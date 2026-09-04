Фицо пристига в София за среща с Радев

Министър-председателят на Словашката република Роберт Фицо пристига на официално посещение в България днес. Покана за визитата е отправена от българския премиер Румен Радев, като основните разговори ще се проведат в София. Двамата правителствени ръководители ще поставят акцент върху двустранното сътрудничество и стратегическите въпроси в рамките на ЕС.

Програма на официалното посещение

Според официалната информация от правителствената пресслужба, събитията ще протекат по следния график:

10:30 часа – Официална церемония по посрещане на площад „Св. Александър Невски“.

– Официална церемония по посрещане на площад „Св. Александър Невски“. Разговори на четири очи – Премиерите Румен Радев и Роберт Фицо ще проведат затворена среща в сградата на Министерския съвет.

– Премиерите Румен Радев и Роберт Фицо ще проведат затворена среща в сградата на Министерския съвет. Пленарно заседание – Среща между официалните държавни делегации на България и Словакия.

– Среща между официалните държавни делегации на България и Словакия. Медийни изявления – Съвместна пресконференция за резултатите от преговорите.

Теми на разговор и европейски контекст

Радев и Фицо ще обсъдят разширяването на партньорството в сферите на енергетиката, сигурността и икономиката. Срещата се провежда в ключов международен контекст, белязан от дискусии в ЕС относно енергийните доставки, транзита през газопроводите и санкционната политика на блока.

Това посещение следва серия от интензивни дипломатически срещи в София, включително вчерашния разговор на Румен Радев с новоизбрания председател на Европейския съвет Антонио Коща.