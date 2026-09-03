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Антонио Коща в София: Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска

Антонио Коща в София: Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска

3 Септември, 2026 17:04 851 76

  • антонио коща-
  • софия-
  • европа-
  • русия-
  • натиск-
  • украйна-
  • мир

Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна колкото дълго е необходимо, докато справедлив и траен мир не бъде постигнат, коментира още председателят на Европейския съвет

Антонио Коща в София: Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Злонамереното отношение на Русия се разпростира отвъд границите на Украйна – кибератаки, нарушения на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства и опити за подкопаване на нашите демокрации. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна колкото дълго е необходимо, докато справедлив и траен мир не бъде постигнат. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска спрямо Русия, докато Русия спре с убийствата и покаже истински ангажимент за мир. Това заяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение у нас, цитиран от Нова телевизия.
В изявлението си Коща подчерта това, че сигурността на Европа обхваща и разширението. По думите на председателя на Европейския съвет Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат и трябва да бъдат в Европейския съюз. Той заяви, че това е една инвестиция, която ЕС трябва да направи, а всяка държава трябва да изпълни необходимите реформи и предишно поетите ангажименти.
"Същевременно е важно и ние да изпълним нашата роля, да участваме в конструктивен диалог с тях, признавайки напредъка, когато има такъв. Трябва да продължим да работим заедно за Украйна. Нашата решителност за подкрепа за Украйна, докато тя се отбранява и се стреми към справедлив и дълготраен мир, остава непоколебима", категоричен бе Коща.

Председателят на Европейския съвет посочи, че 2026 г. бележи важен етап за България заради присъединяването на страната ни към еврозоната. По думите му 2026 г. е решителна и за Европа, тъй като до края на годината трябва да бъде одобрен дългогодишният бюджет за периода до 2034 г. Коща добави, че това е основополагащо за гарантиране на продължаващите инвестиции от 2028 г. нататък.

По думите му това е основен елемент от дневния ред на неговите дискусии с лидерите във всяка столица, която посещава тази година. "Трябва ни европейски бюджет, който отговаря на нашите амбиции и осигурява средствата да изпълним нашите общи приоритети", каза Коща и добави: "Новата реалност изисква нов подход към нашия общ бюджет с нова структура и нов начин на разпределение на ресурсите, защото по-голямата част от бюджета на ЕС идва от националния принос. Ние трябва да гарантираме, че остава националният принос в разумни рамки, затова договарянето на нови източници на средства в ЕС е от ключово значение".
"Знаем, че няма да е лесно, но осъзнаването на натиска, под който сме изправени, и нуждата да действаме бързо, както и разбирането за това от лидерите, с които съм се срещал, ми дават положителна вяра и надежда", допълни председателят на Европейския съвет.

От своя страна премиерът Румен Радев приветства с добре дошъл в София председателят на Европейския съвет. "Проведохме поредната си много ползотворна среща с открит, задълбочен диалог с председателя на Европейския съвет по важни въпроси от европейския дневен ред. Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това заставя всички нас, страните членки, да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. В рамките на днешната дискусия ние обсъдихме въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка, с разширяването на ЕС, с гарантирането на сигурността на Европа в днешните предизвикателни времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на ИИ във всички области на обществения и икономическия живот", заяви Радев.

"Когато говорим за многогодишната финансова рамка, трябва да признаем, че това е голямо изпитание за ЕС, защото имаме високи амбиции за постигане на множество цели, но ресурсите са ограничени и разбираме напълно и подкрепяме визията на ЕС да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на ЕС. Но това не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики - като политиката за разширяване, политиката за сближаване и селскостопанската политика, които гарантират единството на съюза", каза министър-председателят.
"Това, което дискутирахме с Антонио Коща, е как да направим така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно в годините, така че всички държави членки да имат равен достъп до големия кохезионен фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично и промишлено развитие", каза Радев.

Премиерът допълни, че е предложил на председателя на Европейския съвет да се мисли за нов термин - индустриална кохезия. "Да не говорим само за кохезия, както е до момента - класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват равностойно в технологичното и индустриалното развитие на Европа, защото, ако не го постигнем, процесите на фрагментация именно в областта на високите технологии и индустриите с висока добавена стойност ще продължат да се задълбочават", заяви Радев.

