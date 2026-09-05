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500 000 българи получават по 50 евро за Коледа

500 000 българи получават по 50 евро за Коледа

5 Септември, 2026 18:39, обновена 5 Септември, 2026 18:44 792 24

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  • пари-
  • добавки-
  • социални групи

Социалното министерство потвърди празничните бонуси за уязвимите групи и обсъжда ръст на минималната заплата от януари

500 000 българи получават по 50 евро за Коледа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Половин милион българи от уязвими групи ще получат финансова подкрепа под формата на коледни добавки в размер на около 50 евро. Този важен социален пакет беше официално обявен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на нейно посещение в град Чирпан, съобщиха водещи медии в страната.

Законово гарантирана подкрепа за най-нуждаещите се

За разлика от предходни години, когато празничните бонуси се отпускаха по усмотрение на управляващите политици, през 2026 г. сумата е окончателно гарантирана нормативно съгласно Закона за държавния бюджет. Промяната в Закона за социалното подпомагане разширява обхвата на правоимащите лица. Подкрепата вече не е насочена единствено към пенсионерите с най-ниски доходи, а обхваща и други дефинирани социално уязвими групи от населението. Очаква се Агенцията за социално подпомагане да преведе средствата автоматично по административен път, без да е необходимо гражданите да подават допълнителни заявления или декларации.

Повишение на минималната заплата и реформи в социалния сектор

Успоредно с празничните добавки, в правителството се провеждат активни дискусии по макрорамката на следващия бюджет. Социалното министерство разглежда няколко ключови реформи:

  • Ръст на минималната работна заплата: Обсъжда се увеличение с около 40 евро (80 лева), което да влезе в сила от януари следващата година.
  • Преразглеждане на пенсионната формула: Изготвят се разчети за дългосрочно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж.
  • Допълнителни стимули за майките: Обмислят се нови мерки в подкрепа на младите семейства.

Макар окончателните параметри на Бюджет 2027 все още да се изглаждат в рамките на коалиционните разговори, министър Ефремова потвърди, че увеличението на доходите и подкрепата за уязвимите сектори остават заложени като приоритет в управленската програма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    13 3 Отговор
    Сега в клуба на богатите няма място за дрипльовци,или ставайте богати или напуснете държавата

    18:45 05.09.2026

  • 2 Полюцай

    7 3 Отговор
    Мерси, бат Боеко, ама не ги щем! Чува се, че на чекмеджето му се види дъното. Хора сме, ще помагаме!

    18:47 05.09.2026

  • 3 Гост№4442

    11 1 Отговор
    50 евро? просяците правят х3 на ден

    18:47 05.09.2026

  • 4 САНДОКАН

    7 4 Отговор
    ЧЕСТИТО , така е в клуба на богатите . Парите падат от небето.

    18:48 05.09.2026

  • 5 А на политиците

    9 0 Отговор
    Да им вземат по 50 000

    18:49 05.09.2026

  • 6 Колев

    6 1 Отговор
    А другите?

    Коментиран от #7

    18:49 05.09.2026

  • 7 Кандидат депутат

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Колев":

    Другите според правителството са богати .

    18:51 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дик диверсанта

    11 1 Отговор
    И с тези 50 евро коя точно уязвимост на тези групи ще неутрализират?

    18:56 05.09.2026

  • 10 Дядо Румен

    6 2 Отговор
    За Нова Година ще си поръчам две рускинчета на Слънчака.

    18:56 05.09.2026

  • 11 Да, да

    2 1 Отговор
    Ехааа!!

    18:58 05.09.2026

  • 12 бат Данчо

    5 2 Отговор
    Гавра !!!

    19:00 05.09.2026

  • 13 Специалист

    5 2 Отговор
    Доволно и на толкова.Ако спрат кражбите както са обещали ПБ другата година повече.Може пък и депутатите да дарят по една заплата.Или един с чекмеджето и другия с полетите до Дубай с куфарчета и те да внесат своята лепта за пенсионерите.

    19:02 05.09.2026

  • 14 Политиците трябваше да договорят

    8 1 Отговор
    1 евро 1 лев при влизане в еврозоната
    Сега всички доходи са Хикс върху две
    А цените Хикс по две

    19:04 05.09.2026

  • 15 50 евро делено ма 365 дена

    2 1 Отговор
    5000 евроцента делено на 365
    15 цента на ден

    19:06 05.09.2026

  • 16 Подигравка

    4 0 Отговор
    ...А за работещите бедни-член. ВиййбаМайката и политици,и бизнесмени....

    19:12 05.09.2026

  • 17 кашавар

    0 0 Отговор
    Кашата е гореща. НОИ отделно ли ще дава? Защото има 800 000 с минимална пенсия. Тогава кое е новото?

    19:17 05.09.2026

  • 18 Радио Ереван

    2 0 Отговор
    Негласуващите за Йотова има ли шанс да получат по някой цент?

    19:17 05.09.2026

  • 19 нннн

    0 0 Отговор
    Богатите пенсионери, значи, са повече от милион.

    19:19 05.09.2026

  • 20 Йес тавариш

    0 0 Отговор
    Уррррааааааааа. Упс, заради 1 цент 1 000 000 няма се класират.

    19:21 05.09.2026

  • 21 Само да кажа

    1 0 Отговор
    И това им е много Другарю Радев Другарю Радев Ха сега просешка тояга А колко дават в Гърция

    19:27 05.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 коко

    0 0 Отговор
    В Радевистан се завръща социализЪма. Значи който си е плащал осигуровките ще го духа а тарикатите ще вземат пари вместо тези които са внасяли.

    19:35 05.09.2026

  • 24 коко

    0 0 Отговор
    В Радевистан се завръща социализЪма. Значи който си е плащал осигуровките ще го духа а тарикатите ще вземат пари вместо тези които са внасяли.

    19:36 05.09.2026

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