Фицо пристига в София за среща с Радев

Министър-председателят на Словашката република Роберт Фицо пристига на официално посещение в България днес. Покана за визитата е отправена от българския премиер Румен Радев, като основните разговори ще се проведат в София. Двамата правителствени ръководители ще поставят акцент върху двустранното сътрудничество и стратегическите въпроси в рамките на ЕС.
Програма на официалното посещение
Според официалната информация от правителствената пресслужба, събитията ще протекат по следния график:
- 10:30 часа – Официална церемония по посрещане на площад „Св. Александър Невски“.
- Разговори на четири очи – Премиерите Румен Радев и Роберт Фицо ще проведат затворена среща в сградата на Министерския съвет.
- Пленарно заседание – Среща между официалните държавни делегации на България и Словакия.
- Медийни изявления – Съвместна пресконференция за резултатите от преговорите.
Теми на разговор и европейски контекст
Радев и Фицо ще обсъдят разширяването на партньорството в сферите на енергетиката, сигурността и икономиката. Срещата се провежда в ключов международен контекст, белязан от дискусии в ЕС относно енергийните доставки, транзита през газопроводите и санкционната политика на блока.
Това посещение следва серия от интензивни дипломатически срещи в София, включително вчерашния разговор на Румен Радев с новоизбрания председател на Европейския съвет Антонио Коща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 с чесмир
06:32 04.09.2026
2 Говорит Москва
06:35 04.09.2026
3 "Кимон Георгиев ", приема пощата...
После, Коща им бил виновен , че авансираните технологий в ЕО не достигали до България и Словакия???
Кавото повикало такова отговорило!!!
Парите по ПВУ пристигнаха ,...сега може ЕО да "почака малко"!!!
06:48 04.09.2026
4 Оптимистично!
Коментиран от #7, #8
06:55 04.09.2026
5 Свободен
Станахме тоалетната на Европа с това управление!
06:56 04.09.2026
6 "КГБ" не спи , работи денонощно!
Сега ще обсъждат явно , на четери ощи заповедите на Путин, как да се изтърбуши ЕО!!!
Какъв резил за България!!!
06:56 04.09.2026
7 Свободен
До коментар #4 от "Оптимистично!":Не е заварва още колко много заблудени има като теб в България?!
Ние не бяхме слабоумна нация!
Какво се случи с българите, че си избраха един хибриден предател за президент?!
!
06:59 04.09.2026
8 Кимон Георгиев ...
До коментар #4 от "Оптимистично!":е отговора!
Почвата е подготвенна , добре минирана!!!
--- Да минават баламите!!!
06:59 04.09.2026
9 Гласът
06:59 04.09.2026
10 Сега русомръш
07:04 04.09.2026
11 Путин изпрати Фицо ...
да не би "да кръшне" ( бай дъ уей) по Европейския път???
Явно компроматите с които Путин ги е околвал ,са като стоманени вериги !!!
07:08 04.09.2026