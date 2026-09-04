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Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“

Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“

4 Септември, 2026 08:00 1 098 14

  • язовир йовковци-
  • къмпинг-
  • шилковци

Институциите подготвят принудително премахване

Незаконен къмпинг край язовир „Йовковци“ - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Незаконен къмпинг се е появил на брега на язовир „Йовковци“ край еленското село Шилковци. Обектът е разположен в санитарно-охранителната зона на язовира, което според институциите създава риск за качеството на водата, използвана от жителите на девет общини, съобщава БНТ.

Сигнал за случая е подаден в средата на юли от бившия управител на ВиК „Йовковци“. Последвали са проверки от Община Елена и областния управител на Велико Търново, при които са установени нарушения.

Село Шилковци е разположено в сърцето на Еленския Балкан, на живописния бряг на язовир „Йовковци“. По постоянен адрес там живеят едва 10 души, но още при влизането в селото прави впечатление наличието на множество каравани. По тесен път се стига до място, обособено като къмпингова зона непосредствено до язовира. Територията е оградена, а на оградите са поставени табели, че обектът е под постоянно видеонаблюдение и охрана. Не е ясно кога точно е обособен къмпингът. На място, освен каравани, има детски кът и барбекю, а на една от постоянните постройки е монтиран климатик. Част от местните жители обаче не виждат проблем в това.

Според друг жител на района ограниченията са довели до отлив на туристи и риболовци. Местните поставят под въпрос и аргументите, че караваните застрашават качеството на водата.

В началото на юни в Община Елена е постъпило уведомление от собственика на земята, че възнамерява да постави градинска беседка с височина 2,5 метра, която няма да бъде трайно закрепена към терена. При проверката на място обаче е установено, че изграденото не отговаря на заявеното. Според Басейнова дирекция „Дунавски район“ в съответната зона има категорична забрана за паркиране и поставяне на каравани и други съоръжения. Причината е, че язовир „Йовковци“ е важен източник на питейна вода за населението в региона.

„Това е опасно. Ние сме длъжни да вземем всякакви мерки, за да можем да защитим населението и да не се компрометира водата и въобще язовир „Йовковци“ като източник за питейна вода“, заяви областният управител на Велико Търново.

От Басейнова дирекция „Дунавски район“ предстои да издадат предписание на собственика за премахване на незаконно поставените съоръжения. Ако това не бъде направено доброволно, властите ще пристъпят към принудително премахване.

Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново: „Ще предприемем принудително премахване. Със съдействието на тези органи, съдействието на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата, разбира се.“

В понеделник ще бъде свикана комисия с участието на всички отговорни институции. Предстои проверка и на останалите брегове на язовир „Йовковци“, за да се установи дали има и други незаконно изградени или поставени обекти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Химик

    3 1 Отговор
    Малко йод във водата

    08:04 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пенчо

    13 2 Отговор
    А да видим, той хотел ще иска да строи сигурно! държавата къмпинг ще премахва!

    08:10 04.09.2026

  • 4 Баба Алино ТИМ СОТ

    16 2 Отговор
    Тоя къмпинг скоро ще е с нотариални актове и въоръжена охрана

    08:11 04.09.2026

  • 5 Колю Мамата

    7 4 Отговор
    Киро Брейка пак се опитва да върти далавери

    08:19 04.09.2026

  • 6 Това е едно живописно

    5 0 Отговор
    Райско кътче на света , Еленските махалички особено до язовира или до Голямста река или до Иванковата река .

    08:20 04.09.2026

  • 7 Как

    8 1 Отговор
    Изхождат се във водата и по тръбите достига до нас. Ако има режим ,изходеното остава в тръбите!

    08:22 04.09.2026

  • 8 Милиционера

    8 0 Отговор
    Разстрел и след разстрела червей - това е толкова просто и логично ... Ама си ха !!! Как смеят ... Каравана ще паркира ... Виж ако беше бетон и дребен рушвет - може !!!

    08:42 04.09.2026

  • 9 Васил

    7 0 Отговор
    Как го откриха веднага незаконният къмпинг а Баба Алино не можаха три години????

    08:44 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пачо

    2 1 Отговор
    Една каравана къмпинг ли е.Много сте смешни.А има ли прекарана ток и вода,а има ли удостоверение за търпимост.Чакаме и решение от съда за незаконно строителство....

    08:50 04.09.2026

  • 12 Баба Кина

    5 0 Отговор
    Стопанина на язовира е бил дълго време отпуск. Общаците в Елена са разрешили в санитарната зона беседка. А областния на В. Търново е зает човек и след като беше решен водния проблем за великотърновци го кара по- спокойно. А бизнеса не спи, кара го на пряко или ползва вратички.

    08:53 04.09.2026

  • 13 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Това е от години.Идете вижте Шипочанския залив

    09:02 04.09.2026

  • 14 Деций

    0 0 Отговор
    На много язовири е така,има каравани които стоят с години,и каро казвам стоят това е целогодишно и едни конкретни са там от 10 г,узурпирали част от бреговата ивица.

    09:13 04.09.2026

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