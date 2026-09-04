Ясновидката Цвета извика дух на починал в "Ергенът: Любов в рая"

Истински паранормален трус разтърси романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". По време на бляскавия конкурс "Мис Парадайс" милионерската наследничка Цвета, определяща се като българската Анджелина Джоли, направи стряскащ опит за контакт с отвъдното, който бързо прерасна в зловещ и неловък момент пред камерите, информира Plovdiv24.bg. Тя реши да демонстрира окултните си заложби върху участника Павел, но опитът ѝ да "прочете" неговата енергия се провали, отваряйки вратата за плашещи твърдения.

Мистериозният Димитър и душата в тунела

Пред очите на шокираните момичета и момчета, Цвета хвана Павел за ръка и започна да описва хаотични видения, свързани с военни униформи, танкери и възрастна жена. След като Павел категорично отрече връзка с тези образи, ясновидката насочи вниманието си към другаде.

"Идва някакъв човек – Димитър, някой е починал. Не знам кой е Димитър. Някой има ли Димитър, който да е починал?", попита внезапно тя.

Въпреки че никой на терен не потвърди да познава такъв човек, Цвета задълбочи паранормалната история със зловещи детайли. Тя обяви, че въпросният Митко е загинал при катастрофа. По думите ѝ душата на покойника не е преминала в отвъдното, стои блокирана в тунела и има спешна нужда от помощ, за да открие светлината.

Страх и подигравки в имението

Вместо да спечели дивиденти с необичайния си спектър от умения, демонстрацията на богаташката срещна вълна от недоверие. Повечето от мъжете в предаването открито се пошегуваха с "виденията" ѝ, но за част от участничките ситуацията изобщо не изглеждаше забавна.

"Аз съм вярващ човек и не искам да надигам кокалите на умрели хора.", отсече Станислава, видимо уплашена от разигралия се театър.

Мъж с качулка напътства красавицата

По-късно пред екипа на продукцията Цвета разкри още детайли за своя специфичен духовен свят. Тя сподели, че животът ѝ се управлява от невидима вътрешна сила, а когато тя изчезне, усещането е като затишие пред буря.

Милионерската щерка призна, че има личен "водач" от астралния свят, когото вижда като мъжка фигура с дълга брада и качулка, наподобяваща монах. Цвета бе категорична пред скептичните си колеги в шоуто, че думите ѝ не са част от стратегия или актьорска игра и наистина преживява всеки един контакт с непознатото.