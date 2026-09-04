Румен Радев: Заставаме до Германия срещу хибридните атаки

България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и подозренията за руска намеса.
Премиерът определи случая като „изключително тревожен“ и заяви, че споделя определението „безразсъдно действие“, използвано според него от председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО по отношение на действията на Русия. „За мен това наистина е безразсъдно действие“, заяви Радев.
Министър-председателят защити реакцията на българското Министерство на външните работи. По думите му ведомството е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая. „Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки“, заяви Радев.
По отношение на въпроса защо в българската позиция Русия не е била директно посочена като отговорна, премиерът заяви, че реакцията на страната е била напълно адекватна. Той подчерта, че към България и към външния министър няма отправени критики от европейските партньори. „Няма абсолютно никакви претенции към българската страна, никакви тревоги. Няма претенции и към министъра на външните работи“, посочи Радев.
Според него при подобни случаи първоначално се изразяват политически позиции, а конкретните доказателства се предоставят впоследствие по линия на службите. Към момента, уточни премиерът, българските институции не са получили такива данни. „След като има политически изявления, се дават вече конкретни факти по линия на службите. Такива конкретни факти към нас по линия на службите все още не са постъпили“, каза министър-председателят.
В същото време министър-председателят постави въпроса дали използването на произведени в Европа далекобойни оръжия за удари на хиляди километри навътре в руска територия също не създава сериозен риск от ескалация.
„Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия - с оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа? Дали това също не е безразсъдно?“, попита Радев.
Той призова този въпрос също да бъде оценяван внимателно, вместо рисковете от подобни действия да бъдат пренебрегвани. „Нека преценим сами, нека не си затваряме очите. И какво можем да очакваме, когато с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос“, заключи премиерът.
Европа трябва да започне много по-сериозно да оценява рисковете от ескалация на войната и час по-скоро да се върне към търсенето на решение чрез преговори, добави премиерът.
По думите му опитът на Запада да постигне конвенционална победа над Русия носи сериозни рискове предвид военния и ядрения потенциал на Москва. „Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия. Това се вижда всяка нощ над Киев“, заяви Радев.
Според премиера продължаването на конфликта увеличава опасността от неговото разрастване, поради което европейските държави трябва да започнат много по-внимателно да оценяват възможните последици. „Европа трябва най-сетне да започне да калкулира риска и час по-скоро да се седне на масата за преговори, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте с всеки изминал ден“, предупреди министър-председателят.
Той отхвърли тезата, че България трябва безусловно да следва позиции, които според него могат да доведат до допълнителна ескалация. „Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения“, заяви той.
Премиерът обърна внимание и на случаите с дронове в близост до или на територията на европейски държави, като посочи Полша, Румъния и България. Според Радев страната ни трябва да бъде сред тези, които най-настойчиво работят за прекратяване на конфликта и намиране на дипломатическо решение.
„Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България е сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре“, заяви министър-председателят. Той обобщи позицията си с думите: „Според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“.
Не може категорично да се твърди дали и от кого е изтекла информация при издирването на заглушаващо устройство, но първоначалните действия по случая повдигат въпроси за координацията между институциите, заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на Атанас Атанасов.
Министър-председателят разказа, че първи на място са пристигнали представители на Комисията за регулиране на съобщенията, тъй като именно те разполагат с необходимата техника за установяване на подобно устройство. „Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация, от кого и как. Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура“, заяви Радев.
По думите му служителите достигнали до района на конкретния ресторант в „Драгалевци“, след като техниката им показала, че именно там трябва да се намира източникът на смущенията.
„Отиват пред въпросния ресторант и излизат от ресторанта и ги питат: „Какво правите?“. „Тук търсим един заглушител. Явно тук е, защото нашата апаратура казва - стигнахме до мястото“, разказа премиерът. Радев посочи, че едва след това са били уведомени службите за сигурност и МВР. Според него подобно забавяне е съществен проблем, тъй като времето при такава операция е от ключово значение.
