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Румен Радев: Заставаме до Германия срещу хибридните атаки

Румен Радев: Заставаме до Германия срещу хибридните атаки

4 Септември, 2026 09:25 1 148 103

  • румен радев-
  • лайпциг-
  • хибридни атаки

Далекобойните оръжия срещу Русия създават риск от ескалация, каза още премиерът

Румен Радев: Заставаме до Германия срещу хибридните атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и подозренията за руска намеса.

Премиерът определи случая като „изключително тревожен“ и заяви, че споделя определението „безразсъдно действие“, използвано според него от председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО по отношение на действията на Русия. „За мен това наистина е безразсъдно действие“, заяви Радев.

Министър-председателят защити реакцията на българското Министерство на външните работи. По думите му ведомството е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая. „Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки“, заяви Радев.

По отношение на въпроса защо в българската позиция Русия не е била директно посочена като отговорна, премиерът заяви, че реакцията на страната е била напълно адекватна. Той подчерта, че към България и към външния министър няма отправени критики от европейските партньори. „Няма абсолютно никакви претенции към българската страна, никакви тревоги. Няма претенции и към министъра на външните работи“, посочи Радев.

Според него при подобни случаи първоначално се изразяват политически позиции, а конкретните доказателства се предоставят впоследствие по линия на службите. Към момента, уточни премиерът, българските институции не са получили такива данни. „След като има политически изявления, се дават вече конкретни факти по линия на службите. Такива конкретни факти към нас по линия на службите все още не са постъпили“, каза министър-председателят.

В същото време министър-председателят постави въпроса дали използването на произведени в Европа далекобойни оръжия за удари на хиляди километри навътре в руска територия също не създава сериозен риск от ескалация.

„Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия - с оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа? Дали това също не е безразсъдно?“, попита Радев.

Той призова този въпрос също да бъде оценяван внимателно, вместо рисковете от подобни действия да бъдат пренебрегвани. „Нека преценим сами, нека не си затваряме очите. И какво можем да очакваме, когато с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос“, заключи премиерът.

Европа трябва да започне много по-сериозно да оценява рисковете от ескалация на войната и час по-скоро да се върне към търсенето на решение чрез преговори, добави премиерът.

По думите му опитът на Запада да постигне конвенционална победа над Русия носи сериозни рискове предвид военния и ядрения потенциал на Москва. „Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия. Това се вижда всяка нощ над Киев“, заяви Радев.

Според премиера продължаването на конфликта увеличава опасността от неговото разрастване, поради което европейските държави трябва да започнат много по-внимателно да оценяват възможните последици. „Европа трябва най-сетне да започне да калкулира риска и час по-скоро да се седне на масата за преговори, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте с всеки изминал ден“, предупреди министър-председателят.

Той отхвърли тезата, че България трябва безусловно да следва позиции, които според него могат да доведат до допълнителна ескалация. „Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения“, заяви той.

Премиерът обърна внимание и на случаите с дронове в близост до или на територията на европейски държави, като посочи Полша, Румъния и България. Според Радев страната ни трябва да бъде сред тези, които най-настойчиво работят за прекратяване на конфликта и намиране на дипломатическо решение.

„Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България е сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре“, заяви министър-председателят. Той обобщи позицията си с думите: „Според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“.

Не може категорично да се твърди дали и от кого е изтекла информация при издирването на заглушаващо устройство, но първоначалните действия по случая повдигат въпроси за координацията между институциите, заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на Атанас Атанасов.

Министър-председателят разказа, че първи на място са пристигнали представители на Комисията за регулиране на съобщенията, тъй като именно те разполагат с необходимата техника за установяване на подобно устройство. „Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация, от кого и как. Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура“, заяви Радев.

По думите му служителите достигнали до района на конкретния ресторант в „Драгалевци“, след като техниката им показала, че именно там трябва да се намира източникът на смущенията.

„Отиват пред въпросния ресторант и излизат от ресторанта и ги питат: „Какво правите?“. „Тук търсим един заглушител. Явно тук е, защото нашата апаратура казва - стигнахме до мястото“, разказа премиерът. Радев посочи, че едва след това са били уведомени службите за сигурност и МВР. Според него подобно забавяне е съществен проблем, тъй като времето при такава операция е от ключово значение.

„Чак после се уведомяват службите, МВР и така нататък. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща. Това са фактите към момента, колкото и да са смешни, но това е положението“, подчерта министър-председателят.

Реалният бюджетен дефицит за 2025 г. не е 3%, като в момента Министерството на финансите и Европейската комисия извършват преизчисления, отвърна премиерът Румен Радев на въпрос на Асен Василев.

Министър-председателят заяви, че съдебни решения не могат да променят реалното състояние на държавните финанси, и отправи критики към управлението на публичните средства от предходната власт. „Никакви разпоредби на никой съд не могат да напълнят обратно хазната и да направят бюджета на 3%, след като реално той е докаран до 5,7% от предишното управление“, заяви Радев.

Премиерът коментира и размера на минималната работна заплата през 2027 г. По думите му конкретна сума може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета за следващата година. „Когато станат ясни всички параметри на Бюджет 2027, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата“, посочи той.