Министър-председателят добави, че всички предизвикателства, пред които сме изправени в областта на сигурността, изискват да обединяваме нашите усилия - научни, технологични, индустриални. "И България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата обща сигурност, а тя се крепи на нови програми и нови инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, така че да имаме наистина един активен принос, за да имаме и по-сигурна, и по-силна Европа", добави той.
По думите му важен елемент от развитието на ЕС е да се работи за по-голяма свързаност - енергийна, транспортна, дигитална. "Много се радвам, че с председателя на Европейския съвет намираме много общи идеи за бъдещото развитие на тази свързаност и България като изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност. Ще направим така, че с помощта на Европейския съюз да подобрим нашата шосейна и железопътна свързаност", каза Радев.

Премиерът каза още, че друга важна тема в дискусията днес е била темата за разширяването на ЕС. "Господин Коща знае прекрасно, че България е силен двигател за интеграцията на страните, съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Но също така той знае, че ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги", добави той.

Визитата на Антонио Коща е част от обиколката на всички столици на страните от Общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев.

Целта на ежегодната „Обиколка на столиците“ е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    69 3 Отговор
    Коща и фонлайнар докога ще водят ЕС, като военен блок,а не икономически ?! Европа затъва , но за тях е важно само укристан ...

    17:09 03.09.2026

  • 3 Вашето мнение

    62 1 Отговор
    Португалския ромей е дошъл да проси пари за любимото на урсула. Подготвя се да ни смъкне още няколко кожи грозната англосаксонска измет.

    17:10 03.09.2026

  • 4 Анонимен

    59 2 Отговор
    Нека всяка страна от ЕС реши самостоятелно дали да продължи да подкрепя Украйна или не!

    Някои държави нямат проблем с Русия и не е нужно заради възгледите на Германия или Полша да го отнасят всички останали!

    17:10 03.09.2026

  • 5 Нощем акъл да ни давате

    54 2 Отговор
    Поредния алкохолик дошъл да завлече нещо от бедна България

    Коментиран от #23

    17:10 03.09.2026

  • 6 Град Козлодуй

    48 1 Отговор
    Този крадлив ром защо не е в затвора.

    17:11 03.09.2026

  • 7 да ве да

    31 0 Отговор
    "На гол тумбак, чифте пищови"😂

    17:11 03.09.2026

  • 8 С голо д. таралеж

    35 0 Отговор
    тръгнали да мачкат.😂

    17:11 03.09.2026

  • 9 Мунчо

    31 1 Отговор
    Браво на Радев -оня дрънка само за Украйна, Радев една дума не каза

    17:11 03.09.2026

  • 10 Вашето мнение

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    Техните са за финни пиштофи, грозния го гласят за нас. Веднъж вече ни обраха с евррото, защо да не го направят пак.

    17:11 03.09.2026

  • 11 Европа

    12 33 Отговор
    Радев трябва да разбере, че Европа е против Путин и да престане да му слугува.

    Коментиран от #31

    17:12 03.09.2026

  • 12 Чапай

    24 1 Отговор
    Тоз пък господин поща,тоя и такива като него направиха пара за 10 живота с тая украйна. Реално джуджето може за минути да пренастрои светът.

    17:12 03.09.2026

  • 13 Вече 4 година

    14 1 Отговор
    И не могат и ме искат да разберат.
    Не знам как ще ги накарате да разберат такива неща.

    17:12 03.09.2026

  • 14 Бегай бе

    19 1 Отговор
    Цървул

    17:13 03.09.2026

  • 15 Реалист

    22 1 Отговор
    Ще отстъпи , ще отстъпи . Само стой та гледай . Тия ги разправяй на шапката ми . Голи та големи . Използват гибелта в Украйна да трупат милиарди . Мислят , че не го знаем .

    17:13 03.09.2026

  • 16 Спецназ

    15 0 Отговор
    ПИТАЛ ЛИ Е??