„Чак после се уведомяват службите, МВР и така нататък. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща. Това са фактите към момента, колкото и да са смешни, но това е положението“, подчерта министър-председателят.
Реалният бюджетен дефицит за 2025 г. не е 3%, като в момента Министерството на финансите и Европейската комисия извършват преизчисления, отвърна премиерът Румен Радев на въпрос на Асен Василев.
Министър-председателят заяви, че съдебни решения не могат да променят реалното състояние на държавните финанси, и отправи критики към управлението на публичните средства от предходната власт. „Никакви разпоредби на никой съд не могат да напълнят обратно хазната и да направят бюджета на 3%, след като реално той е докаран до 5,7% от предишното управление“, заяви Радев.
Премиерът коментира и размера на минималната работна заплата през 2027 г. По думите му конкретна сума може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета за следващата година. „Когато станат ясни всички параметри на Бюджет 2027, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата“, посочи той.
Радев подчерта, че една от основните цели на правителството е ограничаването на бюджетния дефицит и връщането на публичните финанси към по-устойчива траектория. „Целта е да вървим към консолидация и към намаляване на дефицита“, заяви министър-председателят.
Той засегна и въпроса за т.нар. автоматизми при определянето на възнагражденията, като припомни, че включително в Народното събрание са отправяни призиви те да бъдат премахнати. Премиерът се върна и към изпълнението на бюджета през 2025 г., като съобщи, че в момента данните се преразглеждат както от Министерството на финансите, така и от Европейската комисия, включително реалният дефицит. Радев завърши с категорична оценка за състоянието на публичните финанси през миналата година.
„Повярвайте ми, реалният дефицит изобщо не е 3% за изминалата година“, подчерта министър-председателят.
България ще настоява новите приоритети в следващия бюджет на Европейския съюз, свързани с конкурентоспособността, сигурността и отбраната, да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол.
По думите му именно бъдещият европейски бюджет е една от основните теми в обиколката на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в държавите членки. „Изпитанието, пред което сме изправени, е голямо и то е свързано с този бюджет. Нашите амбиции непрекъснато растат и са свързани с все повече и все по-важни цели, а в същото време бюджетът е ограничен като ресурси“, посочи Радев.
Премиерът отбеляза, че на фона на сложната геополитическа ситуация и засилващата се глобална икономическа конкуренция фокусът на ЕС постепенно се измества от традиционни направления като кохезионната и селскостопанската политика към нови предизвикателства. Сред тях са конкурентоспособността, сигурността и отбраната. „Ние напълно разбираме тези приоритети. Те са изключително важни за нашето бъдеще и има консенсус между държавите членки. Но в същото време ние, така наречените приятели на кохезията, настояваме новите приоритети да не бъдат за сметка на традиционните - кохезията и селскостопанската политика“, заяви министър-председателят.
Според него предстоят няколко трудни заседания на Европейския съвет, като целта е до Нова година държавите членки да постигнат съгласие за бюджета. Радев уточни, че не може да гарантира, че това ще се случи в този срок.
Като едно от най-сериозните предизвикателства за България премиерът посочи предвиждания голям европейски фонд за конкурентоспособност. По думите му при него няма предварително разпределение на средствата по държави или географски принцип, което създава риск най-развитите икономики и най-конкурентоспособните компании да привлекат значителна част от ресурса.
„Най-конкурентоспособните компании, най-конкурентоспособните държави ще могат свободно да привличат огромните средства от този фонд“, предупреди Радев. Той посочи, че досега България е успяла да привлече около 0,4% от средствата по програмата за конкурентоспособност.
Премиерът заяви, че пред Антонио Коща и на европейско ниво е настоял бъдещите механизми да бъдат структурирани така, че по-слабо развитите държави и по-малките компании също да имат реален достъп до финансирането. „Тук ние трябва да бъдем изключително активни. Трябва да работим с българския бизнес, за да може той да се включи в големите европейски вериги на стойността и в големите европейски индустриални проекти“, каза Радев.