Радев подчерта, че една от основните цели на правителството е ограничаването на бюджетния дефицит и връщането на публичните финанси към по-устойчива траектория. „Целта е да вървим към консолидация и към намаляване на дефицита“, заяви министър-председателят.

Той засегна и въпроса за т.нар. автоматизми при определянето на възнагражденията, като припомни, че включително в Народното събрание са отправяни призиви те да бъдат премахнати. Премиерът се върна и към изпълнението на бюджета през 2025 г., като съобщи, че в момента данните се преразглеждат както от Министерството на финансите, така и от Европейската комисия, включително реалният дефицит. Радев завърши с категорична оценка за състоянието на публичните финанси през миналата година.

„Повярвайте ми, реалният дефицит изобщо не е 3% за изминалата година“, подчерта министър-председателят.

България ще настоява новите приоритети в следващия бюджет на Европейския съюз, свързани с конкурентоспособността, сигурността и отбраната, да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол.

По думите му именно бъдещият европейски бюджет е една от основните теми в обиколката на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в държавите членки. „Изпитанието, пред което сме изправени, е голямо и то е свързано с този бюджет. Нашите амбиции непрекъснато растат и са свързани с все повече и все по-важни цели, а в същото време бюджетът е ограничен като ресурси“, посочи Радев.

Премиерът отбеляза, че на фона на сложната геополитическа ситуация и засилващата се глобална икономическа конкуренция фокусът на ЕС постепенно се измества от традиционни направления като кохезионната и селскостопанската политика към нови предизвикателства. Сред тях са конкурентоспособността, сигурността и отбраната. „Ние напълно разбираме тези приоритети. Те са изключително важни за нашето бъдеще и има консенсус между държавите членки. Но в същото време ние, така наречените приятели на кохезията, настояваме новите приоритети да не бъдат за сметка на традиционните - кохезията и селскостопанската политика“, заяви министър-председателят.

Според него предстоят няколко трудни заседания на Европейския съвет, като целта е до Нова година държавите членки да постигнат съгласие за бюджета. Радев уточни, че не може да гарантира, че това ще се случи в този срок.

Като едно от най-сериозните предизвикателства за България премиерът посочи предвиждания голям европейски фонд за конкурентоспособност. По думите му при него няма предварително разпределение на средствата по държави или географски принцип, което създава риск най-развитите икономики и най-конкурентоспособните компании да привлекат значителна част от ресурса.

„Най-конкурентоспособните компании, най-конкурентоспособните държави ще могат свободно да привличат огромните средства от този фонд“, предупреди Радев. Той посочи, че досега България е успяла да привлече около 0,4% от средствата по програмата за конкурентоспособност.

Премиерът заяви, че пред Антонио Коща и на европейско ниво е настоял бъдещите механизми да бъдат структурирани така, че по-слабо развитите държави и по-малките компании също да имат реален достъп до финансирането. „Тук ние трябва да бъдем изключително активни. Трябва да работим с българския бизнес, за да може той да се включи в големите европейски вериги на стойността и в големите европейски индустриални проекти“, каза Радев.

В тази връзка той отново постави предложението си в европейските политики да бъде въведено понятието „индустриална кохезия“. „Не е достатъчно да имаме кохезия само в социалните дейности и инфраструктурата. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че българските фирми и българската промишленост ще участват равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност“, подчерта премиерът.

Премиерът Радев уточни, че конкретните параметри на инструментите в бъдещия фонд все още се обсъждат и затова на този етап не може да даде повече подробности за начина, по който ще работи концепцията за „индустриална кохезия“.

„Трябва да имаме равноправен достъп на всички европейски държави и най-вече на по-малко развитите държави и европейските компании“, заяви той.

Премиерът обърна внимание и на друг чувствителен въпрос – търсенето на т.нар. нови собствени ресурси за попълване на европейския бюджет. Според него България трябва да подходи особено внимателно към предложенията, тъй като част от тях могат пряко да засегнат приходите в националния бюджет.

Сред обсъжданите варианти Радев посочи насочването на част от приходите от акцизите върху тютюневите изделия към бюджета на ЕС. „Знаете, че България е на челните места в Европа по тютюнопушене и това е сериозен приход за нашия бюджет. Част от тези акцизи, още не е ясно каква, да отиват в европейския бюджет. Това веднага ще се отрази на нашия национален бюджет“, предупреди министър-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    61 12 Отговор
    Заставаш ти.
    Ние не.

    Коментиран от #55, #67, #89

    09:27 04.09.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    57 5 Отговор
    Ша заставаш където ти кажат,къде ша одиш!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    09:27 04.09.2026

  • 3 Гориил

    7 40 Отговор
    В резултат на мирното обединение на Западна и Източна Германия, Берлин обявява пълна окупация на Източна Европа и продължаване на войната в Украйна до пълното поражение и капитулация на Русия.

    09:27 04.09.2026

  • 4 Айляк

    18 1 Отговор
    Нека, бе. Нема лошо.
    Като за от "хорска срама", става:))

    09:30 04.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    33 11 Отговор
    Пази Боже,цървулите не могат да опазят собствените си з@дници ,камо ли да помагат на немските бандери в Германия

    Коментиран от #47

    09:30 04.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 21 Отговор
    ах , как искам да се махнем от ЕС и НАТО-да станем пак сателит на Рашата...е да видите тогава хубаво ли е лошото , не да си припомните-тия дето помним сме малко по-възрастни и затова сме прозападни//останалите са комундета ///Ренета Инджова добре го каза навремето, че БГ е обречена на комунизъм!!

