Пожар избухна край Бургас, силният вятър пречи на гасенето

Пожар обхвана сухи треви в района около завод „Керамика" край Бургас, по пътя за Каблешково, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас комисар Николай Николаев, предават от БТА.
Сигналът за инцидента е получен около 13:00 часа. На място са изпратени пет пожарни автомобила с екипи, които работят по овладяване на пламъците.
Силен вятър затруднява гасенето. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати сгради. Гасенето на пожара продължава.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чума
15:46 04.09.2026
2 Кмета Солнце
16:05 04.09.2026
3 Ами
16:13 04.09.2026
4 БЪЛГАРАН ГОЛЯМ КУКУ
16:30 04.09.2026