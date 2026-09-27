Омбудсманът: Няма ясна формула за минималната заплата

Все още няма точна формула за определяне на минималната работна заплата и не е ясно каква тежест ще има всеки от четирите критерия. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в предаването „Защо?“ по бТВ по повод приетите промени в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за изчисляване на възнаграждението.

„Точна формула все още няма“, каза Делчева. По думите ѝ въпросите за тежестта на критериите и за конкретните им стойности са оставени за по-късен етап. Тя изрази притеснение, че народните представители може да не участват достатъчно в определянето им, въпреки че според нея трябва да имат глас.

Под въпрос е сумата от 660 евро

Омбудсманът постави под съмнение и обсъжданата стойност от 660 евро за минималната работна заплата през следващата година. Тя попита как правителството е стигнало до тази сума и призова депутатите да направят нова преценка между първо и второ четене.

Надявам се депутатите да си направят по-добре сметката между първо и второ четене да я променят.

Делчева посочи още, че оскъпяването на кредитите за хората е над 300 евро. В институцията на омбудсмана са постъпили около 12 000 жалби, като по думите ѝ никога досега броят им не е бил толкова висок.

Най-чести са жалбите за потребителски кредити

Най-много са сигналите, свързани с потребителските кредити. Сред традиционните теми остават проблемите с потребителските услуги, ВиК и „Топлофикация“. Към момента няма постъпили жалби за цените на горивата.

Според Делчева решаването на проблемите във ВиК сектора трябва да започне със законодателни промени, но те няма да са достатъчни. Тя настоява и за по-сериозен контрол върху изпълнението на инвестиционните програми на ВиК операторите.

По въпроса за евентуални компенсации от „Топлофикация София“ омбудсманът заяви, че все още няма отговор нито от дружеството, нито от правителството дали ще бъдат предприети конкретни стъпки.

Делчева подкрепя регистрация на тротинетките

Омбудсманът коментира и безопасността при използването на електрически тротинетки. Тя посочи, че почти 500 деца вече са пострадали по някакъв начин при каране на тротинетки.

Делчева заяви, че ще подкрепи по-строги мерки, включително регистрация на всички тротинетки и изискване водачите да притежават свидетелство за управление. Тя настоя и за по-сериозни санкции за родители, които позволяват на непълнолетните си деца да използват тротинетки в нарушение на правилата.

Източници: БТА, бТВ