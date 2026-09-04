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Рокади в НКЖИ: Златомира Карагеоргиева-Мострова поема УС

Рокади в НКЖИ: Златомира Карагеоргиева-Мострова поема УС

4 Септември, 2026 16:14, обновена 4 Септември, 2026 16:18 376 2

  • нкжи-
  • ръководство-
  • рокади

Новият Управителен съвет на железопътната компания вече е факт, а инж. Красимир Шопов остава начело на оперативното ръководство

Рокади в НКЖИ: Златомира Карагеоргиева-Мострова поема УС - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) официално актуализира структурата на своите органи на управление. Драстичната промяна стана ясна след заличаването на досегашния председател на Управителния съвет (УС) инж. Мария Генова от официалния сайт на компанията. На нейно място като Председател на УС застава Златомира Карагеоргиева-Мострова, което е част от поетапната вълна от назначения, започнала в средата на годината под егидата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Съгласно Закона за железопътния транспорт, органите, които управляват стратегическото за страната предприятие, са Министърът на транспорта и съобщенията, Управителният съвет и Генералният директор. В оперативен план НКЖИ се управлява от своя управителен съвет, но се ръководи и представлява еднолично от своя генерален директор.

В момента официалният състав на Управителния съвет на НКЖИ включва:

  • Златомира Карагеоргиева-Мострова – Председател на УС
  • инж. Красимир Шопов – Генерален директор и член на УС

Промяната идва седмици след като транспортният министър Георги Пеев предприе серия от кадрови промени в сектора, поставяйки на оперативното кормило инж. Красимир Шопов — специалист с над 35-годишен опит в железопътното строителство. С отстраняването на Мария Генова и издигането на юриста Златомира Карагеоргиева-Мострова за председател, министерството финализира новия облик на държавния железопътен оператор, на който са поверени ключови милиардни проекти по линия на европейското финансиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Спецназ

    3 1 Отговор
    ТОЯ тумор НКЖИ трябва да бъде закрит за постоянно-

    2000 С.гани и пенсионери на заплата...,

    всяка година ни виси на врата със 150 мил. евро загуба...

    ДОКОГА??

    16:30 04.09.2026

  • 2 Там назначиха 33 годишният

    1 0 Отговор
    никому неизвестният М у р а т Т ю р к по препоръка на Гюров.
    Той изведнъж идва от частни турски фирми в НКЖИ! След като "оправи" БДЖ, ректорката на Университета по архитектура го назначи за главен секретар!
    Странна верига!
    Компетентните органи да се произнесат!

    16:33 04.09.2026

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