    Коментиран от #13, #49

    09:30 04.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Натовски генерал на конци

    43 8 Отговор
    Е как няма да застанеш, нали за това са те поставили, като излъга своите избиратели

    Коментиран от #11

    09:31 04.09.2026

  • 9 Анонимен

    21 18 Отговор
    Оставка на радевите регресии Не на пожизнените назначения в бъ.лгарското президенство Тук не е Москва Оставка демокрация бюлетина

    09:32 04.09.2026

  • 10 ШЕФА

    35 6 Отговор
    Заставаме зад фашистите срещу хибридните атаки които те сами си организират за да имат претекст да ограбят населението и Европа,нищо че точно заради тях загубихме две Световни войни и хиляди декари земя плюс репарации ! Спокойно можем да си позволим да загубим трета война,а и още територия ! Румен Гадев Боташев

    09:33 04.09.2026

  • 11 Анонимен

    19 33 Отговор

    До коментар #8 от "Натовски генерал на конци":

    Тук не е Москва 8 който желае натам е Тук е Европа

    09:34 04.09.2026

  • 12 ПУРКО

    20 10 Отговор
    А БЕ МАТРЬОШКА 🤦🤦КОЙ ТЕ БРЪСНЕ ЗА СЛИВА ТЕБЕ ?
    ЗАСТАВАЛ ЗАД ГЕРМАНИЯ 🤮

    09:34 04.09.2026

  • 13 БКП на КПСС

    15 10 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аре не умувай !
    Ако отворят досиетата ще цъфнеш като наследник на поне 5 партийни секретари и 5 дружини !

    Коментиран от #24

    09:35 04.09.2026

  • 14 И как

    16 20 Отговор
    заставате ДО Германия ? Някой канил ли ви е ? Иска ли ви ? Балони ! Иначе сте си плътно с Русия - "далекобойните съоръжения създавали риск от ескалация" та демек "щадете ми Русията" . Когато тя започна войната , този другар каза , че това не е война , а това са военни действия .

    09:35 04.09.2026

  • 15 Хаха

    25 4 Отговор
    Румбата отново много говори и нищо не прави.

    09:35 04.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точен

    19 16 Отговор
    Лъжерусофилът Радев излъга българите, какви хибридни руски атаки, когато Германия и западните фашисти дават смъртоносни оръжия срещу Русия? Радев, опомни се, открадна идеите на ВЪЗРАЖДАНЕ, но на лъжата краката са къси!

    Коментиран от #94

    09:35 04.09.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    30 9 Отговор
    Там ти е проблема Радев!
    Германия ни е завличала само във войни и ние пак сме с германия, да ни завлече в нова! И що?! Да може един абсолютен глупак и като Мерц да преживее още няколко месеца на власт защото в германия му искат главата и беше на седмица две от оставка!
    Самите германци са бесни на тоя цирк - ние заставаме до!... НАТОвска простотия!

    09:36 04.09.2026

  • 19 Анонимен

    13 18 Отговор
    Тук не е Москва А България Който иска да ходи там да живее но се натискат в демокрацията

    09:36 04.09.2026

  • 20 Гориил

    10 4 Отговор
    Ако не виждате връзката между еврото през 2026 г. и окупационните марки в Украйна и Беларус, значи сте лош бизнесмен и продавач на суверенитета си.

    09:36 04.09.2026

  • 21 Варна

    19 11 Отговор
    Света на БРИКС върви на пред,ние с тези престъпници и нац.предатели сме отново на страната на губещите. Ето това ако не са продажници и изр..и здраве му кажи .Гласувайте за идиотова и тотално ще ни продадат на краварите,най мръсното племе на света,даже чифу.... не са толкова долни.

    09:36 04.09.2026

  • 22 Тъпо същество

    14 6 Отговор
    „индустриална кохезия“ искал.... нарича се империалистическа глобализация в полза на мега корпорациите и световната олигархия. Подъл нещастник продажен
    .

    09:38 04.09.2026

  • 23 Анонимен

    9 11 Отговор
    Оставка на радевите регресии Не на пожизнените назначения в бъ.лгарското президенство Тук не е Москва Оставка демокрация бюлетина

    09:38 04.09.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "БКП на КПСС":

    точно аз не , уверявам те в това

    09:38 04.09.2026

  • 25 Радев къде заставаш до фашистите?

    19 9 Отговор
    Още всичко е на етап предположения,няма нищо доказано.Освен това спрягаха някакъв украинец.Как изведнъж натопиха Русия,или това е най-лесно,и подхранва злобата и идеологията за продължаване на войната!

    09:38 04.09.2026

  • 26 бай ви Богдан Филов и Киро Сакса

    19 7 Отговор
    И ние така стояхме до германийката до последно през 44та и после ни тричаха през врата

    09:39 04.09.2026

  • 27 Здравейте. Искам само да кажа

    10 11 Отговор
    смър на еврастите и атлантидите по цялата Земя. Всички любители на еврастията ще бъдат тричани със струна от пияно през врата в Белене

    Коментиран от #68

    09:40 04.09.2026

  • 28 Гориил

    8 9 Отговор
    За съжаление, един силен и волеви генерал няма пространство за маневриране.