    Урсула и Кая Калас,

    кога му дадоха думата на тоя Ч.РВЕЙ??

    17:14 03.09.2026

  • 17 Овцата си търси падар да я дои

    5 0 Отговор
    Ако не са руски, не ви щем дълбачките. ДППИ прекрати обществената поръчка за капиталното драгиране на Пристанище Бургас (за 28 млн. евро). Защото белгийският конкурент на българо-руската корупционна схема даде с 10 милиона евро по-ниска цена!
    Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
    1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
    2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
    3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
    4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
    5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване

    17:14 03.09.2026

  • 18 Факт

    7 10 Отговор
    Ние от 44-та сме им наведени на руснаците,с задните части,и те чудесно се възползват от това!

    Коментиран от #61

    17:15 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Точен

    13 4 Отговор
    Баба европа няма с какво да натиска... Няма пари, изостава технологично, остарява, оглупява и не вдява...

    Коментиран от #45

    17:16 03.09.2026

  • 21 Всичко е по план

    3 10 Отговор
    И ко викаше вчера Пуся, Няма да се поддадем на провокации 🤣🤣🤣
    Санкциите на Украйна им помагат да се сближат.
    Най-малко 59 полета бяха отложени на московските летища поради масивна атака на украински дронове. Според онлайн табла за полетна информация към 12:50 ч. московско време на 3 септември, 29 полета са били блокирани от Внуково, 23 от Домодедово и 7 от Шереметиево.

    17:17 03.09.2026

  • 22 Абе...

    5 2 Отговор
    кой те научи на тия глупости, бе?!!!!

    17:17 03.09.2026

  • 23 Атина Паднала

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Нощем акъл да ни давате":

    Пуснете му фандъкова,тя е опитна с чужденците.

    17:17 03.09.2026

  • 24 Така Така

    5 3 Отговор
    Принадлежи на ес един по ...... този съюз се разпаса и нищо няма да го спре , трябва да минат още няколко избори 2-3 и е история. Първа ще си тръгне Германия. Тя каквото можа си взе от съюза .

    17:20 03.09.2026

  • 25 Добри новини

    6 4 Отговор
    В навечерието Берлин обяви затварянето на руското генерално консулство в Бон и „Руския дом“ в Берлин, но не планира да спре дотук.
    Запознати твърдят, че екипът на Мерц ще натисне Европейския съюз да приеме още по-строги санкции срещу Русия.
    На първо място, германските власти ще поискат засилена борба срещу руския „флот в сянка“ и по-строг контрол върху влизането на руски граждани в Европейския съюз.
    Освен това, служителите на Германската федерална разузнавателна служба (BND) ще получат по-широки правомощия за противодействие на враждебни кибероперации. По-специално, те ще могат да имат достъп до вражески компютри и сървъри и да изтриват открадната информация.
    Разузнавателните агенции могат да имат право и на намеса във веригите за доставки – например, подмяна на отделни компоненти в пратки, предназначени за вражески държави.
    През септември, германските власти планират да прехвърлят на Украйна: хиляди ударни дронове; ракети за системите за противовъздушна отбрана „Ирис-Т“.
    Освен това, Берлин е решен да задълбочи сътрудничеството между германските и украинските разузнавателни служби.

    17:20 03.09.2026

  • 26 Някой

    11 4 Отговор
    Антонио, виж сега. Вие се напиняте срещу Русия, давате дронове, ракети, пари, логистика, разузанвателна информация, инструктори и т.н., за да правите саботажи и откровени военни нападения над Русия. Последната се опитва да не ви обръща внимание - нещо като конскте мухи за воловете. Радвайте се на това, защото ако тя ви забележи и много се раздразни от поведението ви, ще ви размаже с опашката си.
    Иначе, няй-вероятно разните му инциденти из Европа са инсценирани, или са работа на украински/ЕСЕс-ки служби. Целта им е да се опита да се натрои общественото мнение срещу руснаците. Ако бяха руснаците, то щяхте да разберете, че има дрон на летището в Лайпциг, едва след като той се взриви. А запалените военни производства вероятно са следствие от немарливост или некомпетентсност на служители в тях. Обичковено човешкият фактор е слабото звено в такива производства.

