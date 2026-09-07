Полицията даде подробности за трафика към София: Катастрофа на магистрала „Хемус“, има километрична тапа

На магистрала "Хемус" в района на село Чурек е възникнала тежка катастрофа с три автомобила, образувала се е колона от около 10 км изчакващи автомобили, които към момента се изтеглят. Това съобщи началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" на брифинг в последния от серията почивни дни, цитиран от Dariknews.bg.
По първоначална информация е възникнала техническа повреда в първия автомобил, след което две коли са се ударили една в друга зад него. Има един пострадал пътник. По информация на bTV това е мъж на 55 години. Настанен е в реанимацията на болница „Света Анна“ в София. Направен му е скенер, който е установил пневмоторакс и гръбна контузия. С опасност за живота е, съобщиха от лечебното заведение.
Трафикът към София се нормализира.
Пътните полицаи са на терен, навсякъде е обезпечено с полицейски екипи. За денонощието работят над 700 полицейски екипа. В Кресненското дефиле е интензивно движението, но не е натоварено. На АМ "Струма" към момента няма изчакващи автомобили, има около 200-300 метра колона.
Относно дроновете, които също следят движението, Близнаков съобщи, че се пускат на места, където не е възможно да има полицейски екипи. „Има изненада при водачите, защото винаги може да се появи контролен орган”, обясни той.
На АМ "Тракия" няма образувана голяма колона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
17:51 07.09.2026
2 Баце Бистришкият Тигър
17:53 07.09.2026
3 Гост
Коментиран от #6
18:02 07.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горски
Коментиран от #7
18:06 07.09.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Гост":МА ТОВА ГО КАЖИ
НА ТЕЗ КЪДЕТО СА КАРАЛИ
ЗАД ОПЕЛА КОРСА.. .☝
18:08 07.09.2026
7 „лесничей”
До коментар #5 от "Горски":ИНТЕРЕСНО
КАК ИЗГЛЕЖДА СКИЦАТА
В ЗАСТР.ПРОТОКОЛ ОТ ПТПто🤔
18:10 07.09.2026
8 ЯКИЙМ У
В КОЛИЧКИ ОТ ЛУНА ПАРК
ЗНАЕ КО Е ИЗПИТАЛ ТЕХ.НЕ ИЗПР.МПС😬
18:13 07.09.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
КОГАТО СИ КУПУВАМЕ
Т.НАР.МАСЛИНИ БЕЗ КОСТИЛКА
ВИНАГИ ИМА ПОНЕ ЕДНА
С КОСТИЛКА И РЕЗУЛТАТ Е ...
ИЛИ КОРОНКА ИЛИ ЗЪБ...КPAШ😬
Е
18:20 07.09.2026
10 Доброто е заразно
18:29 07.09.2026
11 Хахааа
Коментиран от #13
18:33 07.09.2026
12 Вчера видях
18:37 07.09.2026
13 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #11 от "Хахааа":ЛЕЕЕ
ДЕМЕК В НС ИМА СТО И ТРИЙСЕ
КОРКОВИ ТАПИ....СМЕХ🗣
18:39 07.09.2026
14 НЕ БЪРЗАЙТЕ
18:46 07.09.2026
15 оня с коня
18:53 07.09.2026