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Пожар избухна край Бургас, силният вятър пречи на гасенето

Пожар избухна край Бургас, силният вятър пречи на гасенето

4 Септември, 2026 15:33 618 4

  • пожар-
  • бургас-
  • силен вятър

Сигналът за инцидента е получен около 13:00 часа. На място са изпратени пет пожарни автомобила с екипи, които работят по овладяване на пламъците.

Пожар избухна край Бургас, силният вятър пречи на гасенето - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар обхвана сухи треви в района около завод „Керамика" край Бургас, по пътя за Каблешково, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас комисар Николай Николаев, предават от БТА.
Сигналът за инцидента е получен около 13:00 часа. На място са изпратени пет пожарни автомобила с екипи, които работят по овладяване на пламъците.

Силен вятър затруднява гасенето. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати сгради. Гасенето на пожара продължава.


Бургас / България
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