев, който има интересна политическа биография

Партията на Румен Радев в Свищов се учреди в развлекателен комплекс, тясно свързан с кмет на ГЕРБ - 1
Факти Факти

Необичайно място за учредяване на партийна структура в Свищов са избрали координаторите на „Прогресивна България“ във Великотърновска област. Борбата с олигархията в общината за местните хора на Румен Радев е започнала от хотелско-ресторантьорски комплекс „Фолклорен извор“ в кметското село Царевец.

Собствеността му номинално е на сдружение, носещо идентично наименование. То формално е председателствано от адвокат Цветелина Станчева Димитрова – неизменен председател на Общинската избирателна комисия, като е номинирана за такава през годините от квотите на БСП и впоследствие на ГЕРБ. Зад фасадата на сдружението обаче явно стои фигурата на местния кмет Генчо Генчев, който според свищовлии е и действителният му краен собственик.

Съставът на партийната ядка също говори , че става въпрос за създаване на политическо прокси на местната власт – новата организация е изградена изцяло от служители в общината, заемащи зависими от кмета позиции. Председателката Теменужка Тодорова е лице без всякакви политически изяви и опит, работеща в общинския Център за деца с увреждания. Организационният секретар Петя Димитрова също заема експертна длъжност там и е популярна като доскорошен активист на ГЕРБ.

Икономически и политически Свищов изцяло е контролиран от кмета Генчев, който има интересна политическа биография. Първоначално печели поста като кандидат на БСП през 2015 г., но бързо става доверено лице на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов и като такъв поддържа едновременно и Цецка Цачева и Румен Радев на президентските избори през 2016 г. Издигнат е от инициативен комитет с подкрепата от БСП, ГЕРБ и ДПС за спечелването на втория си мандат през 2019 г., преди да се превърне понастоящем в партийна кандидатура на ГЕРБ по време на последните си успешни избори 2023 г.

В публичното пространство името му е свързано с видеодокументирани посещения на хазартни заведения, което бе отразено в разследващо предаване на ТВ „Евроком“ и като пострадал от изнудване, свързано с еротични масажи от страна на софийски гей, по което впоследствие бе образувано наказателно производство от страна на прокуратурата и съда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде !

    10 0 Отговор
    В Кабарето !

    12:04 02.09.2026

  • 2 БЕЛИ ПЕПЕРУДКИ

    28 1 Отговор
    ПРЕЛИТАТ ОТ ПАРТИЯ В ПАРТИЯ.И ОТ ТАКИВА ЧАКАШ НЕЩО НОВО

    Коментиран от #13

    12:07 02.09.2026

  • 3 Българин

    8 10 Отговор
    Съвесем нормално е елита на нацията да се преориентира към новите условия. Винаги така е било и винаги така ще бъде! Това е основата на човешкото поведение!

    Коментиран от #8, #47, #68

    12:08 02.09.2026

  • 4 Много ясно

    30 1 Отговор
    Измамата ПБ е ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН(малкото ДПС).

    Коментиран от #35

    12:08 02.09.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    10 8 Отговор
    Всички гербери ме зарязват😭😭😭

    12:09 02.09.2026

  • 6 Чума

    18 6 Отговор
    Кой още не е понял, че Радев е в коалиция с Герб!? Това са двата най големи клона на БКП - милицията и партийно - комсомолският актив! Съперничат си кой по висок пост ще заеме и усвои повече европари и бюджета, но зададе ли се някой Асен Василев, бързо стягат редиците и дават организиран отпор! Евровизията да не би да отиде в Бургас, че е много европейски град!? Просто столичният кмет бе пренебрегнат без апелационно!

    12:09 02.09.2026

  • 7 Анонимен

    14 0 Отговор
    Партия че Радев няма партия еднолична собственост

    12:10 02.09.2026

  • 8 ЧАК ПЪК ЕЛИТ

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    ПО СКОРО ЛУЗЪРИ.НА УСПЕШНИЯ НЕ МУ ТРЯБВА НАЧАЛНИК

    12:11 02.09.2026

  • 9 Радев

    5 8 Отговор
    Когато герб държи 100% от общината където и да го направим все ще е на техен терен 💩

    Коментиран от #22

    12:14 02.09.2026

  • 10 Аууу

    12 0 Отговор
    Я ага ви казвам , че всички са една мафия ми не верувате.Това са старикомунисти и дс ченгета от партия на партия само крадът и хич не им дреме , че ще дойде друга парития.Самонлустрация ще я оправи тази държава.

    12:14 02.09.2026

  • 11 И кое му е необичайното?

