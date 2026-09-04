Рокади в НКЖИ: Златомира Карагеоргиева-Мострова поема УС

Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) официално актуализира структурата на своите органи на управление. Драстичната промяна стана ясна след заличаването на досегашния председател на Управителния съвет (УС) инж. Мария Генова от официалния сайт на компанията. На нейно място като Председател на УС застава Златомира Карагеоргиева-Мострова, което е част от поетапната вълна от назначения, започнала в средата на годината под егидата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Съгласно Закона за железопътния транспорт, органите, които управляват стратегическото за страната предприятие, са Министърът на транспорта и съобщенията, Управителният съвет и Генералният директор. В оперативен план НКЖИ се управлява от своя управителен съвет, но се ръководи и представлява еднолично от своя генерален директор.

В момента официалният състав на Управителния съвет на НКЖИ включва:

Златомира Карагеоргиева-Мострова – Председател на УС

– Председател на УС инж. Красимир Шопов – Генерален директор и член на УС

Промяната идва седмици след като транспортният министър Георги Пеев предприе серия от кадрови промени в сектора, поставяйки на оперативното кормило инж. Красимир Шопов — специалист с над 35-годишен опит в железопътното строителство. С отстраняването на Мария Генова и издигането на юриста Златомира Карагеоргиева-Мострова за председател, министерството финализира новия облик на държавния железопътен оператор, на който са поверени ключови милиардни проекти по линия на европейското финансиране.