В тази връзка той отново постави предложението си в европейските политики да бъде въведено понятието „индустриална кохезия“. „Не е достатъчно да имаме кохезия само в социалните дейности и инфраструктурата. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че българските фирми и българската промишленост ще участват равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност“, подчерта премиерът.
Премиерът Радев уточни, че конкретните параметри на инструментите в бъдещия фонд все още се обсъждат и затова на този етап не може да даде повече подробности за начина, по който ще работи концепцията за „индустриална кохезия“.
„Трябва да имаме равноправен достъп на всички европейски държави и най-вече на по-малко развитите държави и европейските компании“, заяви той.
Премиерът обърна внимание и на друг чувствителен въпрос – търсенето на т.нар. нови собствени ресурси за попълване на европейския бюджет. Според него България трябва да подходи особено внимателно към предложенията, тъй като част от тях могат пряко да засегнат приходите в националния бюджет.
Сред обсъжданите варианти Радев посочи насочването на част от приходите от акцизите върху тютюневите изделия към бюджета на ЕС. „Знаете, че България е на челните места в Европа по тютюнопушене и това е сериозен приход за нашия бюджет. Част от тези акцизи, още не е ясно каква, да отиват в европейския бюджет. Това веднага ще се отрази на нашия национален бюджет“, предупреди министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Ние не.
Коментиран от #55, #67, #89
09:27 04.09.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣👍
09:27 04.09.2026
3 Гориил
09:27 04.09.2026
4 Айляк
Като за от "хорска срама", става:))
09:30 04.09.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #47
09:30 04.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #49
09:30 04.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Натовски генерал на конци
Коментиран от #11
09:31 04.09.2026
9 Анонимен
09:32 04.09.2026
10 ШЕФА
09:33 04.09.2026
11 Анонимен
До коментар #8 от "Натовски генерал на конци":Тук не е Москва 8 който желае натам е Тук е Европа
09:34 04.09.2026
12 ПУРКО
ЗАСТАВАЛ ЗАД ГЕРМАНИЯ 🤮
09:34 04.09.2026
13 БКП на КПСС
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аре не умувай !
Ако отворят досиетата ще цъфнеш като наследник на поне 5 партийни секретари и 5 дружини !
Коментиран от #24
09:35 04.09.2026
14 И как
09:35 04.09.2026
15 Хаха
09:35 04.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точен
Коментиран от #94
09:35 04.09.2026
18 ДрайвингПлежър
Германия ни е завличала само във войни и ние пак сме с германия, да ни завлече в нова! И що?! Да може един абсолютен глупак и като Мерц да преживее още няколко месеца на власт защото в германия му искат главата и беше на седмица две от оставка!
Самите германци са бесни на тоя цирк - ние заставаме до!... НАТОвска простотия!
09:36 04.09.2026
19 Анонимен
09:36 04.09.2026
20 Гориил
09:36 04.09.2026
21 Варна
09:36 04.09.2026
22 Тъпо същество
.
09:38 04.09.2026
23 Анонимен
09:38 04.09.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "БКП на КПСС":точно аз не , уверявам те в това
09:38 04.09.2026
25 Радев къде заставаш до фашистите?
09:38 04.09.2026
26 бай ви Богдан Филов и Киро Сакса
09:39 04.09.2026
27 Здравейте. Искам само да кажа
Коментиран от #68
09:40 04.09.2026
28 Гориил
09:41 04.09.2026
29 Заставаме до Германия в лъжите им
09:41 04.09.2026
30 дцявса
09:43 04.09.2026
31 Мутата
09:44 04.09.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
09:44 04.09.2026
33 И с кого точно иска тоя
09:46 04.09.2026
34 Смее ли
09:46 04.09.2026
35 Я по сериозно!
Коментиран от #38
09:48 04.09.2026
36 Подлога и продажник
09:50 04.09.2026
37 !!!?
