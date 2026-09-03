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Фритюрник е причинил пожара на Каваци

Фритюрник е причинил пожара на Каваци

3 Септември, 2026 09:57 664 21

  • каваци-
  • пожар-
  • фритюрник

По време на пожара са избухнали пет газови бутилки, намиращи се в обекта

Фритюрник е причинил пожара на Каваци - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Самозапалил се фритюрник в кухнята, оставен без надзор, е вероятната причина за пожара, който изпепели заведение на плаж „Веселие“ към къмпинг „Каваци“. Това е заявил пред полицията 54-годишният готвач на заведението.

Сигналът за пожара е подаден около 12,30 часа на 2 септември. Огънят е обхванал заведението „Ресто дел верано“, което е изгоряло напълно.

По време на пожара са избухнали пет газови бутилки, намиращи се в обекта.

На място са изпратени два противопожарни екипа и шестима огнеборци. Пожарът е потушен напълно около 14:00 часа.

Няма данни за пострадали хора.

Точната стойност на нанесените щети се изяснява. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Созопол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе,

    14 0 Отговор
    кой ли вярва!?

    10:02 03.09.2026

  • 2 морския

    18 0 Отговор
    сезонът приключи, можем да си приберем застраховката .

    10:05 03.09.2026

  • 3 Аз вярвам

    16 0 Отговор
    Но най вероятно са го заредили с нафта за по сигурно.

    10:05 03.09.2026

  • 4 Собственика

    16 1 Отговор
    Нема страшно, за догодина ще построя три пъти по голям и нелегален ресторант, и без фритюрници, само дълбоко замразени полуфабрикати

    10:06 03.09.2026

  • 5 самозапалил се фритюрник

    16 0 Отговор
    Откога готвачите дават причините за престъпленията. Явно в МВР има нова структура. Сега фритюрникът да плати щетите. Големи артисти има по нашето Черноморие и не само.

    10:07 03.09.2026

  • 6 Кибици на каваци

    17 0 Отговор
    Фритюрник, хладилник в края на проваления сезон ел. уредите масово почнаха да окъсяват!

    10:08 03.09.2026

  • 7 Едно чушле

    5 0 Отговор
    Извинявайте Вазилинова, но ако някой все още използва фритюрници и електричество без предпазители, то той би трябвало да продава холестерол в каравана от 1971г. Такива съществуват ли още? Получават ли разрешителни?

    Коментиран от #13

    10:13 03.09.2026

  • 8 Да ама

    8 2 Отговор
    Туск каза, че са го запалили руски шпиони.

    10:15 03.09.2026

  • 9 Гоуст

    2 0 Отговор
    Това прякор ли е?

    10:19 03.09.2026

  • 10 между другото

    5 0 Отговор
    Мазнината във фритюрника трябва да се сменя след всяко охлаждане, защото повторното загряване натрупва вредни вещества. В колко от заведенията мислите, че го правят? Сервирали ли са ви картофи с вкус на старо олио? Ако попаднете на такива, не ги яжте!

    10:23 03.09.2026

  • 11 Ама

    6 0 Отговор
    руснаци имало ли е около фритюрника ?!

    10:24 03.09.2026

  • 12 Опала

    1 0 Отговор
    Е или фритюрник или аспирация,шефа като недава пари за почистване а кара готвачите със сода каустик да търкат= е така!

    10:27 03.09.2026

  • 13 Оливия

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Едно чушле":

    Имат предпазители... ама кога са били нови...

    10:29 03.09.2026

  • 14 избухнали били пет газови бутилки...

    1 0 Отговор
    А газта каква е била? А?

    10:32 03.09.2026

  • 15 газовите бутилки се държат на

    0 0 Отговор
    такова място че и да искаш да ги запалиш да не можеш , явно пожара е планиран за застраховка

    10:34 03.09.2026

  • 16 ван мaaмy

    2 0 Отговор
    Каква новина само, уважаеми зрители.... изгоряла няква салма.

    10:36 03.09.2026

  • 17 Заведението е незаконно от всякъде

    1 0 Отговор
    Кво умуват се чудя

    10:37 03.09.2026

  • 18 Весело

    0 0 Отговор
    Късметлии са, че се е с.учило в края на сезона. Зимата ще въстановят колибата наречена плажен ресторант, като сложат 10 дървени гриди и камъш отгоре и отстрани. И ще си купят 5-6 нови храдилници и нов фритьорник и, който да замени изгорелия 40 годишен стар фритьорник. Даже може и са не си купуват хласилници, Коко Кола и Загорка щи им дадат безпратно хладилни витрина със стъклени врати да им рекламират бутилките.

    10:40 03.09.2026

  • 19 Нито е на

    0 0 Отговор
    "Веселие“ нито пък е на къмпинг „Каваци“ а е на "Смокиня"!... Как па едно нещо не нацелихте ?

    10:41 03.09.2026

  • 20 Очевидно

    1 0 Отговор
    Пожарът е бил потушен "напълно" около 14:00 часа...

    10:43 03.09.2026

  • 21 Там на вишката на спасителите

    0 0 Отговор
    Къв е тоя дето се е излегнал горе под знамето?

    10:46 03.09.2026

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