ЕС не задължава България да премахне винетките за леки автомобили

Действащото европейско законодателство не задължава България да премахне винетките за леки автомобили до 3,5 тона след 2030 година и да въведе тол таксуване според изминатото разстояние. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков в рамките на парламентарния контрол, в отговор на въпрос от народния представител Петър Петров относно бъдещата политика за платено преминаване по републиканската пътна мрежа.

Промените касаят тежкотоварния трафик

Министърът поясни, че европейската политика се води от принципите за плащане от ползвателя и от замърсителя. Промяната, която е заложена за март 2030 година, засяга приоритетно транзита на ТИР-ове по трансевропейската мрежа. За тях таксуването на база време трябва да отпадне напълно, като се предвиждат само някои изрично разписани изключения.

„Към настоящия момент европейското законодателство не задължава България от 2030 година да премахне винетките за леките автомобили и да ги замени с тол таксуване според изминатото разстояние“, коментира министърът пред депутатите, съобщават от БТА.

Целта на промените на европейско ниво е пътните такси да бъдат обвързани по-тясно с реалното амортизиране на инфраструктурата и екологичния отпечатък на транспорта.

Оценка на правилата през 2027 година

Европейската комисия ще изготви официална оценка за ефективността на таксуването при леките коли в срок до 25 март 2027 година. Чак след този анализ могат да се предложат евентуални законодателни изменения на европейско ниво.

Поради тази причина към момента в България няма взето решение за премахване на винетната система след началото на следващото десетилетие, нито са разработени цени или методики за отчитане на километър за обикновените шофьори.

Концесии за новите магистрали

Доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и трасето до Видин ще се финансира изцяло с държавни средства, като очакванията са проектите да приключат в рамките на следващите три години. За тези участъци гражданите ще продължат да плащат чрез електронни винетки.

Ситуацията с планираните около 1000 километра нови пътища, сред които са автомагистрала „Черно море“, тунелът под Петрохан и участъкът от Русе до Маказа, изисква различен подход. Държавният бюджет не разполага с необходимия ресурс за тяхното изграждане, заради което ще се търси привличане на частен капитал чрез концесии.

„Най-вероятно в тази зала има икономисти и на тях им е ясно, че когато вкараме частния капитал в публичните инфраструктурни обекти, това ще завърти допълнително икономика“, подчерта регионалният министър.

Моделът на заплащане при новите проекти ще се уточнява индивидуално при подписване на договорите, за да не се допусне двойно таксуване на водачите. Министър Шишков допълни, че събираните в момента приходи от винетки не могат да покрият разходите нито за мащабно строителство, нито за текуща поддръжка на съществуващите пътища, което налага промяна в икономическия модел на инфраструктурата.