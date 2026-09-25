Димитър Манолов: В преговорите за минималната заплата бяхме с пистолет, опрян в челото

Имахме сериозни възражения, които не бяха взети под внимание. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, след като по-рано днес депутатите приеха минималната работна заплата да се изчислява по нов механизъм.
Щеше да бъде различно, ако беше свикано заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото сега се оказа, че в парламента са работили по преразкази, добави той.
Доколко сме се разбрали с работодателите, е малко спорно, защото ние участвахме в това разбирателство с "пистолет, опрян в челото" - в законодателството беше записано, че ако не сме се разбрали, минималната заплата за догодина щеше да остане същата като тази година, заяви Манолов.
На първостепенните разпоредители с бюджетни средства вече е изпратено число, което не е таванът за минималната работна заплата. Ако бях политик, щях да определя заплатата на тавана, защото това щеше да покаже, че се работи по-различно от това, което предполагаше досегашната формула. Но политиците имат своите аргументи, защото те имат много плащания, които са обвързани с минималната работна заплата и им тежат, добави президентът на КТ "Подкрепа".
У нас минималната работна заплата тежи, защото прекалено много минимални работни заплати нямат нищо общо с това, което хората получавват. Тя е само част от заплатата, а всичко останало се дава в пликче, подчерта Димитър Манолов.
Той изрази съмнения, че при крайното решение минималната заплата едва ли ще е повече от 640 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русенец
Минимално заплащане в България = 3,70 €/час.
Коментиран от #17
19:41 25.09.2026
2 Баси и
Коментиран от #7
19:44 25.09.2026
3 Пожизненият синдикалист
19:44 25.09.2026
4 Жълтопаветен 5едераст
19:46 25.09.2026
5 Охобохо
19:47 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прав си!
До коментар #2 от "Баси и":Белезници трябва да му сложат на този синдикален крадец-вожд.
19:50 25.09.2026
8 Сандо
19:51 25.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аууу
19:58 25.09.2026
11 Анонимен
19:58 25.09.2026
12 Мафиотино
19:58 25.09.2026
13 Пеко Наков даков
20:01 25.09.2026
14 Жалко,че
20:05 25.09.2026
15 Горски
20:05 25.09.2026
16 Град Козлодуй
20:07 25.09.2026
17 Милен
До коментар #1 от "Русенец":Ами отиди при началника си утре и му кажи че искаш да работиш, да речем на 12 евро на час.
20:08 25.09.2026
18 Ами защо
Коментиран от #26
20:09 25.09.2026
19 И ТИ СИ
20:10 25.09.2026
20 Колко
20:10 25.09.2026
21 Абсолютни
20:12 25.09.2026
22 Рони
20:15 25.09.2026
23 безпартиен
20:17 25.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 военен неможач
20:21 25.09.2026
26 Милен
До коментар #18 от "Ами защо":Е па въпросният господин ли те накара да подпишеш договор на минимална заплата и другото да го получаваш в плик? Щом така си се съгласил, какво очакваш от някой друг да го промени? Свободен си да отидеш при ,,работодателя" и да му кажеш, че не искаш да получаваш ,,заплата в плик" а всичко да е официално.
20:22 25.09.2026
27 нннн
20:26 25.09.2026