    17:21 03.09.2026

  • 27 Коща , Коща ,

    5 2 Отговор
    Има причини за възникването на тази война и тези причини трябва да бъдат отстранени . ЕС е дълбоко хлътнал в конфликта и ефективно участва във войната срещу Русия .
    Непрекъснатата агресивна експанзия на евро империята е предпоставка за възникването и продължаването на СВО.
    Цялата източна Европа е превърната в територия на европейската империя , западните Балкани , и Молдова , и руската покрайнина и Грузия и по нататък и по нататък са сред амбициите да бъдат присвоени .
    Коща, какво повече трябва да се случи за да разберете вие подлите и нагли евро лидери , че руснаците не могат да отстъпят повече.
    Осъзнайте проблема и прекратете войната , лицемери без подобни.

    17:21 03.09.2026

  • 28 Дошъл уж тоя в България

    10 2 Отговор
    европейският бюджет нещо да обсъжда а само плюе по Русия и глупости говори абсолютно НЕ по темата. Пълен абсурд и олигофрения. И мисирките представете си ще му отразяват дивотиите. Но иначе относно престъпленията на нацистки Израел и САЩ нито думичка няма. Целта на ежегодната му „Обиколка на столиците“ била "да разбере" позициите на държавните и правителствените ръководители.... хахахаха.... смешник. Тогава слушай мурджо а не говори ! И питай хората ...

    17:22 03.09.2026

  • 29 тао

    5 2 Отговор
    Нещата отиват към " който оцелее ще разказва"

    17:24 03.09.2026

  • 30 Путин

    8 3 Отговор
    Увеличавайте натиска,не ми дреме.Колко производства ще затворите в Европа до Нова година?

    17:24 03.09.2026

  • 31 Някой

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европа":

    Важно е да се изясни кое Европа е срещу Путин. Европа на управялващите "елити" - Коща, Кая, Урсула, Мерц, Макрон, поредния псевдоангличанин, назначен за кратко за МП? Или нормалните хора в европейските държави, които са обеднели, окрадени от управляващите ги "елити", затънали в имигранционно блато, които надали вярват и подкрепят управялващите ги.
    Повярвай ми, обикновените хора из Европа (говорил съм с доста такива през последните 1-2 години) не подкрепят управляващите ги. Те и не ги избират - изборите не отразяват реалните нагласи в народа.
    Кой разбрал, разбрал!

    17:25 03.09.2026

  • 32 Алоо, Поща,

    13 3 Отговор
    Ние сме с Русия,а не с Урсула.

    17:25 03.09.2026

  • 33 Тошо

    8 2 Отговор
    Празнодумци, на тоя и ние му плащаме разходките за говори глупости.

    17:25 03.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Студопор

    10 1 Отговор
    Защо никой нищо не казва за злонамереното отношение на Израел? Маса народ избиха. И предимно деца.

    17:25 03.09.2026

  • 36 Коев

    6 1 Отговор
    Ай ще го в мръсния м.....Л!

    17:26 03.09.2026

  • 37 123

    7 1 Отговор
    Намерил пред кого да се дуе за Русия, пред русофилска държава.

    17:27 03.09.2026

  • 38 Олееееее майко ......

    5 1 Отговор
    И като капак дошъл и за Македония да ни лобира

    17:28 03.09.2026

  • 39 Пореден нежелан противен чиновник

    9 2 Отговор
    Дошъл е да наставлява и да се разпорежда в периферията на империята .

    17:29 03.09.2026

  • 40 Антонио Коща не е добре дошъл в

    7 2 Отговор
    България за повечето българи. Тия изявления впечатляват само продажните журналя и министрите и депутатите. Народа хич не му пука.

    Коментиран от #47

    17:30 03.09.2026

  • 41 Очевидно на

    4 1 Отговор
    Антонио Коща не му е много ясно къде точно е дошъл и какви са хората гласували и избрали Радев

    17:31 03.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този нахален доста тъмен субект

    4 1 Отговор
    Да се маха никаква полза няма от него .