    09:41 04.09.2026

  • 29 Заставаме до Германия в лъжите им

    13 9 Отговор
    Включително и гнусната им антибългарска пропаганда впрочем, но иначе България нямало непременно да бъде част от ескалацията щото бил нямал такива намерения... Подла мижитутрка селска

    09:41 04.09.2026

  • 30 дцявса

    11 9 Отговор
    Летеца и той превъртя играта??? Глупак. И той се нареди до другите глупаци за да му кажат браво. А бре глупак със глупак, до каква Германия заставаш??? Ами те лъжат. Ти заставаш и подкрепяш лъжци??? Ами ти си глупак бре. Я кажи ако Русия иска да удари Германия с дрон, кой ще и попречи??? И защо да го прави изобщо??? Какво ще постигне??? Или те са глупаци като теб и ПП и ДБ педофили, дето си ползват главите за украса??? Глупак със глупак и министър. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел ако не се покаят. И тоя глупак подкрепял лъжците от Германия.

    09:43 04.09.2026

  • 31 Мутата

    20 7 Отговор
    Германия си запали Бундестага, да обвини други, та сега няма да покаже някакъв дрон, на тях толкова им е акъла, но що нашите шарани се хващат на тая стръв

    09:44 04.09.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 3 Отговор
    РЕZИДЕНТА НА КГБ "ОБЯСНЯВА" С РЪЦЕ, КАК ................... "ZACTABAME" ДО ГЕРМАНИЯ, СРЕЩУ ХИБРИДНИТЕ АТАКИ, НО ..................... СМЕ ZA PРУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА ..................... ФАКТ !

    09:44 04.09.2026

  • 33 И с кого точно иска тоя

    6 3 Отговор
    индустриално да се кохезира? А ? Слуги на мегакорпорациите да станем и ако може да е в най вредните и опасни производства. Кратуна пълна с бръмбари, вертикални коридори и пръдни. А хората му вярваха на тоя мушмул

    09:46 04.09.2026

  • 34 Смее ли

    11 11 Отговор
    Ще повярвам на приказките на Муни когато привика МУтрафанова да даде обяснение както привикаха украинската посланничка . Всичко друго е мижи да те лажем , от два стола на земята .Лицемер !

    09:46 04.09.2026

  • 35 Я по сериозно!

    10 9 Отговор
    Каква е целта на Европа да произвежда оръжия, кога и как може да ги употребява е въпрос който не Радев има опцията да решава. Оръжие се ползва винаги при опсасност от потенциален агресор демонстративно окупирайки чужда територия да достигне до твоя територия. Тук единствено Русия е в такава позиция, никоя друга държава не прави дори намеци за окупиране на руски територии, а точно обратно. Всички заявяват в прав текст, че ако Русия изтегли войските си от чуждата територия, граничеща с тази на Европа, никой повече и камък няма да хвърли по тях. Русия е навлязла дълбоко в чужда държава и продължава с агресията си стремейки да окупира още и още нови територии, като селски бабаит срещу беззащитна жертва. Нормално ли е цяла Европа и останалата международна общност да си държат оръжията в бездеиствие докато някой години наред упорито настъпва към териториите им и вече демонстративно се е наместил в чужди земи?

    Коментиран от #38

    09:48 04.09.2026

  • 36 Подлога и продажник

    12 1 Отговор
    си ти Рундю ! Гащи даже ще свалиш ...Заставаме вика до Германия срещу "хибридните атаки"... хм..

    09:50 04.09.2026

  • 37 !!!?

    9 4 Отговор
    Какви хибридни атаки бе...като са талибани е тероризъм, а като са кремълски терористи било хибридни атаки !!!?

    09:51 04.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Блестящ Радев

    6 13 Отговор
    Чух му отговорите, точно и ясно, и без да се поддава на провокации от типа Ясребско поведение срещу Русия, това е интелигентният и най-вече реалистичен подход

    Коментиран от #44, #97

    09:52 04.09.2026

  • 40 Чума

    5 4 Отговор
    Коментирате нищо незначещи приказки! Това изявление на президента е единствено топка пърцали, напоени в инсектицид в голямата перверзна уста на една герберюга, която вчера отправи критики към председателя Радев, че не застанал категорично зад Германия, когато тя е нападната хибридно от 3 руски дрона по летищата в близост до украински товарни самолети! Ако днес Радев не бе казал нищо, сега Гербераст Гаджев щеше да вие от парламентарната трибуна в пряк ефир на парламентарен контрол, че Радев отново е предал общоевропейските ценности и е действал като кремлист! Така им затвори задниците, когато прати самолетите в Безмер! Тогава пък го нападнаха и те не знаят вече защо го нападат! Един път го нападат, че е путинист, втори път, че е натовец и на вече, че им бръкна под опашките! Мър-дрън по студиата! Жалка опозиция и нейните жалки метреси аналлизатори!

    09:53 04.09.2026

  • 41 Гориил

    4 3 Отговор
    Германия (Европейски фонд за развитие) ще отпусне 3 милиарда евро за покриване на бюджетния дефицит на България. Това ще позволи на България да изплаща пенсии, детски надбавки и да поддържа минимални заплати. Но за да постигнат това, ще трябва да се обявят за истински арийци и синове на Германия.Днес това се нарича нови приоритети.

