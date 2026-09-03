"Антонио Коща в София: Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска"

Злонамереното отношение на Русия се разпростира отвъд границите на Украйна – кибератаки, нарушения на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства и опити за подкопаване на нашите демокрации. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна колкото дълго е необходимо, докато справедлив и траен мир не бъде постигнат. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска спрямо Русия, докато Русия спре с убийствата и покаже истински ангажимент за мир. Това заяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение у нас, цитиран от Нова телевизия.
В изявлението си Коща подчерта това, че сигурността на Европа обхваща и разширението. По думите на председателя на Европейския съвет Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат и трябва да бъдат в Европейския съюз. Той заяви, че това е една инвестиция, която ЕС трябва да направи, а всяка държава трябва да изпълни необходимите реформи и предишно поетите ангажименти.
"Същевременно е важно и ние да изпълним нашата роля, да участваме в конструктивен диалог с тях, признавайки напредъка, когато има такъв. Трябва да продължим да работим заедно за Украйна. Нашата решителност за подкрепа за Украйна, докато тя се отбранява и се стреми към справедлив и дълготраен мир, остава непоколебима", категоричен бе Коща.
Председателят на Европейския съвет посочи, че 2026 г. бележи важен етап за България заради присъединяването на страната ни към еврозоната. По думите му 2026 г. е решителна и за Европа, тъй като до края на годината трябва да бъде одобрен дългогодишният бюджет за периода до 2034 г. Коща добави, че това е основополагащо за гарантиране на продължаващите инвестиции от 2028 г. нататък.
По думите му това е основен елемент от дневния ред на неговите дискусии с лидерите във всяка столица, която посещава тази година. "Трябва ни европейски бюджет, който отговаря на нашите амбиции и осигурява средствата да изпълним нашите общи приоритети", каза Коща и добави: "Новата реалност изисква нов подход към нашия общ бюджет с нова структура и нов начин на разпределение на ресурсите, защото по-голямата част от бюджета на ЕС идва от националния принос. Ние трябва да гарантираме, че остава националният принос в разумни рамки, затова договарянето на нови източници на средства в ЕС е от ключово значение".
"Знаем, че няма да е лесно, но осъзнаването на натиска, под който сме изправени, и нуждата да действаме бързо, както и разбирането за това от лидерите, с които съм се срещал, ми дават положителна вяра и надежда", допълни председателят на Европейския съвет.
От своя страна премиерът Румен Радев приветства с добре дошъл в София председателят на Европейския съвет. "Проведохме поредната си много ползотворна среща с открит, задълбочен диалог с председателя на Европейския съвет по важни въпроси от европейския дневен ред. Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това заставя всички нас, страните членки, да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. В рамките на днешната дискусия ние обсъдихме въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка, с разширяването на ЕС, с гарантирането на сигурността на Европа в днешните предизвикателни времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на ИИ във всички области на обществения и икономическия живот", заяви Радев.
"Когато говорим за многогодишната финансова рамка, трябва да признаем, че това е голямо изпитание за ЕС, защото имаме високи амбиции за постигане на множество цели, но ресурсите са ограничени и разбираме напълно и подкрепяме визията на ЕС да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на ЕС. Но това не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики - като политиката за разширяване, политиката за сближаване и селскостопанската политика, които гарантират единството на съюза", каза министър-председателят.
"Това, което дискутирахме с Антонио Коща, е как да направим така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно в годините, така че всички държави членки да имат равен достъп до големия кохезионен фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично и промишлено развитие", каза Радев.
Премиерът допълни, че е предложил на председателя на Европейския съвет да се мисли за нов термин - индустриална кохезия. "Да не говорим само за кохезия, както е до момента - класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват равностойно в технологичното и индустриалното развитие на Европа, защото, ако не го постигнем, процесите на фрагментация именно в областта на високите технологии и индустриите с висока добавена стойност ще продължат да се задълбочават", заяви Радев.
Министър-председателят добави, че всички предизвикателства, пред които сме изправени в областта на сигурността, изискват да обединяваме нашите усилия - научни, технологични, индустриални. "И България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата обща сигурност, а тя се крепи на нови програми и нови инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, така че да имаме наистина един активен принос, за да имаме и по-сигурна, и по-силна Европа", добави той.
По думите му важен елемент от развитието на ЕС е да се работи за по-голяма свързаност - енергийна, транспортна, дигитална. "Много се радвам, че с председателя на Европейския съвет намираме много общи идеи за бъдещото развитие на тази свързаност и България като изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност. Ще направим така, че с помощта на Европейския съюз да подобрим нашата шосейна и железопътна свързаност", каза Радев.
Премиерът каза още, че друга важна тема в дискусията днес е била темата за разширяването на ЕС. "Господин Коща знае прекрасно, че България е силен двигател за интеграцията на страните, съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Но също така той знае, че ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги", добави той.