    17:32 03.09.2026

  • 45 Хахаахах

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Точен":

    Пари нямала Европа…..Я питай инези роми дето отидоха и слязоха от каруците а сега са с ремонтирани къщи и нови коли дали няма пари в Европа.

    17:34 03.09.2026

  • 46 У лево на тоя смешник

    3 0 Отговор
    Пред никакви предизвикателства от гледна точка на областта на сигурността НЕ сме изправени. Сериозно се е заблудил. НАТО е опасноста за нас ! Атлантизма и нацизма в ЕК

    17:35 03.09.2026

  • 47 За вас дивите цървуля

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Антонио Коща не е добре дошъл в":

    Не е добре дошъл но за евро насоченото младо поколение е добре дошъл. Така или иначе ние чладите сме бъдещето и не искаме да сме бедни като руснаците а искаме европейски доходи.

    Коментиран от #50

    17:36 03.09.2026

  • 48 Русороби

    0 3 Отговор
    Който иска Русия да заминава а не да стои и лицемерничи в Европа.

    17:38 03.09.2026

  • 49 И кога пък въобще

    3 1 Отговор
    "рационални решения" в ЕК е имало че не се сещам?

    17:38 03.09.2026

  • 50 Не дрънкай глупости бре

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "За вас дивите цървуля":

    За "евро насоченото младо поколение" е добре дошъл ама само ако за Евровизия им говори.
    Пука им на младите за тоя Коща

    17:41 03.09.2026

  • 51 Тоя

    6 0 Отговор
    Май се обърка къде се намира, сигурно си мисли че е в киев. Я марш у лево.

    17:42 03.09.2026

  • 52 Да, да

    4 0 Отговор
    Дали са му от калпавата ракия. Това сме го гледали. Като изтрезнее играе казачок.

    17:42 03.09.2026

  • 53 Ами

    2 0 Отговор
    Светът не се интересува от европейските институции.
    Дори държавите членуващи в ЕС вече не се интересуват от тях.
    Защото самите еврочиновници с действията си направиха така, че да са
    никому ненужни. Както те, така и институциите които оглавяват.
    Ето защо, ако скоро ЕС не се промени, то той ще се саморазпадне.

    17:44 03.09.2026

  • 54 Сократ

    2 0 Отговор
    Тази маймуна, осъзнава ли какви ги плещи? Тоя е същия, като онези вещици мурсула и кая.

    17:46 03.09.2026

  • 55 Тъпни на квадрат

    4 0 Отговор
    "европейски бюджет, който отговаря на нашите амбиции и осигурява средствата да изпълним нашите общи приоритети", каза Коща и добави: "Новата реалност изисква нов подход към нашия общ бюджет..... нито са ни общи амбициите, нито пък са ни общи приоритетите ! А относно пък "Новата реалност" няма да е никак зле най после да спрат да се филмират и да излязат от виртуалната си нацистка реалност преди хората да са ги помели из цяла Европа тези нещастници

    17:46 03.09.2026

  • 56 Радев

    4 0 Отговор
    Кой покани този досаден натрапник Антонио Коща?
    Може би да си такъв нахален и да е дошъл нека не.
    Щял не поканен и в Румъния да ходи наглият еврочиновник .

    17:49 03.09.2026

  • 57 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    НЕРЕЗА ТРЪГНАЛ ДА НИ ЗАПЛОЖДА СЪС ВОЙНА.ДА АМА НИЕ СМЕ ЯЛОВИ, ОСВЕН ПРИ ПП ДБ , ТЕ СА ПУНИСТИ ПО ГЕН.

    17:49 03.09.2026

  • 58 Григор

    3 1 Отговор
    "Антонио Коща в София: Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска"
    Кога и с какво Русия заплашва Европа?Тия заплахи са само в нечий болен мозък! За какви убийства говориш? За убитите 21 дечица в Старобелск ли? Те загинаха от украински дронове, любезни! Или за "Алеята на ангелите" в Донецк, където са погребани над 200 дечица убити от украинските обстрели до 2022 година. Преди да започне войната! Щели сме били да подкрепяме Украйна. Какво значи това? Да наливаме пари и оръжие за да продължи войната ли? Нашето правителство каза, че такава подкрепа няма да има, любезни. Пари за оръжие, никога! Докато такива като теб и като Урсула и Калас са начело на ЕС, войната няма да свърши! Проблемът ви е, че Русия и САЩ ще се договорят без да ви питат. Все едно, че ви няма. Там ви стяга чепикът!

