Пожар избухна край Бургас, силният вятър пречи на гасенето

Пожар обхвана сухи треви в района около завод „Керамика" край Бургас, по пътя за Каблешково, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас комисар Николай Николаев, предават от БТА.

Сигналът за инцидента е получен около 13:00 часа. На място са изпратени пет пожарни автомобила с екипи, които работят по овладяване на пламъците.

Силен вятър затруднява гасенето. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати сгради. Гасенето на пожара продължава.