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Анализ на НКЖИ: Изправна е била сигнализацията на жп прелеза, където се сблъскаха камион и пътнически влак

Анализ на НКЖИ: Изправна е била сигнализацията на жп прелеза, където се сблъскаха камион и пътнически влак

11 Септември, 2026 08:48 1 063 22

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  • жп прелез-
  • сблъсък-
  • камион-
  • влак

Причината за сблъсъка е грубо нарушение от страна на шофьора на камиона, сочи проверка на НКЖИ

Анализ на НКЖИ: Изправна е била сигнализацията на жп прелеза, където се сблъскаха камион и пътнически влак - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вече е възстановено движението на влаковете в участъка Враца - Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно.
Според Националната компания „Железопътна инфраструктура“ причината за сблъсъка е грубо нарушение от страна на шофьора на камиона. Анализът показва, че сигнализацията на прелеза е била изправна, съобщават от БНТ.
Пламен Добрев – директор на поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ: „Причината е абсолютно ясна – това е нарушение от водача на тежкотоварния автомобил на Закона за движение по пътищата. Нашият анализ показва, че прелезната сигнализация е изправна. Подавал се е звуков и светлинен сигнал по време на настъпилото произшествие.“

Той подчерта, че червената светлина и звуковият сигнал са работили, което означава, че преминаването през прелеза е забранено.

Пламен Добрев: „Има знак „Стоп“, има звукова сигнализация, има светлинна сигнализация. Водачите на превозните средства задължително трябва да спрат преди да навлязат в района на прелеза, да се огледат, да погледнат сигнализацията и когато тя е разрешаваща, чак тогава да преминат.“

Инцидентът отново постави въпроса дали прелезът трябва да бъде допълнително обезопасен с бариера. Според областния управител на Враца подобна мярка би ограничила риска от нови инциденти.

Росен Михайлов – областен управител на Враца: „Бих искал прелеза да бъде обезопасен с механична бариера. Поне така считам, че би се намалила възможността, дори водачите да са безотговорни, да бъдат ограничени в преминаването си на прелеза.“

На място обаче живеещи в района посочват и друг проблем – видимостта на сигнализацията при силно слънце и чуваемостта на звуковия сигнал.

Венера Петрова – жител на района: „Не съм забелязала да има проблем със светлинната и звуковата сигнализация. Проблемът е само това, че когато слънцето светне срещу сигнализацията, тя не се вижда толкова ярко от по-далече. А по същия начин и със звуковата сигнализация – тя не се чува, когато в колата има музика и са затворени прозорците.“
След катастрофата пътниците са били изведени от влака и превозени с автобус. Общо шест влака са били засегнати, а закъсненията са достигнали 340 минути.

Пламен Добрев: „Изключително голям късмет е, че не е имало пострадали. След настъпилия инцидент беше направена организация и координация с Националната компания „Железопътна инфраструктура“, беше подсигурен автобус и пътниците бяха транспортирани.“

След приключването на следствените действия и възстановителните дейности движението в участъка е възстановено. Междувременно предстои да бъде обсъдено допълнителното обезопасяване на прелеза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 6 Отговор
    Чудя се как една пластмасова бариера ще спре 40-тонен натоварен ТИР...

    Коментиран от #9, #10

    09:02 11.09.2026

  • 2 Жители от селото казаха,

    8 0 Отговор
    че при ярко слънце, светофарите почти не се виждат с каква светлина са. На всеки се е случвало това, но както винаги не се обръща внимание. Какво пречи, червеният фар да се дублира и с механичен знак, който се управлява и появява при червена светлина, тогава няма да има такива фалове. Навремето мигачите на автомобилите са били механични, повдигали са се и показвали посоката.

    Коментиран от #5

    09:05 11.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Направиха сефтето на новите влакове.

    Коментиран от #7

    09:08 11.09.2026

  • 4 Бфбж

    5 7 Отговор
    От БДЖ никога не признават грешките си. Ще ви изкарат лъжци, измамници и всякакви, само и само да не поемат вина.

    09:10 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    10 0 Отговор
    Язък за новия влак! Сега шофЕра и фирмата му да го платят!

    09:32 11.09.2026

  • 7 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не видиш ли, че е водевил? Даже вчера очевидка се изпусна, че така нареченият паднал стълб е кран и набързо репортерката я изгони от интервюто.

    09:33 11.09.2026

  • 8 Николай II

    6 0 Отговор
    На смотаняците всичко им е виновно. Сега и Слънцето е виновно.

    09:50 11.09.2026

  • 9 бай Кольо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ъкъла на шофьора трябва да го спре,бариерата е да разберат малоумниците,че не трябва да се преминава!

    09:51 11.09.2026

  • 10 Аз пък

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    ... се чудя как и бетонен блок не спира и.диотите, когато решат да преминат през него....

    09:54 11.09.2026

  • 11 Няма по тъпо племе от тираджиите.

    4 0 Отговор
    разбира се има и много свестни сред тях, но уви голям % са тъпанари.
    Допълнителен проблем е , че в много фирми шефовете юркат шофьорите да гонят време, но тъй като такива шефове са бивши тираджии , това пак е потвърждение за тъпотията им.

    09:56 11.09.2026

  • 12 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Отговорноста !":

    както казваха сърбите като наближиш ж.п прелез „сопри се, опули се и ако не тропа трен прецопай„ през ж.п. пругата/линията........

    09:57 11.09.2026

  • 13 Наблюдател

    0 2 Отговор
    Жп прелез без бариери, няма начин да не се случат катастрофи. И кой е виновен тогава?

    09:57 11.09.2026

  • 14 Решението

    0 0 Отговор
    Щом не се чува и несе вижда ,да сложат един да бие тъпана

    09:59 11.09.2026

  • 15 ХиХи

    1 0 Отговор
    Железният кон и малко пластмасов пак е по як от ТИР-а, те са свикнали да секат пътя на колите ама нещо се е надценил

    09:59 11.09.2026

  • 16 Очевидец разказа,

    4 0 Отговор
    Че камионът се е движил успоредно с влака, след което се е опитал да пресече пред него!

    09:59 11.09.2026

  • 17 шаФьор

    3 0 Отговор
    Камионджията добре че не е карал по пътя Варна Бургас ,че можеше и в кораб да се удари

    10:01 11.09.2026

  • 18 Троян

    3 0 Отговор
    Стига бе. Влака се е масккирал като хищникът и човека не го е видял. Що за малоумници има по пътищата не е истина.

    10:03 11.09.2026

  • 19 Цвете

    1 2 Отговор
    ИМАЛО ЛИ Е БАРИЕРА ? ТОВА БИ ПРЕДПАЗИЛО КАМИОНА.

    10:05 11.09.2026

  • 20 Мик

    2 0 Отговор
    Разбира се, че е виновен шофьора на тира. Гледайте клипове как тирове минават през бариери и ги чупят, но някои си намират майстора. Хора без мозък.

    10:07 11.09.2026

  • 21 редник

    1 0 Отговор
    / Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. /

    Ало, авторката, значи влакът минава през прелеза, а камионът го блъска!
    Малко мисъл?
    Толкова ли е труден българският език?!...

    10:10 11.09.2026

  • 22 Троян

    1 0 Отговор
    Преди два дни щеше да ме блъсне една патица която си гледаше телефона. Всеки който има книжка при подмяна задължително идиотентест. 80% ще отпаднат.

    10:15 11.09.2026

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