    15 1 Отговор
    Бая хора така си живеят близо до властта и парите - Оня ден с БКП, СДС, Симеончо Две...вчера с БСП, ГЕРБ, ДПС..днес със Фатмака а утре с кой дойде - важното е келепира да не се изпуска

    12:15 02.09.2026

  • 12 Само да кажа

    14 0 Отговор
    Всички кметове се пребоядисват

    12:16 02.09.2026

  • 13 ИСТИНАТА

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "БЕЛИ ПЕПЕРУДКИ":

    Няма шанс за бидона с руска сланина Йотова!

    Коментиран от #40

    12:18 02.09.2026

  • 14 Факти

    12 2 Отговор
    Радев е новото БСП (БКП). ГЕРБ и те са същите. Това с опозицията е театър за приспиване на стадото и създаване на илюзия за избор. ГЕРБ, ДПС, БСП и Възраждане са пипала на ДС. Единствената опозиция е ПП-ДБ.

    12:18 02.09.2026

  • 15 Весело

    17 1 Отговор
    Какво ми се правите на учудени, у нас така стоят нещата. До сега е бил кмет на Борисов, догодина ще стане кмет на Радев.
    Много бесепари се пребоядисаха на бойковисти, догодина ще се пребаядисат на радевисти. Царете се сменят, но царедворците не, остават все си все едни и същи фамилии.

    12:21 02.09.2026

  • 16 Васил

    11 2 Отговор
    А вие какво си мислехте че комуниста Радев е дошъл на власт да мисли за народа тяхната концепция е да ядат и пият на корем за сметка на данъкоплатеца.

    Коментиран от #27

    12:22 02.09.2026

  • 17 От Свищов

    11 2 Отговор
    Всички учредители на партията на Радев са активисти на ГЕРБ! Казаха не напускат ГЕРБ ,само замразяват членството си за да могат да бъдат членове на ПБ.

    Коментиран от #26

    12:24 02.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма нищо случайно

    8 0 Отговор
    Естествената среда на олигархията и мафията е хотело-ресторантьорската среда, където управляват и разпределят. Това е неоспорим факт.

    12:25 02.09.2026

  • 20 423646436

    8 0 Отговор
    е , няма нужда да ни казвате ! Ние вече го разбрахме що за рибена глава е - вмириса се яко !

    12:27 02.09.2026

  • 21 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    12:28 02.09.2026

  • 22 ПРАВ СИ...!

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Радев":

    Какво ни занимават с клюкарски историйки...!
    С такива жълтини, няма да навредите на партията на Радев...!

    12:28 02.09.2026

  • 23 Ами

    9 0 Отговор
    те са си едно цяло , а при това и от едно котило ! Пазят олигархията и мафията , както и самите тях !

    12:29 02.09.2026

  • 24 Гражданин

    5 3 Отговор
    Гюров е последен шанс що годе за нещо като нормалност в тая държава.Никога не съм бил симпатизант на ПП дб ,но такава е реалноста.

    Коментиран от #29

    12:30 02.09.2026

  • 25 Феникс

    10 0 Отговор
    Е това не е нещо ново, всички знаят че гербаджиите плавно ще се прелеят към ПБ! Така се премахва олигархия като заемеш нейното място!

    Коментиран от #33

    12:32 02.09.2026

  • 26 АЙДЕ БЕ...?!

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "От Свищов":

    Аз пък познавам много учредители на партията на Радев,които изобщо не се вписват в твоят ,,герберастки калъп"...!!!

    12:32 02.09.2026

  • 27 Няма

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Васил":

    такъв ! Комунисти , червени активисти , шумкарски издънки , униформени - всички гледат за своя джоб , научени да вземат и само да вземат ! Никакви човешки и християнски ценности ! Абе , безродници !

    12:32 02.09.2026

  • 28 и децата

    8 0 Отговор
    в детската градина знаят че всички "партии" са едни и същи комундели...

    Коментиран от #36, #48

    12:33 02.09.2026

  • 29 Феникс

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "Гражданин":

    Нормалност ще дойде със Възраждане, неолибералите са една сбирщина от майцепродавци и извратеняци!

    Коментиран от #58

    12:33 02.09.2026

  • 30 Вечна дружба

    8 1 Отговор
    Дружбата между Герб/Дпс-Пеевски и прогресивните е като като слънцето,въздуха и водата за всяко живо същество!

    12:34 02.09.2026

  • 31 Весело

    10 1 Отговор
    Кмета Генчо се нагажда към който премиер излезе на ротативката България. На ротативката излиза Бойко Борисов премиер, Генчо печели да е кмет. На ротативката излиза Румен Радев премиер, Генчо печели да е кмет.
    У нас едни хора винаги печелят да са кметове, независимо кой спечели да е премиер.

