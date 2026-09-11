Анализ на НКЖИ: Изправна е била сигнализацията на жп прелеза, където се сблъскаха камион и пътнически влак

Вече е възстановено движението на влаковете в участъка Враца - Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно.
Според Националната компания „Железопътна инфраструктура“ причината за сблъсъка е грубо нарушение от страна на шофьора на камиона. Анализът показва, че сигнализацията на прелеза е била изправна, съобщават от БНТ.
Пламен Добрев – директор на поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ: „Причината е абсолютно ясна – това е нарушение от водача на тежкотоварния автомобил на Закона за движение по пътищата. Нашият анализ показва, че прелезната сигнализация е изправна. Подавал се е звуков и светлинен сигнал по време на настъпилото произшествие.“
Той подчерта, че червената светлина и звуковият сигнал са работили, което означава, че преминаването през прелеза е забранено.
Пламен Добрев: „Има знак „Стоп“, има звукова сигнализация, има светлинна сигнализация. Водачите на превозните средства задължително трябва да спрат преди да навлязат в района на прелеза, да се огледат, да погледнат сигнализацията и когато тя е разрешаваща, чак тогава да преминат.“
Инцидентът отново постави въпроса дали прелезът трябва да бъде допълнително обезопасен с бариера. Според областния управител на Враца подобна мярка би ограничила риска от нови инциденти.
Росен Михайлов – областен управител на Враца: „Бих искал прелеза да бъде обезопасен с механична бариера. Поне така считам, че би се намалила възможността, дори водачите да са безотговорни, да бъдат ограничени в преминаването си на прелеза.“
На място обаче живеещи в района посочват и друг проблем – видимостта на сигнализацията при силно слънце и чуваемостта на звуковия сигнал.
Венера Петрова – жител на района: „Не съм забелязала да има проблем със светлинната и звуковата сигнализация. Проблемът е само това, че когато слънцето светне срещу сигнализацията, тя не се вижда толкова ярко от по-далече. А по същия начин и със звуковата сигнализация – тя не се чува, когато в колата има музика и са затворени прозорците.“
След катастрофата пътниците са били изведени от влака и превозени с автобус. Общо шест влака са били засегнати, а закъсненията са достигнали 340 минути.
Пламен Добрев: „Изключително голям късмет е, че не е имало пострадали. След настъпилия инцидент беше направена организация и координация с Националната компания „Железопътна инфраструктура“, беше подсигурен автобус и пътниците бяха транспортирани.“
След приключването на следствените действия и възстановителните дейности движението в участъка е възстановено. Междувременно предстои да бъде обсъдено допълнителното обезопасяване на прелеза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #9, #10
09:02 11.09.2026
2 Жители от селото казаха,
Коментиран от #5
09:05 11.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
09:08 11.09.2026
4 Бфбж
09:10 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
09:32 11.09.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не видиш ли, че е водевил? Даже вчера очевидка се изпусна, че така нареченият паднал стълб е кран и набързо репортерката я изгони от интервюто.
09:33 11.09.2026
8 Николай II
09:50 11.09.2026
9 бай Кольо
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Ъкъла на шофьора трябва да го спре,бариерата е да разберат малоумниците,че не трябва да се преминава!
09:51 11.09.2026
10 Аз пък
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":... се чудя как и бетонен блок не спира и.диотите, когато решат да преминат през него....
09:54 11.09.2026
11 Няма по тъпо племе от тираджиите.
Допълнителен проблем е , че в много фирми шефовете юркат шофьорите да гонят време, но тъй като такива шефове са бивши тираджии , това пак е потвърждение за тъпотията им.
09:56 11.09.2026
12 Абе
До коментар #5 от "Отговорноста !":както казваха сърбите като наближиш ж.п прелез „сопри се, опули се и ако не тропа трен прецопай„ през ж.п. пругата/линията........
09:57 11.09.2026
13 Наблюдател
09:57 11.09.2026
14 Решението
09:59 11.09.2026
15 ХиХи
09:59 11.09.2026
16 Очевидец разказа,
09:59 11.09.2026
17 шаФьор
10:01 11.09.2026
18 Троян
10:03 11.09.2026
19 Цвете
10:05 11.09.2026
20 Мик
10:07 11.09.2026
21 редник
Ало, авторката, значи влакът минава през прелеза, а камионът го блъска!
Малко мисъл?
Толкова ли е труден българският език?!...
10:10 11.09.2026
22 Троян
10:15 11.09.2026