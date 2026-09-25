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Димитър Манолов: В преговорите за минималната заплата бяхме с пистолет, опрян в челото

Димитър Манолов: В преговорите за минималната заплата бяхме с пистолет, опрян в челото

25 Септември, 2026 19:32 625 27

  • минимална заплата-
  • димитър манолов-
  • доходи-
  • криза

Щеше да бъде различно, ако беше свикано заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото сега се оказа, че в парламента са работили по преразкази

Димитър Манолов: В преговорите за минималната заплата бяхме с пистолет, опрян в челото - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имахме сериозни възражения, които не бяха взети под внимание. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, след като по-рано днес депутатите приеха минималната работна заплата да се изчислява по нов механизъм.

Щеше да бъде различно, ако беше свикано заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото сега се оказа, че в парламента са работили по преразкази, добави той.

Доколко сме се разбрали с работодателите, е малко спорно, защото ние участвахме в това разбирателство с "пистолет, опрян в челото" - в законодателството беше записано, че ако не сме се разбрали, минималната заплата за догодина щеше да остане същата като тази година, заяви Манолов.

На първостепенните разпоредители с бюджетни средства вече е изпратено число, което не е таванът за минималната работна заплата. Ако бях политик, щях да определя заплатата на тавана, защото това щеше да покаже, че се работи по-различно от това, което предполагаше досегашната формула. Но политиците имат своите аргументи, защото те имат много плащания, които са обвързани с минималната работна заплата и им тежат, добави президентът на КТ "Подкрепа".

У нас минималната работна заплата тежи, защото прекалено много минимални работни заплати нямат нищо общо с това, което хората получавват. Тя е само част от заплатата, а всичко останало се дава в пликче, подчерта Димитър Манолов.

Той изрази съмнения, че при крайното решение минималната заплата едва ли ще е повече от 640 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    16 1 Отговор
    Минимално заплащане в Норвегия = 17 €/час.
    Минимално заплащане в България = 3,70 €/час.

    Коментиран от #17

    19:41 25.09.2026

  • 2 Баси и

    24 1 Отговор
    разбойника. Тръгнал да се прави на борец за справедливост.

    Коментиран от #7

    19:44 25.09.2026

  • 3 Пожизненият синдикалист

    26 0 Отговор
    бил "с пистолет опрян в челото". Пиянде!

    19:44 25.09.2026

  • 4 Жълтопаветен 5едераст

    11 2 Отговор
    Ама ламата ли

    19:46 25.09.2026

  • 5 Охобохо

    22 1 Отговор
    Ами защо не ви гръмнаха, че да спрете да прекарвате работещите?

    19:47 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прав си!

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Баси и":

    Белезници трябва да му сложат на този синдикален крадец-вожд.

    19:50 25.09.2026

  • 8 Сандо

    13 1 Отговор
    Ами като се има предвид,че така наречените профсъюзи от много години са със свалени гащи,то опрения пистолет не е най-страшното.

    19:51 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аууу

    12 0 Отговор
    Ха ха какви са тези комуниски минимални заплати в европа и навсякъде плащат на час .всяка седмица превеждат пари в българия има още от соца плащат на следващия месец.

    19:58 25.09.2026

  • 11 Анонимен

    9 1 Отговор
    А защо мълча досега Значи комунистите червени олигарси са ви диктували хахахаха

    19:58 25.09.2026

  • 12 Мафиотино

    6 2 Отговор
    На друго място да ти го наврат дулото и дано скоро дръпнат спусъка. Как е ? Натрупа ли злато и от таз годишния рожден ден или вече не дават .

    19:58 25.09.2026

  • 13 Пеко Наков даков

    7 2 Отговор
    Така е защото сте зависими.Получавате залатите си от бюджета.Така ли е,а?Профсъюзите трябва да са независими от държавата.Затова тук няма профсъюзи,а една пародия,едни "артисти"разиграващи от време на време сцени по улиците на София колкото от кумова срама и да направят репортажи.Не съм чувал накой да е член и да плаща членски внос в профсъюз.Защо не публикуват колко администрация имат?Доктор Тренчев щом се пенсионира и мина в нелегалност,а жена ме живееше десетилетия в САЩ.Какво свърши Тренчев за толкова години?Едно голяма нищо,освен,че се разбра как и той е доносник на ДС.Оказа се,че е голям тарикат.Тези днес са същите,че и по-големи.

