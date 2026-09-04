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Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС и сигурността ОБОБЩЕНИЕ

Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС и сигурността ОБОБЩЕНИЕ

4 Септември, 2026 02:47, обновена 4 Септември, 2026 02:51 350 1

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Премиерът и председателят на Европейския съвет очертаха стратегическите приоритети на Европа по време на ключова среща в София

Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС и сигурността ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският министър-председател Румен Радев проведе официална среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в резиденция „Бояна“. Разговорите са част от традиционната обиколка на Коща в европейските столици. Фокусът на дискусиите падна върху новия дългосрочен бюджет на ЕС, европейската отбрана, сигурността и бъдещото разширяване на Съюза.

Новият термин „индустриална кохезия“ и бюджетът на ЕС

По време на съвместния брифинг българският премиер предложи въвеждането на нов термин – „индустриална кохезия“. Радев подчерта, че държавите членки трябва да имат равен достъп до кохезионните фондове и инструментите за технологичен напредък, за да не изостават по-малко развитите икономики. Той категорично заяви, че засилването на сигурността не трябва да ощетява традиционни политики като селското стопанство и сближаването.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща посочи 2026 година като решителна за Европа поради предстоящото одобрение на многогодишната финансова рамка до 2034 г. Той допълни, че новата архитектура на бюджета изисква консенсус за въвеждане на нови собствени ресурси и приходи. Целта е националните вноски да останат в разумни граници.

Обща отбрана, сигурност и енергийна свързаност

Темата за общата европейска сигурност също зае централно място в изказванията. Румен Радев подчерта активния принос на България чрез нови инициативи, включително Европейския въздушен щит и Европейския космически щит.

Двамата лидери обсъдиха и стратегическото геополитическо положение на България. Антонио Коща отбеляза важната роля на страната за енергийната сигурност и необходимостта от намаляване на цените на енергията чрез пазарна интеграция. По думите на премиера Радев, през България преминават ключови трасета като Транскаспийския („Средния“) коридор. Развитието им ще минимизира рисковете за водния транспорт на товари.

Геополитически предизвикателства и разширяване на ЕС

Относно процеса по разширяване на Европейския съюз, премиерът Радев заяви, че България настоява интеграцията на нови страни да се базира изцяло на принципа на собствените заслуги, а не на конюнктурни геополитически процеси.

Антонио Коща определи разширяването към Западните Балкани, Украйна и Молдова като най-важната геополитическа инвестиция за блока. Той отправи и ясен сигнал към Москва, заявявайки, че враждебното поведение на Русия, кибератаките и саботажите няма да отслабят подкрепата на Европа за Украйна.


България
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  • 1 НС и ПБ, с ДПС

    0 0 Отговор
    преди 2 месеца приеха в НС 15 милиарда лева да бъдат дадени от Територията ако ЕЦБ и ЕС решат да спасяват членка от ойрошит зоната.
    На печелившите, честито!
    Радев още не е отговорил защо Референдумът на Дойран не се внася за разглеждане от НС.
    Нали искаше Референдуми човекът, нищо че в Радевият Референдум не предвиждаше запазване на български лЪв.
    Колко хора, бяха подведени от Радев, но ние българите не гледаме делата, а думите.
    8 г. Радев и Пеканов подкрепяхя ойрото, накрая измъти референдум за въвеждане на ойрото.
    Има негласна коалиция между ДПС и ПБ, и това проличава от гласуванията в НС.
    Радев къде са 80 милиарда лева от направление емисионно.

    03:06 04.09.2026

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