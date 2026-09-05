Кораб заседна край Русе заради ниското ниво на Дунав

Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове.

Това показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При Силистра е отчетено повишение с 2 сантиметра. При Ново село нивото се задържа без промяна, а при останалите водомерни постове е регистрирано минимално понижение – с 1-2 сантиметра.

На този фон вчера в района на котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд. По информация на дирекция „Речен надзор“ корабът е извън корабоплавателния път и не представлява опасност за останалия трафик. Няма и опасност от замърсяване, съобщи БГНЕС.

Остават в сила ограниченията за навлизането на плавателни съдове по целия български участък на реката.

Причината е продължаващото маловодие, което през последните месеци създава сериозни затруднения за корабоплаването по Дунав. В критичните участъци корабите трябва да се движат с по-малко газене, което често означава да бъдат натоварени с по-малко товар или да изчакват подобряване на условията.

Особено проблемни са районите около островите Белене, Вардим и Батин, където плитчините ограничават възможностите за преминаване на по-дълбоко газещи плавателни съдове. Още през лятото ниските води доведоха до образуването на прагове по фарватера и до няколко случая на заседнали кораби.

Продължителното маловодие е свързано основно със сухото и горещо време и липсата на достатъчно пролетно пълноводие във водосборния басейн на Дунав. Слабите снеговалежи и недостатъчните валежи в района на Алпите са сред факторите, които ограничиха притока на вода към реката.