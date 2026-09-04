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Десислава Малинова: Националната детска болница няма да бъде готова в този мандат, целият този проект отива в коша за боклук

Десислава Малинова: Националната детска болница няма да бъде готова в този мандат, целият този проект отива в коша за боклук

4 Септември, 2026 09:20 725 9

  • национална детска болница-
  • десислава малинова-
  • здравна инвестиционна компания

Малинова определи като грешка намерението за рестарт на проекта

Десислава Малинова: Националната детска болница няма да бъде готова в този мандат, целият този проект отива в коша за боклук - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националната детска болница е на крачка от реализация, но ако проектът бъде рестартиран, България няма да има истинска европейска детска болница в рамките на настоящия мандат. Това заяви пред бТВ освободената преди дни изпълнителна директорка на Здравната инвестиционна компания за детска болница Десислава Малинова.

По думите ѝ през последните три години е свършена значителна работа по проекта, а твърденията, че той е останал на „кота 0“, не отговарят на действителността.

„Няма правна безпътица. Има страх от съда. След по-малко от две седмици България ще има своето решение относно тази процедура“, заяви Малинова.

Става дума за обществената поръчка за изграждането на Националната детска болница, по която има производство пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за 15 септември.

Малинова определи като грешка намерението за рестарт на проекта.

„Целият този проект отива в коша за боклук. Тепърва някой ще мисли. Тепърва някой ще анализира. Тепърва някой ще обследва“, каза тя.

Според нея вече са направени пазарни проучвания за проектирането и за бъдещото управление на проекта. По думите ѝ при проектирането е установена възможност за спестяване на повече от 25% от бюджета, а при управлението на проекта – близо 30%.

Тя отхвърли и критиките, че по медицинската дейност не е свършена работа. „Отново неверни твърдения, нека министър Ивкова да извади писмата, които сме входирали в Министерството на здравеопазването“, призова Малинова.

Малинова защити и предвидените в проекта 20 операционни зали. По думите ѝ броят им е определен въз основа на анализи и прогнози за пациентите и необходимия капацитет на лечебното заведение. „Тези операционни са предвидени да обслужват националния интерес на България“, заяви тя.

Средната прогнозна натовареност е 35 операции дневно, посочи още Малинова. Първоначалният прогнозен бюджет за Националната детска болница е 382 млн. евро, съобщи Малинова. За следващите три години прогнозната необходимост от инвестиции е около 300 млн. евро. Малинова заяви, че ръководството на Здравната инвестиционна компания не се е стремило да запази позициите си.

„Ако ние сме проблем в този проект за вас, за вашето правителство, ние сме готови да тръгнем. Ние сме експертно назначени, не сме политически, не сме се хванали за стола“, каза тя.

Тя заяви, че ще обжалва освобождаването си, като уточни, че според нея няма правно основание за отстраняването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    2 4 Отговор
    дето е и мястото на чорапа

    Коментиран от #2

    09:22 04.09.2026

  • 2 Ще те допълня

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Герберските крадци начело с Тиквоний Борисович откраднаха парите за детска болница.

    09:26 04.09.2026

  • 3 ягодка

    8 0 Отговор
    Тази си реве за поста.
    В кой" мандат" няма да е готова?

    09:50 04.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 добре

    3 0 Отговор
    Щом реват от гербаджиите, значи всико е наред! Вън на всички от сглобката!

    09:56 04.09.2026

  • 6 Минувач

    5 0 Отговор
    Както обикновенно става дума за крадене и много пара. Болницата е готова на груб строеж от комунизма. Но не била модерна. И една група модерни млади паветни архитекти решиха да барнат кинтите. Дай нов парцел. Дай нов проект. Дай , дай, дай.

    10:02 04.09.2026

  • 7 Кари

    5 0 Отговор
    Голямо мислене и проучване пада и през цялото време вървят едни заплати. През това време се построиха още десет големи болници в страната, включително и детска болница в Бургас.

    10:02 04.09.2026

  • 8 Специалист

    5 1 Отговор
    И тази както и на доцента Кунчев като им взеха кокала много почнаха да реват.Няма пълно щастие сега го разбраха.А здравето на хората не ги интересуваше

    10:17 04.09.2026

  • 9 нямате ли срам от болните деца

    0 0 Отговор
    Всички причини да не се изгради болницата са измислени и неверни.Как не ги е срам! от толкова много болни деца от цяла България? В един ж.к., който и да е,един 8 етажен блок, 4 входа и т.н., се построява най-много за една година !И те никнат като гъби, строят се един върху друг, с платени разрешителни и страхотна организация.Дори се строи върху самото метро.Представяте ли си какви подкупи се дават? В София няма вече въздух,зеленина,градинки.Само блокове,защото там са големите пари.А тука,за детска болница, проект не може да се направи.Айде стига простотии.

    10:32 04.09.2026

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