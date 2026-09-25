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Ангел Найденов: Ако не беше пояснението на Йотова, документът от ООН щеше да мине незабелязано

Ангел Найденов: Ако не беше пояснението на Йотова, документът от ООН щеше да мине незабелязано

25 Септември, 2026 19:38 861 26

  • ангел найденов-
  • украйна-
  • оон-
  • илияна йотова

Общата им цел е дестабилизация в западните държави, намеса в изборите, които предстоят в Италия, Испания и Франция, разрушаване на единството в Европейския съюз и НАТО и намаляване на подкрепата на Украйна чрез страховете и изтощаването в рамките на тази подкрепа

Ангел Найденов: Ако не беше пояснението на Йотова, документът от ООН щеше да мине незабелязано - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не видях в този документ нищо смущаващо, не видях нищо, което да не е е казвано под една или друга форма от българските институции, включително призивите за прекратяване на войната от страна на Русия. Това каза в предаването "Денят на живо" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов във връзка с разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от Европейския съюз, в която е посочена и България. Тази нощ президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.

Ако не беше пояснението от страна на президента Йотова, мисля, че този документ щеше да мине почти незабелязано в българските политически среди. Ако изобщо на този документ беше обърнато внимание, то той щеше да бъде определен като поредния беззъб документ, пълен с декларативни намерения, заяви Найденов.

Атаките започнаха незабавно след като стана ясно, че България е страна, която подкрепя този документ, защото съвпадна с първия ден на предизборната кампания. Съвсем обяснимо еднин подобен документ се превръща в център на вниманието в рамките на тази кампания, добави бившият военен министър.

Той коментира и реакцията на Европейския съюз и НАТО на руските хибридни атаки.

Страховете и стъпките към укрепване на стабилността, сигурността и възпиращия потенциал на Европа не датират от последните седмици, а буквално от първия ден от нахлуването на Русия в Украйна. В последните два месеца имаше поредица от предупреждения на западни разузнавателни служби, включително от ЦРУ, за готвени въздушни провокации с дронове, ктио могат да бъдат изстреляни от търговски кораби срещу Италия, Испания и Франция. Това показва нарастваща активност на руските хибридни атаки, които според доклад на ЦРУ могат да включват саботажи, убийства, нарушаване на въздушното пространство, атаки и прекъсване на подводни комуникации, кибератаки, посочи Ангел Найденов.

Общата им цел е дестабилизация в западните държави, намеса в изборите, които предстоят в Италия, Испания и Франция, разрушаване на единството в Европейския съюз и НАТО и намаляване на подкрепата на Украйна чрез страховете и изтощаването в рамките на тази подкрепа, отбеляза той.

В последните месеци имаше и поердица от палежи на военни складове, чрез които се подпомага Украйна. Хибридната война означава стратегия, съчетаваща военни и невоенни средства. Възможни са военни операции, ограничени по своя обхват, включващи както провокации, така и тестване на държави, особено по източния фланг на НАТО. В случая географската близост не е толкова важна, а какъв резултат може да донесе операцията по отношение на политическата уязвимост на страните, каза още бившият министър на отбраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая смрад

    20 4 Отговор
    и манолка тъпото са мръсни човечета

    Коментиран от #8

    19:40 25.09.2026

  • 2 Продажен

    21 4 Отговор
    л ъжлив б оклук...

    Коментиран от #3

    19:41 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Точен

    17 2 Отговор
    Предател.

    19:46 25.09.2026

  • 5 Сандо

    11 2 Отговор
    Така обичат евроатлантиците-натовци - да мине незабелязано,да обвинят другите в собствените си грехове,да нарочат жертвата си,че върши и мисли това,което тези гадове са решили да извършат.Лъжа,лицемерие,наглост,алчност и агресивност - ето това са отличителните черти на тези,които ни станаха Господари!

    19:46 25.09.2026

  • 6 Всички комундета

    7 3 Отговор
    На амбразурата да защитават

    19:47 25.09.2026

  • 7 Сандо

    13 3 Отговор
    Както и очаквах веднага ме изтриха.От това,разбира се,не се променя вълчата същност на евроатлантиците.

    Коментиран от #10

    19:47 25.09.2026

  • 8 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тая смрад":

    Съгласен съм с коментара ти.... Това отвратително същество на снимката от червен партиец, за на социалист, а сега си е откровен петрохУанец.... По ми е омраза и от тагаренко....

