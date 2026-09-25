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ЕС не задължава България да премахне винетките за леки автомобили

ЕС не задължава България да премахне винетките за леки автомобили

25 Септември, 2026 20:38 646 9

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  • леки автомобили

Регионалният министър отхвърли въвеждането на тол такси

ЕС не задължава България да премахне винетките за леки автомобили - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Действащото европейско законодателство не задължава България да премахне винетките за леки автомобили до 3,5 тона след 2030 година и да въведе тол таксуване според изминатото разстояние. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков в рамките на парламентарния контрол, в отговор на въпрос от народния представител Петър Петров относно бъдещата политика за платено преминаване по републиканската пътна мрежа.

Промените касаят тежкотоварния трафик

Министърът поясни, че европейската политика се води от принципите за плащане от ползвателя и от замърсителя. Промяната, която е заложена за март 2030 година, засяга приоритетно транзита на ТИР-ове по трансевропейската мрежа. За тях таксуването на база време трябва да отпадне напълно, като се предвиждат само някои изрично разписани изключения.

„Към настоящия момент европейското законодателство не задължава България от 2030 година да премахне винетките за леките автомобили и да ги замени с тол таксуване според изминатото разстояние“, коментира министърът пред депутатите, съобщават от БТА.

Целта на промените на европейско ниво е пътните такси да бъдат обвързани по-тясно с реалното амортизиране на инфраструктурата и екологичния отпечатък на транспорта.

Оценка на правилата през 2027 година

Европейската комисия ще изготви официална оценка за ефективността на таксуването при леките коли в срок до 25 март 2027 година. Чак след този анализ могат да се предложат евентуални законодателни изменения на европейско ниво.

Поради тази причина към момента в България няма взето решение за премахване на винетната система след началото на следващото десетилетие, нито са разработени цени или методики за отчитане на километър за обикновените шофьори.

Концесии за новите магистрали

Доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и трасето до Видин ще се финансира изцяло с държавни средства, като очакванията са проектите да приключат в рамките на следващите три години. За тези участъци гражданите ще продължат да плащат чрез електронни винетки.

Ситуацията с планираните около 1000 километра нови пътища, сред които са автомагистрала „Черно море“, тунелът под Петрохан и участъкът от Русе до Маказа, изисква различен подход. Държавният бюджет не разполага с необходимия ресурс за тяхното изграждане, заради което ще се търси привличане на частен капитал чрез концесии.

„Най-вероятно в тази зала има икономисти и на тях им е ясно, че когато вкараме частния капитал в публичните инфраструктурни обекти, това ще завърти допълнително икономика“, подчерта регионалният министър.

Моделът на заплащане при новите проекти ще се уточнява индивидуално при подписване на договорите, за да не се допусне двойно таксуване на водачите. Министър Шишков допълни, че събираните в момента приходи от винетки не могат да покрият разходите нито за мащабно строителство, нито за текуща поддръжка на съществуващите пътища, което налага промяна в икономическия модел на инфраструктурата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За леките

    4 0 Отговор
    автомобили или винетки или магистрални такси, но не и двете едновременно.

    Коментиран от #8

    20:47 25.09.2026

  • 2 Анонимен

    2 1 Отговор
    То е ясно че няКОЙ иска да се облажи от тези такси а реално от ЕС няма изисквания да се приложат

    20:49 25.09.2026

  • 3 това се очакваше

    3 1 Отговор
    ама разбира се че няма да има тол таксуване нали тогава хората ще се юрнат по безплатните пътища и за вас няма да има лапачка !!! винетките станха като застраховките но уви от 2031-ва колкото и да не ви се иска ще трябва да ги махнете и да преминем на тол таксувсне което е задължително и трябва да се осигурява алтернативен БЕЗПЛАТЕН марширут !!!

    Коментиран от #7, #9

    20:51 25.09.2026

  • 4 И за хиляда

    3 1 Отговор
    и за 50000 ,плащаш еднакво!

    20:58 25.09.2026

  • 5 Анонимен

    2 1 Отговор
    Чудя се вместя винетки защо да не се сложи допълнителен акциз за горивата за и да няма винетки. Който повече зарежда гориво повече плаща.. имам автомобили които не се движат но също плащам винетки за 2-300 километра на кола

    Коментиран от #6

    20:58 25.09.2026

  • 6 Защото

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    бедните трябва да плащат за богадите да джиткат!

    21:00 25.09.2026

  • 7 Българските

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "това се очакваше":

    Олигарси сега търсят изход от създалата неприятност с винетките.

    21:03 25.09.2026

  • 8 И сега

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "За леките":

    В менюто има втора такса, компенсаторната.

    21:17 25.09.2026

  • 9 Махнете винетките

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "това се очакваше":

    Как че папкат птичките и пчеличките по министерства и разни служби. Че трябва да измислят нови такси и глоби. Глоба, че си получил първата глоба + още една такса за....те ще измислят за какво.

    21:21 25.09.2026

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