    Коментиран от #48

    09:53 04.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не се обяснявай а си задействай

    6 6 Отговор
    селската дупара да освободиш българите тикнати в зандана в Мюнхен ! Нещастник продажен!

    Коментиран от #52

    09:54 04.09.2026

  • 44 Радев

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Блестящ Радев":

    Още от същото !

    09:55 04.09.2026

  • 45 !!!?

    8 4 Отговор
    Определението е ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ осъществяван от Кремълската фашистка хунта !!!?

    09:55 04.09.2026

  • 46 Проклет да си!

    7 3 Отговор
    Ти можеш не само да заставаш където си искаш и дирника да ти чеша, който си поиска, но ти се оказа едно недостойно влечуго, което иска да ни заравни със земята!
    Радев, политическа прости тутурутко, жестОко ще си платиш!

    09:55 04.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ьдцерд

    8 5 Отговор

    До коментар #41 от "Гориил":

    Германия първо ще те ограби в немските вериги дето пазаруваш и после ще ти даде заем дето от теб го е взела за да можеш да имаш и да даваш докато още те ограбват. Колко вериги за храна са немски??? Колко данъци плащат и колко печалби ограбват от българите??? Знаеш ли??? Така помага фашист,след неговата помощ си без гащи дори.

    09:58 04.09.2026

  • 49 РЕАЛИСТ

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе, как не ви стана ясно, че в Русия комунизъм няма. Там управлява дясна партия " Единна Русия" Комунизъм има в Китай и държавата цъфти. Икономиката и изяжда всички фалшиви западни държави, които демонстрират благосъстояние, като теглят заеми , след заем. За 35 години демокрация, кво изгради България? Нищо и половина. Един домат не може да отгледа и трябва да го внася.

    Коментиран от #60, #65

    09:58 04.09.2026

  • 50 ежко

    7 6 Отговор
    Абе откъде накъде ще плащам акцизи на Урсула?каква ми е тя?Никаква!

    09:59 04.09.2026

  • 51 Aлфа Вълкът

    4 9 Отговор
    Румен Радев:
    – Където каже САЩ, там ще сме. Ако трябва и на фронтовата линия срещу Русия.

    10:00 04.09.2026

  • 52 Чума

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Не се обяснявай а си задействай":

    Щом дават пари, да затворят още 5 българи! Така каза едно време вторият човек Цветанов, когато го питаха, защо зам председателя на ЕНП господин Ж. Дол си позволява да се пресегне през господин Борисов и да пипне панталона на госпожа столичната кметка, далеч над коляното! Цветанов отговори прагматично откровено - ЕНП е водеща в ЕС! От ЕС получаваме милиарди! Ние, и госпожа Ф. ще търпим! Сега, герберастията полага усилия финансирането от ЕС да спре и да обявят, че Радев не се справя! Ей, герберюги! Още 2 века ще се храним с лапад, ляб и сол, но да не ви виждаме повече! Опростачихте тази хубава родина и още се опитвате да пречите, поради липсата на истинска народна диктатура и Народен съд! Това са критиките на избирателите към Радев - че още сте на свобода и саботирате всичко от постовете, които сте окупирали!

    10:01 04.09.2026

  • 53 Чужди агенти ни управляват

    3 9 Отговор
    Върхушката в България, включително и Радев, са американска агентура. Основната им цел е да подпомагат с оръжие и финанси Украйна - а това, че България е най-бързо измиращата нация в света, дори преди Южна Корея, Япония, въобще не ги тревожи. Сега достигама нов връх - ще подкрепяме и Германия! Ако наистина сме за благоденствието на Германия, трябва да им припомняме постоянно да спрат фашизирането си, да не повтарят фаталните решения от Първата и Втората световна войни. Грубата и неоправдана с нищо намеса им във войната срещу Русия може да ги доведе до пълно унищожение, анихилиране.

    Коментиран от #63

    10:02 04.09.2026

  • 54 И сайтът Актуално деградира

    4 4 Отговор
    Все по-често манипулира и бълва срещу Радев, вкл. с днешното заглавие за фразите му, заети от уж от Путин, що за журналистика?!

    10:03 04.09.2026

  • 55 Така е, обърка се завалията ...

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    като мома в раждане!!!
    Антонио Коста , явно му е показал ,"червения картон" ако
    продължава да се заиграва с Путин и Алекперовците!
    Фицо, май няма да върне на Путин ... положителни ласки???
    Дружба , дружба ...ама снарядите са с пари!!!

    10:03 04.09.2026

  • 56 Гориил

    4 5 Отговор
    Сегашното поколение граждани на Източна Европа има късмета да живее в ерата на германското отмъщение, възмездието за срама и унижението от 1945 г. Сега цяла Източна Европа е под икономическия ботуш на Берлин и окупационния марка (евро) на германската Райхсбанк.

    10:04 04.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Перо

    8 4 Отговор
    Чуждите агенти за влияние от ПП/ДБ, ГЕРБ и ДПС да заминават за украинския чуждестранен легион на източния фронт, вместо да пропагандират от канапето! “Генерал” Атанасов ще ги научи как се държи пушка!

