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7000 ученици се явяват на поправителни изпити

7000 ученици се явяват на поправителни изпити

8 Септември, 2026 18:42 472 12

  • благоевград-
  • ученици-
  • поправителни изпити

В област Благоевград регионът е на челни места по успех в страната заради няколко елитни гимназии

7000 ученици се явяват на поправителни изпити - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За лошите резултати на учениците са показателни и поправителните изпити. 7000 ученици са се явили на поправителен по български език това лято в цялата страна. Утре предстоят изпитите по математика и природни науки. Как обясняват в Благоевград слабите резултати разказва Йорданка Бакалска, която е в едно училище, в което близо 10 процента от учениците се явяват на поправка.

Данните от есенната поправителна сесия очертават сериозни пропуски на учениците. Над 7000 ученици се явиха повторно на матурата по БЕЛ. Други 1138 зрелостници отидоха на поправка по профилиращ предмет. До края на седмицата в страната се провеждат поправителни изпити за учениците от 5 до 11 клас. Най-критично е положението в 7 и 8 клас, а най-много са слабите оценки по български език и по математика.

В област Благоевград регионът е на челни места по успех в страната заради няколко елитни гимназии. Картината обаче се променя заради професионалните гимназии и училищата в малките общини, където повтарящите ученици през последните години са около 12 %. В Благоевградската професионална гимназия на поправителни изпити отиват 25 от общо около 300 ученици.

Антон Христов Драгоев, директор на Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“: "В българските училища от няколко години започнахме да внасяме изкуствен интелект - в нашата помощ и в помощ на обучението. Учениците разчитат на него, да си напишат по-лесно домашната работа и често забелязвам, че те дори не са се задълбочили сериозно да прочетат това, което са го попитали, а просто „имам домашна работа“…. Често пъти има деца, които не желаят да изучават дадената професия, но са попаднали тук, защото сме имали свободни места, няма желание към дадената професия. Това е също една сериозна причина, която отблъсква ученика, той не проявява достатъчно труд и няма достатъчно мотивация за учене."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 умно поколение

    5 0 Отговор
    Велика държава!?

    18:44 08.09.2026

  • 2 Ами ! и и и ии !

    4 0 Отговор
    Вдигнаха На Учителите Заплатите !

    И Те Излетяха !

    В Космоса !

    18:45 08.09.2026

  • 3 Не разбрал

    4 0 Отговор
    Всички тези трябва да ги върнат в първи клас да се научат да четат първо.
    До осми вече ще са пенсионери по старост...

    18:46 08.09.2026

  • 4 Налудник

    1 3 Отговор
    Оставете децата на мира! Нека си ходят "на лов" за pdf-и и да убиват хора, какво ги мъчите с тези изпити?!? Бива ли такава тирания?!?

    18:46 08.09.2026

  • 5 Киро брейка

    2 2 Отговор
    БОЛОНСКАТА СИСТЕМА СРЕЩУ РУСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЩО 7000 УЧЕНИЦИ СЕ ЯВЯВАТ НА ПОПРАВИТЕЛНИ?КОГАТО ДВАМА ДУШИ СЕДНАТ НА МАСАТА – РУСНАК И ЕВРОПЕЕЦ, РУСНАКЪТ ЩЕ ИЗВАДИ РЕШЕНИЕТО, А ЕВРОПЕЕЦЪТ ЩЕ ОПРАВИ ДОКУМЕНТИТЕ.РУСНАКЪТ ЩЕ СПЕСТИ МНОГО ВРЕМЕ, ЗАЩОТО ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПОДГОТОВКА ГО Е НАУЧИЛА ДА МИСЛИ ПРАКТИЧНО.ЕВРОПЕЕЦЪТ ОБАЧЕ ЩЕ БЪДЕ ЗАЕТ С ИЗЛИШНИ ФОРМАЛНОСТИ, ЗАЩОТО БОЛОНСКАТА СИСТЕМА ПРОИЗВЕЖДА "ПРОДУКТ" ЗА ПАЗАРА, А НЕ ЗНАНИЕ ЗА НАУКАТА.ТОВА Е ПРОСТИЯТ ИЗВОД – ЕС ПРОИЗВЕЖДА ГЛУПАЦИ, ЗАЩОТО ПРОИЗВЕЖДА КОМПЕТЕНТНОСТИ.РУСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕЖДА ИНЖЕНЕРИ, ЗАЩОТО ЗАПАЗВА ФУНДАМЕНТА И ДИСЦИПЛИНАТА.

    18:49 08.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Едно време оставаше на поправителен по един от цяло училище и всички му се подиграваха.

    18:53 08.09.2026

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 2 Отговор
    Бацо таман си създаде еднокнижни и безкнижни избиратели по собствен образ и подобие и не можа да се възползва от тях😅 Е те на толкинко беше да ги добута до пълнолетие да му гласуват и дойде пилота и му такова таковата😉

    18:57 08.09.2026

  • 8 Прекрасно

    4 1 Отговор
    Вече сме в клуба на богатите,има кауфланд под път и над път(банани) до припадък.Интелект не ни трябва само усти да консумираме банана.

    19:07 08.09.2026

  • 9 Шумен

    2 0 Отговор
    Голям проблем е корупцията! Резултатите вече се виждат.Шуменския университет от години бълва дипломирани ,,учители".Той името си не може да напише,ще учи деца....!?

    19:45 08.09.2026

  • 10 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Тия 7000 направо ги депортирайте в Германия

    19:49 08.09.2026

  • 11 Полицай

    0 0 Отговор
    7000 бъдещи функционално неграмотни престъпници

    19:49 08.09.2026

  • 12 Лекар

    0 0 Отговор
    Всяка година 7000 малолетни миганки раждат

    19:50 08.09.2026

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