Десислава Малинова: Националната детска болница няма да бъде готова в този мандат, целият този проект отива в коша за боклук

Националната детска болница е на крачка от реализация, но ако проектът бъде рестартиран, България няма да има истинска европейска детска болница в рамките на настоящия мандат. Това заяви пред бТВ освободената преди дни изпълнителна директорка на Здравната инвестиционна компания за детска болница Десислава Малинова.

По думите ѝ през последните три години е свършена значителна работа по проекта, а твърденията, че той е останал на „кота 0“, не отговарят на действителността.

„Няма правна безпътица. Има страх от съда. След по-малко от две седмици България ще има своето решение относно тази процедура“, заяви Малинова.

Става дума за обществената поръчка за изграждането на Националната детска болница, по която има производство пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за 15 септември.

Малинова определи като грешка намерението за рестарт на проекта.

„Целият този проект отива в коша за боклук. Тепърва някой ще мисли. Тепърва някой ще анализира. Тепърва някой ще обследва“, каза тя.

Според нея вече са направени пазарни проучвания за проектирането и за бъдещото управление на проекта. По думите ѝ при проектирането е установена възможност за спестяване на повече от 25% от бюджета, а при управлението на проекта – близо 30%.

Тя отхвърли и критиките, че по медицинската дейност не е свършена работа. „Отново неверни твърдения, нека министър Ивкова да извади писмата, които сме входирали в Министерството на здравеопазването“, призова Малинова.

Малинова защити и предвидените в проекта 20 операционни зали. По думите ѝ броят им е определен въз основа на анализи и прогнози за пациентите и необходимия капацитет на лечебното заведение. „Тези операционни са предвидени да обслужват националния интерес на България“, заяви тя.

Средната прогнозна натовареност е 35 операции дневно, посочи още Малинова. Първоначалният прогнозен бюджет за Националната детска болница е 382 млн. евро, съобщи Малинова. За следващите три години прогнозната необходимост от инвестиции е около 300 млн. евро. Малинова заяви, че ръководството на Здравната инвестиционна компания не се е стремило да запази позициите си.

„Ако ние сме проблем в този проект за вас, за вашето правителство, ние сме готови да тръгнем. Ние сме експертно назначени, не сме политически, не сме се хванали за стола“, каза тя.

Тя заяви, че ще обжалва освобождаването си, като уточни, че според нея няма правно основание за отстраняването.