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Ниското ниво на Дунав не застрашава безопасността на АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на Дунав не застрашава безопасността на АЕЦ „Козлодуй“

25 Септември, 2026 18:04 486 11

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  • аец козлодуй

Влиза в сила специална процедура за защита на реакторите

Ниското ниво на Дунав не застрашава безопасността на АЕЦ „Козлодуй“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ниското ниво на река Дунав е безпрецедентно, но не застрашава безопасността на АЕЦ „Козлодуй“, а засяга единствено обема на произведената електроенергия, съобщават от БТА, позовавайки се на председателя на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. По време на изявление във Враца ръководството на регулатора увери, че няма никакво компрометиране на сигурността на ядрената централа.

Процедура при критични нива

При спадане на водите в реката влиза в сила специална Процедура за действия при аварийно ниско ниво на Дунав. Първата стъпка от нея се активира, когато водата достигне 21,50 метра според Балтийската система. Тогава се преминава към ежедневно наблюдение на реката и готовност за почистване на помпените решетки при необходимост.

Когато нивото спадне до 21 метра, централата започва максимално да се запасява с вода и необходими разтвори за евентуално спиране на блоковете. При 20,50 метра мощността започва да се намалява поетапно, за да се балансира постъпващата вода от бреговата помпена станция с консумацията на реакторите. Към момента именно тези мерки са приложени спрямо Пети блок.

Разтоварване на мощностите

Според заместник-председателя на регулатора Елизабет Цветанова, текущото ниво на водата е 20,64 метра. Поради продължаващата липса на валежи в Европа, Пети блок остава да работи с намалена мощност.

Ако водата спадне до 20,30 метра, блоковете трябва да се разтоварят до ниво, достатъчно само за собствените нужди на централата. При критичните 19,70 метра се изключват всички брегови помпи без една и се ограничава до минимум потреблението на вода от Дунав.

Дългосрочни решения

Ръководството на ядрения регулатор подчертава, че климатичните промени налагат планирането на устойчиви мерки за в бъдеще.

„Има възможни решения, всичко е въпрос на анализ, инженерни оценки“, посочва председателят Цанко Бачийски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичибаба

    1 5 Отговор
    Дано се взриви!

    18:08 25.09.2026

  • 2 факти

    1 1 Отговор
    са кучета които са постоянно гладни..

    18:16 25.09.2026

  • 3 !!!?

    2 0 Отговор
    Няма страшно...бягайте !!!?

    18:17 25.09.2026

  • 4 Интересно

    1 0 Отговор
    Т.е. - можем и без вода в коритото, само и само да не се засегнат унгарците.

    Коментиран от #8

    18:17 25.09.2026

  • 5 Горски

    4 2 Отговор
    Преди по радиото даваха всеки ден нивото на Дунав на три езика и това премахнаха. И сега като изплуват едни мамути от преди 15 000 години. Режим на тока. За 37 години мафиотска демокрация, дори Павец Чеира не можаха да ремонтират. Като спре тока, тогава управляващите , ще се сещат за решения, сега са по топлите страни да си харчат увеличените заплати. С участието в комисии, получават още една заплата, към 10 хиляди евро. Искам да излезе Папионката и да каже най-после истинската истина,че Путин е "виновен" за пресъхването на река Дунав. Намалението е несъществено с около 10-12% и ще е временна мярка, защото в Германия е отчетено покачване нивото на Дунав с около 20 см, като тенденцията е към покачване. Мярката е по-скоро за успокоение на обществото, защото и в настоящия момент централата може да продължи да работи на пълна мощност. Това е така, защото е проектирана и изграждана от умни и далновидни хора.

    18:18 25.09.2026

  • 6 Григор

    1 0 Отговор
    Блоковете трябва да се разтоварят, но не да се спрат, както направиха много централи в Европа. Защо е така? Защото когато е изграждана нашата централа е действано с ум и мъдрост!

    18:19 25.09.2026

  • 7 Кристиана

    1 0 Отговор
    50 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    18:38 25.09.2026

  • 8 Русенец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Ако ние спрем така водата от язовирите към Турция и Гърция, дали няма да вдигнат вой, че и да ни осъдят в Брюксел, да им плащаме пропуснати ползи?

    18:40 25.09.2026

  • 9 Валентина

    0 0 Отговор
    40 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    18:43 25.09.2026

  • 10 Чудо големо

    1 0 Отговор
    Закрийте я тази скапана централа.И без това никакъв ток не стига до българите от нея. Продават го. А, народа го цакат с частни вецове, перки и слънчарки.

    18:45 25.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    То това ниво за Дунав и Козлодуй стана като маргаритка ,къде е ударения от остеопороза в главата козлодуец ,той ще знае най добре

    18:55 25.09.2026

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