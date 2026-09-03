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Радев след срещата с Коща: Европа е изправена пред много кризи, а това засяга всички нас-страните членки на ЕС

Радев след срещата с Коща: Европа е изправена пред много кризи, а това засяга всички нас-страните членки на ЕС

3 Септември, 2026 16:04 709 32

  • румен радев-
  • антонио коща-
  • европа-
  • кризи-
  • членове на ес

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на „Обиколката на столиците“, в рамките на която ще разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза

Радев след срещата с Коща: Европа е изправена пред много кризи, а това засяга всички нас-страните членки на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това засяга всички нас - страните членки на ЕС. Трябва да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. Това каза министър-председателят Румен Радев след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение в България по покана на българския премиер, съобщават от Dariknews.bg.

Разговорът им се състоя в резиденция „Бояна“.
Обсъдихме въпросите с многогодишната финансова рамка, разширяването на ЕС, гарантирането на сигурността в Европа в днешните предизвикателни времена, съобщи той.

България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата сигурност, а тя се крепи на нови програми и инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, за да имаме активен принос за една по-сигурна и по-силна Европа, каза още Радев.

Важен елемент е да работим за по-голяма свързаност във всички аспекти - транспортна, енергийна и дигитална. С председателя на ЕС намираме много общи идеи за бъдещето развитие на тази свързаност. България е изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност, отбеляза още премиерът.

Темата за разширяването на ЕС и днес беше важна тема от дискусията. България е силен двигател за интеграцията на страните, които са съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги, подчерта Радев.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на „Обиколката на столиците“, в рамките на която ще разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. През първата седмица на обиколката си Коща посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с министър-председателя на Словения Янез Янша, припомнят от БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    16 4 Отговор
    Пак ли открихме топлата вода😂😂

    Коментиран от #23

    16:05 03.09.2026

  • 2 Гост

    13 7 Отговор
    Сой знае колко стотици хиляди евро е дал Мунчо за да се снима с Коща 💩

    Коментиран от #11

    16:09 03.09.2026

  • 3 Статията е точна

    6 0 Отговор
    След като вчера факти ни информира със статия че в Свищов са учредили структура на "Прогресивна България" предимно настоящи членове на партия ГЕРБ, като учредяването е в увеселителен комплекс собственост на кмета от ГЕРБ в Свищов, структурата на ПБ за Плевен ни информира че и в Белене е учредена структура от 21 човека предимно от ромски произход.

    Коментиран от #28

    16:10 03.09.2026

  • 4 Аз се самопризнавам за Айнщайн

    10 7 Отговор
    НИКОЙ, абсолютно никой не е признал западните режими за "демокрации", освен самите те, които са се самопризнали. БУАХАХАХ

    16:10 03.09.2026

  • 5 Урааа, дрОгари

    16 2 Отговор
    Дежурните празнодумщини на фатмако.

    16:11 03.09.2026

  • 6 гост европеец

    10 6 Отговор
    Европа е изправена пред много кризи ... В руZZия кризи няма. Путя ги е премахнал с декрет!

    Коментиран от #9, #24

    16:11 03.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 миме

    6 6 Отговор
    вън България от ес и нато

    Коментиран от #20, #22

    16:13 03.09.2026

  • 9 111111

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост европеец":

    Правиш ли петък вечер колбасовки?

    16:13 03.09.2026

  • 10 Каква

    13 1 Отговор
    мъдрост изокал само ? Европа била изправена в тежки кризи ?! Нещо , което и гаргите по дърветата вече го знаят ! Или смята , че Коща не знае и той го информира ? А засягането на всички европейски държави , като повод за нови милиарди ли е ?

    16:14 03.09.2026

  • 11 Вашето мнение

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Радев не е мирчеф или банкянския ти господари та да го прави.

    Коментиран от #14

    16:14 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 очевидно

    10 6 Отговор
    ЕС създава кризи и търси парите на хората за да "ги решава ЕК в далаверите си"! Ще се освободим от всички кризи на урсула и сие, като се махнем от еврозона и ЕС!

    16:16 03.09.2026

  • 14 Хаха

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Абе ти дари не вдяваш закакво иде реч нали има охрана, ядене, пиене, подготовка само в Струмяни охраната на Мунчо Боташа излезе 60 000 ойро 🖕

    16:16 03.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 честен ционист

    2 2 Отговор
    Мошко Радев казва, че всички заедно ще се варим у казана.

    16:20 03.09.2026

  • 19 Набиха ли му канчето на

    9 2 Отговор
    Фатмака?

    16:21 03.09.2026

  • 20 Изгони я,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "миме":

    ако можеш, да те видя.

    16:22 03.09.2026

  • 21 факуса

    0 2 Отговор
    при чиста съвест нема нужда от воля

    16:24 03.09.2026

  • 22 Путинец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "миме":

    Колежке, Митрофанова каза, че с лозунги не става.

    16:24 03.09.2026

  • 23 Някои Хора !

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Май Я Откриват !

    През Ден !

    През Два !

    Отново !

    И Отоново !

    И !

    До Там !

    16:25 03.09.2026

  • 24 Това Се Казва !

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост европеец":

    Работа !

    Не Като !

    Нашите !

    Репии !

    16:27 03.09.2026

  • 25 Смешник

    3 2 Отговор
    Мишок Никой не го интересува твоето мнение Най малко НАТО ЕС и САЩ Всички знаят че си голям фен на Путин Гундяев и Медведев

    Коментиран от #29

    16:27 03.09.2026

  • 26 И Тия Ся !

    1 0 Отговор
    Само Това Ли ?

    Си Шушукат !

    По цял Ден ?

    И Чакат !

    Кризите !

    Да Отминат ?

    16:31 03.09.2026

  • 27 Спецназ

    2 3 Отговор
    Браво, Радев-

    Н.БИЙ им го на тия тюфлеци!

    16:32 03.09.2026

  • 28 Точен сте

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Статията е точна":

    Вчера факти наистина ни информира за Учредяването на структура на ПБ на мунчо в Свищов в увеселителен комплекс собственост на кмета от ГЕРБ. Учредителите са служители от общината които са замразили членството си в ГЕРБ за да учредят структурата на ПБ. Преди седмица местният сайт за Великотърновска област "Трите града" информира за учредяването на структура за областта като учредителите са 22 човека и просто нямам думи. Стотиците коментари на гражданите са от подигравки до афиширане на злокобна саморазправа с тях. Вижте и под регистрациите в социалните мрежи на мунчо ,Йотова каква ненавист се вихри. Дори под официалният сайт "Министерски съвет на република България" омразата към тях е зловеща. Според журналистката Соня Колтуклиева не е възможно Българина така да намрази някой за 4 месеца само, защото така признава пред себе си че е сгрешил. По вероятно според нея да не са гласували тези милион и нещо за мунчо ,а софтуера на машините масово да е прехвърлят гласове към него! Не може подобна омраза да се активира към някого за няколко месеца само.

    16:34 03.09.2026

  • 29 А дали

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Смешник":

    е по-престижно да си фен на урсуляците и фашиста наркоман?

    16:35 03.09.2026

  • 30 Анонимен

    2 0 Отговор
    Коща Няма какво да търсиш тук напразно си дошъл Радев не е твоят човек

    16:38 03.09.2026

  • 31 Оставка

    2 0 Отговор
    Комунйййее.

    16:43 03.09.2026

  • 32 Кака Пена

    2 0 Отговор
    Празни приказки от npoмuта kpaтyна. Едното нищо.

    16:43 03.09.2026

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