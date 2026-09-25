Ангел Найденов: Ако не беше пояснението на Йотова, документът от ООН щеше да мине незабелязано

Не видях в този документ нищо смущаващо, не видях нищо, което да не е е казвано под една или друга форма от българските институции, включително призивите за прекратяване на войната от страна на Русия. Това каза в предаването "Денят на живо" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов във връзка с разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от Европейския съюз, в която е посочена и България. Тази нощ президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.

Ако не беше пояснението от страна на президента Йотова, мисля, че този документ щеше да мине почти незабелязано в българските политически среди. Ако изобщо на този документ беше обърнато внимание, то той щеше да бъде определен като поредния беззъб документ, пълен с декларативни намерения, заяви Найденов.

Атаките започнаха незабавно след като стана ясно, че България е страна, която подкрепя този документ, защото съвпадна с първия ден на предизборната кампания. Съвсем обяснимо еднин подобен документ се превръща в център на вниманието в рамките на тази кампания, добави бившият военен министър.

Той коментира и реакцията на Европейския съюз и НАТО на руските хибридни атаки.

Страховете и стъпките към укрепване на стабилността, сигурността и възпиращия потенциал на Европа не датират от последните седмици, а буквално от първия ден от нахлуването на Русия в Украйна. В последните два месеца имаше поредица от предупреждения на западни разузнавателни служби, включително от ЦРУ, за готвени въздушни провокации с дронове, ктио могат да бъдат изстреляни от търговски кораби срещу Италия, Испания и Франция. Това показва нарастваща активност на руските хибридни атаки, които според доклад на ЦРУ могат да включват саботажи, убийства, нарушаване на въздушното пространство, атаки и прекъсване на подводни комуникации, кибератаки, посочи Ангел Найденов.

Общата им цел е дестабилизация в западните държави, намеса в изборите, които предстоят в Италия, Испания и Франция, разрушаване на единството в Европейския съюз и НАТО и намаляване на подкрепата на Украйна чрез страховете и изтощаването в рамките на тази подкрепа, отбеляза той.

В последните месеци имаше и поердица от палежи на военни складове, чрез които се подпомага Украйна. Хибридната война означава стратегия, съчетаваща военни и невоенни средства. Възможни са военни операции, ограничени по своя обхват, включващи както провокации, така и тестване на държави, особено по източния фланг на НАТО. В случая географската близост не е толкова важна, а какъв резултат може да донесе операцията по отношение на политическата уязвимост на страните, каза още бившият министър на отбраната.