09:51 04.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Блестящ Радев
Коментиран от #44, #97
09:52 04.09.2026
40 Чума
09:53 04.09.2026
41 Гориил
Коментиран от #48
09:53 04.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Не се обяснявай а си задействай
Коментиран от #52
09:54 04.09.2026
44 Радев
До коментар #39 от "Блестящ Радев":Още от същото !
09:55 04.09.2026
45 !!!?
09:55 04.09.2026
46 Проклет да си!
Радев, политическа прости тутурутко, жестОко ще си платиш!
09:55 04.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ьдцерд
До коментар #41 от "Гориил":Германия първо ще те ограби в немските вериги дето пазаруваш и после ще ти даде заем дето от теб го е взела за да можеш да имаш и да даваш докато още те ограбват. Колко вериги за храна са немски??? Колко данъци плащат и колко печалби ограбват от българите??? Знаеш ли??? Така помага фашист,след неговата помощ си без гащи дори.
09:58 04.09.2026
49 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе, как не ви стана ясно, че в Русия комунизъм няма. Там управлява дясна партия " Единна Русия" Комунизъм има в Китай и държавата цъфти. Икономиката и изяжда всички фалшиви западни държави, които демонстрират благосъстояние, като теглят заеми , след заем. За 35 години демокрация, кво изгради България? Нищо и половина. Един домат не може да отгледа и трябва да го внася.
Коментиран от #60, #65
09:58 04.09.2026
50 ежко
09:59 04.09.2026
51 Aлфа Вълкът
– Където каже САЩ, там ще сме. Ако трябва и на фронтовата линия срещу Русия.
10:00 04.09.2026
52 Чума
До коментар #43 от "Не се обяснявай а си задействай":Щом дават пари, да затворят още 5 българи! Така каза едно време вторият човек Цветанов, когато го питаха, защо зам председателя на ЕНП господин Ж. Дол си позволява да се пресегне през господин Борисов и да пипне панталона на госпожа столичната кметка, далеч над коляното! Цветанов отговори прагматично откровено - ЕНП е водеща в ЕС! От ЕС получаваме милиарди! Ние, и госпожа Ф. ще търпим! Сега, герберастията полага усилия финансирането от ЕС да спре и да обявят, че Радев не се справя! Ей, герберюги! Още 2 века ще се храним с лапад, ляб и сол, но да не ви виждаме повече! Опростачихте тази хубава родина и още се опитвате да пречите, поради липсата на истинска народна диктатура и Народен съд! Това са критиките на избирателите към Радев - че още сте на свобода и саботирате всичко от постовете, които сте окупирали!
10:01 04.09.2026
53 Чужди агенти ни управляват
Коментиран от #63
10:02 04.09.2026
54 И сайтът Актуално деградира
10:03 04.09.2026
55 Така е, обърка се завалията ...
До коментар #1 от "авантгард":като мома в раждане!!!
Антонио Коста , явно му е показал ,"червения картон" ако
продължава да се заиграва с Путин и Алекперовците!
Фицо, май няма да върне на Путин ... положителни ласки???
Дружба , дружба ...ама снарядите са с пари!!!
10:03 04.09.2026
56 Гориил
10:04 04.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Перо
10:04 04.09.2026
59 И щом далекобойни оръжия
10:05 04.09.2026
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #49 от "РЕАЛИСТ":питай наСССРато ти що са безлюдни селата-ами щото натика младите селяни по панелки да бачкат в заводи и да строят комунизма//и когато се наСССРа , както винаги, тия,,кадри,, избягаха навън , и когато баба ти и дядо ти , останали по селата измряха , се чудиш що не ядеш домати от БГ..не че няма , ама като искаш без пари иди насело копай , поливай , тори ..и ще ядеш!!!
