Радев след срещата с Коща: Европа е изправена пред много кризи, а това засяга всички нас-страните членки на ЕС

Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това засяга всички нас - страните членки на ЕС. Трябва да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. Това каза министър-председателят Румен Радев след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение в България по покана на българския премиер, съобщават от Dariknews.bg.

Разговорът им се състоя в резиденция „Бояна“.

Обсъдихме въпросите с многогодишната финансова рамка, разширяването на ЕС, гарантирането на сигурността в Европа в днешните предизвикателни времена, съобщи той.

България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата сигурност, а тя се крепи на нови програми и инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, за да имаме активен принос за една по-сигурна и по-силна Европа, каза още Радев.

Важен елемент е да работим за по-голяма свързаност във всички аспекти - транспортна, енергийна и дигитална. С председателя на ЕС намираме много общи идеи за бъдещето развитие на тази свързаност. България е изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност, отбеляза още премиерът.

Темата за разширяването на ЕС и днес беше важна тема от дискусията. България е силен двигател за интеграцията на страните, които са съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги, подчерта Радев.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на „Обиколката на столиците“, в рамките на която ще разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. През първата седмица на обиколката си Коща посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с министър-председателя на Словения Янез Янша, припомнят от БТА.