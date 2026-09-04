Ясновидката Цвета извика дух на починал в "Ергенът: Любов в рая"

Истински паранормален трус разтърси романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". По време на бляскавия конкурс "Мис Парадайс" милионерската наследничка Цвета, определяща се като българската Анджелина Джоли, направи стряскащ опит за контакт с отвъдното, който бързо прерасна в зловещ и неловък момент пред камерите, информира Plovdiv24.bg. Тя реши да демонстрира окултните си заложби върху участника Павел, но опитът ѝ да "прочете" неговата енергия се провали, отваряйки вратата за плашещи твърдения.
Мистериозният Димитър и душата в тунела
Пред очите на шокираните момичета и момчета, Цвета хвана Павел за ръка и започна да описва хаотични видения, свързани с военни униформи, танкери и възрастна жена. След като Павел категорично отрече връзка с тези образи, ясновидката насочи вниманието си към другаде."Идва някакъв човек – Димитър, някой е починал. Не знам кой е Димитър. Някой има ли Димитър, който да е починал?", попита внезапно тя.
Въпреки че никой на терен не потвърди да познава такъв човек, Цвета задълбочи паранормалната история със зловещи детайли. Тя обяви, че въпросният Митко е загинал при катастрофа. По думите ѝ душата на покойника не е преминала в отвъдното, стои блокирана в тунела и има спешна нужда от помощ, за да открие светлината.
Страх и подигравки в имението
Вместо да спечели дивиденти с необичайния си спектър от умения, демонстрацията на богаташката срещна вълна от недоверие. Повечето от мъжете в предаването открито се пошегуваха с "виденията" ѝ, но за част от участничките ситуацията изобщо не изглеждаше забавна.
"Аз съм вярващ човек и не искам да надигам кокалите на умрели хора.", отсече Станислава, видимо уплашена от разигралия се театър.
Мъж с качулка напътства красавицата
По-късно пред екипа на продукцията Цвета разкри още детайли за своя специфичен духовен свят. Тя сподели, че животът ѝ се управлява от невидима вътрешна сила, а когато тя изчезне, усещането е като затишие пред буря.
Милионерската щерка призна, че има личен "водач" от астралния свят, когото вижда като мъжка фигура с дълга брада и качулка, наподобяваща монах. Цвета бе категорична пред скептичните си колеги в шоуто, че думите ѝ не са част от стратегия или актьорска игра и наистина преживява всеки един контакт с непознатото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голяма простотия
09:50 04.09.2026
2 Да духаш
09:52 04.09.2026
3 ДрайвингПлежър
за морала на създателите не говорим и даващите ефир
Коментиран от #16
09:53 04.09.2026
4 мдаа
09:55 04.09.2026
5 Чери
09:56 04.09.2026
6 Цъцъ
09:58 04.09.2026
7 Духът
10:00 04.09.2026
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10:11 04.09.2026
12 Новичок
10:13 04.09.2026
13 аБе,
10:25 04.09.2026
14 Бъдещето е на ИЗКУСТВЕНИЯ интелект.
10:29 04.09.2026
15 26626
10:31 04.09.2026
16 Запознат
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Може да се гледа, като негативен пример, пък и е любопитно ,къде е дъното в реалиформатите. Но явно дъно няма......
10:38 04.09.2026