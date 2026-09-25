Ангел Найденов: Ако не беше пояснението на Йотова, документът от ООН щеше да мине незабелязано

Не видях в този документ нищо смущаващо, не видях нищо, което да не е е казвано под една или друга форма от българските институции, включително призивите за прекратяване на войната от страна на Русия. Това каза в предаването "Денят на живо" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов във връзка с разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от Европейския съюз, в която е посочена и България. Тази нощ президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.
Ако не беше пояснението от страна на президента Йотова, мисля, че този документ щеше да мине почти незабелязано в българските политически среди. Ако изобщо на този документ беше обърнато внимание, то той щеше да бъде определен като поредния беззъб документ, пълен с декларативни намерения, заяви Найденов.
Атаките започнаха незабавно след като стана ясно, че България е страна, която подкрепя този документ, защото съвпадна с първия ден на предизборната кампания. Съвсем обяснимо еднин подобен документ се превръща в център на вниманието в рамките на тази кампания, добави бившият военен министър.
Той коментира и реакцията на Европейския съюз и НАТО на руските хибридни атаки.
Страховете и стъпките към укрепване на стабилността, сигурността и възпиращия потенциал на Европа не датират от последните седмици, а буквално от първия ден от нахлуването на Русия в Украйна. В последните два месеца имаше поредица от предупреждения на западни разузнавателни служби, включително от ЦРУ, за готвени въздушни провокации с дронове, ктио могат да бъдат изстреляни от търговски кораби срещу Италия, Испания и Франция. Това показва нарастваща активност на руските хибридни атаки, които според доклад на ЦРУ могат да включват саботажи, убийства, нарушаване на въздушното пространство, атаки и прекъсване на подводни комуникации, кибератаки, посочи Ангел Найденов.
Общата им цел е дестабилизация в западните държави, намеса в изборите, които предстоят в Италия, Испания и Франция, разрушаване на единството в Европейския съюз и НАТО и намаляване на подкрепата на Украйна чрез страховете и изтощаването в рамките на тази подкрепа, отбеляза той.
В последните месеци имаше и поердица от палежи на военни складове, чрез които се подпомага Украйна. Хибридната война означава стратегия, съчетаваща военни и невоенни средства. Възможни са военни операции, ограничени по своя обхват, включващи както провокации, така и тестване на държави, особено по източния фланг на НАТО. В случая географската близост не е толкова важна, а какъв резултат може да донесе операцията по отношение на политическата уязвимост на страните, каза още бившият министър на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая смрад
Коментиран от #8
19:40 25.09.2026
2 Продажен
Коментиран от #3
19:41 25.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Точен
19:46 25.09.2026
5 Сандо
19:46 25.09.2026
6 Всички комундета
19:47 25.09.2026
7 Сандо
Коментиран от #10
19:47 25.09.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Тая смрад":Съгласен съм с коментара ти.... Това отвратително същество на снимката от червен партиец, за на социалист, а сега си е откровен петрохУанец.... По ми е омраза и от тагаренко....
19:51 25.09.2026
9 НА МАЯ МЪЖЛЕТО
19:54 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пяната винаги е отгоре
20:03 25.09.2026
12 Анонимен
20:04 25.09.2026
13 фурия
20:06 25.09.2026
14 военен неможач
Коментиран от #26
20:08 25.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
20:10 25.09.2026
17 Горски
20:10 25.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да,бе
20:11 25.09.2026
20 Ама сериозно ли ?
20:14 25.09.2026
21 Винаги
20:16 25.09.2026
22 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
20:20 25.09.2026
23 Факти Налага Цензура
Ето защо родината ни се нарежда сред последните по свобода на словото.
Няма и никакъв плурализъм на мненията .
20:20 25.09.2026
24 Всичко е за парлама.
20:24 25.09.2026
25 Тука има, тука нема
20:24 25.09.2026
26 Е , как ?
До коментар #14 от "военен неможач":Тя го разведе ей тоя със съпругата му , красива жена , лекар , която наскоро след това почина от рак .
20:25 25.09.2026