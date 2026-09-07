Полицията даде подробности за трафика към София: Катастрофа на магистрала „Хемус“, има километрична тапа

На магистрала "Хемус" в района на село Чурек е възникнала тежка катастрофа с три автомобила, образувала се е колона от около 10 км изчакващи автомобили, които към момента се изтеглят. Това съобщи началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" на брифинг в последния от серията почивни дни, цитиран от Dariknews.bg.

По първоначална информация е възникнала техническа повреда в първия автомобил, след което две коли са се ударили една в друга зад него. Има един пострадал пътник. По информация на bTV това е мъж на 55 години. Настанен е в реанимацията на болница „Света Анна“ в София. Направен му е скенер, който е установил пневмоторакс и гръбна контузия. С опасност за живота е, съобщиха от лечебното заведение.

Трафикът към София се нормализира.

Пътните полицаи са на терен, навсякъде е обезпечено с полицейски екипи. За денонощието работят над 700 полицейски екипа. В Кресненското дефиле е интензивно движението, но не е натоварено. На АМ "Струма" към момента няма изчакващи автомобили, има около 200-300 метра колона.

Относно дроновете, които също следят движението, Близнаков съобщи, че се пускат на места, където не е възможно да има полицейски екипи. „Има изненада при водачите, защото винаги може да се появи контролен орган”, обясни той.

На АМ "Тракия" няма образувана голяма колона.