    10:04 04.09.2026

  • 59 И щом далекобойни оръжия

    5 5 Отговор
    за удари на хиляди километри навътре в руска територия създава сериозен риск от ескалация тогава защо подкрепяш Германия бре Рундю ? А? ... безгръбначен плааазмодий. Па излизаш и не питаш плахо и тихичко а високо и ясно го заявяваш и то не у нас а у Брюксел на възможно най високите форуми ! Ясно казваш че си против такива оръжия на нацистка Украйна да се дават. Ама не нали щото и ти се оказа продажна мека китка

    10:05 04.09.2026

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "РЕАЛИСТ":

    питай наСССРато ти що са безлюдни селата-ами щото натика младите селяни по панелки да бачкат в заводи и да строят комунизма//и когато се наСССРа , както винаги, тия,,кадри,, избягаха навън , и когато баба ти и дядо ти , останали по селата измряха , се чудиш що не ядеш домати от БГ..не че няма , ама като искаш без пари иди насело копай , поливай , тори ..и ще ядеш!!!

    Коментиран от #87

    10:05 04.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Заставаме

    8 2 Отговор
    до Германия, САЩ, Украйна. А до нас кой и с какво застава? Докато демонстрираме лоялност /подлизурство/ до никъде няма да стигнем.

    10:06 04.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Поредното жалко разочарование

    8 2 Отговор
    Това се оказа Рундю за съжаление

    Коментиран от #70

    10:07 04.09.2026

  • 65 я се дръШ като мъШ

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "РЕАЛИСТ":

    Никоя държава нищо не е изградила без народа да участва активно в градежа. Даже няма държава само от управляващи, без народ. Кой твърди, че в България съществува демокрация? Не е демокрацията причина, а самите ние които не правим нищо за да се въведе демокрация в държавата. Да, това у нас не е демокрация, но демокрацията не идва с нови или стари политици, а с активната дейност на гражданско общество. Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Ако не го правиш става това, което става. Първо сплотеността в едно общество и защитата заедно на общите за всички бъдеще и интереси е в основата това общество да стане демократично. После налагане от цялото общество на политиците и управляващите да спазват същите правила, защото те за тях са неизгодни и сами никога няма да ги приложат.
    „Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
    “Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)

    10:10 04.09.2026

  • 66 Гориил

    3 2 Отговор
    Притесненията на Лондон единствено за Германия доведоха до Брекзит на 31 януари 2020 г. и отрицателния референдум в Исландия на 29 август. Съвместното съществуване на опасни хищници в единен съюз е невъзможно, а Исландия е известна със силни пробритански настроения.

    10:10 04.09.2026

  • 67 Помислете малко

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Трябва да признаем, че дипломатичния език на Радев се подобрява.

    И за подобни, абсолютно адекватни действия мога само да го поздравя!

    Коментиран от #76

    10:12 04.09.2026

  • 68 АНОНИМЕН

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Здравейте. Искам само да кажа":

    МОЯТ ДЯДО Е УЧАСТВАЛ В ЧЕТИРИ ВОЙНИ И НА ПОСЕДНАТА ВОЙНА ИДВАТ ЯТАЦИ И ИМ КАЗВАТ ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОДИГРАВАТ С ЖЕНИТЕ НА ФРОНТОВАЦИТЕ,НО СЛЕД КАТО ИЗГОНИЛИ ФАШИСТИТЕ ОТ ТАМ ДРАВА ЖИВИТЕ ФРОНТОВАЦИ СЕ ЗАВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ,СЪБИРАТ СЕ В ПЛЕВЕН НА ЕДНА ДАТА.И ТРЪГВАТ ЧЕТИРИ ЛЪЧА В СТРАНАТА С ПО ЕДИН ТОВАРЕН КАМИОН ,НАТОВАРВАТ ВСИЧКИ ЗАРАДЕЛИ ЗА ТЕЗИ ДЕЯНИЯ И ГИ ЗАКАРВАТ В БЕЛЕНЕ...
    ТАКА СА НАПРАВЕНИ ЛАГЕРИТЕ В БЕЛЕНЕ.
    ТАКА ТРЯБВА ДА СТАНЕ И ДНЕС...

    10:14 04.09.2026

  • 69 Не ви щем

    5 1 Отговор
    "Индустриалната кохезия" бре. Не ви щем заводите за оръжие и барути, не ви щем космодрумите и новите бази, не ви щем и вертикалните коридори по които украинско зърно до гръцките пристанища ще се пренасят във вреда на българските земеделци. Тва не ти ли е ясно бре нищожество? А? Не ви щем и натото и простотиите паткани изтръпнали. Друго иска народа ...

    10:15 04.09.2026

  • 70 Чума

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Поредното жалко разочарование":

    А вие кога сте бил очарован от Рундьо, че сега да сте разочарован!? Врещите тези, които сте засегнати от изборния погром, който президента генерал Радев упражни над вас! Неговите почитатели са си на местата, стягат редиците и ха сте мръднали, ха са ви прехвърлили керемидите! Времето на увещанията и либерастията приключи! Сега още мърдате, защото Радев е концептуален - първо метода на убеждаването, отначало бе словото, значи! Едни ще се пренастроят и без убеждаване, те са повратливи, други ще бъдат убедени, няма как, а най неподлежащата на дресура партида ще усетите метода на принудата! Увещанията приключиха! Следва хурката! Браво на здравния министър!