    12:34 02.09.2026

  • 32 Жалко

    5 0 Отговор
    От такива като тоя какво може да очакваш до вчера с Боко днеска с Радев фурнаджийска лопата лошото е че пълно в политиката с такива като него

    Коментиран от #56

    12:42 02.09.2026

  • 33 Така стоят нещата у нас

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Феникс":

    Бесепарите станаха гербаджии, гербаджиите ще станат прогресисти ...
    Докато мишлетата гласуваме все за котараците, така ще е. Един гласува за да вземе 50 евро, друг за да го назначат на учителска заплата, трети да го назначат на чиновническа заплата ... Кмета, премиера ... дава работа според това, кой колко е покорен и дали гласува за който му кажат.

    12:42 02.09.2026

  • 34 Букварче

    4 0 Отговор
    Ще гласувам за партия шкембе!

    Коментиран от #38

    12:43 02.09.2026

  • 35 Сър Пичук

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Много ясно":

    Услужливо премълчаваш, че 187 000 възрожденци станаха радевисти. Що така?

    Коментиран от #43

    12:43 02.09.2026

  • 36 Чакай ся...?!

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "и децата":

    Минаха над цели 80 години от 9.09.1944г....и все с...,,комунделите" ли ще се оправдаваме,че нещата в България -не вървят...?!

    Коментиран от #39, #45

    12:47 02.09.2026

  • 37 Знайко

    5 0 Отговор
    На Запад човек цял живот е или демократ, или репубриканец, или консерватор, или лейбърист ...

    У нас онзи ден бил комунисто-БеСеПар, вчера бил еНДиСеВист, днес ГЕРБаджия, а утре ще е прогресист/радевист/...

    12:48 02.09.2026

  • 38 Че нас какво ни интересува...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Букварче":

    Ако искаш гласувай и за партия ..-,,Чорба"...?!

    12:48 02.09.2026

  • 39 еми

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чакай ся...?!":

    тия какви са според тебе да не са демократи случайно след като всичкото "политик"/"бизнесмен" в България е потомство на похитителите на мандри от храстите и шумака?

    Коментиран от #46

    12:49 02.09.2026

  • 40 БАШ-ИСТИНАТА!

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "ИСТИНАТА":

    Йотова ще е старият-нов Президент на РБ...!
    Поплачи си кротко,без да обиждаш,моля...!

    12:53 02.09.2026

  • 41 тоя тумбак на снимката

    3 0 Отговор
    кмета ли е или някакъв депутатин или министер?

    Коментиран от #51, #53

    12:53 02.09.2026

  • 42 тиририрам

    8 0 Отговор
    Това ми прилича повече на ромски събор, отколкото на учредяване на партийна структура.

    Коментиран от #44

    12:53 02.09.2026

  • 43 Пучук си голям чук

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Сър Пичук":

    Не знам да има в сбирщината ПБ бивши Изрожденци, но виж пък тук-там и по някой от падък от ПП и ДБ се намира.

    12:55 02.09.2026

  • 44 Няма как да не е ромски събор

    9 0 Отговор

    До коментар #42 от "тиририрам":

    с основни избиратели на ПБ - ромите на Шиши и Буци

    Коментиран от #49

    12:56 02.09.2026

  • 45 Знайко

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чакай ся...?!":

    Мафията в Италия е от средата на XIX век. И вече около 200 години е причина за много от проблемите на Италия.

    Същото е и с бг комунистите и проблемите на България, неписаните закони на комунистите са като неписаните закони на мафията.

    12:56 02.09.2026

  • 46 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "еми":

    Щом са ,,всички комундели",в Теб ни е надеждата-единствен ,,демократе" на РБ...!
    Кандидатирай се и ще гласуваме за Теб...?!

    Коментиран от #50

    12:56 02.09.2026

  • 47 Фермата на Оруел

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Влачещите се от партия в партия не са елит, а тунеядци.

    12:56 02.09.2026

  • 48 Букварче

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "и децата":

    И децата в детската градина знаят че всички "партии" са едни и същи комундели...

    Правилно казваш, но искам да добавя...думата шкембе....

    И децата в детската градина знаят, че всички "шкембе партии" са едни и същи комундели - наследници на дядовските шкембета на БКП!

    Напред с науката шкембарска, напред все ний вървим.
    В посока комунярска, родината ний градим.
    Шкембето от как света истнее, чкембето все върви наптред.
    Шкембето ражда комунета с пръдливаракета отзад на велосипед.
    Сега сме в час на комунистическа искуствена интелигенция
    и нищо не се е променило ни отзад, ни отпред и БеКаПето върви все наптред!

    Коментиран от #54, #57

    12:56 02.09.2026

  • 49 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Няма как да не е ромски събор":

    Тогава и те ще приключат по същия начин. Амин!

