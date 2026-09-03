Прокуратурата поиска имунитета на депутатa Димитър Аврамов

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов по предложение на прокурор от Върховна касационна прокуратура.
Искането е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд (ВКС).
С присъда на Апелативен съд-София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и Д.А. е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК (търговия с влияние) като в останалата осъдителна част присъдата е потвърдена.
Присъдата на Апелативен съд-София е обжалвана пред ВКС.
С решение на Централната избирателна комисия от 24.04.2026 г. Д.А. е обявен за избран за народен представител и след положената клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет.
Продължаването на вече образуваното наказателно преследване срещу него пред ВКС е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я Да Влезнем В Кошарата !
Вълка !
12:46 03.09.2026
2 Фактъ
12:52 03.09.2026
3 Хаха
12:56 03.09.2026
4 А бе
12:57 03.09.2026
5 Факт
13:00 03.09.2026
6 Хайде
13:00 03.09.2026
7 Овчар
13:08 03.09.2026
8 Е.И.
13:11 03.09.2026
9 Платена медия
13:21 03.09.2026
10 Адвокат
13:25 03.09.2026
11 БОЦ - ко
И той корем носи,
Нищо, че е хлътнал с двата крака,
Двукопитния ще го "изпроси" !
13:33 03.09.2026
12 бай Иван
13:34 03.09.2026
13 те ми да да ама не
13:41 03.09.2026
14 От чужбина
Айде стига с тази защита правата на престъпниците.
13:44 03.09.2026