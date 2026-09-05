Новини
България »
Кораб заседна край Русе заради ниското ниво на Дунав

Кораб заседна край Русе заради ниското ниво на Дунав

5 Септември, 2026 09:36 646 4

  • заседнал-
  • кораб-
  • ниво-
  • дунав

Особено проблемни са районите около островите Белене, Вардим и Батин, където плитчините ограничават възможностите за преминаване на по-дълбоко газещи плавателни съдове

Кораб заседна край Русе заради ниското ниво на Дунав - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове.

Това показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При Силистра е отчетено повишение с 2 сантиметра. При Ново село нивото се задържа без промяна, а при останалите водомерни постове е регистрирано минимално понижение – с 1-2 сантиметра.

На този фон вчера в района на котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд. По информация на дирекция „Речен надзор“ корабът е извън корабоплавателния път и не представлява опасност за останалия трафик. Няма и опасност от замърсяване, съобщи БГНЕС.

Остават в сила ограниченията за навлизането на плавателни съдове по целия български участък на реката.

Причината е продължаващото маловодие, което през последните месеци създава сериозни затруднения за корабоплаването по Дунав. В критичните участъци корабите трябва да се движат с по-малко газене, което често означава да бъдат натоварени с по-малко товар или да изчакват подобряване на условията.

Особено проблемни са районите около островите Белене, Вардим и Батин, където плитчините ограничават възможностите за преминаване на по-дълбоко газещи плавателни съдове. Още през лятото ниските води доведоха до образуването на прагове по фарватера и до няколко случая на заседнали кораби.

Продължителното маловодие е свързано основно със сухото и горещо време и липсата на достатъчно пролетно пълноводие във водосборния басейн на Дунав. Слабите снеговалежи и недостатъчните валежи в района на Алпите са сред факторите, които ограничиха притока на вода към реката.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да Ги Научат !

    1 1 Отговор
    Да Се Движат !

    по Асфалта !

    Или ЖП-то.

    09:41 05.09.2026

  • 2 Русенец

    2 0 Отговор
    Заради унгарските своеволия с източването на Дунав, страдат европейските бизнеси. Губят се милиарди евра. И друг път корабите са спирали, но най-много за две седмици. Сега, вече втори месец бизнесът на няколко страни губи от маджарските интриги.

    09:41 05.09.2026

  • 3 ШорошАлГоров

    2 0 Отговор
    Тряа да са топлите на ветърни мелници и да карате електрокари

    09:47 05.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Досега ревахте че е топло ,а като почнат валежите ,ревете че ви е мокро пак ,,после ривете че ви е ,студено и те така ,ежте ми @@@,и да живеят урсулианците

    10:01 05.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове