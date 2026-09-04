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Спират ТИР-овете по основните магистрали около 6 септември

Спират ТИР-овете по основните магистрали около 6 септември

4 Септември, 2026 08:40 372 3

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  • магистрали

Вижте какъв е графикът за ограниченията на камиони

Спират ТИР-овете по основните магистрали около 6 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с предстоящите почивни дни за Деня на Съединението (6 септември) и очаквания засилен трафик, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове, съобщи бТВ.

Ограниченията ще важат за най-натоварените направления – автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и за участък от първокласния път I-1 в област Благоевград.

График на ограниченията за камиони над 12 тона:

4 септември (петък): От 15:00 до 20:00 ч. се ограничава движението на тежкотоварните автомобили, излизащи от София. За пътуващите към столицата няма да има ограничения.
5 септември (събота): От 09:00 до 14:00 ч. отново ще бъде спрян тежкотоварният трафик, напускащ София.
7 септември (понеделник): В края на дългия уикенд, от 12:00 до 20:00 ч., се спират камионите, пътуващи към София, за да се улесни прибирането на леките автомобили. Излизащите от столицата ще се движат свободно.

Забраната няма да важи за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници. Изключения се правят и за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни, опасни товари (ADR) и специализирани екарисажни автомобили (в определени участъци на АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и път I-1). По АМ „Тракия“ в посока София (между п.в. „Ихтиман“ и п.в. „Вакарел“) ще се пропускат и камиони с опасни товари.

Специална организация на движението се въвежда по път I-1 в района на Симитли – отсечка, където традиционно се образуват колони от автомобили. За да се облекчи трафикът към Банско и Кулата, на 4 и 5 септември ще бъдат осигурени две ленти в посока южната граница и една към София. В понеделник (7 септември) движението се обръща – две ленти ще поемат трафика към столицата.

От АПИ напомнят, че шофьорите могат да планират пътуването си по-добре, като следят интензивността на движението чрез интерактивната карта BGtoll TrafficMap. Платформата показва натовареността по републиканската мрежа за последните 15 минути и дава детайлна картина за конкретни пътни участъци.

Пътната агенция отправя категоричен призив към водачите да шофират разумно, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания. Изрично се напомня да не се шофира в аварийните ленти по магистралите при задръстване, тъй като това блокира достъпа на линейки, пожарни и полиция при евентуален инцидент.


България
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