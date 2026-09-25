Ниското ниво на Дунав не застрашава безопасността на АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на река Дунав е безпрецедентно, но не застрашава безопасността на АЕЦ „Козлодуй“, а засяга единствено обема на произведената електроенергия, съобщават от БТА, позовавайки се на председателя на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. По време на изявление във Враца ръководството на регулатора увери, че няма никакво компрометиране на сигурността на ядрената централа.

Процедура при критични нива

При спадане на водите в реката влиза в сила специална Процедура за действия при аварийно ниско ниво на Дунав. Първата стъпка от нея се активира, когато водата достигне 21,50 метра според Балтийската система. Тогава се преминава към ежедневно наблюдение на реката и готовност за почистване на помпените решетки при необходимост.

Когато нивото спадне до 21 метра, централата започва максимално да се запасява с вода и необходими разтвори за евентуално спиране на блоковете. При 20,50 метра мощността започва да се намалява поетапно, за да се балансира постъпващата вода от бреговата помпена станция с консумацията на реакторите. Към момента именно тези мерки са приложени спрямо Пети блок.

Разтоварване на мощностите

Според заместник-председателя на регулатора Елизабет Цветанова, текущото ниво на водата е 20,64 метра. Поради продължаващата липса на валежи в Европа, Пети блок остава да работи с намалена мощност.

Ако водата спадне до 20,30 метра, блоковете трябва да се разтоварят до ниво, достатъчно само за собствените нужди на централата. При критичните 19,70 метра се изключват всички брегови помпи без една и се ограничава до минимум потреблението на вода от Дунав.

Дългосрочни решения

Ръководството на ядрения регулатор подчертава, че климатичните промени налагат планирането на устойчиви мерки за в бъдеще.

„Има възможни решения, всичко е въпрос на анализ, инженерни оценки“, посочва председателят Цанко Бачийски.