Коментиран от #87
10:05 04.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Заставаме
10:06 04.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Поредното жалко разочарование
Коментиран от #70
10:07 04.09.2026
65 я се дръШ като мъШ
До коментар #49 от "РЕАЛИСТ":Никоя държава нищо не е изградила без народа да участва активно в градежа. Даже няма държава само от управляващи, без народ. Кой твърди, че в България съществува демокрация? Не е демокрацията причина, а самите ние които не правим нищо за да се въведе демокрация в държавата. Да, това у нас не е демокрация, но демокрацията не идва с нови или стари политици, а с активната дейност на гражданско общество. Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Ако не го правиш става това, което става. Първо сплотеността в едно общество и защитата заедно на общите за всички бъдеще и интереси е в основата това общество да стане демократично. После налагане от цялото общество на политиците и управляващите да спазват същите правила, защото те за тях са неизгодни и сами никога няма да ги приложат.
„Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
“Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)
10:10 04.09.2026
66 Гориил
10:10 04.09.2026
67 Помислете малко
До коментар #1 от "авантгард":Трябва да признаем, че дипломатичния език на Радев се подобрява.
И за подобни, абсолютно адекватни действия мога само да го поздравя!
Коментиран от #76
10:12 04.09.2026
68 АНОНИМЕН
До коментар #27 от "Здравейте. Искам само да кажа":МОЯТ ДЯДО Е УЧАСТВАЛ В ЧЕТИРИ ВОЙНИ И НА ПОСЕДНАТА ВОЙНА ИДВАТ ЯТАЦИ И ИМ КАЗВАТ ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОДИГРАВАТ С ЖЕНИТЕ НА ФРОНТОВАЦИТЕ,НО СЛЕД КАТО ИЗГОНИЛИ ФАШИСТИТЕ ОТ ТАМ ДРАВА ЖИВИТЕ ФРОНТОВАЦИ СЕ ЗАВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ,СЪБИРАТ СЕ В ПЛЕВЕН НА ЕДНА ДАТА.И ТРЪГВАТ ЧЕТИРИ ЛЪЧА В СТРАНАТА С ПО ЕДИН ТОВАРЕН КАМИОН ,НАТОВАРВАТ ВСИЧКИ ЗАРАДЕЛИ ЗА ТЕЗИ ДЕЯНИЯ И ГИ ЗАКАРВАТ В БЕЛЕНЕ...
ТАКА СА НАПРАВЕНИ ЛАГЕРИТЕ В БЕЛЕНЕ.
ТАКА ТРЯБВА ДА СТАНЕ И ДНЕС...
10:14 04.09.2026
69 Не ви щем
10:15 04.09.2026
70 Чума
До коментар #64 от "Поредното жалко разочарование":А вие кога сте бил очарован от Рундьо, че сега да сте разочарован!? Врещите тези, които сте засегнати от изборния погром, който президента генерал Радев упражни над вас! Неговите почитатели са си на местата, стягат редиците и ха сте мръднали, ха са ви прехвърлили керемидите! Времето на увещанията и либерастията приключи! Сега още мърдате, защото Радев е концептуален - първо метода на убеждаването, отначало бе словото, значи! Едни ще се пренастроят и без убеждаване, те са повратливи, други ще бъдат убедени, няма как, а най неподлежащата на дресура партида ще усетите метода на принудата! Увещанията приключиха! Следва хурката! Браво на здравния министър!
10:15 04.09.2026
71 АНОНИМЕН
ТАКА СА НАПРАВЕНИ ЛАГЕРИТЕ В БЕЛЕНЕ.
ТАКА ТРЯБВА ДА СТАНЕ И ДНЕС...
10:16 04.09.2026
72 Сър Пичук
10:17 04.09.2026
73 Ицака
Коментиран от #80
10:17 04.09.2026
74 Абе, шушулко препишкана
Ти си никой! Един слугинаж, който продава страната ни!
Пфу
10:18 04.09.2026
75 Монтгомъри
Как-то случая с Рейхстага при фашистите?
Не Ти прави чест!
10:18 04.09.2026
76 Гориил
До коментар #67 от "Помислете малко":Дипломатичният език обикновено се подобрява във финансов вакуум.Ако ЕС (Берлин) не изплати субсидиите, България ще бъде изправена пред финансова катастрофа.