    19:51 25.09.2026

  • 9 НА МАЯ МЪЖЛЕТО

    7 1 Отговор
    И той пак по медиите. Жена му е опитна.

    19:54 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пяната винаги е отгоре

    11 1 Отговор
    Позор са тия начело с биволицата. Нямат срам предателите гнусни.. От най верни комунисти, деца на комунисти ярко червени, днес са върли евроатлантици и русофоби. Сган.

    20:03 25.09.2026

  • 12 Анонимен

    6 0 Отговор
    Боклуци продажни.

    20:04 25.09.2026

  • 13 фурия

    6 0 Отговор
    Ангеле,Найденов,видяхме и разбрахме що за шут си.Скрий се,ама добре и се завии подобаващо.

    20:06 25.09.2026

  • 14 военен неможач

    5 0 Отговор
    Даже и Мая Манолова не можа да изтърпи този плужек.

    Коментиран от #26

    20:08 25.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор
    Този назначен от Радев на хранилката ПОЗОР сте цялата червена олигархична ВИЖТЕ българи кой ви граби кой ви лъже вижте добре Начело с месията Истински червени другари Освободете държавата ни

    20:10 25.09.2026

  • 17 Горски

    4 1 Отговор
    Мунчовците подписаха декларацията за Украйна, след което "по стар обичай", започнаха да се "снишават". Ей, това комунетата от край време са продажни, страхливи и крадливи. И сега , гламавите безмозъчни клошари, които гласуваха за Мунчо, като нададат вой за "предателството", направо ще се разплача от мъка. То бива да си т ъп галфон, но това тяхното е направо за съжаление. Да се осъжда само войната на Русия а да не се осъждат другите войни е просто гнус ! По добре си затворете човките и се замислете! В обединените нации (ООН) членуват 193 държави ! Общото изявление на 51 държави, каквото и да е, няма легитимност и никакво реално значение. Не струва и хартията на което е написано. Йотова просто не трябваше да се поддава на натиска на ЕК. Питайте Гюро Украински за 10 год. договор който подписа нелегално с Украйна! А относно тази декларация за войната в Украйна , то тя е подкрепена само от 50 държави . А между тези които не са я пдкрепили са Китай, Русия и забележете ... и САЩ! Само че това нашите урсулски медии пропускат да го кажат.

    20:10 25.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да,бе

    3 1 Отговор
    Дестабилизацията на Европа си е чисто нейна работа,като всяко самоубийство,когато който и както да въздейства все пак последното действие е личен акт...

    20:11 25.09.2026

  • 20 Ама сериозно ли ?

    6 0 Отговор
    Мислиш , че хората са дебили и ти вярват за каквото и да било ? Подредихте се с с другарката Мая при резидентите и големи езици от двамата ! Направо да драйфаш !

    20:14 25.09.2026

  • 21 Винаги

    5 0 Отговор
    подмолно , нали ? Ако не било "пояснението" , щяхте да минете метъра , нали , бе ? Безпрецедентна наглост !

    20:16 25.09.2026

  • 22 Валентина

    1 1 Отговор
    Пpомоция! 45 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    20:20 25.09.2026

  • 23 Факти Налага Цензура

    1 0 Отговор
    Не допуска различно мнение от официалните наративи , задължителни за държавите в ЕС .
    Ето защо родината ни се нарежда сред последните по свобода на словото.
    Няма и никакъв плурализъм на мненията .

    20:20 25.09.2026

  • 24 Всичко е за парлама.

    1 0 Отговор
    Дестабилизацията на Европа е благодарение на Меркел, която вкара мигрантите с официална покана: "Елате, ще се справим". Меркел призна в мемоарите си, че Минските споразумения са били само са се даде време на Украйна да се въоръжи. Тоест Макрон, Меркел и Зеленски са подписали Минските споразумения заради измама. След това се появи Урсула и Урсулите. Те са основните носители на дестабилизацията в Европа. Нека сме реалисти!

    20:24 25.09.2026

  • 25 Тука има, тука нема

    0 0 Отговор
    Знаем, че САЩ, Китай, Индия и др. НЕ са подкрепили документа. За България - не знаем.

    20:24 25.09.2026

  • 26 Е , как ?

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "военен неможач":

    Тя го разведе ей тоя със съпругата му , красива жена , лекар , която наскоро след това почина от рак .

    20:25 25.09.2026

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