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Фицо пристига в София за среща с Радев

Фицо пристига в София за среща с Радев

4 Септември, 2026 06:16, обновена 4 Септември, 2026 06:20 669 11

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  • премиер

Двамата премиери ще поставят акцент върху двустранното сътрудничество и стратегическите въпроси в рамките на ЕС

Фицо пристига в София за среща с Радев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят на Словашката република Роберт Фицо пристига на официално посещение в България днес. Покана за визитата е отправена от българския премиер Румен Радев, като основните разговори ще се проведат в София. Двамата правителствени ръководители ще поставят акцент върху двустранното сътрудничество и стратегическите въпроси в рамките на ЕС.

Програма на официалното посещение

Според официалната информация от правителствената пресслужба, събитията ще протекат по следния график:

  • 10:30 часа – Официална церемония по посрещане на площад „Св. Александър Невски“.
  • Разговори на четири очи – Премиерите Румен Радев и Роберт Фицо ще проведат затворена среща в сградата на Министерския съвет.
  • Пленарно заседание – Среща между официалните държавни делегации на България и Словакия.
  • Медийни изявления – Съвместна пресконференция за резултатите от преговорите.

Теми на разговор и европейски контекст

Радев и Фицо ще обсъдят разширяването на партньорството в сферите на енергетиката, сигурността и икономиката. Срещата се провежда в ключов международен контекст, белязан от дискусии в ЕС относно енергийните доставки, транзита през газопроводите и санкционната политика на блока.

Това посещение следва серия от интензивни дипломатически срещи в София, включително вчерашния разговор на Румен Радев с новоизбрания председател на Европейския съвет Антонио Коща.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с чесмир

    5 3 Отговор
    ше си мъркат по д.пките

    06:32 04.09.2026

  • 2 Говорит Москва

    5 3 Отговор
    Ще послушат частушки

    06:35 04.09.2026

  • 3 "Кимон Георгиев ", приема пощата...

    5 6 Отговор
    изпратена от Путин!

    После, Коща им бил виновен , че авансираните технологий в ЕО не достигали до България и Словакия???

    Кавото повикало такова отговорило!!!


    Парите по ПВУ пристигнаха ,...сега може ЕО да "почака малко"!!!

    06:48 04.09.2026

  • 4 Оптимистично!

    6 3 Отговор
    Радев се опитва да постави България на картата на Европа! След близо 20г. пълно отсъствие на външна политика. Ще видим, какво ще се получи.

    Коментиран от #7, #8

    06:55 04.09.2026

  • 5 Свободен

    4 4 Отговор
    Егати позора!
    Станахме тоалетната на Европа с това управление!

    06:56 04.09.2026

  • 6 "КГБ" не спи , работи денонощно!

    4 3 Отговор
    Посещението на Фицо е " тайна поща " за България!!
    Сега ще обсъждат явно , на четери ощи заповедите на Путин, как да се изтърбуши ЕО!!!

    Какъв резил за България!!!

    06:56 04.09.2026

  • 7 Свободен

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Оптимистично!":

    Не е заварва още колко много заблудени има като теб в България?!
    Ние не бяхме слабоумна нация!
    Какво се случи с българите, че си избраха един хибриден предател за президент?!
    !

    06:59 04.09.2026

  • 8 Кимон Георгиев ...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оптимистично!":

    е отговора!
    Почвата е подготвенна , добре минирана!!!

    --- Да минават баламите!!!

    06:59 04.09.2026

  • 9 Гласът

    4 2 Отговор
    Благодаря Ви г-н Премиер за всичко, което правите и ще правите за България. Единственият политик, на който имам доверие.

    06:59 04.09.2026

  • 10 Сега русомръш

    1 2 Отговор
    Ата от ес ще се събира ,за да решава как да дърпа назад хората.Назад към ссср.

    07:04 04.09.2026

  • 11 Путин изпрати Фицо ...

    1 0 Отговор
    да натегне обръчите на Румен Радев,
    да не би "да кръшне" ( бай дъ уей) по Европейския път???

    Явно компроматите с които Путин ги е околвал ,са като стоманени вериги !!!

    07:08 04.09.2026

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