10:18 04.09.2026
77 пресолена
10:19 04.09.2026
78 С име
„Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения“.
Благодаря, че не завличаш страната в конфликта и имаш смелостта да заявиш позицията на българския народ.
10:20 04.09.2026
79 Абсурдистан
10:20 04.09.2026
80 Споделям
До коментар #73 от "Ицака":И аз съжалявам!
Плюя на всички!
10:20 04.09.2026
81 МунчоЛЕТ
10:20 04.09.2026
82 Простия селяндур
10:23 04.09.2026
83 Ареее Рундю
10:24 04.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Гай Турий
Радев да спре да задава плахи въпрос-отговори на очевидно агресивни дейстивя на дивия запад срещу РФ. Без съмнение НАТО и Антантата разширяват кръга си от човешки, материални и финансови ресурси за да унищожат Русия, която бе притисната да се отбранява със СВО. И понеже такова нещо няма как да се случи, по-вероятното е Русия накрая да ги изпраска с ЯО, когато я опрат до стената. Е това ще се случи заради диваците, нарекли себе си демократи и еврЕоатлантици, майнелайнята и зелета със свастики. Ще станат за секунда на пух и прах и земята им ще стане нова Сахара, а мъгливият Алибон ще бъде зарибен изцяло и за дълго време смесено с шаран и скумрии пълни с уран и плутоний.
10:25 04.09.2026
86 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
Коментиран от #88
10:26 04.09.2026
87 Точен
До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ей, невежа, тези "безлюдни" руски села произвеждат най-много жито в света, от което над половината се изнася, а хлябът в Русия е 2 пъти по-евтин, отколкото в България. Това още преди да си върнат Югозападна Русия, неправилно наричана украйна... Общо по обем на зърнени култури Русия отсъпва само на САЩ и то немного. За другите култури няма време да ти обяснявам как се е утроило и учетворило производството при Путин...
Коментиран от #95, #96
10:28 04.09.2026
88 Баба ти
До коментар #86 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":Айде нахлузвай си джапан-ките и викай в джунглите това, къдравоовчи умняга.
10:28 04.09.2026
89 СССР
До коментар #1 от "авантгард":НИЕ БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 97 753 3.017%
10:29 04.09.2026
90 Капейчо
Ама с отвращение, налЕ?
10:31 04.09.2026
91 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
ХУ рад€в, НУ ПОГОДИ....!
10:37 04.09.2026
92 Ристе кьоравото
10:38 04.09.2026
93 Гай Турий
Радев да не се прави но нова мекица, какъвте не беше преди изборите. Западът е подивял от лакомия за чужди блага и ресурси и си търси боя заслужено. Лудият дони прави сделки с ракети и самолетоносачи, заграби нефта на Венецуела, иска и газа на Иран, иска плажовете на Куба и Гасза... Нямат насита тия седемглави лами. Такива пиратски времена настанаха заради тия псевдодемократи и евреоатлантици.
10:42 04.09.2026
94 Справедлив
До коментар #17 от "Точен":Тези пък какви идеи имат.Единственжто Шейново нещо ,което са направили Възраждане е да си оправят материалното благосъстояние.Против еврото но когато е в техните банкови сметки е колкото повече,толкова по-добре.
10:43 04.09.2026
95 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #87 от "Точен":абе тъпан!!! ти разбра ли за коя държава говорим?
10:45 04.09.2026
96 Умен
До коментар #87 от "Точен":Те затова се хранят с черен хляб,защото имат много пшеница. А,не др.Путин е казал,че е по -здравословно.....
10:47 04.09.2026
97 Умен
До коментар #39 от "Блестящ Радев":Низнам какво си чул,но очевидно нищо нее си разбрал
10:49 04.09.2026
98 Радев предизборно
10:51 04.09.2026
99 Дика
10:52 04.09.2026
100 Какви атаки БЕ
10:55 04.09.2026
101 Тъй-тъй недоразумение...
10:56 04.09.2026
102 Никой
11:00 04.09.2026
103 Никой
11:02 04.09.2026