    12:57 02.09.2026

  • 50 ще направя нещо

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    МНОГО ПО-УМНО и ще се евакуирам от това червено блато не мога да се занимавам с такива бавноразвиващи ганчовци хората по света си имат истински и развити демократични общества а и не е сигурно дали ганчо има достатъчно умствени възможности за да живее в демокрация за сега не изглежда да е така!

    Коментиран от #52, #61, #63

    12:59 02.09.2026

  • 51 Не ме интересува,тоя какъв е...!

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "тоя тумбак на снимката":

    По-ми е интересна мацката с мини-жупа,до него...😉😃😉!

    13:00 02.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 тая шия

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "тоя тумбак на снимката":

    не е от туршия!

    13:03 02.09.2026

  • 54 ПРАВ СИ...!

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Букварче":

    Затова и Радев замени ,,Шкембетата"- -Борисов и Пеевски...!
    Радев е спортен тип мъж-военен летец на боен свръхзвуков изтребител-Без шкембе...!

    Коментиран от #55

    13:06 02.09.2026

  • 55 Крадев без шкембе

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "ПРАВ СИ...!":

    замени шкембетата само в кражбите, че и ги надмина за норматив.

    13:07 02.09.2026

  • 56 БГизбирател

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Жалко":

    Онзи ден ми казаха да гласувам за Сакскобургодски и аз гласувам, вчера ми казаха да гласувам за Борисов и аз гласувам, днес ми казват да гласувам за Ресив и аз гласувам. Казаха ми утре да гласувам за Йотова, е догуша ми дойде все да ми щазват да кой да гласувам, утре ще гласувам напук за някой разричен от Йотова.

    Коментиран от #59

    13:07 02.09.2026

  • 57 А ТИ ,,драги"...!

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Букварче":

    Какво направи през годините,та да промениш това ,,Шкембелачесто Комунделско" управление на България...?!
    Сетих се...- само си чешеше езика по темата,чатейки от дивана...!

    13:10 02.09.2026

  • 58 Еее

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Феникс":

    Възраждане пък са съветските неолиберали, каква е разликата?

    13:10 02.09.2026

  • 59 И що плачеш...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "БГизбирател":

    Като си ,,Овца",много ясно,че си гласувала,за който ти кажат...!

    13:11 02.09.2026

  • 60 гумен боташ крадев

    2 0 Отговор
    тъпи селяни

    13:11 02.09.2026

  • 61 ОК!

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ще направя нещо":

    Пътувай!

    13:13 02.09.2026

  • 62 Сатана Z

    5 0 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 18 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    Коментиран от #66

    13:16 02.09.2026

  • 63 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ще направя нещо":

    Да "хората по света си имат истински и развити демократични общества": гласуват за Бай-Дрън, бай Дончо, бай Владимир, бай Борис Джонсън, бай Макарон, бай Мец ...

    Почти навсякъсе по света власта от хиляда години е все у едни и същи семейства. Само Московия и Източта Европа са изключение, при нас семейстната държащи власта бяха сменени преди 100 години.

    Коментиран от #69

    13:17 02.09.2026

  • 64 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Въй какъв супрайз 😱?
    Ама вие си мислехте, че Юмручето ще събори Тиквата и Шопара и ще цъфнем и вържем? Такава е системата, феодалчетата си стоят, само главната мутра се сменя.
    И не е както върви мантрата мафията си има държава. Държавата е мафията.

    13:21 02.09.2026

  • 65 неподходящо място

    1 0 Отговор
    Като гледам шкембетата на младите мъже, трябваше да е в някой фитнес. Преди 50 години почти нямаше мъже с шкембета, а сега и на 18 имат, българските мъже са се отпуснали тотално.

    13:24 02.09.2026

  • 66 Весело

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Сатана Z":

    Играчка плачка е ситуацията у нас, по време на избори празнуваме, играем и танцуваме една седмица. И след това ревем в продължение на години, че грешно сме гласували. И утре пак ще е същото, ще гласуваме и после ще ревем.

    13:25 02.09.2026

  • 67 Селските Файтонджии !

    1 0 Отговор
    Се Изложиха !

    13:27 02.09.2026

  • 68 Весело

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ти защо наричаш "боклука на нацията" "елита на нацията"?
    Дали ще доживея деня, когато природата ще поправи "червените" грешки на генетиката?

    13:32 02.09.2026

  • 69 забрави да добавиш

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Весело":

    че за разлика от другите бегето и руското блато са на дъното по всички показатели или ако е вярно това което казваш "семействата" в източния блок са със много скромни умствени възможности че са най бедни боси и прости и това са факти..

    13:33 02.09.2026

  • 70 "Прогресивни" работи

    3 0 Отговор
    учредяват "прогресивните" идеоти

    13:34 02.09.2026

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