Визитата на Антонио Коща е част от обиколката на всички столици на страните от Общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев.
Целта на ежегодната „Обиколка на столиците“ е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
17:09 03.09.2026
3 Вашето мнение
17:10 03.09.2026
4 Анонимен
Някои държави нямат проблем с Русия и не е нужно заради възгледите на Германия или Полша да го отнасят всички останали!
17:10 03.09.2026
5 Нощем акъл да ни давате
Коментиран от #23
17:10 03.09.2026
6 Град Козлодуй
17:11 03.09.2026
7 да ве да
17:11 03.09.2026
8 С голо д. таралеж
17:11 03.09.2026
9 Мунчо
17:11 03.09.2026
10 Вашето мнение
До коментар #1 от "Данчо":Техните са за финни пиштофи, грозния го гласят за нас. Веднъж вече ни обраха с евррото, защо да не го направят пак.
17:11 03.09.2026
11 Европа
Коментиран от #31
17:12 03.09.2026
12 Чапай
17:12 03.09.2026
13 Вече 4 година
Не знам как ще ги накарате да разберат такива неща.
17:12 03.09.2026
14 Бегай бе
17:13 03.09.2026
15 Реалист
17:13 03.09.2026
16 Спецназ
Урсула и Кая Калас,
кога му дадоха думата на тоя Ч.РВЕЙ??
17:14 03.09.2026
17 Овцата си търси падар да я дои
Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване
17:14 03.09.2026
18 Факт
Коментиран от #61
17:15 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Точен
Коментиран от #45
17:16 03.09.2026
21 Всичко е по план
Санкциите на Украйна им помагат да се сближат.
Най-малко 59 полета бяха отложени на московските летища поради масивна атака на украински дронове. Според онлайн табла за полетна информация към 12:50 ч. московско време на 3 септември, 29 полета са били блокирани от Внуково, 23 от Домодедово и 7 от Шереметиево.
17:17 03.09.2026
22 Абе...
17:17 03.09.2026
23 Атина Паднала
До коментар #5 от "Нощем акъл да ни давате":Пуснете му фандъкова,тя е опитна с чужденците.
17:17 03.09.2026
24 Така Така
17:20 03.09.2026
25 Добри новини
Запознати твърдят, че екипът на Мерц ще натисне Европейския съюз да приеме още по-строги санкции срещу Русия.
На първо място, германските власти ще поискат засилена борба срещу руския „флот в сянка“ и по-строг контрол върху влизането на руски граждани в Европейския съюз.
Освен това, служителите на Германската федерална разузнавателна служба (BND) ще получат по-широки правомощия за противодействие на враждебни кибероперации. По-специално, те ще могат да имат достъп до вражески компютри и сървъри и да изтриват открадната информация.
Разузнавателните агенции могат да имат право и на намеса във веригите за доставки – например, подмяна на отделни компоненти в пратки, предназначени за вражески държави.
През септември, германските власти планират да прехвърлят на Украйна: хиляди ударни дронове; ракети за системите за противовъздушна отбрана „Ирис-Т“.
Освен това, Берлин е решен да задълбочи сътрудничеството между германските и украинските разузнавателни служби.
17:20 03.09.2026
26 Някой
Иначе, няй-вероятно разните му инциденти из Европа са инсценирани, или са работа на украински/ЕСЕс-ки служби. Целта им е да се опита да се натрои общественото мнение срещу руснаците. Ако бяха руснаците, то щяхте да разберете, че има дрон на летището в Лайпциг, едва след като той се взриви. А запалените военни производства вероятно са следствие от немарливост или некомпетентсност на служители в тях. Обичковено човешкият фактор е слабото звено в такива производства.
17:21 03.09.2026
27 Коща , Коща ,
Непрекъснатата агресивна експанзия на евро империята е предпоставка за възникването и продължаването на СВО.
Цялата източна Европа е превърната в територия на европейската империя , западните Балкани , и Молдова , и руската покрайнина и Грузия и по нататък и по нататък са сред амбициите да бъдат присвоени .
Коща, какво повече трябва да се случи за да разберете вие подлите и нагли евро лидери , че руснаците не могат да отстъпят повече.
Осъзнайте проблема и прекратете войната , лицемери без подобни.
17:21 03.09.2026
28 Дошъл уж тоя в България
17:22 03.09.2026
29 тао
17:24 03.09.2026
30 Путин
17:24 03.09.2026
31 Някой
До коментар #11 от "Европа":Важно е да се изясни кое Европа е срещу Путин. Европа на управялващите "елити" - Коща, Кая, Урсула, Мерц, Макрон, поредния псевдоангличанин, назначен за кратко за МП? Или нормалните хора в европейските държави, които са обеднели, окрадени от управляващите ги "елити", затънали в имигранционно блато, които надали вярват и подкрепят управялващите ги.
