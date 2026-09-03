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Прокуратурата поиска имунитета на депутатa Димитър Аврамов

Прокуратурата поиска имунитета на депутатa Димитър Аврамов

3 Септември, 2026 12:40 2 078 14

  • прокуратура-
  • имунитет-
  • депутат

Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на НС

Прокуратурата поиска имунитета на депутатa Димитър Аврамов - 1
И. ф. гл. прокурор Ваня Стефанова Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов по предложение на прокурор от Върховна касационна прокуратура.

Искането е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).

С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Д.А. е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК (търговия с влияние) като в останалата осъдителна част присъдата е потвърдена.

Присъдата на Апелативен съд-София е обжалвана пред ВКС.

С решение на Централната избирателна комисия от 24.04.2026 г. Д.А. е обявен за избран за народен представител и след положената клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет.

Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я Да Влезнем В Кошарата !

    12 2 Отговор
    Та Да Не ни Закача !

    Вълка !

    12:46 03.09.2026

  • 2 Фактъ

    45 0 Отговор
    Напишето му името и партията ! Защо го криете ?

    12:52 03.09.2026

  • 3 Хаха

    40 0 Отговор
    Димитър Аврамов - Митко Галата от ДПС.

    12:56 03.09.2026

  • 4 А бе

    27 1 Отговор
    Защо му изписвате съкратено името на димитър аврамов от дпс на магнитския с-и-чуг

    12:57 03.09.2026

  • 5 Факт

    15 0 Отговор
    Добро начало.

    13:00 03.09.2026

  • 6 Хайде

    13 0 Отговор
    тоя димитър аврамов и магнитския с-и-чуг в Белене

    13:00 03.09.2026

  • 7 Овчар

    8 0 Отговор
    Маймуните пак разиграват скрит цирк..

    13:08 03.09.2026

  • 8 Е.И.

    21 0 Отговор
    Кога ще разровят тинята покрай тоя смрадлив циганин, за да се разбере откъде у него пари да купува цели села да гласуват за ДПС?

    13:11 03.09.2026

  • 9 Платена медия

    10 0 Отговор
    Защо се премълчава от коя партия е?

    13:21 03.09.2026

  • 10 Адвокат

    7 0 Отговор
    Голяма прозрачност- кой е Д.А.? Нали е депутат в парламента, тайно ли е там ?ново понятие - таен депутат, а как се е там тайно?

    13:25 03.09.2026

  • 11 БОЦ - ко

    1 0 Отговор
    Не закачайте чиляка,
    И той корем носи,
    Нищо, че е хлътнал с двата крака,
    Двукопитния ще го "изпроси" !

    13:33 03.09.2026

  • 12 бай Иван

    3 0 Отговор
    Колко пъти в едно десетилетие назад ще му искат имунитета ?

    13:34 03.09.2026

  • 13 те ми да да ама не

    2 0 Отговор
    Защо услужливо пропускате, че е от ДПС!?

    13:41 03.09.2026

  • 14 От чужбина

    1 0 Отговор
    Кажете, напишете му името без съкращение. Покажете го на снимка. Кажете от коя партия е. Така цялата новина е нещо като: -Една жена казала на пазара...
    Айде стига с тази защита правата на престъпниците.

    13:44 03.09.2026

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