    20:01 25.09.2026

  • 14 Жалко,че

    5 1 Отговор
    не е гръмнал. Паразити.

    20:05 25.09.2026

  • 15 Горски

    7 2 Отговор
    Проверка на всички фирми в България за укриване на данъци. Яко се укриват данъци, хазната може да се напълни още два пъти. Не смеят да съкратят и един държавен служител. Пълни мишки. Тройно по-голяма администрация при 5 милиона население, отколкото при 9 милиона българи, а сега има компютри и автоматизация. С още пари в хазната, ще има за много по-висока минимална. Минималната трябва да е 1200 евро , както стоките в магазините станаха от от 3 лева на 3 евро! Профсъюзите могат да съществуват само там където заплати се изплащат от държавния и общинския бюджет! Колко членове имат работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР?А каква е заплатата на този и всички останали платени синдикалисти? Тайна ли е?Няма ли поне един журналист да зададе тези въпроси?Не,че ще получи верен отговор,но да попита поне!

    20:05 25.09.2026

  • 16 Град Козлодуй

    4 2 Отговор
    Подкрепа и КаНеСеЕбето трябва да бъдат забранени със Закон а тия двамата хрантутници и подлоги на Власимащите трябва да бъдят въдворени в Белене да чукат павета за новите магистрали.

    20:07 25.09.2026

  • 17 Милен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    Ами отиди при началника си утре и му кажи че искаш да работиш, да речем на 12 евро на час.

    20:08 25.09.2026

  • 18 Ами защо

    4 2 Отговор
    ги давате в плик бе джанъм!? Работниците ли Ви притискат или криете доходи!? Защо не написахте колко е и заплатата на този господин "с пистолет опрян в челото"!?

    Коментиран от #26

    20:09 25.09.2026

  • 19 И ТИ СИ

    5 2 Отговор
    С отпаднала необходимост.

    20:10 25.09.2026

  • 20 Колко

    5 1 Отговор
    си жалък само ! Гнусна игра !

    20:10 25.09.2026

  • 21 Абсолютни

    5 0 Отговор
    Безполезници.....но този оvчi нсрод това заслужава

    20:12 25.09.2026

  • 22 Рони

    2 0 Отговор
    Жалка картинка. Оядени милионери се вайкат как ще живеят хора с 345€ пенсия и 700€ заплата. Я ги изтупайте от краденото и ще има за всички и увеличения и високи доходи. Европейски съюз вън, докато не се изравни плащането.

    20:15 25.09.2026

  • 23 безпартиен

    0 0 Отговор
    Административно определяне на заплати с решение на МС или НС касае само и единствено тези които ги получават от държавния и общинския бюджет! Всички останали работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР ще трябва да повишат производителност на труда или цени на стоки и услуги за да издържат на повишените нива на ДОО и ДОД!Каква е разликата между времето преди и след 10.11.1989? Разликата е че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП а сега от децата и внуците на предишните!

    20:17 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 военен неможач

    0 0 Отговор
    Просто фалшиви налапали се деребейски "Профсъюзи" страхливи ибрикии

    20:21 25.09.2026

  • 26 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами защо":

    Е па въпросният господин ли те накара да подпишеш договор на минимална заплата и другото да го получаваш в плик? Щом така си се съгласил, какво очакваш от някой друг да го промени? Свободен си да отидеш при ,,работодателя" и да му кажеш, че не искаш да получаваш ,,заплата в плик" а всичко да е официално.

    20:22 25.09.2026

  • 27 нннн

    0 0 Отговор
    А максималната? Още ли има намазани пехливани със заплата колкото няколко президентски?!

    20:26 25.09.2026

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