Повярвай ми, обикновените хора из Европа (говорил съм с доста такива през последните 1-2 години) не подкрепят управляващите ги. Те и не ги избират - изборите не отразяват реалните нагласи в народа.
Кой разбрал, разбрал!
17:25 03.09.2026
32 Алоо, Поща,
17:25 03.09.2026
33 Тошо
17:25 03.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Студопор
17:25 03.09.2026
36 Коев
17:26 03.09.2026
37 123
17:27 03.09.2026
38 Олееееее майко ......
17:28 03.09.2026
39 Пореден нежелан противен чиновник
17:29 03.09.2026
40 Антонио Коща не е добре дошъл в
Коментиран от #47
17:30 03.09.2026
41 Очевидно на
17:31 03.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този нахален доста тъмен субект
17:32 03.09.2026
45 Хахаахах
До коментар #20 от "Точен":Пари нямала Европа…..Я питай инези роми дето отидоха и слязоха от каруците а сега са с ремонтирани къщи и нови коли дали няма пари в Европа.
17:34 03.09.2026
46 У лево на тоя смешник
17:35 03.09.2026
47 За вас дивите цървуля
До коментар #40 от "Антонио Коща не е добре дошъл в":Не е добре дошъл но за евро насоченото младо поколение е добре дошъл. Така или иначе ние чладите сме бъдещето и не искаме да сме бедни като руснаците а искаме европейски доходи.
Коментиран от #50
17:36 03.09.2026
48 Русороби
17:38 03.09.2026
49 И кога пък въобще
17:38 03.09.2026
50 Не дрънкай глупости бре
До коментар #47 от "За вас дивите цървуля":За "евро насоченото младо поколение" е добре дошъл ама само ако за Евровизия им говори.
Пука им на младите за тоя Коща
17:41 03.09.2026
51 Тоя
17:42 03.09.2026
52 Да, да
17:42 03.09.2026
53 Ами
Дори държавите членуващи в ЕС вече не се интересуват от тях.
Защото самите еврочиновници с действията си направиха така, че да са
никому ненужни. Както те, така и институциите които оглавяват.
Ето защо, ако скоро ЕС не се промени, то той ще се саморазпадне.
17:44 03.09.2026
54 Сократ
17:46 03.09.2026
55 Тъпни на квадрат
17:46 03.09.2026
56 Радев
Може би да си такъв нахален и да е дошъл нека не.
Щял не поканен и в Румъния да ходи наглият еврочиновник .
17:49 03.09.2026
57 Ха ха ха
17:49 03.09.2026
58 Григор
Кога и с какво Русия заплашва Европа?Тия заплахи са само в нечий болен мозък! За какви убийства говориш? За убитите 21 дечица в Старобелск ли? Те загинаха от украински дронове, любезни! Или за "Алеята на ангелите" в Донецк, където са погребани над 200 дечица убити от украинските обстрели до 2022 година. Преди да започне войната! Щели сме били да подкрепяме Украйна. Какво значи това? Да наливаме пари и оръжие за да продължи войната ли? Нашето правителство каза, че такава подкрепа няма да има, любезни. Пари за оръжие, никога! Докато такива като теб и като Урсула и Калас са начело на ЕС, войната няма да свърши! Проблемът ви е, че Русия и САЩ ще се договорят без да ви питат. Все едно, че ви няма. Там ви стяга чепикът!
17:49 03.09.2026
59 Боби
17:50 03.09.2026
60 Чудо голямо
17:51 03.09.2026
61 дядо Петър
До коментар #18 от "Факт":Ти дедовото май си забравило защо имаш химн и знаме. Ако не си забелязало ние се навеждаме, ама не пред руснаците.
17:53 03.09.2026
62 Глупендър...
17:55 03.09.2026
63 Тва
Сега алтернативата като спечели изборите в германистан, ще го видим тоя как ще заиграе казачок.
17:55 03.09.2026
64 Т.КОЛЕВ
И ДОКАТО ОПИТВАТ С ПАКЕТИ И НАТИСКСНЕ ДОСТА ХОРА УМРЯХА ДОСТА ОСЪКАТЕНИ ДОСТА РАЗРУХА ДОСТА ЕВРО НА ВЯТАРА. Не е лошо и по разумното е вече крайно време да пробват с друг вариант.
17:57 03.09.2026
65 ккк
18:00 03.09.2026
66 отивай да ядеш вундерштруцел
18:01 03.09.2026
67 хитлер
18:02 03.09.2026
68 Подлият Радев обаче
18:03 03.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Вън от ЕС!
18:07 03.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Блабла и тъпни
18:07 03.09.2026
73 Европа е слаба , бедна и неспособна
18:09 03.09.2026
74 Рундю не разбах
18:09 03.09.2026
75 Този дядка ако беше изкудкудякал като
18:13 03.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.