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Полицията даде подробности за трафика към София: Катастрофа на магистрала „Хемус“, има километрична тапа

Полицията даде подробности за трафика към София: Катастрофа на магистрала „Хемус“, има километрична тапа

7 Септември, 2026 17:43 897 15

  • полиция-
  • трафик-
  • софия-
  • автомагистрала хемус-
  • катастрофа

В ПТП-то има един пострадал пътник. Той е откарал в болница „Света Анна“ в София. Направен му е скенер, който е установил пневмоторакс и гръбна контузия. С опасност за живота е, съобщиха от лечебното заведение

Полицията даде подробности за трафика към София: Катастрофа на магистрала „Хемус“, има километрична тапа - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На магистрала "Хемус" в района на село Чурек е възникнала тежка катастрофа с три автомобила, образувала се е колона от около 10 км изчакващи автомобили, които към момента се изтеглят. Това съобщи началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" на брифинг в последния от серията почивни дни, цитиран от Dariknews.bg.
По първоначална информация е възникнала техническа повреда в първия автомобил, след което две коли са се ударили една в друга зад него. Има един пострадал пътник. По информация на bTV това е мъж на 55 години. Настанен е в реанимацията на болница „Света Анна“ в София. Направен му е скенер, който е установил пневмоторакс и гръбна контузия. С опасност за живота е, съобщиха от лечебното заведение.

Трафикът към София се нормализира.
Пътните полицаи са на терен, навсякъде е обезпечено с полицейски екипи. За денонощието работят над 700 полицейски екипа. В Кресненското дефиле е интензивно движението, но не е натоварено. На АМ "Струма" към момента няма изчакващи автомобили, има около 200-300 метра колона.

Относно дроновете, които също следят движението, Близнаков съобщи, че се пускат на места, където не е възможно да има полицейски екипи. „Има изненада при водачите, защото винаги може да се появи контролен орган”, обясни той.

На АМ "Тракия" няма образувана голяма колона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    12 0 Отговор
    Тези черни пътеки наречени с грандиозни имена са завещанието на бат боко тиквоча..!

    17:51 07.09.2026

  • 2 Баце Бистришкият Тигър

    11 0 Отговор
    "Построихме над половин милиард километра магистрали"...

    17:53 07.09.2026

  • 3 Гост

    8 0 Отговор
    Уважаеми софийци, поредната ви дълга неделя завърши. Сега се прибирате по местообиталищата си и по стар ваш обичай - отново катастрофи и трагедии. В главите ви - впечатления, а в колите ви - чушки. Карайте по-бавно, без ляв мигач и на дистанция не 1 косъм за да стигнете по живо и по здраво! Така ще имате в бъдеще още много преживявания и срещи с близки и приятели, а не среща за последно сбогом! Пазете себе си и близките си, както и тези в другите коли и техните близки!

    Коментиран от #6

    18:02 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    8 0 Отговор
    Силно ме съмнява да е така, защото опре ли до съд, т. н. "средна скорост" е много лесно атакуема, и санкцията пада. Камери и безкомпромисно събиране на санкциите. Но..... при нормални пътища с нормална маркировка и разумно поставени ограничения на скоростта. Последните три неща у нас тотално липсват. За водачите хванатаи да шофират под въздействието на наркотици, знаем защо има толкова хванати всеки ден - по същата причина заради която обявиха, че спират да тестват полицаите с тях.

    Коментиран от #7

    18:06 07.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    МА ТОВА ГО КАЖИ
    НА ТЕЗ КЪДЕТО СА КАРАЛИ
    ЗАД ОПЕЛА КОРСА.. .☝

    18:08 07.09.2026

  • 7 „лесничей”

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    ИНТЕРЕСНО
    КАК ИЗГЛЕЖДА СКИЦАТА
    В ЗАСТР.ПРОТОКОЛ ОТ ПТПто🤔

    18:10 07.09.2026

  • 8 ЯКИЙМ У

    0 0 Отговор
    АМА КОЙТО СЕ Е ВОЗИЛ
    В КОЛИЧКИ ОТ ЛУНА ПАРК
    ЗНАЕ КО Е ИЗПИТАЛ ТЕХ.НЕ ИЗПР.МПС😬

    18:13 07.09.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    АМА ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ
    КОГАТО СИ КУПУВАМЕ
    Т.НАР.МАСЛИНИ БЕЗ КОСТИЛКА
    ВИНАГИ ИМА ПОНЕ ЕДНА
    С КОСТИЛКА И РЕЗУЛТАТ Е ...
    ИЛИ КОРОНКА ИЛИ ЗЪБ...КPAШ😬

    Е

    18:20 07.09.2026

  • 10 Доброто е заразно

    2 1 Отговор
    Казва се култура на шофиране и се изразава в това приоритета да ти е да отстъпиш на другия ,да му дадеш път а не да го притискаш ,да му свириш,да му мигаш и да се правиш на мъж.Опитайте да го правите за една седмица и ще видите че ще се почувствате по-добре отколкото да се правите на Идиоти.

    18:29 07.09.2026

  • 11 Хахааа

    0 0 Отговор
    Тапите с в главите на тези, които избирате

    Коментиран от #13

    18:33 07.09.2026

  • 12 Вчера видях

    0 1 Отговор
    Кръстовища на подбалканския с ограничения 50, 60, без ограничения, както и ограничения 50 без да има нищо(освен майката на шефа на РДВР-то...) Докога бе, вашата мръсна...

    18:37 07.09.2026

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хахааа":

    ЛЕЕЕ
    ДЕМЕК В НС ИМА СТО И ТРИЙСЕ
    КОРКОВИ ТАПИ....СМЕХ🗣

    18:39 07.09.2026

  • 14 НЕ БЪРЗАЙТЕ

    0 1 Отговор
    Който не може да се прибере днес, ще се прибере утре.

    18:46 07.09.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор
    време е вече да гръмне АЕЦа и да затрие тоя кофти матрял

    18:53 07.09.2026

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