    10:15 04.09.2026

  • 71 АНОНИМЕН

    3 1 Отговор
    МОЯТ ДЯДО Е УЧАСТВАЛ В ЧЕТИРИ ВОЙНИ И НА ПОСЕДНАТА ВОЙНА ИДВАТ ЯТАЦИ И ИМ КАЗВАТ ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОДИГРАВАТ С ЖЕНИТЕ НА ФРОНТОВАЦИТЕ,НО СЛЕД КАТО ИЗГОНИЛИ ФАШИСТИТЕ ОТ ТАМ ДРАВА ЖИВИТЕ ФРОНТОВАЦИ СЕ ЗАВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ,СЪБИРАТ СЕ В ПЛЕВЕН НА ЕДНА ДАТА.И ТРЪГВАТ ЧЕТИРИ ЛЪЧА В СТРАНАТА С ПО ЕДИН ТОВАРЕН КАМИОН ,НАТОВАРВАТ ВСИЧКИ ЗАРАДЕЛИ ЗА ТЕЗИ ДЕЯНИЯ И ГИ ЗАКАРВАТ В БЕЛЕНЕ...
    ТАКА СА НАПРАВЕНИ ЛАГЕРИТЕ В БЕЛЕНЕ.
    ТАКА ТРЯБВА ДА СТАНЕ И ДНЕС...

    10:16 04.09.2026

  • 72 Сър Пичук

    6 3 Отговор
    Радев изразява позиция на умерен русофил. Изказването в стил ,,харесваме Русия, но съзнаваме, че в Украйна тя е агресор" показва, че бясното лаене в полза на Кремъл носи вреди в дългосрочен план на изборите. Да не забравяме, че обикновеният българин не обича крайностите. Това не го разбраха само гърбавите путинисти и затова Радев одруса Възраждане като гладен циганин джанка.

    10:17 04.09.2026

  • 73 Ицака

    7 2 Отговор
    Егаси плазмодия се оказа Радев. Съжалявам че гласувах за него

    Коментиран от #80

    10:17 04.09.2026

  • 74 Абе, шушулко препишкана

    7 2 Отговор
    Мълчиш като огромно слонско Д за дробовете над софийското летище, които така не установихте, кой ги е ползвал, мълчиш и за ония самолети, които са мишена на иранците, мълчиш за оръжията, които продължаваш фа изнасяш за Икрайна, мълчиш за престъпниците с които влязахе в едини общи боксерки…. Нещастник!
    Ти си никой! Един слугинаж, който продава страната ни!
    Пфу

    10:18 04.09.2026

  • 75 Монтгомъри

    8 2 Отговор
    Заставаш до хиюридните атаки,който нямат доказательства?Само съчинеия по картинка?
    Как-то случая с Рейхстага при фашистите?
    Не Ти прави чест!

    10:18 04.09.2026

  • 76 Гориил

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Помислете малко":

    Дипломатичният език обикновено се подобрява във финансов вакуум.Ако ЕС (Берлин) не изплати субсидиите, България ще бъде изправена пред финансова катастрофа.

    10:18 04.09.2026

  • 77 пресолена

    4 4 Отговор
    как може да подкрепяш и германия и русия едновременно? шизофрения прогресивна.....

    10:19 04.09.2026

  • 78 С име

    3 3 Отговор
    Браво, Радев.

    „Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения“.

    Благодаря, че не завличаш страната в конфликта и имаш смелостта да заявиш позицията на българския народ.

    10:20 04.09.2026

  • 79 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Мамникът отново пусна кафяво. Хибридната атака в случая не е само информационна война. Това си е чиста форма на държавен тероризъм, който не подмина и нас и ще се засили ако няма реален отпор.

    10:20 04.09.2026

  • 80 Споделям

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ицака":

    И аз съжалявам!
    Плюя на всички!

    10:20 04.09.2026

  • 81 МунчоЛЕТ

    4 2 Отговор
    Ако хората слушаха такива "предпазливци" като наш Мунчо, Втората световна война още нямаше да е свършила.

    10:20 04.09.2026

  • 82 Простия селяндур

    2 0 Отговор
    Се обогати с нова дума “ кохезия”

    10:23 04.09.2026

  • 83 Ареее Рундю

    2 0 Отговор
    Ходи отговор да даваш на хибридни и други атаки.... черта !

    10:24 04.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Гай Турий

    3 1 Отговор
    "...Дали това също не е безразсъдно?, попита Радев." -
    Радев да спре да задава плахи въпрос-отговори на очевидно агресивни дейстивя на дивия запад срещу РФ. Без съмнение НАТО и Антантата разширяват кръга си от човешки, материални и финансови ресурси за да унищожат Русия, която бе притисната да се отбранява със СВО. И понеже такова нещо няма как да се случи, по-вероятното е Русия накрая да ги изпраска с ЯО, когато я опрат до стената. Е това ще се случи заради диваците, нарекли себе си демократи и еврЕоатлантици, майнелайнята и зелета със свастики. Ще станат за секунда на пух и прах и земята им ще стане нова Сахара, а мъгливият Алибон ще бъде зарибен изцяло и за дълго време смесено с шаран и скумрии пълни с уран и плутоний.

