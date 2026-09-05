500 000 българи получават по 50 евро за Коледа

Половин милион българи от уязвими групи ще получат финансова подкрепа под формата на коледни добавки в размер на около 50 евро. Този важен социален пакет беше официално обявен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на нейно посещение в град Чирпан, съобщиха водещи медии в страната.

Законово гарантирана подкрепа за най-нуждаещите се

За разлика от предходни години, когато празничните бонуси се отпускаха по усмотрение на управляващите политици, през 2026 г. сумата е окончателно гарантирана нормативно съгласно Закона за държавния бюджет. Промяната в Закона за социалното подпомагане разширява обхвата на правоимащите лица. Подкрепата вече не е насочена единствено към пенсионерите с най-ниски доходи, а обхваща и други дефинирани социално уязвими групи от населението. Очаква се Агенцията за социално подпомагане да преведе средствата автоматично по административен път, без да е необходимо гражданите да подават допълнителни заявления или декларации.

Повишение на минималната заплата и реформи в социалния сектор

Успоредно с празничните добавки, в правителството се провеждат активни дискусии по макрорамката на следващия бюджет. Социалното министерство разглежда няколко ключови реформи:

Ръст на минималната работна заплата: Обсъжда се увеличение с около 40 евро (80 лева), което да влезе в сила от януари следващата година.

Обсъжда се увеличение с около 40 евро (80 лева), което да влезе в сила от януари следващата година. Преразглеждане на пенсионната формула: Изготвят се разчети за дългосрочно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж.

Изготвят се разчети за дългосрочно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж. Допълнителни стимули за майките: Обмислят се нови мерки в подкрепа на младите семейства.

Макар окончателните параметри на Бюджет 2027 все още да се изглаждат в рамките на коалиционните разговори, министър Ефремова потвърди, че увеличението на доходите и подкрепата за уязвимите сектори остават заложени като приоритет в управленската програма.