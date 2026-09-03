Фритюрник е причинил пожара на Каваци

Самозапалил се фритюрник в кухнята, оставен без надзор, е вероятната причина за пожара, който изпепели заведение на плаж „Веселие“ към къмпинг „Каваци“. Това е заявил пред полицията 54-годишният готвач на заведението.
Сигналът за пожара е подаден около 12,30 часа на 2 септември. Огънят е обхванал заведението „Ресто дел верано“, което е изгоряло напълно.
По време на пожара са избухнали пет газови бутилки, намиращи се в обекта.
На място са изпратени два противопожарни екипа и шестима огнеборци. Пожарът е потушен напълно около 14:00 часа.
Няма данни за пострадали хора.
Точната стойност на нанесените щети се изяснява. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Созопол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе,
10:02 03.09.2026
2 морския
10:05 03.09.2026
3 Аз вярвам
10:05 03.09.2026
4 Собственика
10:06 03.09.2026
5 самозапалил се фритюрник
10:07 03.09.2026
6 Кибици на каваци
10:08 03.09.2026
7 Едно чушле
Коментиран от #13
10:13 03.09.2026
8 Да ама
10:15 03.09.2026
9 Гоуст
10:19 03.09.2026
10 между другото
10:23 03.09.2026
11 Ама
10:24 03.09.2026
12 Опала
10:27 03.09.2026
13 Оливия
До коментар #7 от "Едно чушле":Имат предпазители... ама кога са били нови...
10:29 03.09.2026
14 избухнали били пет газови бутилки...
10:32 03.09.2026
15 газовите бутилки се държат на
10:34 03.09.2026
16 ван мaaмy
10:36 03.09.2026
17 Заведението е незаконно от всякъде
10:37 03.09.2026
18 Весело
10:40 03.09.2026
19 Нито е на
10:41 03.09.2026
20 Очевидно
10:43 03.09.2026
21 Там на вишката на спасителите
10:46 03.09.2026