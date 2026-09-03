Радев след срещата с Коща: Европа е изправена пред много кризи, а това засяга всички нас-страните членки на ЕС

Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това засяга всички нас - страните членки на ЕС. Трябва да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. Това каза министър-председателят Румен Радев след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение в България по покана на българския премиер, съобщават от Dariknews.bg.
Разговорът им се състоя в резиденция „Бояна“.
Обсъдихме въпросите с многогодишната финансова рамка, разширяването на ЕС, гарантирането на сигурността в Европа в днешните предизвикателни времена, съобщи той.
България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата сигурност, а тя се крепи на нови програми и инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, за да имаме активен принос за една по-сигурна и по-силна Европа, каза още Радев.
Важен елемент е да работим за по-голяма свързаност във всички аспекти - транспортна, енергийна и дигитална. С председателя на ЕС намираме много общи идеи за бъдещето развитие на тази свързаност. България е изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност, отбеляза още премиерът.
Темата за разширяването на ЕС и днес беше важна тема от дискусията. България е силен двигател за интеграцията на страните, които са съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги, подчерта Радев.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на „Обиколката на столиците“, в рамките на която ще разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. През първата седмица на обиколката си Коща посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с министър-председателя на Словения Янез Янша, припомнят от БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ....
Коментиран от #23
16:05 03.09.2026
2 Гост
Коментиран от #11
16:09 03.09.2026
3 Статията е точна
Коментиран от #28
16:10 03.09.2026
4 Аз се самопризнавам за Айнщайн
16:10 03.09.2026
5 Урааа, дрОгари
16:11 03.09.2026
6 гост европеец
Коментиран от #9, #24
16:11 03.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 миме
Коментиран от #20, #22
16:13 03.09.2026
9 111111
До коментар #6 от "гост европеец":Правиш ли петък вечер колбасовки?
16:13 03.09.2026
10 Каква
16:14 03.09.2026
11 Вашето мнение
До коментар #2 от "Гост":Радев не е мирчеф или банкянския ти господари та да го прави.
Коментиран от #14
16:14 03.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 очевидно
16:16 03.09.2026
14 Хаха
До коментар #11 от "Вашето мнение":Абе ти дари не вдяваш закакво иде реч нали има охрана, ядене, пиене, подготовка само в Струмяни охраната на Мунчо Боташа излезе 60 000 ойро 🖕
16:16 03.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 честен ционист
16:20 03.09.2026
19 Набиха ли му канчето на
16:21 03.09.2026
20 Изгони я,
До коментар #8 от "миме":ако можеш, да те видя.
16:22 03.09.2026
21 факуса
16:24 03.09.2026
22 Путинец
До коментар #8 от "миме":Колежке, Митрофанова каза, че с лозунги не става.
16:24 03.09.2026
23 Някои Хора !
До коментар #1 от "....":Май Я Откриват !
През Ден !
През Два !
Отново !
И Отоново !
И !
До Там !
16:25 03.09.2026
24 Това Се Казва !
До коментар #6 от "гост европеец":Работа !
Не Като !
Нашите !
Репии !
16:27 03.09.2026
25 Смешник
Коментиран от #29
16:27 03.09.2026
26 И Тия Ся !
Си Шушукат !
По цял Ден ?
И Чакат !
Кризите !
Да Отминат ?
16:31 03.09.2026
27 Спецназ
Н.БИЙ им го на тия тюфлеци!
16:32 03.09.2026
28 Точен сте
До коментар #3 от "Статията е точна":Вчера факти наистина ни информира за Учредяването на структура на ПБ на мунчо в Свищов в увеселителен комплекс собственост на кмета от ГЕРБ. Учредителите са служители от общината които са замразили членството си в ГЕРБ за да учредят структурата на ПБ. Преди седмица местният сайт за Великотърновска област "Трите града" информира за учредяването на структура за областта като учредителите са 22 човека и просто нямам думи. Стотиците коментари на гражданите са от подигравки до афиширане на злокобна саморазправа с тях. Вижте и под регистрациите в социалните мрежи на мунчо ,Йотова каква ненавист се вихри. Дори под официалният сайт "Министерски съвет на република България" омразата към тях е зловеща. Според журналистката Соня Колтуклиева не е възможно Българина така да намрази някой за 4 месеца само, защото така признава пред себе си че е сгрешил. По вероятно според нея да не са гласували тези милион и нещо за мунчо ,а софтуера на машините масово да е прехвърлят гласове към него! Не може подобна омраза да се активира към някого за няколко месеца само.
16:34 03.09.2026
29 А дали
До коментар #25 от "Смешник":е по-престижно да си фен на урсуляците и фашиста наркоман?
16:35 03.09.2026
30 Анонимен
16:38 03.09.2026
31 Оставка
16:43 03.09.2026
32 Кака Пена
16:43 03.09.2026