    10:25 04.09.2026

  • 86 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    1 5 Отговор
    Завинаги със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА!

    Коментиран от #88

    10:26 04.09.2026

  • 87 Точен

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей, невежа, тези "безлюдни" руски села произвеждат най-много жито в света, от което над половината се изнася, а хлябът в Русия е 2 пъти по-евтин, отколкото в България. Това още преди да си върнат Югозападна Русия, неправилно наричана украйна... Общо по обем на зърнени култури Русия отсъпва само на САЩ и то немного. За другите култури няма време да ти обяснявам как се е утроило и учетворило производството при Путин...

    Коментиран от #95, #96

    10:28 04.09.2026

  • 88 Баба ти

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    Айде нахлузвай си джапан-ките и викай в джунглите това, къдравоовчи умняга.

    10:28 04.09.2026

  • 89 СССР

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    НИЕ БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 97 753 3.017%

    10:29 04.09.2026

  • 90 Капейчо

    3 0 Отговор
    "Заставаме до Германия срещу хибридните атаки"

    Ама с отвращение, налЕ?

    10:31 04.09.2026

  • 91 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 0 Отговор
    $У КИН $ЫН ,ТЫ ШТИРЛИЦ, $У КИН $ЫН!
    ХУ рад€в, НУ ПОГОДИ....!

    10:37 04.09.2026

  • 92 Ристе кьоравото

    1 0 Отговор
    Монгольяк фашагите на ХУ.. ЙЛО и КИМ ГАЗО влезнаха ли вече в Киев или петушарете..па се буунаа у бункеро

    10:38 04.09.2026

  • 93 Гай Турий

    2 1 Отговор
    Унищожаването на украински и западни оръжия, самолети, заводи произвеждащи оръжия във време на война и бомбардиращи РФ са легитимни цели на ВСРФ, на техни агенти и служители, без значение на кой терен са. Мерце сам си е виновен, че предизвиква гнева и поставянето си като мишена на Русия. Каква работа и какви дертови има дългучат да се меси в тая война?! Майка му и баща му ли са родени там, децата ли му са заложници в плен и робуват, какво има, обраха ли го?! Макаронът, новият английски ръб и другите нидерландси машмуроци тип рютета, те какво го търсят в укра и РФ??!
    Радев да не се прави но нова мекица, какъвте не беше преди изборите. Западът е подивял от лакомия за чужди блага и ресурси и си търси боя заслужено. Лудият дони прави сделки с ракети и самолетоносачи, заграби нефта на Венецуела, иска и газа на Иран, иска плажовете на Куба и Гасза... Нямат насита тия седемглави лами. Такива пиратски времена настанаха заради тия псевдодемократи и евреоатлантици.

    10:42 04.09.2026

  • 94 Справедлив

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Точен":

    Тези пък какви идеи имат.Единственжто Шейново нещо ,което са направили Възраждане е да си оправят материалното благосъстояние.Против еврото но когато е в техните банкови сметки е колкото повече,толкова по-добре.

    10:43 04.09.2026

  • 95 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Точен":

    абе тъпан!!! ти разбра ли за коя държава говорим?

    10:45 04.09.2026

  • 96 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Точен":

    Те затова се хранят с черен хляб,защото имат много пшеница. А,не др.Путин е казал,че е по -здравословно.....

    10:47 04.09.2026

  • 97 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Блестящ Радев":

    Низнам какво си чул,но очевидно нищо нее си разбрал

    10:49 04.09.2026

  • 98 Радев предизборно

    0 0 Отговор
    Затопляне отношенията с Русия ! Е няма такъв лъжец.Носът му затова расте

    10:51 04.09.2026

  • 99 Дика

    1 1 Отговор
    Ядрени оръжия има не само Русия и затова тя няма да използва такива. Украйна няма, ама е достатъчно да вземе на прицел руски ядрени централи. А Радев ако предлага на Украйна да ползва само пистолети Макаров срещу Русия е просто смешен.

    10:52 04.09.2026

  • 100 Какви атаки БЕ

    0 0 Отговор
    Един подхвърлен дрон до украински транспортен самолет и олеле ! От къде е този дрон - руснаците ли са атакували , или укритата са го подхвълили ? Ако е било атака щеше да има взривове ! А за Северен поток 1 и 2 кво стана , а в Монако - санкции за терористичната държава ще има ли ?

    10:55 04.09.2026

  • 101 Тъй-тъй недоразумение...

    0 0 Отговор
    Продължавай в същият дух олигофренията на предишните кретени. Категорично подкрепяй и заставай редом до всяка атлантическа тъпотия и пръдня. До всяко брюкселско атлантическо нищожество. Пей на фалцет в хора на усулайките за силен отговор на хибридните и други атаки и блабла. Дразни хората, лъжи ги още и после ще видиш до къде ще я докараш и никакво парламентарно или каквото и да е друго мнозинство няма да те спаси..

    10:56 04.09.2026

  • 102 Никой

    0 0 Отговор
    Най-големият политически лицемер.

    11:00 04.09.2026

  • 103 Никой

    0 0 Отговор
    За съжаление огромната част от избирателите му дори не разбира за какво става дума.

    11:02 04.09.2026

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