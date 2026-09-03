Фритюрник е причинил пожара на Каваци

Самозапалил се фритюрник в кухнята, оставен без надзор, е вероятната причина за пожара, който изпепели заведение на плаж „Веселие“ към къмпинг „Каваци“. Това е заявил пред полицията 54-годишният готвач на заведението.

Сигналът за пожара е подаден около 12,30 часа на 2 септември. Огънят е обхванал заведението „Ресто дел верано“, което е изгоряло напълно.

По време на пожара са избухнали пет газови бутилки, намиращи се в обекта.

На място са изпратени два противопожарни екипа и шестима огнеборци. Пожарът е потушен напълно около 14:00 часа.

Няма данни за пострадали хора.

Точната стойност на нанесените щети се изяснява. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Созопол.