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Времето днес, прогноза за вторник, 1 септември: Дъжд в Западна България, но слънце по Черноморието

Времето днес, прогноза за вторник, 1 септември: Дъжд в Западна България, но слънце по Черноморието

1 Септември, 2026 03:01 530 1

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Най-високите температури през септември у нас ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 5 и 10 градуса

Времето днес, прогноза за вторник, 1 септември: Дъжд в Западна България, но слънце по Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще преобладава слънчево време. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакват се и градушки. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е и ще се задържи близко до средното за септември.

Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Най-високите температури през септември у нас ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 5 и 10 градуса. По-високи ще са температурите по Черноморието, а по високите полета на Западна България, в отделни дни през втората половина на месеца, ще са по-ниски. Това съобщи за БТА Марияна Попова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през септември.


България
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  • 1 оня с коня

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    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:08 01.09.2026

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