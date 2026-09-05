500 000 българи получават по 50 евро за Коледа

Половин милион българи от уязвими групи ще получат финансова подкрепа под формата на коледни добавки в размер на около 50 евро. Този важен социален пакет беше официално обявен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на нейно посещение в град Чирпан, съобщиха водещи медии в страната.
Законово гарантирана подкрепа за най-нуждаещите се
За разлика от предходни години, когато празничните бонуси се отпускаха по усмотрение на управляващите политици, през 2026 г. сумата е окончателно гарантирана нормативно съгласно Закона за държавния бюджет. Промяната в Закона за социалното подпомагане разширява обхвата на правоимащите лица. Подкрепата вече не е насочена единствено към пенсионерите с най-ниски доходи, а обхваща и други дефинирани социално уязвими групи от населението. Очаква се Агенцията за социално подпомагане да преведе средствата автоматично по административен път, без да е необходимо гражданите да подават допълнителни заявления или декларации.
Повишение на минималната заплата и реформи в социалния сектор
Успоредно с празничните добавки, в правителството се провеждат активни дискусии по макрорамката на следващия бюджет. Социалното министерство разглежда няколко ключови реформи:
- Ръст на минималната работна заплата: Обсъжда се увеличение с около 40 евро (80 лева), което да влезе в сила от януари следващата година.
- Преразглеждане на пенсионната формула: Изготвят се разчети за дългосрочно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж.
- Допълнителни стимули за майките: Обмислят се нови мерки в подкрепа на младите семейства.
Макар окончателните параметри на Бюджет 2027 все още да се изглаждат в рамките на коалиционните разговори, министър Ефремова потвърди, че увеличението на доходите и подкрепата за уязвимите сектори остават заложени като приоритет в управленската програма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
18:45 05.09.2026
2 Полюцай
18:47 05.09.2026
3 Гост№4442
18:47 05.09.2026
4 САНДОКАН
18:48 05.09.2026
5 А на политиците
18:49 05.09.2026
6 Колев
Коментиран от #7
18:49 05.09.2026
7 Кандидат депутат
До коментар #6 от "Колев":Другите според правителството са богати .
18:51 05.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дик диверсанта
18:56 05.09.2026
10 Дядо Румен
18:56 05.09.2026
11 Да, да
18:58 05.09.2026
12 бат Данчо
19:00 05.09.2026
13 Специалист
19:02 05.09.2026
14 Политиците трябваше да договорят
Сега всички доходи са Хикс върху две
А цените Хикс по две
19:04 05.09.2026
15 50 евро делено ма 365 дена
15 цента на ден
19:06 05.09.2026
16 Подигравка
19:12 05.09.2026
17 кашавар
19:17 05.09.2026
18 Радио Ереван
19:17 05.09.2026
19 нннн
19:19 05.09.2026
20 Йес тавариш
19:21 05.09.2026
21 Само да кажа
19:27 05.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 коко
19:35 05.09.2026
24 коко
19:36 05.09.2026