Анализ на НКЖИ: Изправна е била сигнализацията на жп прелеза, където се сблъскаха камион и пътнически влак

Вече е възстановено движението на влаковете в участъка Враца - Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно.

Според Националната компания „Железопътна инфраструктура“ причината за сблъсъка е грубо нарушение от страна на шофьора на камиона. Анализът показва, че сигнализацията на прелеза е била изправна, съобщават от БНТ.

Пламен Добрев – директор на поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ: „Причината е абсолютно ясна – това е нарушение от водача на тежкотоварния автомобил на Закона за движение по пътищата. Нашият анализ показва, че прелезната сигнализация е изправна. Подавал се е звуков и светлинен сигнал по време на настъпилото произшествие.“

Той подчерта, че червената светлина и звуковият сигнал са работили, което означава, че преминаването през прелеза е забранено.

Пламен Добрев: „Има знак „Стоп“, има звукова сигнализация, има светлинна сигнализация. Водачите на превозните средства задължително трябва да спрат преди да навлязат в района на прелеза, да се огледат, да погледнат сигнализацията и когато тя е разрешаваща, чак тогава да преминат.“

Инцидентът отново постави въпроса дали прелезът трябва да бъде допълнително обезопасен с бариера. Според областния управител на Враца подобна мярка би ограничила риска от нови инциденти.

Росен Михайлов – областен управител на Враца: „Бих искал прелеза да бъде обезопасен с механична бариера. Поне така считам, че би се намалила възможността, дори водачите да са безотговорни, да бъдат ограничени в преминаването си на прелеза.“

На място обаче живеещи в района посочват и друг проблем – видимостта на сигнализацията при силно слънце и чуваемостта на звуковия сигнал.

Венера Петрова – жител на района: „Не съм забелязала да има проблем със светлинната и звуковата сигнализация. Проблемът е само това, че когато слънцето светне срещу сигнализацията, тя не се вижда толкова ярко от по-далече. А по същия начин и със звуковата сигнализация – тя не се чува, когато в колата има музика и са затворени прозорците.“

След катастрофата пътниците са били изведени от влака и превозени с автобус. Общо шест влака са били засегнати, а закъсненията са достигнали 340 минути.

Пламен Добрев: „Изключително голям късмет е, че не е имало пострадали. След настъпилия инцидент беше направена организация и координация с Националната компания „Железопътна инфраструктура“, беше подсигурен автобус и пътниците бяха транспортирани.“

След приключването на следствените действия и възстановителните дейности движението в участъка е възстановено. Междувременно предстои да бъде обсъдено допълнителното обезопасяване на прелеза.