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Ясновидката Цвета извика дух на починал в "Ергенът: Любов в рая"

Ясновидката Цвета извика дух на починал в "Ергенът: Любов в рая"

4 Септември, 2026 09:48 937 16

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Скъсаха я от подигравки

Ясновидката Цвета извика дух на починал в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истински паранормален трус разтърси романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". По време на бляскавия конкурс "Мис Парадайс" милионерската наследничка Цвета, определяща се като българската Анджелина Джоли, направи стряскащ опит за контакт с отвъдното, който бързо прерасна в зловещ и неловък момент пред камерите, информира Plovdiv24.bg. Тя реши да демонстрира окултните си заложби върху участника Павел, но опитът ѝ да "прочете" неговата енергия се провали, отваряйки вратата за плашещи твърдения.

Мистериозният Димитър и душата в тунела

Пред очите на шокираните момичета и момчета, Цвета хвана Павел за ръка и започна да описва хаотични видения, свързани с военни униформи, танкери и възрастна жена. След като Павел категорично отрече връзка с тези образи, ясновидката насочи вниманието си към другаде.

"Идва някакъв човек – Димитър, някой е починал. Не знам кой е Димитър. Някой има ли Димитър, който да е починал?", попита внезапно тя.

Въпреки че никой на терен не потвърди да познава такъв човек, Цвета задълбочи паранормалната история със зловещи детайли. Тя обяви, че въпросният Митко е загинал при катастрофа. По думите ѝ душата на покойника не е преминала в отвъдното, стои блокирана в тунела и има спешна нужда от помощ, за да открие светлината.

Страх и подигравки в имението

Вместо да спечели дивиденти с необичайния си спектър от умения, демонстрацията на богаташката срещна вълна от недоверие. Повечето от мъжете в предаването открито се пошегуваха с "виденията" ѝ, но за част от участничките ситуацията изобщо не изглеждаше забавна.

"Аз съм вярващ човек и не искам да надигам кокалите на умрели хора.", отсече Станислава, видимо уплашена от разигралия се театър.

Мъж с качулка напътства красавицата

По-късно пред екипа на продукцията Цвета разкри още детайли за своя специфичен духовен свят. Тя сподели, че животът ѝ се управлява от невидима вътрешна сила, а когато тя изчезне, усещането е като затишие пред буря.

Милионерската щерка призна, че има личен "водач" от астралния свят, когото вижда като мъжка фигура с дълга брада и качулка, наподобяваща монах. Цвета бе категорична пред скептичните си колеги в шоуто, че думите ѝ не са част от стратегия или актьорска игра и наистина преживява всеки един контакт с непознатото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голяма простотия

    17 1 Отговор
    повръщам

    09:50 04.09.2026

  • 2 Да духаш

    19 0 Отговор
    и да викаш духове са различни неща

    09:52 04.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Колко точно морално изпаднал трябва да си, за да гледаш подобна гнусотия...
    за морала на създателите не говорим и даващите ефир

    Коментиран от #16

    09:53 04.09.2026

  • 4 мдаа

    10 1 Отговор
    Мъжа с качулката е демон. Тая мома много е загазила, но ще го разбере едва когато попадне в грешния тунел някой ден...

    09:55 04.09.2026

  • 5 Чери

    12 1 Отговор
    Моля, помогнете на момата, дайте й да си пие лекарствата.

    09:56 04.09.2026

  • 6 Цъцъ

    9 0 Отговор
    бТВ еволюира до Канал 2000 👻 Уууууу

    09:58 04.09.2026

  • 7 Духът

    6 2 Отговор
    Цветоооо, ако вибраторатине беше дал на късо та да си стиснеш зъбите, нито щях да съм дух, нито щях да се лутам в тъмнината, за да си търсяяя О Яааааа....

    10:00 04.09.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    12 1 Отговор
    По-добре върнете турските сериали, че поне там има някакви ценности.

    10:03 04.09.2026

  • 9 Исторически парк

    7 0 Отговор
    Демонът: Кошмар в ада

    10:04 04.09.2026

  • 10 Златен мъж

    4 1 Отговор
    П₱0ст съм и ми е лесно, но вече не! Взел съм една туба вагинален крем и се мажа, изтръпнал от ужас, защото съм много над вас, но и ще бъда много под бай Ставри.🥵👮😜

    10:04 04.09.2026

  • 11 Потресаваща

    9 0 Отговор
    Излагация, не е ясно за кой най - много : за зрителите, които си го причиняват, за продуцентите или за босфор тв, която му дава телевизионно време.

    10:11 04.09.2026

  • 12 Новичок

    4 0 Отговор
    C типичното си чувство за хумор и доза самочувствие.Авторката е същата oтkaчaлka .Пфу...

    10:13 04.09.2026

  • 13 аБе,

    5 0 Отговор
    Тази женица с груб тембър и тежък диалект с ретро визия страда от липса на мъжко внимание и отхвърляне.Влязла си е в свой измислен свят и не и се иска да има нищо общо с реалността.И не, не гледам предаванео но непрекъснато ми изскачат кратки откъси в инстаграм.

    10:25 04.09.2026

  • 14 Бъдещето е на ИЗКУСТВЕНИЯ интелект.

    1 1 Отговор
    А човеците ще гледат реалита и рекламни блокове. За тях и ЕСТЕСТВЕН не е нужен.

    10:29 04.09.2026

  • 15 26626

    1 0 Отговор
    баби и унучета на почифка

    10:31 04.09.2026

  • 16 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Може да се гледа, като негативен пример, пък и е любопитно ,къде е дъното в реалиформатите. Но явно дъно няма......

    10:38 04.09.2026