    17:49 03.09.2026

  • 59 Боби

    3 0 Отговор
    Такива глупаци ще закарат Европа на дъното

    17:50 03.09.2026

  • 60 Чудо голямо

    3 0 Отговор
    Дошъл в София, тръгнал си от София. Арее черта

    17:51 03.09.2026

  • 61 дядо Петър

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Ти дедовото май си забравило защо имаш химн и знаме. Ако не си забелязало ние се навеждаме, ама не пред руснаците.

    17:53 03.09.2026

  • 62 Глупендър...

    3 0 Отговор
    Европа нямала да отстъпи, а напротив - щяла да увеличи натиска спрямо Русия... Ами успех! Ние пари за даване на украинските нацисти нямаме . Пробвайте се още да се натискате па ще видим до къде ще я откарате. Смотани нищожества ...

    17:55 03.09.2026

  • 63 Тва

    3 0 Отговор
    Църното третата урсула ли е?
    Сега алтернативата като спечели изборите в германистан, ще го видим тоя как ще заиграе казачок.

    17:55 03.09.2026

  • 64 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    ИСТИНАТА И РЕАЛНОТО Е ЧЕ ИМА Л Е К А ПОЛЗА ОТ ТОЧНО ТАКЪВ НАТИСК.
    И ДОКАТО ОПИТВАТ С ПАКЕТИ И НАТИСКСНЕ ДОСТА ХОРА УМРЯХА ДОСТА ОСЪКАТЕНИ ДОСТА РАЗРУХА ДОСТА ЕВРО НА ВЯТАРА. Не е лошо и по разумното е вече крайно време да пробват с друг вариант.

    17:57 03.09.2026

  • 65 ккк

    2 0 Отговор
    Къща ли си навес ли си или обикновена баарака, ЕС няма нито ресурси нито територия , а Китай и Русия не можете да се мерите с тях само те са 50% от света , та и ваща е на гол тумбак чифте пищови

    18:00 03.09.2026

  • 66 отивай да ядеш вундерштруцел

    3 0 Отговор
    виж си физиономията абсолютен типичен ГЕЙмър си па и си от боята

    18:01 03.09.2026

  • 67 хитлер

    2 0 Отговор
    Имаш анален натиск за него се притеснявай.Щял да увеличава натиска върху Росия и като се събудиш изпотен с чаршаф в задника.

    18:02 03.09.2026

  • 68 Подлият Радев обаче

    2 0 Отговор
    Понякога се чудя от къде я вади тази наглост. нов термин бил измислил видиш ли - "индустриална кохезия" ! Абе байно тва се нарича империалистическа глобализация в полза на световните корпорации, банки и олигарси. Глобализация! Но щом така ти харесва нека и да е "индустриална кохезия" но само не ни я прибутвай като нещо позитивно защото по лошо от това просто няма. Индустриална кохезия- индустриален монопол ! Поне разбрахме за какво и за кого реално работи подлият Радев

    18:03 03.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Вън от ЕС!

    3 0 Отговор
    Коща коща да те е... в главата пр.о.ста!

    18:07 03.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Блабла и тъпни

    1 0 Отговор
    И "Трябва да продължим да работим заедно за Украйна." и пак после Блабла и тъпни

    18:07 03.09.2026

  • 73 Европа е слаба , бедна и неспособна

    1 0 Отговор
    Какъв натиск има предвид стареца само той си представя

    18:09 03.09.2026

  • 74 Рундю не разбах

    0 0 Отговор
    Извъртя ли му един език поне ? На върховния ?

    18:09 03.09.2026

  • 75 Този дядка ако беше изкудкудякал като

    0 0 Отговор
    Кокошка щеше да е по малко смешен и жалък

    18:13 03.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

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