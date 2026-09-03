Прокуратурата поиска имунитета на депутатa Димитър Аврамов

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов по предложение на прокурор от Върховна касационна прокуратура.

Искането е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).

С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Д.А. е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК (търговия с влияние) като в останалата осъдителна част присъдата е потвърдена.

Присъдата на Апелативен съд-София е обжалвана пред ВКС.

С решение на Централната избирателна комисия от 24.04.2026 г. Д.А. е обявен за избран за народен представител и след положената клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет.

Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.